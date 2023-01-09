Строительные пирамиды. Зачем реформа дает местному самоуправлению инструменты контроля

Десятки лет в строительной сфере страны происходит полный беспорядок. Беспредел застройщиков при содействии коррумпированных местных чиновников и беспомощности общин. Как результат, кроме хаотично застроенных городов – строительные пирамиды, которые оставили без жилья и вложенных в него денег десятки тысяч семей. Предлагаем вспомнить самые громкие аферы, чтобы убедиться в необходимости реформ. Благодаря которым местное самоуправление сможет получить инструменты для борьбы со строительным произволом.

Местные коррупционеры "крышевали" строительные сделки

В течение десятилетий местные общины в Украине не имели никаких инструментов влияния на строительную сферу, следствием чего стали многочисленные схематозы, аферы, пирамиды и полный строительный произвол.

Выступавшие против этого активисты не могли заставить местных чиновников остановить незаконные строительства, которые разрастались по всей стране как грибы после дождя. Все, что могли сделать неравнодушные граждане, выходить на пикеты под такие застройки и акции протеста под местные администрации. Где людей затравливали тетушками, избивали и калечили, а местные чиновники делали вид, что ничего не видят.

Пикет обманутых инвесторов банка "Аркада" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

И при этом местные чиновники выделяли землю под незаконные стройки, или закрывали глаза на ее захват. А управление градостроительства и архитектуры на местах выдавали на них градостроительные условия и ограничения (МУО). Одновременно игнорируя и с многочисленными нарушениями тех же МУО.

С другой стороны существовал еще один ответственный за строительную сферу институт – Государственная архитектурно-строительная инспекция, или ГАСИ. Неоднократно называвшаяся экспертами и журналистами самым коррумпированным центральным органом власти в Украине. Именно эта ГАСИ выдавала разрешения, легализовавшие незаконные строительства, а затем вводила возведенные с нарушениями новостройки в эксплуатацию.

Таким образом, местное самоуправление в общинах не имело никаких реальных инструментов для контроля над строительством и прекращения незаконных застроек.

При этом местные чиновники "не замечали" незаконных застроек, на которые даже ГАСИ не давало разрешений и отказывалось вводить в эксплуатацию. Кстати, именно так произошло со знаменитыми домами Войцеховского.

Пирамида Войцеховского: 15 000 обманутых семей

Пожалуй, самой известной строительной аферой, повлекшей за собой тяжелые последствия, можно считать так называемую "пирамиду Войцеховского". Ее автор – Анатолий Войцеховский и его компании "Укогруп" и "Сити-групп" – с 2004 по 2015 год строили 42 жилых комплекса на самовольно захваченных участках. Только в столице существует более 70 объектов, построенных этими компаниями.

Строились эти ЖК откровенно незаконно, из-за договоренностей с местными чиновниками. Именно этим объясняется тот факт, что, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, чиновники игнорировали такие сигналы и не делали ничего для остановки произвола.

Вводились в эксплуатацию дома Войцеховского часто в неудовлетворительном состоянии по решениям региональных райсудов. Причем отдельные объекты строительства были введены в эксплуатацию вообще на основании поддельных решений судов и незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества.

А после 2015 года стройки внезапно остановились. Началось следствие, которое помимо прочего выявило нередкие факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализуемых другим гражданам.

В результате шесть недостроев смогли собственными силами и на средства достроить те, кто купил у них квартиры. Но в большинстве случаев нет законной возможности даже получить документы на ввод в эксплуатацию этого жилья. Таким образом, без квартир остались 15 тысяч семей.

"Дома" Войцеховского (фото: domik ua)

Кстати, показательна типичная реакция местных чиновников на разоблачение этой кричащей аферы из серии "я не я и дом не моя". В частности, в КГГА ее прокомментировали так: "За практически десятилетие создалась пирамида, масштабы которой сложно переоценить". Словно проблема сама "создалась", а КГГА здесь ни при чем.

Другие громкие незаконные строительства

В Украине и помимо пирамиды Войцеховского хватает примеров строительных афер. Упомянем только самые громкие из них.

Масштабный проект ЖК "Днепровские вежи", недострои которого встречают киевлян на Троещине, должен был состоять из шести 35-этажных "свечей". Строительство началось в 1999 году по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины и частично за счет госбюджета. 450 квартир планировали передать военнослужащим. Строительство остановилось в 2005 году из-за формального банкротства корпорации "УкрАзияБуд", президентом которой был Сергей Фареник. Деньги инвесторов разворовали. Готовность строительства составляла 60%. В результате расходы МВД составили почти 128 миллионов гривен налогоплательщиков, еще 90 миллионов потеряли частные инвесторы.

ЖК "Днепровские башни" (фото: domik ua)

46-этажный ЖК Mirax строился по ул. Глубочицкой в столице компанией Mirax Group, принадлежавшей российскому миллиардеру Сергею Полонскому. Начали строительство в 2006 году, а через два года начался финансовый кризис и проект остановился на уровне 11-го этажа. В 2017 году ЖК Mirax принялся достраивать "Киевгорстрой", снизив запланированную этажность почти вдвое.

15-этажный ЖК Aura Apart на сегодня искажает вид общественного одесского пляжа "Золотой берег" в Одессе, над которым нависает его недостроенный "скелет". Летом 2020 года суд отменил разрешение на строительство и признал незаконным выдачу градостроительных условий и ограничений застройщику ООО "Пансионат Золотой Берег". По закону это рекреационная зона, и там вообще нельзя строить жилые здания, но местных чиновников это не остановило.

Каркас 10-этажного ЖК "Персенковка" выгнали по ул. Тернопольской, 42 во Львове в 2016 году. Затем начались суды общества с компаниями-застройщиками "Ирокс" и "Персенковка". Первый из которых, кстати, известен рядом других скандальных объектов во Львове.

ЖК "Персенковка" во Львове (фото: lun ua)

И такая ситуация – по всей стране.

Реальные инструменты – местному самоуправлению

Все эти и другие вопиющие факты незаконной застройки и пирамид были возможны в первую очередь из-за позиции местных чинуш. Которым было очень удобно ничего не делать с произволом застройщиков и только разводить руками. Они не имели четко прописанных обязанностей контролировать застройки на своей территории, а у общины не было прозрачных инструментов для контроля за выдачей разрешительных документов.

Предложенная законом №5655 реформа решает оба этих вопроса. Она вводит открытый электронный реестр построек, где каждый гражданин сможет увидеть, кем именно выдавались те или иные документы на строительство определенного объекта. И где активисты смогут подавать жалобы, которые будут обязательно рассмотрены. Таким образом, местные чиновники не смогут перекладывать с себя ответственность за незаконное строительство. А права общин будут расширены, ведь они получат инструмент контроля над чиновниками.

Одновременно реформа четко прописывает права, обязанности и полномочия местных властей в строительных вопросах. И представители самоуправления получают действенный инструмент для остановки незаконных строек и даже сноса уже построенных неправомерных объектов.

Таким образом, Украина получит реальное усиление местного самоуправления, которое, наконец, будет защищено и получит все средства для борьбы с незаконными застройками.