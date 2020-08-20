Дебют Кравчука: що змінилося в переговорах по Донбасу з відставкою Кучми

Майже місяць на Донбасі діє режим "всеосяжного припинення вогню". Командування української армії на початку перемир'я пояснило, що військові готові дати можливість політикам врегулювати конфлікт за столом переговорів.

Втім, у перший же день заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак фактично відмовився брати участь у зустрічах "нормандської четвірки" на рівні політичних радників голів держав. Лист із дуже недипломатичними висловами було направлено всім учасникам процесу.

При цьому про припинення "нормандського формату" як такого – не йшлося. По ідеї нове перемир'я, поряд з подальшим прогресом по лінії ТКГ, має стати запорукою наступної зустрічі його лідерів. Водночас в мінських переговорах відбулися тактичні перестановки. І заяви нового керівництва української делегації вже викликали низку запитань.

Свіжі ідеї

Перший президент Леонід Кравчук був призначений представником України в ТКГ 30 липня. За минулі три тижні він встиг дати кілька інтерв'ю, кожен раз озвучуючи нові пропозиції для врегулювання конфлікту на Донбасі. Загалом вони зводяться до того, що потрібно йти на компроміси, але не на шкоду інтересам держави.

Так ідея про особливий статус для Донбасу, на якій наполягає Росія і її бойовики, в його викладі стала "особливим режимом адміністративного управління". Також Кравчук запропонував надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон. Крім того, він допустив кроки для ширшого використання російської мови в цьому регіоні, але не в якості другої державної.

На підмогу першому очільнику держави в ТКГ був включений і перший прем'єр-міністр Вітольд Фокін. Леонід Кравчук розповів РБК-Україна, що той займеться переговорами "інститутів громадянського суспільства" з-поміж жителів ОРДЛО і вимушених переселенців. Як один з варіантів, такі контакти будуть проходити у форматі круглих столів.

"Мова не йде про зустріч президента Зеленського, прем'єр-міністра України, голови Верховної ради чи його заступників з "чиновниками" ОРДЛО. Це можливо в перспективі, коли ми побачимо, що ми домоглися миру, провели вибори – тоді ці території стають відкритими і люди можуть вільно пересуватися по Україні і зустрічатися", – додав він.

Цю заяву вже порівняли з пропозицією створити Консультативну раду при ТКГ. Її активно просували в Мінську росіяни і особисто Дмитро Козак. Побоювання, що в підсумку справа закінчиться прямими переговорами з бойовиками, вилилися в акції протесту на Банковій. Після консультацій з Францією і Німеччиною від цієї ідеї відмовилися.

Кілька співрозмовників, причетних до переговорного процесу, пояснили виданню, що ця концепція широко поки не обговорювалася. Так що робити однозначні висновки про чергову спробу посадити терористів за стіл переговорів поки рано. Водночас Кравчук зазначив, що "заборонених людей у спілкуванні" для нього немає.

"Для мене існують заборонені підписи мої. Будь-який документ, який суперечить національним стратегічним інтересам України, ніколи не буде мною підписаний", – уточнив перший президент.

Представник Донецька в політичній підгрупі ТКГ, журналіст Сергій Гармаш заявив РБК-Україна, що він принципово проти зв'язків з "тією стороною" поза рамками української делегації в Мінську. За його словами, такі контакти будуть небезпечні для людей, адже на окупованих територіях садять і за менше.

"Не знаю, де він там побачив "громадянське суспільство". Якщо там хтось буде щиро говорити і об'єктивно підходити до питання, то він просто піддасть себе смертельному ризику. А якщо це будуть люди, яких спеціально поставлять, щоб вони говорили те, що хоче окупаційна влада, то тоді ми піддаємо себе інформаційному ризику", – пояснив Гармаш.

Близький до Банкової співрозмовник видання стверджує, що на перших порах заяви Кравчука здебільшого відображають його власні ідеї, але надалі вони будуть скориговані із загальною позицією української сторони у мирних переговорах. Він уточнив, що основна функція нового глави делегації все ж представницька, як безперечного авторитету для інших учасників ТКГ. Мовляв, за формування порядку денного, як і раніше, відповідають Офіс президента і Міністерство реінтеграції.

Тактична заміна

Перші переговори ТКГ за участю Леоніда Кравчука пройшли в середу, 19 серпня. Напередодні росіяни і "запрошені" з боку бойовиків фактично заблокували роботу політичної підгрупи. Останнім часом вона займалася законом про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО України, а точніше пошуками варіантів змін деяких статей закону, у зв'язку з включенням в нього "формули Штайнмайєра".

Окупанти ж зажадали змінити постанову Верховної ради про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Вони стверджували, що вона суперечить Мінськими угодами, і поки це питання не вирішене – відмовилися продовжувати роботу. Каменем спотикання став пункт 4 цього документа із зазначенням умов, при яких вибори можуть відбутися на тимчасово окупованих територіях. У тому числі мова йде про повний контроль України над своїм кордоном.

"З юридичної точки зору я не бачу ніякої проблеми. Ця постанова має разовий характер. Вибори в ОРДЛО України будуть проводитися за спеціальним законом і ґрунтуватися на окремій постанові Верховної ради, яка дозволить їм пройти по всім демократичним стандартам", – розповів виданню представник України в політичній підгрупі, голова комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін.

Засідання у вівторок тривало майже чотири години, протягом яких росіяни повторювали одну й ту ж вимогу, попри аргументи української сторони і пропозиції перейти до інших питань. Це ж питання вони винесли і на порядок ТКГ на наступний день. За словами учасників зустрічі, Кравчуку вдалося обійти спірний момент.

"Леонід Макарович пообіцяв, що якщо вони розблокують процес, то він попросить Верховну раду як глава делегації розглянути можливість перегляду цієї постанови. Він одразу зазначив, що Верховна рада у нас незалежний законодавчий орган, і не в компетенції ТКГ диктувати їй що-небудь. Це начебто як обіцянка, але не несе якогось зобов'язання, що постанову буде переглянуто", – зазначив Гармаш.

За інформацією РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховної ради 25 серпня цього питання на порядку денному не буде. Швидше за все воно знову буде піднято на переговорах політичних радників лідерів "нормандського формату".

Всупереч згаданому вище листу Козака, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що підготовка до цієї зустрічі ведеться. Джерела видання припускають, що вона може пройти 28 серпня наживо в Парижі або Берліні.

Крім суперечок про місцеві вибори, ТКГ в середу вдалося домовитися про 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення. Україна також виконала всі домовленості в рамках підготовки до обміну утримуваними особами. "Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони", – повідомили в ОП.

Андрій Костін в цілому назвав переговори за участю нового глави делегації в ТКГ "дуже динамічними". Він вважає, що російська сторона очікувала іншого розвитку подій.

"Леонід Макарович швидко схоплює проблематику і не ведеться на провокації. Він розуміє, що пріоритет для України – це встановлення миру на наших умовах, але для того, щоб просуватися в мирному процесі, потрібно бути готовими до діалогу. Вирішення питання можливе при зближенні позицій, це процес обопільний, про це він вчора теж неодноразово говорив", – пояснив глава комітету Ради з питань правової політики.

У свою чергу представник ОРДО Сергій Гармаш вважає, що перше засідання ТКГ дещо змінить риторику нового керівництва української делегації. "Виходячи з засідання підгруп і ТКГ я впевнений, що і Фокін і Кравчук будуть змінювати свою позицію. Вона стане більш реалістичною, бо вони побачили як "та сторона" веде переговори і наскільки "продуктивно" з нею можна розмовляти", – резюмував журналіст.