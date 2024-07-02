Война обновила тренд. Почему украинцы часто меняют работу и отпугивает ли это работодателей

Почему старшее поколение нечасто увольняется с работы

Бэби-бумеры привыкли к тому, что их выбор специальности был вынужденным, и работа тоже воспринималась либо как вид заработка, либо как долг перед государством.

Крайне мало молодых людей поступали именно туда, куда звало назначение. В большинстве случаев руководили более меркантильные причины: возможность поступления, практичность специальности или просто то, что именно этот вуз или его филиал есть в родном городке.

Поэтому не удивительной была ситуация, когда всю жизнь человек работал на одном рабочем месте. Конечно, иногда это было безальтернативно. А иногда просто человек сам не понимал, куда двигаться и зачем. Потому что все было стабильно и понятно - карьерная лестница и соответствующий уровень зарплат. Так и уходили на пенсию фактически с того же рабочего места.

Как появилась тенденция менять место и сферу работы

Их дети уже не хотели быть всю жизнь на одном месте и работать там, где нужно, а не там, где хочется. История "помогла" им, перевернув государство, и экономику вместе с ней с ног на голову. И те же инженеры, которые руководили в советские времена, оказались совершенно ненужными в новое время и вынуждены были идти в торговлю или другие отрасли.

Тогда впервые вместо биографий при приеме на работу потребовали резюме. И наше поколение стало определенными заложниками этого документа. Потому что совершенно несолидно было менять работу каждый полгода, менять ветви как цветные стеклышки в детском калейдоскопе. Приемлемым казалось менять место работы раз в 3-5 лет, строить карьеру вертикально, достигая новых, все более высоких и ответственных должностей (и соответствующего обеспечения).

К людям, пытавшимся ежегодно охватить что-то кардинально новое, относились как к легкомысленным и несолидным. Потому что бизнес-процессы тогдашних предприятий требовали постепенного движения и не были готовы к резким изменениям.

Но вместе с советскими временами стабильность тоже ушла в прошлое, и экономические кризисы приводили к внезапным и не всегда комфортным для работников увольнений. Таким болезненным опытом люди учились гибкости, овладевали новыми профессиями, шли в собственный бизнес и т. д. Поэтому среднее время работы на одном месте постепенно сокращалось.

Что сейчас происходит на рынке труда

Вызовы последних времен - ковид и война - кардинально изменили ситуацию на рынке труда. Многие добросовестные работники были сокращены и вынуждены долго искать новую работу (ранее долгие поиски работы кандидатом считались маркером того, что он либо никому не нужен, либо хочет много от текущего рынка труда). И соглашаться на невыгодные условия труда или начинать профессиональный путь с начала в новой отрасли.

Так, например, во время ковида с туризма и ивентов ушли многие специалисты, которые считали, их отрасль вряд ли обновится.

Еще один новый тренд - небольшие промежутки работы - был связан с тем, что многие предприятия не успевали "выбраться из ямы" и банкротились, сокращали специалистов, закрывали направления и филиалы. Некоторые руководители пытались исправить ситуацию, "режя косты" не только на обучение и операционные расходы, но и на персонал в целом.

Поэтому в резюме кандидатов могли появиться записи о 3-4 новых работах в год. И это происходило не от того, что он не проходил испытательный срок и был не способен на что-то положительное, а потому, что компания не была дееспособной (сокращение, несвоевременная выплата зарплаты, невыполнение условий по зарплате - перечень большой).

Как работодатели относятся к частым увольнениям

Война этот тренд обновила и усугубила. В феврале-апреле 2022 года на фоне катастрофически низкого количества вакансий на сайтах по трудоустройству были существенные увольнения специалистов тех предприятий, руководители которых понятия не имели, что делать дальше. И чтобы уменьшить ущерб, сокращали все подряд. И профессионалов тоже.

Люди, которые искали безопасные места, переезжали и искали работу на новых местах пребывания. Не всегда удачно. Это тоже можно увидеть во многих резюме. Иногда люди цеплялись за любую работу, а затем, немного оглядевшись по сторонам, находили что-нибудь лучшее. Конечно, рядом были специалисты, которые не могли найти себе работу, потому что свою зарплату в 2021 году они пересчитывали по курсу доллара 2024 и, конечно, оказались "вне рынка".

Но тренд остался таким - количество времени на одном месте сокращается. Люди пытаются пробовать себя в новых ролях.

Поэтому работодатели могут крутить носом, если последние несколько лет у специалиста в резюме полный сумбур. То есть каждые несколько месяцев новая работа в новой сфере, большие перерывы между работами, карьерные качели, которые трудно объяснить логически, запрос по зарплате значительно выше среднего по рынку без обоснования такого ценного в опыте кандидата.

Но в большинстве случаев работодатели (особенно ритейл, производство и другие отрасли, предлагающие работу с "низким входом в профессию"), готовы рассматривать каждую ситуацию индивидуально. И если у кандидата есть определенные конкретные и логические объяснения тех "кувырков" в резюме, вопросов к нему нет.

Сейчас у нас - рынок кандидата. То есть на большое количество работодателей приходится меньшее (по некоторым источникам на 25%) количество кандидатов. Это не значит, что на собеседовании поисковик может класть ноги на стол, но на определенную лояльность и понимание работодателей можно надеяться.

В частности, и в вопросах количества времени на рабочем месте и причинах увольнений.