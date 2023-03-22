Почему Минздрав отдает медконсультации по вопросам курения активистам без образования

Министерство здравоохранения обязало производителей на каждой пачке сигарет размещать QR-код, который ведет на сайт о вреде курения. Однако, как оказалось, министерство отдало медконсультации по табакокурению активистам без образования. Детальнее – в материале РБК-Украина.

В начале 1990-х годов появился приказ Министерства внутренних дел о том, что на задней части каждого легкового автомобиля в дополнение к стационарным фонарам должны быть размещены две светоотражающие наклейки, напоминающие прямоугольные катафоты.

Такое решение объяснялось необходимостью повышения безопасности на дорогах. Но никто не понял, для чего на автомобиль, который разработан инженерами и изготовлен уже готовым к использованию, который прошел сертификацию на соответствие стандартам, нужно устанавливать дополнительное оборудование.

Когда разразился скандал, выяснилось, что какой-то предприниматель закупил за границей большую партию таких катафотов, но не смог продать, потому что они никому были не нужны. Имея связи в МВД, он договорился о том, что министерство выдаст приказ об обязательности таких наклейок, благодаря чему он сможет продать этот хлам.

Нечто подобное теперь сделало Министерство здравоохранения, которое издало проект приказа о том, что на каждой пачке сигарет должен быть размещен QR-код, который ведет на сайт о вреде курения.

На первый взгляд, может показаться, что здесь все нормально, потому что это не какие-то наклейки, а хорошее дело. Однако проблема здесь такая же: во-первых, требование размещать любые коды на пачки сигарет, незаконное, во-вторых, здесь также не обошлось без "предпринимателя", который хочет заработать денег, потому что тот QR-код должен вести на его частный интернет-сайт. Еще и размещение любых других QR-кодов на пачке приказом запрещается.

Дополненная законная реальность

Когда новый закон вступит в силу, профильные министерства и ведомства обязаны в рамках этого закона разработать подзаконные акты, которые должны содержать детальное описание того, как этот закон следует выполнять.

Проект приказа Минздрава, о котором идет речь, разработан согласно статье 12 закона "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения" № 2899-IV . В частности, в этой статье говорится, что Минздрав должен разработать и утвердить две группы по 14 вариантам текста и иллюстраций о вреде курения на пачках сигарет. В приказе должны быть технические требования к макету, дизайну и форме и так далее.

Кроме того, Минздрав сообщил, что этот приказ разработан также в соответствии с планом имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и с целью имплементации Директивы Европейского парламента и Совета 2014/40/ЕС – основной документ, который четко регулирует табачную отрасль в ЕС.

Ссылаясь на эти документы, Минздрав разработал тексты и иллюстрации, о чем можно узнать из Приложения 1 к приказу.

А в Приложении 2 говорится, как именно тексты и иллюстрации должны выглядеть на пачках.

В этом случае неожиданно появляется QR-код.

Однако никакого упоминания о нанесении QR-кода или запрете его нанесения не существует ни в украинском законодательстве, ни в Соглашении об Ассоциации, ни в директивах ЕС. А речь идет о нем в приказе, подписанном даже не министром, а начальником департамента Минздрава. То есть код внедряется обходными путями так, чтобы за это отвечал не министр.

Именно из этого документа можно узнать о том, что "в пределах площади, отведенной для информационного сообщения… размещается QR-код, содержащий ссылку на вебсайт сервиса по оказанию помощи в прекращении курения stopsmoking.org.ua, а также его адрес в сети Интернет" . Далее сказано, что "QR-код должен быть как можно большего размера" и "запрещается размещение других QR-кодов" . Несложно догадаться, что эти требования и запреты также не предусмотрены ни одним законодательством – ни украинским, ни европейским.

Можно предположить, что этот проект приказа в Минздраве готовили быстро, потому что наряду с требованием о нанесении QR-кода в "Сообщении об обнародовании" можно увидеть следующее: "Проект акта не устанавливает требований по введению обязательных процедур маркировки табачных изделий". Вероятно, этой нелогичной и не очень понятной формулировкой чиновники хотели сказать, что им все равно, как именно производители будут наносить коды на пачки, но в случае, если его не будет, тогда будут задействованы санкции.

Также Минздрав сообщил о том, что публично обсуждение этих новаций должно длиться всего три дня, потому что он подготовлен на выполнение Соглашения об Ассоциации, поэтому уже не о чем говорить. Однако по такой логике не должно быть даже и трех дней, хотя по закону "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" должно было быть 30 дней. Почему Минздрав, который должен привести свои акты в соответствие с Соглашением об Ассоциации с ЕС еще до марта 2020 года, как отмечено в плане, не сделал этого до сих пор?

Следовательно, приказ Минздрава очевидно выходит за рамки действующих законов, поэтому, скорее всего, он не будет принят.

Однако эта история не будет полной, если не разобраться, что это за сайт stopsmoking.org.ua, кто его владелец, почему министерство так упорно его лоббирует и какие могут быть последствия, если этот приказ внезапно будет утвержден.

Дело дилетантов

К сожалению, Минздрав не объяснил, что это за сайт.

С самого сайта можно узнать, что его донором – то есть финансистом – является Всемирная организация здравоохранения и швейцарское Агентство развития и сотрудничества. Партнеры проекта – Министерство здравоохранения Украины и общественная организация "Центр гражданского представительства "Жизнь". И именно эта ОО является владельцем сайта, о чем свидетельствует знак о правах собственности – 2016-2017 Центр гражданского представительства "Жизнь" , что, в свою очередь, свидетельствует о том, что он создан в 2016 году и проработал только год после того.

Опосредованное доказательство, что этот сайт "мертв", свидетельствует сообщение о том, что "линия поддержки" для желающих бросить курить не работает.

На сайте отмечено, что это профессиональный ресурс. Однако ни одного имени профессионалов не указано. Как и вообще ни одного имени.

На сайте можно встретить рекомендации, как бросить курить, пройти опрос. Однако, кто разработал эти тесты и рекомендации, здесь не сказано.

Также на сайте упоминаются исследования, однако не указано, о каких именно исследованиях говорится: "Согласно результатам исследований, две трети курящих украинцев предпринимали в своей жизни хотя бы одну серьезную попытку бросить курить, еще столько же желают избавиться от табачной зависимости".

На сайте отсутствуют какие-либо ссылки на источники, признанные даже самой Всемирной организацией здравоохранения как донора этого сайта или хотя бы украинским Минздравом.

Также невозможно узнать, где "команда" расположена, по какому адресу. Есть только телефон и электронная почта.

Если позвонить по указанному номеру, то услышать ответ, что вы дозвонились в организацию "Жизнь".

Наконец, на этом сайте отсутствует информация об ответственности за сбор незаконно содержащихся персональных данных.

Также отсутствует предупреждение о сборе данных пользователя – так называемых “cookies” – согласно общему регламенту ЕС о защите данных. Следует отметить, что этот регламент пока не обязателен в Украине, однако ответственные сайты делают это добровольно. В таком случае владельцы сайта не дают никаких гарантий того, что интересы пользователей будут соблюдены.

ОО "Жизнь" – довольно известная организация, которая уже не один год ведет антитабачную борьбу. Однако фактически это делает только путем вмешательства в законодательство Украины.

Насколько известно, в ее рядах нет ни одного эксперта по производству, регулированию или законодательной деятельности и – что тоже интересно – ни одного медицинского работника с соответствующей специализацией.

Организация известна своими инициативами, в частности, внедрить в Украине унифицированную пачку сигарет, то есть одного цвета с одним шрифтом и без логотипов производителей и брендов.

Также известно, что Минздрав сотрудничает с ОО "Жизнь". Однако к моменту появления проекта приказа о нанесении QR-кода, который должен вести пользователей на сайт, поддерживаемый людьми без медицинского образования, без сертификатов или лицензий, инициативы "Жизнь" можно было бы считать общественным активизмом, а сейчас уже речь идет о здоровье людей. Раньше можно было считать, что эта организация зарабатывает деньги грантами от доноров, однако вряд ли уважаемые доноры вправе подменять собой профессиональную медицину.

Поэтому позиция Минздрава вызывает недоумение, поскольку, кроме нарушения закона, министерство по неизвестным причинам отдает монополию на борьбу с курением только определенной организации, к тому же – не профессиональной. Почему именно ей, а не другой?

Кроме того, Минздрав не предусмотрел риски, которые могут возникнуть при утверждении его приказа. Например, какие существуют гарантии, что однажды владельцем этого сайта не станет какая-то табачная компания или ее доверенное лицо?

И, наконец, следует отметить, что ни в одном законе и нормативном акте не существует и не может существовать объяснение, несет ли ГО хотя бы какую-либо ответственность за свои действия. Хотя ответ очевиден – нет, эта организация ни за что не отвечает. И при этом ее сайт может быть разрекламирован на десятках миллионов пачек сигарет.

Именно так: если дело борьбы за здоровье доверили непрофессионалам, то это не что иное, как реклама бизнеса типа "вывод из запоя за три дня". При этом приказ Минздрава обязывает оплатить такую рекламу других – табачные компании. Именно они за свой счет должны нарушить закон и рекомендовать своим клиентам консультироваться не со специалистами, а со "знахарями".

Кстати, этот приказ МВД о ненужных наклейках на автомобиле действовал примерно две недели, после чего его отменили из-за его тотальной и нескрываемой абсурдности и коррупционности. Сейчас этот кейс мог бы заинтересовать Национальное агентство по предотвращению коррупции.