Дефицит для металлургов. Почему "Укрзалізниці" не удается увеличить продажи лома

Что мешает "Укрзализныце" увеличить продажи лома, какие условия аукционов не удовлетворяют рынок и какие это создает последствия для экономики в целом читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

Какую роль играет металлолом в современной металлургии?

Сколько может продавать и сколько реально продает лома "Укрзализныця"?

Как цены и логистика мешают увеличить продажи?

Почему позиция "Укрзализныци" усиливает дефицит на рынке?

Каковы последствия такой политики продаж для экономики в целом?

Важность лома для металлургии

На сегодняшний день в мире сталь выплавляют в основном двумя способами - кислородно-конвертерным и электродуговым. Первая технология предусматривает загрузку расплавленного чугуна с добавлением доли металлолома в специальную емкость и продувку этой смеси кислородом, что позволяет уменьшить содержание углерода и получить сталь из чугуна.

Вторая технология вообще использует только металлолом - его насыпают в емкость (печь-ковш), затем туда помещают графитовые электроды, которые создают электрическую дугу с высоким напряжением, которая и плавит металл. То есть, оба способа предусматривают использование лома.

Электродуговая плавка является более экологически чистой чем кислородно-конвертерная технология. Она постепенно набирает популярность, в частности в странах ЕС, поэтому спрос на лом растет среди металлургических компаний Европы."В мире уже началась борьба за источники лома. Даже ЕС рассматривает возможности ограничения экспорта лома ввиду того, что это сырье необходимо для декарбонизации металлургии", - комментирует РБК-Украина аналитик GMK Centre Андрей Глущенко.

Эксперт поясняет, что в Украине есть предприятие, использующее электродуговую технологию выплавки стали, а также металлургические комбинаты, которым нужен металлолом для добавления (до 20% содержания) к исходному материалу, из которого получают сталь кислородно-конвертерным способом. Поэтому, наличие достаточного предложения лома на внутреннем рынке - это одно из конкурентных преимуществ для развития металлургического производства, поскольку на международном рынке, очевидно, объемы предложения в перспективе будут уменьшаться.

"Когда другие страны серьезно относятся к вопросам обеспечения металлургии ломом, Украина не может стоять в стороне", - подчеркивает Глущенко.

Крупнейший потенциальный поставщик

Наибольшее предложение на рынке металлолома может предложить "Укрзализныця", которая имеет очень большое и разветвленное хозяйство и тысячи тонн использованного металла, который накапливается в виде старых вагонов, колесных пар и другого оборудования.

Компании крайне необходимо рационально продавать эти запасы, ведь финансовое состояние "Укрзализныци" достаточно сложное. Пассажирские перевозки остаются глубоко убыточными. В 2025 году прогнозируемые потери от этого вида деятельности ожидаются на уровне 22 млрд гривен, о чем ранее сообщал председатель правления компании Александр Перцовский. Финансово обременительным для железной дороги также является содержание разветвленной по всей стране инфраструктуры.

"У нее очень прибыльная грузовая деятельность, но очень убыточные пассажирские перевозки и обслуживание малозадействованной инфраструктуры, которая достаточно большая", - сказал РБК-Украина директор "Центра транспортных стратегий" Сергей Вовк. Он привел цифры финансового плана на этот год, где указано, что убыток "Укрзализныци" в 2025 году будет составлять 17,6 млрд гривен. Финансовую ситуацию для железной дороги осложняет уменьшение количества грузовых перевозок, таких товаров как зерна, той же металлопродукции и других позиций.

При таких обстоятельствах, компания должна искать пути дополнительных финансовых поступлений, одним из которых может стать продажа металлолома. Достаточно длительное время, с сентября 2023 года до конца мая этого года, "Укрзализныця" не проводила аукционы по продаже лома. Это была негативная тенденция, ведь для любого рынка важным фактором является ритмичность поступления ресурса, возможность полагаться на предложение от поставщика, объясняет эксперт.

С конца мая аукционы на продажу металлолома возобновились, они проводятся на площадке "Прозорро.Продажи". Как сообщил Сергей Вовк, в 2025-2026 годах железная дорога планирует заготовить и реализовать более 200 тысяч тонн лома, а в этом году планировалось выставить на продажу около 100 тысяч тонн. На фоне этих значений, реальные результаты продажи оказались достаточно скромными - всего 22,8 тысяч тонн проданного металлолома за период май-сентябрь этого года.

Низкие объемы продаж металлолома "Укрзализныцей" эксперт объясняет тем, что компания установила не удобные для рынка условия торгов и отгрузки продукции. Покупатели уже давали свой фидбек, что стоит улучшить. В сентябре даже была встреча представителей топ-менеджмента госкомпании с представителями рынка, однако она закончилась ничем.

"Это больше заявления, а хотелось бы увидеть конкретные действия", - говорит эксперт и добавляет, что "Укрзалізниця" должна наладить действенную коммуникацию с основными потребителями - металлургическими предприятиями.

Ценообразование на металлолом

Первый вопрос к любому товару - это его цена. "Укрзализныця" на своих аукционах использует цены на лом, которые сформировались в апреле этого года, для определения стартовой цены аукционов. Однако, с апреля стоимость лома изменилась.

На этот аспект еще во время дискуссии, которая была в сентябре, обращала внимание профильная аналитическая компания - "Укрпромвнешэкспертиза", справками которой пользуется железная дорога. Тогда ее представитель говорил о неактуальности апрельской справки и предлагал другие варианты ценового индикатора. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков говорит, что за последние шесть месяцев цены на лом снизились на две тысячи гривен за тонну, поэтому апрельские справки - "это уже не рыночные условия тендеров".

Он добавляет, что металлургические предприятия продают свою продукцию на мировой рынок, они никак не влияют на цену реализации и не могут себе позволить закупать сырье по не рыночной, завышенной цене.

Стоимость и логистика отгрузки

Главной логистической проблемой, которая создает проблемы для покупателей лома в "Укрзализныце", является то, что компания отгружает товар только на свои станциях и не предлагает услуги его доставки на локацию потребителя, например, металлургического предприятия. В то же время, цикл работы этих предприятий построен таким образом, что они должны принимать на своих площадках готовый вагон с ломом, который далее перегружается и задействуется непосредственно в производственных процессах завода.

Потребителям лома неудобно забирать товар на разбросанных по всей стране железнодорожных станциях. К тому же, весь ломозаготовительный рынок Украины работает на условиях поставки на локацию потребителя.

Также покупателей беспокоит цена на услугу по погрузке вагонов металлоломом на железнодорожных станциях. "Укрзализныця" установила цену на уровне 1 350 гривен за тонну, но клиенты не готовы ее платить и называют существенно завышенной - на 300 гривен за тонну выше рыночного уровня, отмечает Сергей Вовк.

Еще одно важное условие - объемы загрузки в вагон. Клиенты требуют соблюдения нормативного показателя на уровне 60 тонн, тогда как на практике вагоны часто недогружены (20-30 тонн лома). "Это не эффективно для клиента и для самой "Укрзализныци". Очевидно, компания пытается заработать дважды - с одной стороны на цене, а с другой - на логистике", - комментирует руководитель "Центра транспортных стратегий".

Как результат, тысячи тонн ценного ресурса лежат и ржавеют на железнодорожных станциях, часть банально растягивается, ведь обеспечить контроль и безопасность для такого разветвленного хозяйства - очень сложно. В результате нерешенных проблем, в первую очередь, выигрывает "серый" рынок металлолома.

"Пока не сняты принципиальные вопросы условий поставки, то говорить о том, что аукционы будут проходить максимально эффективно - это было бы излишним оптимизмом", - сказал Сергей Вовк и добавил, что компания планировала заработать на продаже лома 1,8 млрд гривен в 2025 году и 1,5 млрд гривен в 2026 году.

Дефицит на рынке металлолома

"Укрзализныця" вряд ли сможет получить такие доходы, ведь условия аукционов продолжают оставаться не рыночными. После того, как компания в сентябре провела встречи с покупателями, в частности с представителями металлургической отрасли и получила от них предложения, ничего не изменилось, говорит Александр Каленков.

"Результаты аукционов вполне можно назвать неудовлетворительными... Очевидно, "Укрзалізниця" в очередной раз провалит план дополнительных поступлений от продаж лома", - считает президент ассоциации "Укрметаллургпром".

Также и металлургам не приходится надеяться на увеличение уровня предложения на рынке лома от "Укрзалізниці", представители которой с февраля 2024 года обещали поставлять на рынок около 20 тысяч тонн металлолома каждый месяц.

"На складах "Укрзализныци" накоплено несколько сотен тысяч тонн сырья под отгрузку. После полугода фактического фиаско с продажами закрадываются сомнения относительно всех предыдущих обещаний компании, - отметил Каленков, - Поскольку электронные торги - это один показатель, на сегодня он составляет 22 тыс тонн, а вот реальная отгрузка - это второй, даже основной показатель. И метзаводы не имеют никакого представления, какие реальные возможности по отгрузке лома на сегодня есть в УЗ. Возможно - рекордные (довоенные) в объеме 100 тыс. тонн в год, как в 2020 году, а возможно и 50 тыс тонн в год в нынешних условиях. От этого и зависит тоже успешность и объемы продаж. Кто же купит следующий лот лома, если предыдущий не отгрузили?"

Позиция железной дороги лишь усугубляет дефицит на внутреннем рынке металлолома, который также обусловлен значительными объемами экспорта этой продукции. В ассоциации "Укрметаллургпром" привели свежую статистику: в течение января-сентября 2025 года экспорт черных металлов увеличился на 54% - до 311,8 тысяч тонн.

"Отсутствие каких-либо позитивных шагов со стороны "Укрзалізниці" по исправлению ситуации с ломовыми тендерами никак не уменьшает проблему с дефицитом", - добавляет руководитель ассоциации.

Проблемы с сырьем добавляют вызовов металлургической промышленности, которая страдает от высоких затрат на энергоресурсы, логистику и дефицита кадров. Несмотря на большие потери во время полномасштабной войны, эта отрасль формирует около 4-5% ВВП, 15% экспорта и около 900 млн долларов налогов ежегодно (данные за 2024 год).

Очень важно обеспечить металлургию сырьем, ведь тогда растет доля перерабатывающей промышленности в структуре экономики. В Украине этот показатель составляет лишь 10%, в то время, как ориентир для стран, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, составляет 20%, отмечает в комментарии РБК-Украина заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, народный депутат Дмитрий Кисилевский.

"Одна тонна экспортируемого лома не приносит государству ни копейки, поскольку весь лом поставляется в ЕС без уплаты пошлины. Одна тонна лома, переработанного в сталь внутри страны, дает не менее 12 тысяч гривен налогов", - говорит Кисилевский и добавляет, что выплавка стали - это работа для тысяч людей, в том числе, из смежных отраслей.

Депатут обращает внимание, что дискуссии металлургов с "Укрзализныцей" продолжаются еще с прошлого года, кроме того, уже прошло почти полгода с начала тендеров. "И если ситуация с продажами лома все еще находится в "тупике", то - это стыд. Если "Укрзализныця" продает некоторые объемы сырья исключительно под экспортеров, то - это предательство", - прокомментировал Дмитрий Кисилевский.

Проблема обеспечения металлургии сырьем является ключевой в экономической политике Европейского Союза. Для ее решения, Еврокомиссия разработала Steel Action Plan - проект документа, который предлагает план мероприятий по ограничению экспорта металлолома для первоочередного обеспечения потребностей собственных предприятий.

Украина также должна занять проактивную позицию для решения проблем металлургического комплекса, в частности, урегулировать вопрос рыночных условий продажи лома от крупнейшего поставщика. Это позволит улучшить финансовое состояние и самой "Укрзализныци", и обеспечить сырьем стратегическую отрасль экономики.