Денис Сычков, Horizon Capital: Несмотря на войну наш рынок может дать больше бенефитов, чем рисков

- Какой уровень инвестиционной привлекательности имеет Украина в условиях полномасштабной войны?

- Мы можем судить по тому, какую деятельность ведем мы. Мы не останавливали инвестиции ни одного дня, даже в самые сложные, первые месяцы вторжения. Мы продолжали инвестировать, искать объекты инвестирования, помогать расти нашему текущему портфелю, работать над выходом из инвестиций (продажей доли компании, в которую были инвестированы средства и стоимость которой со временем выросла - ред.) После начала полномасштабного вторжения мы привлекли 350 миллионов долларов в новый фонд (Horizon Capital Growth Fund IV), поднимая два раза hard cap - целевой размер этого фонда. Когда мы начинали фандрейзинг (переговоры со многими инвесторами для привлечения средств - ред.), мы думали о 200-250 миллионах долларов, в конце концов закончили на 350 миллионах. Я думаю, что это очень хорошо говорит о заинтересованности институциональных западных инвесторов во вложении капитала в Украину.

После начала полномасштабного вторжения мы сделали 5 инвестиций. У нас было несколько успешных экзитов (англ. exit - выход из инвестиции - ред.), компании в нашем портфеле продолжают расти как на локальном, так и на международных рынках. Они осуществляют сделки по поглощению компаний за рубежом, поэтому мы видим рост рынка и видим, что инвестиции не останавливаются, по крайней мере мы их не останавливаем.

- Какие финансовые организации инвестировали средства в ваш фонд?

-Это такие учреждения как IFC (англ. International Financing Corporation - Международная финансовая корпорация, входит в структуру Всемирного банка - ред.) Европейский инвестиционный банк, DFC (англ. U.S. International Development Finance Corporation, Международная финансовая корпорация развития США - ред.), Swedfund (шведский инвестиционный фонд - ред.), Finnfund (инвестиционный фонд из Финляндии - ред.) и многие другие партнеры.

- Часть из названных вами институтов, например, ЕБРР, уже давно работают в Украине. Какие аргументы вы привели новым игрокам, чтобы они инвестировали в нашу страну?

-Безусловно, часть этих институций давно знакома с Украиной и поддерживает Украину на протяжении многих лет. Для кого-то, например, японского агентства JICA, - это первые инвестиции в регион, со Swedfund и Finnfund мы также работаем впервые в рамках этого фонда.

Работа по привлечению средств в наш фонд фокусировалась на нескольких основных аргументах. Во-первых, это результаты наших предыдущих инвестиций, а именно - достижения наших компаний в рамках третьего фонда (Emerging Europe Growth Fund III, LP - ред.), который мы уже "поднимали" после Революции Достоинства. Продажи компаний, в которые мы инвестировали средства из этого фонда, в 2022 году в среднем выросли более чем на 30% в долларах, что подтверждает устойчивость выбранной нами бизнес-модели. Результаты компаний в нашем предыдущем портфеле очень помогали коммуницировать нам о следующих инвестициях.

Второе - это безусловно профессионализм нашей команды. Мы более 30 лет занимаемся инвестированием, наша команда находится здесь в Украине. Мы очень хорошо понимаем рынок и предпринимателей. Также аргументом была детальная работа по модели фонда, много аналитических материалов, прохождение детального due diligence (процедура изучения и оценки объекта инвестирования - ред.) во время которого мы отвечали на вопросы потенциальных инвесторов, которые в конце концов решили поддержать наш фонд.

- Вы говорите потенциальным партнерам: "Мы предлагаем вам возможность заработать, например, около 30% годовых в долларе, но имеет место такой спектр рисков"? Какое сочетание доходности и рисков надо предлагать, чтобы партнеры согласились инвестировать в Украину?

-Мы не комментируем целевую IRR (англ. внутренняя норма доходности проекта - ред.) и целевую доходность, которую мы коммуницировали нашим инвесторам. Это закрытая информация, но вокруг чего мы строим наши тезисы - это то, что даже во время такой турбулентности, как полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое мы проживаем последние годы, нашей команде удается находить компании, которые создают продукты мирового класса, конкурентные на мировом уровне, которые являются лидерами в своих нишах, такие как Creatio или AJAX. Находясь в Украине, мы можем находить такие "бриллианты", инвестировать в них и зарабатывать доходность на уровне лучших международных инвестиционных фондов.

- Именно это и привлекает мощные фонды?

-Безусловно.

Фото: Денис Сычков обратил внимание на бизнесы в Украине, которые дают высокую доходность (Олег Момот, РБК-Украина)

- Какие сектора экономики больше всего интересуют инвесторов?

-Мы делаем много инвестиций в технологические компании, это наш ключевой фокус. Кроме этого, мы инвестируем в компании-экспортеры. Мы стараемся широко смотреть на рынок, чтобы не пропустить возможности в других индустриях в том числе в лидерах домашних рынков. Мы были инвестором в сеть клиник "Добробут", сейчас мы являемся инвестором в "Аврора Мультимаркет", которая прекрасно растет. Мы являемся инвестором в ROZETKA, мы продолжаем искать компании, которые смогут повторить историю их успеха.

Мы думаем, что есть большие перспективы в секторе энергетики, в который мы сейчас не инвестируем, но он может быть потенциально привлекательным.

- Вы наблюдаете за этим сектором?

-Мы наблюдаем за возможностями, которые будут появляться на рынке, для того, чтобы вовремя отреагировать на потребности рынка и экономики в целом. У нас был трансформационный опыт во многих индустриях. Мы верим, что за счет экспертизы нашей команды, поддержки наших партнеров мы сможем иметь долговременный положительный эффект на экономику в целом за счет наших инвестиций.

- Какого масштаба проекты в энергетике могли бы заинтересовать вашу компанию, ведь энергетика - капиталоемкая отрасль?

-По состоянию на сейчас мы инвестируем в проект от 10 до 30-40 миллионов долларов. Мы можем делать большие чеки, но в совместной инвестиции с нашими инвесторами. Из текущего фонда мы не делаем инвестиции в энергетику в greenfield (проекты на начальной стадии разработки или реализации - ред.). Мы наблюдаем за рынком, чтобы понимать, что происходит, какие рыночные тренды складываются, что будет актуальным. Сейчас мы бы не проинвестировали в такой проект, но мы хотим понимать, что может быть потенциально интересным.

Инвестиции в энергетику - это в том числе distributed (англ. распределенная - ред.) генерация. Мы наблюдаем большой рост интереса игроков в Украине к таким проектам, стоимость которых может стартовать от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов долларов. Сочетание средств инвесторов и долгового капитала компании-владельца электростанции делают финансирование этих проектов вполне возможными.

- Вы изучаете рынок, чтобы не пропустить компанию, которая может сильно вырасти, - "бриллиант" как вы сказали.

-В том числе.

- Horizon Capital выступила участником крупной сделки по покупке провайдера мобильной связи Lifecell и фиксированной связи "Датагруп-Volia" с участием французской инвестиционной компании NJJ Holding. Какова роль именно вашей компании в этой сделке? Какой потенциал таких крупных сделок в дальнейшем?

-Мы очень гордимся этой сделкой. Мы очень рады поддержке Ксавье Ниеля (основателя NJJ Holding - ред.) в реализации этой сделки, в том, что компания NJJ Holding решила проинвестировать в Украину и она видит перспективу в украинском телеком-рынке, даже не ожидая завершения горячей фазы военных действий. Состоялась крупнейшая сделка десятилетия с одним из лучших телеком-холдингов Европы и мира. Это была очень большая инвестиция стратега, который как никто разбирается в этом рынке.

Наша роль заключается в том, что мы являемся инвестором и акционером в новосозданном холдинге Датагруп-Volia-Lifecell Group, в объединенной компании, где мы являемся акционерами вместе с NJJ Holding и Михаилом Шелембой (СЕО компании - ред.). Наша команда непосредственно занималась процессом заключения сделки в течение последних нескольких лет.

Это произошло, потому что NJJ Holding видит перспективы в развитии объединенной компании и развитии телеком-рынка в Украине. Я уверен, что это пойдет на пользу десяти с лишним миллионам абонентов объединенной компании.

- Французская компания видит продвижение российских войск и захват ими активов похожих телеком-компаний. Какой аргумент работает в такой ситуации, чтобы несмотря на эти обстоятельства, партнеры все равно инвестировали в Украину?

-Я думаю, что свою risk policy (англ. политику рисков - ред.) NJJ Holding сможет прокомментировать самостоятельно. Мы верим, что телеком-компании достаточно диверсифицированы с точки зрения концентрации рисков в конкретных географиях. Я также не буду комментировать продвижение российских войск. Инвестиция - это всегда сравнение потенциала роста и возможных рисков, о которых вы говорили. Я уверен, что украинский рынок достаточно привлекателен для того, чтобы получить больше бенефитов, чем рисков, в том числе связанных с военной агрессией.

Фото: Денис Сычков описал одну из крупнейших сделок в сфере инвестиций на украинском рынке (Олег Момот, РБК-Украина)

- Потенциальные выгоды превышают возможные риски, поэтому компания принимает такое решение.

-Именно так.

- Какие должны предприниматься шаги по страхованию военных рисков?

-Этот вопрос задают многие предприниматели и инвесторы, мы видим существенный прогресс в этом направлении. Все больше продуктов появляется для страхования имущества от военных рисков как от локальных компаний, так и от международных игроков. Мы видим постепенное увеличение лимитов от страховых компаний, расширение географии покрытия.

Я думаю, этот процесс зависит от построения достаточных аналитических риск-моделей, которые позволят страховым компаниям правильно рассчитывать риск и брать его на себя. Чем точнее становятся риск-модели, тем больше расширяется покрытие. Что может ускорить этот процесс? Частичный risk sharing (англ. распределение рисков - ред.) с каким-то институтами, которые будут готовы предоставлять средства на покрытие рисков.

- Если бы зашел партнер, который имеет большой капитал, значительную экспертизу, а возможно и опыт работы в юрисдикциях, где есть военные риски, вам бы это помогло.

-Да, но такие игроки уже есть. Уже можно получить перестрахование от условно Lloyds (крупнейшее в мире объединение страховых компаний - ред.), MIGA (Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, входит во Всемирный банк - ред.) предоставляет страховые услуги. Мне кажется, что это уже происходит. Мы видим лучших игроков мира, которые изучают этот рынок, расширяют перечень своих услуг.

- Вы упоминали о компании "Аврора". Она постепенно выходит за пределы Украины - на европейские страны. На ваш взгляд, наибольший потенциал имеют те компании, которые могут выйти на рынок Европы?

- Исторически мы делали большой фокус на экспортерах, на технологических компаниях, которые строят международные продукты. При этом, это не единственный критерий, мы видим определенное количество компаний, которые являются полностью локальными, но все равно успешными. Для нас критерием являются перспективы роста бизнеса.

Я лично верю, что в Украине создаются продукты и сервисы мирового класса, поэтому я не удивлен, что такие компании как "Аврора" успешны не только в Украине, но и на европейских рынках.

- Насколько актуальным для компаний, в которые вы инвестируете, является вопрос получения валютной выручки, особенно в свете девальвации гривны.

- Глядя на наш портфель, я могу сказать, что у нас есть исключительно локальные компании, которые очень успешны, - такие как ROZETKA. Однако, наш главный фокус - в основном это экспортеры или компании, которые конкурируют на мировых рынках.

- Стоит ли украинским компаниям стремиться выйти на европейский рынок, конечно, если это позволяет их бизнес-модель?

-Я думаю, что компании должны фокусироваться на том, чтобы строить продукт мирового качества, это может быть сервис или физические активы. Будут ли это европейские рынки, или рынки Северной Америки, или Азии - этот вопрос очень зависит от конкретной бизнес-модели.

Ключевой фокус должен быть на конкурентных продуктах с точки зрения их качества, технологии их продажи, эффективности при их разработке и создании. Это позволит быть конкурентными не только на европейском рынке, но мы приветствуем все украинские компании, которые успешны в том числе на рынке ЕС.

Компаниям стоит фокусироваться на росте, на эффективности их бизнес-модели. Это является наиболее важным. Суть - первична, а форма - вторична. Проаудированная финансовая отчетность, красивый годовой отчет - это все точно плюс, а не минус, но надо фокусироваться на ключевых функциях, для остальных есть консультанты, юристы, аудиторы, которые помогут оформить продукт. Мы также поможем во многих вопросах.

Фото: Денис Сычков подчеркнул, что фаундерам компаний стоит обращать внимание на ценность своего продукта или услуги (Олег Момот, РБК-Украина)

- Если в 2025 году военные действия все-таки прекратятся, то военные риски все равно оставаться. Как оставаться привлекательной для инвестиций страной в таких условиях?

-Это очень широкий вопрос. Я все-таки думаю, что об инвестициях думают не в целом, в рамках целой страны, а смотрят на конкретные случаи. Это вопрос конкурентных бизнесов, темпов роста, которые они демонстрируют или могут демонстрировать, конкретных финансовых результатов этих бизнесов. Решение принимается case by case. В зависимости от того, какие у вас есть коммерческие риски, сколько вы планируете зарабатывать, какая будет IRR от вашей инвестиции, вы все это корректируете на гипотетические военные риски.

- Нашим бизнесам надо развиваться и придумывать такие идеи, которые будут перевешивать военные риски.

-Да, наши идеи должны быть немножко лучше.

- Также они должны быть лучше, чем в других юрисдикциях, где нет военных рисков.

-Именно так, чтобы компенсировать очевидные риски безопасности.

- Ранее компания сообщала, что не инвестирует в военно-промышленный комплекс. Но, на сегодня, складывается ситуация, когда, к сожалению, многие страны решают вопросы военным образом, что стимулирует развитие defence tech. Интересует ли этот сектор частных инвесторов на сегодня?

-Да, мы видим, что происходят определенные сделки, в том числе с участием частного капитала. Мы не совершаем таких сделок, но коллеги на рынке могут принимать участие и периодически это происходит.

- Рассматривает ли ваша компания возможность в будущем делать такие инвестиции или начать анализировать этот рынок?

-По состоянию на сейчас у нас нет продукта (фонда из которого можно было бы инвестировать средства - ред.), который бы позволял нам делать такие инвестиции.

- Какие бы вы дали рекомендации по реализации в Украине крупных проектов с западным капиталом, например, в сфере недропользования?

-Я не буду комментировать никакие из политических дискуссий, которые ведутся по этому поводу. Я верю, что инвестиции - это в основном вопрос частных денег, бизнеса. Бизнес найдет эффективность и это всегда будет баланс risk and reward (англ. риска и вознаграждения - ред.). Я думаю, что бизнес сам с этим справится.