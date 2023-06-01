О том, сможет ли строительная отрасль стать локомотивом экономического обновления Украины – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

В конце прошлой недели в Одессе прошел Building congress. Его итоги дают, как немало поводов к размышлению, так и значительные основания для оптимизма. Радует, прежде всего, то, что Одесса сохранила за собой третье место в Украине по уровню предложения новостроек. Но говорить о полноценном восстановлении позиций строительной отрасли в регионе, как, в конце концов, и по стране еще рано.

В первую очередь из-за значительного уровня разрушений, вызванных войной. Ведь на конец марта, согласно исследованию Ernst & Young, масштабы разрушений украинской недвижимости превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию в Украине за последние семь лет. При этом темпы падения объемов введенного в эксплуатацию жилья в течение 2022 года действительно беспрецедентны: по Украине они составляют 40%, по Одесской области - почти 44%. И это еще не предел, ведь эксперты утверждают, что в этом году падение будет продолжаться.

К этому следовало добавить еще негативные психологические настроения "на местах". Так, в марте-апреле этого года было проведено масштабное исследование состояния и потребностей бизнеса по оценкам территориальных общин и областных военных администраций. По его итогам, строительство оказалось лишь на 10 месте среди наиболее перспективных секторов местной экономики по оценкам потенциала развития. Этот потенциал рассмотрели только 13,5% представителей общин. Для сравнения, такой же показатель получило производство мебели. А у лидера "региональных симпатий" - сельского, лесного и рыбного хозяйства этот показатель достиг 85,7%.

То есть, пессимист имел бы все основания говорить о глубоком кризисе в сфере строительства, конца и края которого не видно. И в известной степени этот человек был бы прав. Потому что ни один эксперт не решится назвать дату окончания боевых действий, а значит спрогнозировать, когда закончится действие такого деструктивного фактора как война. Но я по своей природе оптимист и привык считать, что каждый кризис несет с собой не только опасности и угрозы, но и очищение и возможности.

Мы действительно точно не знаем, когда закончится война, но должны точно быть готовыми к миру. Поэтому по моему убеждению строительная отрасль скорее "сосредотачивается", собирая энергию для нового скачка, чем прозябает, или приходит в упадок.

Приведу лишь некоторые – ключевые – аргументы в пользу такой оценки.

Во-первых. Отрасль последовательно готовится к европейской интеграции. Только осенью прошлого года вступили в силу новые Государственные строительные нормы, предполагающие создание безбарьерного пространства в Украине. Они были разработаны в соответствии с Национальной стратегией, которой занимается Первая леди Елена Зеленская.

Во-вторых, Верховная рада и Кабинет министров постоянно производят новации, способствующие улучшению устойчивости отрасли. Речь идет прежде всего о налоговых льготах при уплате налога на недвижимость, которая была разрушена или повреждена во время боевых действий, принятых благодаря усилиям председателя профильного комитета Елены Шуляк. А также – об ипотечных программах для разных категорий граждан.

В-третьих, в мире уже почти утвердилась формула обновления Украины: "лучше, чем было". А это значит, что строители получат по завершении войны не только большой объем заказов со стороны государства, но и облегченный доступ к новым технологиям наших партнеров. Следовательно, новый прорыв в строительной отрасли так же неизбежен, как и наша победа.

В-четвертых, нет беды без добра. Специалисты утверждают, что сокращение объемов строительства в 2022 году произошло в первую очередь путем так называемых слабых и полусомнительных проектов - с отсутствием всех разрешений, не просчитанностью экономических параметров и даже нарушениями во время строительства. То есть речь идет о санации отрасли, которая сделает отрасль более крепкой и мощной.

Поэтому, несмотря на значительные объективные проблемы, которые усложняют жизнь строительной отрасли на данном этапе, мой ответ на вопрос, который вынесен в заголовок, будет утвердительным. Хотя, конечно, многое будет зависеть от настроения самих строителей, их готовности к переменам, способности "поймать ветер в паруса" в нужный момент. Чего я им в конце концов искренне желаю, потому что от этого выиграет вся страна.