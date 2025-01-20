Почему снижение лимита на международные посылки - удар по экономической безопасности Украины

Последние два года я наблюдаю, как украинская логистика делает невозможное. Мы доставляем посылки под обстрелами, восстанавливаем разрушенные отделения и ежедневно обеспечиваем армию необходимыми товарами. Именно поэтому я не могу молчать, когда вижу инициативы, которые могут разрушить эту налаженную систему поддержки нашей обороноспособности.

Недавно анонсировали законопроект, который не просто предлагает снизить безналоговый лимит на международные отправления со 150 евро до нуля, а для определенных видов отправлений установить порог всего в 45 евро. Для понимания - это стоимость простой зимней куртки или качественных ботинок. Фактически, почти все товары ежедневного потребления - детская одежда и игрушки, бытовая техника, электроника, спортивное снаряжение, косметика и средства гигиены. Именно эти товары наши граждане чаще всего покупают за рубежом, потому что там они на 30-40% дешевле.

Ежемесячно через нашу компанию проходят миллионы международных отправлений. Значительная часть из них - это товары для ВСУ, которые покупают волонтеры за рубежом. Это тактическое снаряжение, комплектующие для дронов, медицинские товары. Введение НДС на все эти товары будет означать одно - наши защитники получат меньше необходимого оборудования за те же волонтерские средства.

Полная отмена безналогового лимита особенно ударит по малообеспеченным слоям населения. В условиях войны многие украинцы вынуждены экономить, и именно возможность заказать необходимые вещи из-за рубежа без дополнительной налоговой нагрузки часто помогает им поддерживать достойный уровень жизни. После введения НДС на все зарубежные покупки даже базовые товары станут менее доступными. Дополнительные 20% к стоимости каждой посылки - это существенная нагрузка на бюджет украинских семей, которые и так страдают от последствий войны.

Проблема гораздо глубже. По нашим подсчетам, при такой инициативе количество международных посылок уменьшится минимум на 30-50%, а расходы на администрирование вырастут в несколько раз. А некоторые международные игроки вообще откажутся от выхода на рынок Украины. Не трудно догадаться кому это выгодно. Отсутствие конкуренции приведет к тому, что гражданам Украины предложат единственный вариант - покупать дороже, но в отечественном ритейле.

Однако хуже всего то, что такие инициативы якобы призваны увеличивать поступления в бюджет, а на самом деле приведут к расцвету контрабанды. Я уже вижу, как снова активизируются "серые" схемы с микроавтобусами на границе. Вместо прозрачных почтовых отправлений с полным tracking'ом, товары поедут в багажниках без всякого контроля. Вы когда-нибудь видели эти бесконечные очереди бусов на границе?

Это и есть те самые "посылки" из-за границы, которые ввозятся по сомнительным схемам и обычно без уплаты налогов. Они спокойно проезжают через полосы для легковых автомобилей, и почему-то государство закрывает на это глаза. При этом контролировать хотят именно прозрачные почтовые отправления, где каждая посылка имеет трекинг, декларацию и проходит официальное оформление. Парадокс: вместо борьбы с реальной контрабандой, государство создает препятствия для легального бизнеса. Или это тот результат, к которому мы стремимся?

Я понимаю и поддерживаю необходимость приближения нашего законодательства к европейскому. Но посмотрите, как это делал ЕС - постепенно, в течение лет, создавая соответствующую инфраструктуру. Они сначала запустили систему Import One Stop Shop, наладили все процессы, и только потом начали менять правила налогообложения. Процесс внедрения этих изменений в ЕС длился около 5 лет - от разработки концепции в 2016 году до полноценного запуска в 2021. И это при том, что они имели стабильную экономику, развитую инфраструктуру и не находились в состоянии войны. А у нас хотят сделать все за полгода, без надлежащей подготовки и в условиях военного положения.

Что мы предлагаем?

Во-первых, отложить эти изменения до завершения войны. Сейчас не время экспериментировать с системой, которая бесперебойно работает на поддержку нашей армии и экономики.

Во-вторых, создать рабочую группу со всеми стейкхолдерами - от военных до малого бизнеса и граждан, которых хотят обложить дополнительными налогами - и разработать пошаговую стратегию изменений.

В-третьих, сначала создать необходимую инфраструктуру, и только потом внедрять новые правила.

Снижение лимита - это не просто техническое изменение. Это решение, которое повлияет на каждого украинца, на нашу армию, на волонтерское движение и на всю экономику страны. Я верю в необходимость реформ. Но они должны быть разумными и своевременными. Сейчас наш приоритет - победа в войне, и все экономические решения должны этому способствовать, а не создавать новые препятствия.