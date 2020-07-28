Справа Кулика: чи відновить суд скандального екс-прокурора

Чесний і звільнений

Кулик був звільнений з ГПУ екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою восени 2019 року. Тодві він просто не з'явився на складання атестаційних тестів. З тих пір навколо Кулика, який мають репутацію "особистого прокурора Коломойського" за організацію кримінальних переслідувань опонентів останнього, відбулося досить багато змін.

Насамперед при досить прихованих обставинах ВАКС 2 квітня 2020 року фактично на одному засіданні вирішив повністю закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення Костянтина Кулика, яке НАБУ і САП розслідували з кінця 2015 року.

Це звільнило екс-прокурора від неабиякої порції проблем. Проте зроблено це було за нереабілітуючими обставинами, тобто фактично суд визнав, що звинувачення Костянтин Кулика в незаконному збагаченні було неправильним.

Спроба Кулика відновитися на посаді прокурора відбувається в досить сприятливий для цього період. Всього лише через рік після початку системної реформи прокуратури про неї практично не згадують, а з моменту звільнення Рябошапки в березні 2020 року реформа і зовсім фактично згорнута.

Нинішній генпрокурор Ірина Венедиктова також підтверджує цей факт, відзначаючи велику кількість справ у судах за позовами колишніх співробітників органів прокуратури.

"В судах зараз перебуває 1006 справ за позовами колишніх співробітників органів прокуратури, як до Офісу генпрокурора так і в регіональних прокуратур. Зокрема, 15 про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів Генерального прокурора, 676 це про поновлення на роботі в Офісі Генпрокурора і 315 про відновлення прокурорів регіональних прокурату", - заявила Венедіктова на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Таким чином, спроба відновлення Костянтина Кулика – всього лише один з випадків у рамках досить загрозливого тренда.

Суддівська колегія

Як би там не було, отримати бажане рішення суду для "особистого прокурора Коломойського" цілком реально. З "плівок Вовка" (суддя Окружного адміністративного суду Києва, - ред.) стало відомо, що Шостий апеляційний адмінсуд знаходиться під контролем ОАСК, що має репутацію найбільш корумпованого в Україні. Деталі та факти, що прозвучали на плівках приголомшують - судді самі подають позови та їх задовольняють, беруть замовлення на втручання в політичні процеси, вимагаючи підтримки спонсорів натомість, а з заробітної плати в розмірі $10 тис. відверто сміються.

ОАСК відомий тим, що вже виносив ряд скандальних рішень на користь Коломойського. Зокрема, напередодні голосування у другому турі в квітні 2019 року ОАСК визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною, а за позовом Нікопольського заводу феросплавів було прийнято рішення, яке дозволило заводу Ігоря Коломойського отримувати електроенергію за зниженим тарифом.

Судді ОАСК виносили й рішення на користь Кулика. Прес-служба суду повідомила, що 17 грудня 2019 винесено рішення виплатити колишньому прокурору Костянтину Кулику 1,1 млн грн невиплаченого заробітку.

Примітно, що вибір колегії суддів, які будуть розглядати справу Кулика про відновлення в ОПУ 29 липня, також викликає чимало питань. Всі троє тривалий час працювали разом в Київському апеляційному адмінсуді.

Суддя-доповідач - Андрій Коротких за 2019 рік задекларував 1,98 млн грн доходу за основним місцем роботи, окремо готівкою він зберігає $59 тис. Відповідно до його декларації, його дружина Ольга Барахова працює в департаменті аналітичної і правової роботи Верховного Суду.

Суддя Наталія Єгорова (Литвина) за 2019 рік задекларувала сукупний дохід на рівні 1,7 млн грн, також вона зберігає $63 тис. і 500 тис. грн. Її сестра Ольга Онищук займає посаду заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації, а чоловік сестри Максим Оніщук - суддя у Київському апеляційному суді. З відкритих джерел можна дізнатися, що в 2012 році Єгорова приймала рішення про невизнання результатів парламентських виборів на 94-му окрузі в Обухові (саме за цим округом в 2019 році пройшов Олександр Дубинський). Вона також підтримала рішення ОАСК про виведення будівлі Гостинного двору зі списку пам'яток архітектури. Вона ж була у складі колегії суддів, яка переглядала рішення ОАСК, що стосується виведення Романа Насирова з-під відповідальності за надання розстрочень податкових Олександру Онищенко.

Крім того, Єгорова виносила принаймні 2 рішення на користь Ігоря Коломойського: визнання незаконним стягнення авіасборуа за кожного пасажира (максимальна вигода МАУ і втрати для бюджету), а також відхилення вимоги Фіскальної служби до МАУ по сплаті податків і зборів.

Суддя Євген Сорочко декларує 2 млн грн доходів в 2019 році, його дружина – 1,4 млн грн від підприємницької діяльності і ще 113 тис. грн. в якості "подарунка не в грошовій формі". У 2018 році суддя задекларував новий автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 вартістю 2,6 млн грн. Сім'я володіє цілим рядом об'єктів нерухомості, в тому числі будинком, який декларується як об'єкт не введений в експлуатацію. Особливу увагу привертає постать брата судді – Олександра Сорочко, який у 2014-2016 рр. працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, з 2011 року - у Військовій прокуратурі Центрального регіону. Сам Костянтин Кулик, не будучи військовим, з 2015 по 2017 рр. служив у Військовій прокуратурі сил АТО під керівництвом Анатолія Матіоса.

В 2018 році ЦПК повідомив, що Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу на рішення адмінсуду, що дозволяє засекретити декларації військових прокурорів. Як результат, працівники ЦПК запідозрили суддю, який приймав рішення, в упередженості.

Неозброєним оком було видно упередженість судді Сорочко, який знімав наші питання і підігравав військовим прокурорам. Очевидно, що декларації засекречені, щоб врятувати підлеглих Матіоса від брехні в деклараціях. Але судді апеляційного адмінсуду вважають, що Матіос, який не мав повноважень приймати такі рішення, зробив усе правильно", - наголосили в центрі.

Так само суддя Сорочко в 2016 році виносив рішення, яким залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким сільраду з Херсонської області оскаржував відчуження 1775 га землі на користь наближених до Анатолію Матіоса людей.

Таким чином, в колегії з 3-х суддів - 2-х можна запідозрити в конфлікті інтересів до розгляду справи про поновлення Костянтина Кулика на посаді. Примітно, що рішення, яке виглядає як одне з багатьох по відновлення на посаді прокурора, який потрапив під переатестацію, насправді може мати інші наслідки. Адже після отримання повноважень "спецпрокурор з особливим доручень" Кулик може способстовтаь того, що Україна опиниться всередині зовнішньополітичного шторму.

Американська історія

В останні місяці Кулик разом з проросійським народним депутатом Андрієм Деркачем провів 3 прес-конференції, на яких обродовали т.з. плівки Деркача-Кулика. Записи містять нібито окремі фрагменти записів розмов з голосами, схожими на Петра Порошенка з Джо Байденом і Володимиром Путіним. Ключовий посил всіх матеріалів полягає в тому, що Україна нібито була втягнута в міжнародну корупційну угруповання з участю тодішнього віце-президента США Джо Байдена.

Розгортання міжнародного скандалу, в якому звучать прізвища з вищого ешелону американського політикуму, не може не залишитися непоміченим ні за океаном, ні в Кремлі, який з 2014 року був налаштований на необхідність ослаблення міжнародної коаліції, яка сформувалася навколо Києва. Основоположний камінь цієї коаліції – двопартійна підтримка у Вашингтоні і вона, на думку Москви, повина бути зруйнований.

Роль Кулика зводиться саме до того, щоб наочно продемонструвати корупційність Джо Байдена і його сина. Саме Кулик на посади в ГПУ розслідував знамениту 400 справа, яка містило безліч епізодів корупційних злочинів Сергія Курченко і режиму Януковича. Абсолютно за дивним збігом обставин, у цій справі в якості фігурантів виявилися і всі опоненти Ігоря Коломойського – Борис Ложкін, Валерія Гонтарєва, Олексій Філатов і навіть екс-бізнес-партнер Ігоря Коломойського Вадим Шульман. В рамках цієї ж справи проходили і епізоди з "Буризми".

Однак, перші епізоди плівок викликали стриману реакцію за океаном. У штабі Байдена їх і зовсім назвали "діркою від бублика".

Основна причина подібного ставлення до заяв Кулика – відсутність у нього офіційних повноважень. Адже по суті на прес-конференціях він виступав в якості приватної особи, висловлюючи свою особисту думку. Зовсім інший рівень резонансу і наслідків може бути пов'язаний з відновленням його на посаді в ОПУ. Поява у нього прокурорських повноважень переводить серйозність всього сказаного в іншу процесуальну площину. Адже тоді він зможе оголошувати "офіційну версію" як повноважного представника держави. А значить, може отримати повноваження для документального закріплення претензій до Джо Байдена і його синові.

Слідом за відкриттям або реанімували кримінальних справ можуть послідувати запити на міжнародно-правову допомогу, оголошення підозр, виклики на допити та інші процесуальні дії.

Мета подібної комбінації проста – підкріпити звинувачення проти Байдена і його сина в причетності до корупції документально від імені правоохоронців. І незалежно від судової перспективи справи підірвати його в найвідповідальніший момент виборчої кампанії в США, де до виборів президента залишається всього лише 3 місяці, а соцопитування показують досить впевнене лідерство Джо Байдена над чинним президентом Дональдом Трампом.

Щось подібне вже сталося в 2016 році, коли з України правоохоронці, зокрема НАБУ, санкціонували витік матеріалів слідства, які підтверджували отримання Полом Манафортом брудних грошей в Україні. Дональд Трамп тоді змушений був на ходу кампанії відсторонити голову свого виборчого штабу.

В обмін на особисті інтереси

Інтерес Ігоря Коломойського в реалізації схеми впливу на американські вибори, полягає в тому, що під час неодноразових контактів наближених до Ігоря Коломойського парламентарів з Рудольфом Джуліані була досягнута домовленість, в рамках якої допомогу в перемозі Дональда Трампа буде конвертована у сприяння припинення переслідування Ігоря Коломойського в США. Адже якщо на українські суди і правоохоронців олігарх має безпосередній вплив, то американські силовики і феміда є для нього недосяжними.

Нагадаємо, що в США слухаються справи проти Ігоря Коломойського за заявою його екс-бізнес-партнера Вадима Шульмана, а 21 липня "ПриватБанк" подав в суд в штаті Делавер змінений позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Реалізація задуманого без "свого" високопоставленого людини в правоохоронних органах України неможлива. Саме цією людиною може виявитися Кулик.

Варто відзначити, що в цей же день, 29 липня, Апеляційний суд Донецької області проведе перше засідання з перегляду результатів спецконфискации від 2017 року. Нагадаємо, що рішення про спецконфискации $1.5 млрд., нібито належали "сім'ї Януковича" було прийнято Краматорським районним судом за результатами угоди зі слідством в особі прокурора Кулика і Кашкина, який визнав свою причетність до протизаконної діяльності групи Сергія Курченка. До самої процедури спецконфискации залишилася маса питань, починаючи від законності такої схеми, закінчуючи тим, що Кулик як прокурор і Кашкін як обвинувачений, у свій час навчалися і працювали разом.

Як результат, Україна може опинитися перед загрозою виплати компенсацій офшорним компаніям, які потрапили під процедуру спецконфискации.

У цілому ж, на думку експертів, завтрашнє рішення суду - не тільки продемонструє, наскільки успішно буде реалізовуватися реформа прокуратури. Від цього буде залежати доля справи щодо Коломойського в США і подальша міжнародна підтримка України. Як зазначає політолог Володимир Фесенко, Коломойський явно підтримує Трампа, тому може бути зацікавлений в активізації дискредитаційної кампанії проти його найближчого конкурента Джо Байдена.

"Тому він зацікавлений у посиленні справи за Буризме", - зазначає експерт в коментарі РБК-Україна. У той же час, на його думку, в Офісі генпрокурора точно не зацікавлені "влазити" в справу за Буризме, оскільки розуміють негативні наслідки для України.

Володимир Цибулько зазначає, що, допомагаючи зберегтися Трампу, Коломойський діє в інтересах РФ. Оскільки американське правосуддя веде проти олігарха справи, додає експерт.

Як відомо, 27 липня ПриватБанк подав друге доповнене позовну заяву в Канцлерський суд штату Делавер, який розглядає позов банку щодо його колишніх власників Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і пов'язаних з ним компаній. Доповнене заяву не передбачає збільшення суми вимог банку до колишнім власникам. Сума вимог залишається в розмірі $750 млн.

За словами аналітика Олексія Куща, американське справа Коломойського - найсерйозніше з списку всіх судових позовів. Воно загрожує не тільки штрафами або конфіскацією активів, але і реальним тюремним терміном. Зрештою, наголошує експерт, все вирішать не юридичні, а політичні моменти.

"А точніше - зможе Коломойський або не зможе через свої зв'язки з командою Трампа і Джуліані і з урахуванням допомоги, яку він надає їм у кампанії проти Байдена, зупинити розслідування цих справ у США", - резюмує експерт.