Без государственных садиков и с "космическими" ценами на жилье. Украинка рассказала о жизни в Ирландии

Журналистка Наталья Миняйло в марте 2022-го выехала с годовалой дочкой в Ирландию с надеждой вернуться на Родину через полгода. За рубежом Наталья выучилась на гида и проводит волонтерские экскурсии по сбору денег на покупку машин скорой помощи для Украины.

РБР-Украина расспросила украинку о ее переезде в Ирландию, с каким трудностями сталкиваются беженцы, что удивляет в жизни за рубежом и как относятся ирландцы к войне РФ против Украины.

Ниже приводим прямой язык Натальи Миняйло.

Война перевернула жизнь

До войны я жила в Вышгороде, до сих пор люблю этот город и скучаю по нему. Он мне часто снится. Когда 24 февраля 2022 мы покидали Вышгород, не думала, что война будет длиться так долго. Никогда не хотела эмигрировать, я была счастлива в Украине. Много путешествовала, у меня была моя любимая работа журналиста, семья и жилье. Никуда бы не выезжали из Украины, если бы не война.

Еще в конце 2021 года было ясно, что будет вторжение России в Украину. Ключевые иностранные издания New York Times, Washington Post, Business Insider и BBC, Guardian не просто предупреждали, а кричали о войне.

В январе 2022-го в местной Вышгородской группе в Facebook я спросила, где в городе находятся укрытия. Меня высмеяли за то, что разгоняю панику. Карты укрытий я так и не нашла.

15 февраля 2022 года мы отпраздновали первый день рождения моей дочери Соли, а после него сразу заболели коронавирусом. Я договорилась с другом, что если что-нибудь начнется, то он нас вывезет в Луцк, потому что у меня там хорошая подруга. Вариант с заграницей я вообще не рассматривала.

На марше, посвященном второй годовщине начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2024 год (фото из личного архива)

24 февраля в 5 утра я проснулась от взрыва ракеты. Этот звук никогда не забуду... Я быстро собрала детские вещи, для себя почти ничего не брала. Уже в 9 утра мы выехали из города. С этого дня я ни разу дома не была.

Мне было очень страшно, ведь Вышгород расположен на севере и российские танки могли идти через наш город. Я понимала, что нельзя оставаться в городе в таких условиях.

Сначала мы выехали в Черкассы к моему отцу. Там тревоги были по 3-4 раза в день. Мы искали укрытия поблизости, а их не было. Их до сих пор там нет.

Мои друзья массово начали уезжать за границу, преимущественно в Германию. Я до последнего противилась. Однако обстановка дома была психологически тяжелой. Почувствовала, что не могу обеспечить безопасность маленькой дочери, потому что рядом нет укрытий. Я решила выехать.

Дорога в неизвестность

Сначала мы выехали во Львов, а затем - в Польшу. Я хотела остаться там, но на тот момент в Польше уже было 2 миллиона украинцев, найти жилье было нереально. Знакомые поляки посоветовали поехать в Ирландию, потому что она сильно помогает украинцам.

24 марта 2022 года мы приземлились в аэропорту Дублина. Прибыли с одним чемоданом детской одежды. Нас поселили в отеле. Там мы прожили полгода.

В Дублине волонтеры помогли нам получить индивидуальный налоговый номер типа нашего идентификационного, чтобы нам начали начислять помощь. Тогда выдавали 208 евро на взрослого и 40 евро на ребенка в неделю. Этого хватало на жизнь.

В тот период я активно донатила, брала небольшие проекты для подработки, работала ночью, потому что с маленьким ребенком по-другому никак. Очень грызло чувство вины, что я не в Украине, что не военный корреспондент и не могу освещать войну. Это ощущение до сих пор не прошло. Но стараюсь быть полезной другим способом.

В ноябре 2022-го года ракета попала в дом по соседству с моим в Вышгороде. Он очень пострадал. Тогда погиб мой сосед, вышедший на балкон. В моей квартире выбило окна. Я поняла, что возвращаться небезопасно.

Наталья с дочерью сразу после переезда в Ирландию, апрель 2022 (фото из личного архива)

Адаптация к новым реалиям

Первые полгода мы прожили в гостинице, сейчас уже почти два года в ирландской хост-семье. Она очень дружеская, многое нам помогает. Живем в небольшой пристройке, у нас есть все условия.

Когда подписывали договор на жилье, я убеждала, что мы здесь только на полгода, потому что война закончится и поедем домой. Ирландцам, у которых живут украинцы, государство платит 800 евро на семью. Для многих это достаточно выгодно, потому что эти средства не облагаются налогом.

Так как здесь климат очень отличается от украинского, организм долго адаптировался. В первый месяц мы с дочкой заболели гайморитом, пришлось пропить курс антибиотиков. Это повторялось несколько раз в течение двух лет. В Ирландии нет теплого лета, оно здесь измеряется не месяцами, а конкретными днями. Также много дождей.

Весной 2023 года мы планировали возвращаться в Украину, но в конце апреля россияне сильно обстреляли Умань, погибло много людей, в том числе и дети. Потому решили пока остаться в Ирландии. Мы здесь находимся под временной защитой, ее продлили до марта 2026 года.

Первое Рождество в Ирландии (фото из личного архива)

Жизнь по-ирландски

Этим летом я закончила годовые курсы тургидов в Дублине. Сейчас ищу работу в туризме. На волонтерской основе провожу экскурсии в сотрудничестве с одной из крупнейших общественных организаций Ukrainian Action in Ireland. Все собранные на экскурсиях деньги идут на помощь Украине.

У меня здесь уже много друзей-украинцев, мы периодически видимся. Время от времени здесь проводятся акции в поддержку Украины. С россиянами практически не пересекалась. Изредка на детской площадке можно встретить россиян, которых узнаю по характерному акценту, однако мы держимся от них в стороне.

Медицинская система здесь не похожа на украинскую. Очень сложно попасть к узкопрофильным врачам. Приема дерматолога я ждала почти год. Трудно найти логопедов и специалистов, занимающихся развитием детей. Ожидание очереди к государственному логопеду может занять годы. Частные логопеды дорогие. Одно занятие стоит в пределах 80-100 евро. Однако и к ним очереди на несколько месяцев.

Очень дорогая стоматология. Подруге нужно было лечить зубные каналы, в Ирландии это стоило 600 евро. Она думала ехать в Польшу, там гораздо дешевле, однако посчитала, что с дорогой и проживанием получалась почти та же сумма. Пришлось лечиться в Ирландии.

Льготного проезда для украинцев нет. До сентября я считаюсь студенткой, потому оплачиваю проезд с 50% скидкой. Одна поездка в автобусе стоит 2 евро, я плачу 1 евро.

Местная еда очень отличается от украинской. Она не хуже, не лучше - просто другие вкусы и рецептуры. Например, ирландцы любят более острые блюда, поэтому из иностранных кухонь здесь довольно популярна индийская. Еще ирландцы ко многим блюдам добавляют уксус. Здесь даже одни из самых популярных чипсов - со вкусом уксуса. Кстати, то, что в Украине принято называть чипсами, в Ирландии называют крипсами (crisps), а привычный нам картофель фри они называют чипсами.

К ирландским ценам я уже привыкла. Маленькая буханка хлеба стоит 1,5 евро, кофе в кафе - в среднем 3-4 евро, килограмм картофеля - 2 евро, 400 граммов клубники - 3 евро, килограмм хека - 25 евро.

Наталья после экскурсии, посвященной Джеймсу Джойсу, июнь 2024 года (фото из личного архива) Наталья во время экскурсии, посвященной Средневековому Дублину, апрель 2024 года (фото из личного архива)

Однако проблема не в дорогих продуктах, а в ценах на жилье. К примеру, аренда двухкомнатной квартиры в пригороде Дублина стоит 2-2,5 тысячи евро. В центре города недвижимость дешевле, ведь здесь много социального жилья. Поэтому ирландцы стараются жить дальше от центра.

Другая очень большая проблема - это детские садики. Традиционно в Ирландии считалось, что женщина должна находиться дома и воспитывать детей. Это даже прописано в Конституции Ирландии в 1937 году. Однако в последние десятилетия все больше женщин выходят на работу, поэтому возрастает нагрузка на инфраструктуру дошкольных учреждений.

Садики в Ирландии почти все частные, однако и их не хватает (есть еще так называемые "коммунальные" садики, которые содержатся громадой, однако их очень мало и они не характерны для Ирландии, - Ред). Месяц пребывания ребенка в садике стоит 1200 евро. Записываться лучше не менее чем за года или два, а лучше еще во время беременности. Я садик для дочери искали полгода. Подавала заявки в более чем два десятка заведений. Нам удалось получить место, а также субсидию, которая покрывает две третьих оплаты за садик.

В соцсетях можно увидеть много сообщения о том, что украинцам преимущественно предлагают работу в сфере уборки. Это не так. Рынок работы здесь отличается от украинского, в Ирландии на одну вакансию менеджерского уровня может претендовать несколько сотен кандидатов. Однако среди моих друзей есть те, кто работают в ІТ, в маркетинге. Средняя зарплата на стартовых позициях составляет 25-30 тысяч евро в год. Минимальная оплата - 12,7 евро в час.

Поддержка ирландцев

Менталитет ирландцев - никто никуда не спешит. Во всем действует принцип - step by step (в переводе с английского означает "шаг за шагом"). Например, три месяца назад я подавалась на вакансию, а приглашение на собеседование пришло только сейчас.

Ирландцы очень приветливы даже к незнакомцам. Особенно любят детей. Недавно мы с дочкой зашли в кафе перед поездом. В заведении принимали оплату только картой, у меня же была только наличка. Ирландка, которая была рядом, предложила оплатить мой кофе и шоколадку для ребенка. Я хотела вернуть ей наличными, однако она отказалась, и просто пожелала нам хорошего дня.

Ирландцы очень поддерживают Украину. На днях ходила на экскурсию, которую проводил местный гид. Услышав, что я украинка, он поприветствовал меня: "Слава Украине!"

В прошлом году ирландская писательская организация Fighting Words предоставила 17 украинкам возможность поведать свои истории миру. На основе них издала книгу The Inner Light (в переводе с английского означает "внутренний свет") - моя история там тоже есть.

На праздновании 3-летия Соломии (фото из личного архива)

Хотя сейчас обстрелы Украины уже не на первых полосах в ирландских СМИ, но большинство населения острова внимательно следят за событиями в нашей стране. После российской атаки на "Охматдет" 8 июля мои ирландские друзья искренне сочувствовали Украине, особенно маленьким пациентам.

В Ирландии украинцы сталкиваются с трудностями по незнанию английского, особенно люди постарше. Иногда я помогаю им в переводе во время визита к врачам. Также у украинцев часто есть проблемы с поиском работы из-за незнания языка.

Здесь очень печальная ситуация с ирландским. В Дублине сложно найти человека, который им разговаривает. Мой однокурсник из колледжа признался, что он говорит по-ирландски на уровне B1. Его учат в школах, его знают учителя и чиновники. Хотя по переписи 2022 года, 40% населения острова заявили, что говорят на ирландском, однако в реальности мало кто действительно на нем говорит. На западе острова ситуация с этим несколько лучше, но господствующей остается английский.

В истории Ирландии и Украины много параллелей - и мы, и они веками жили под узурпаторами. Этот факт способствует сближению наших народов.