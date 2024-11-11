БПЛА на экспорт. Уместно ли Украине продавать дроны во время войны

Война в Украине полностью изменила характер ведения боевых действий. При тотальном преимуществе России в живой силе, огневых средствах и снарядах украинским военным пришлось искать нестандартные средства и решения.

При этом, в отличие от россиян, сначала еще за полтора десятка лет до полномасштабного вторжения приобрели технологии за рубежом и развернули их масштабное производство, получили от Ирана, кроме самих "Шахедов", еще и решения и мощности для их изготовления, украинским разработчикам все приходилось делать с нуля и своими силами.

Надо отдать должное украинской инженерной школе. За два с половиной года войны наши специалисты сумели не только догнать Россию, но и технологически опередить противника. Разведывательные и ударные дроны, "длинные" БПЛА, долетающие за 1000 километров, беспилотники, используемые для сбития враждебных БПЛА, и, конечно, FPV-дроны – эти технологические решения полностью изменили ход войны.

Теперь уже Украина диктует "технологическую моду" на поле боя, заставляя врага приспосабливаться, а производство дронов стало в стране по-настоящему массовым. Но ограниченные финансовые ресурсы государства не позволяют не то чтобы закрыть все запросы на фронте, но даже выкупать всю продукцию компаний-производителей, которые уже давно завоевали авторитет и сотрудничают с Минобороны.

Фото: Из-за ограниченных средств Украина не может закрыть все запросы по дронам на фронте и выкупать всю продукцию у производителей (Getty Images)

Все чаще на различных панельных дискуссиях и в экспертных кругах поднимаются вопросы об отмене запрета на экспорт беспилотников, действующего в рамках установленного в 2022 году эмбарго на продажу товаров военного назначения за границу.

Financial Times вообще утверждает, что украинское правительство даже всерьез рассматривает такую возможность. По словам источников, это решение в перспективе позволит компаниям производителям получить около 20 миллиардов долларов, направив их на увеличение внутреннего производства для ВСУ.

В целом по оценкам иностранных специалистов, экспорт беспилотных летательных аппаратов может принести украинским производителям около 20 миллиардов долларов.

Как отмечает руководитель компании Vyriy Drone Алексей Бабенко, выйти на такую сумму реально через несколько лет, а возможное открытие экспорта только улучшит обеспечение украинской армии.

"Если считать все типы БПЛА, в том числе и летающие по России дальние дроны, то за несколько лет выйти на сумму в 20 миллиардов долларов будет вполне реально, – говорит Алексей в комментарии РБК-Украина.

Что касается самой такой возможности, то для его компании сейчас это "невозможное судьбоносное решение".

Во-первых, собственные потребности Украины в FPV-дронах большие. Во-вторых, их основная продукция – FPV-дроны и ретрансляторы – сформирована согласно запросам в условиях масштабной войны.

"Страны, гдевойны нет, на мой взгляд, в первую очередь будут покупать что-то "красивое". Но в целом для экономики и Украины это хороший шаг, который позволит производителям оптимизировать свои технологические решения и цены, увеличить производство", – анализирует он ситуацию.

По словам Бабенко, одно из главных преимуществ подобного шага – приток талантов и инвестиций в отрасль. Сейчас уже несколько известных украинских производителей открыли свои компании за границей, чтобы таким образом обойти запрет. Как следствие, Украина теряет технологии, а иногда и "мозги".

"Еще один "плюс" открытия экспорта – приток технологий, увеличение квалифицированных инженеров-разработчиков и производителей", – отмечает Бабенко.

Фото: Экспорт БПЛА принес бы в Украину новые технологии и приток кадров, но во время войны продахжи такой техники не ко времени (Getty Images)

Сейчас, говорит он, хватает примеров и историй, когда специалисты уезжают за границу, где им предлагают лучшие условия и заработную плату. В случае увеличения финансовых поступлений в отрасль они смогут оставаться в Украине, работая здесь. А специалисты из других стран, занимающихся оборонными технологиями, также смогут открывать здесь свои производства – даже просто ради бизнеса.

Шанс Украине завоевать европейский или мировой рынок дал Китай, введя очередные ограничения на экспорт дронов и электроники. Конечно, в краткосрочной перспективе этот шаг задел и украинских производителей, усложнив закупку и логистику, но в долгосрочной – позволит ускорить локализацию производства и снизить себестоимость продукции.

"Снижение цены больше зависит от политики государства в сфере закупок. Но как минимум появится такая возможность. Дальше – как государство этой возможностью воспользуется, – отмечает Бабенко. – В целом в перспективе решение открыть экспорт беспилотников принесет Украине деньги, технологии и рабочие места".

По выводам специалистов, главный вопрос возможного открытия экспорта – стандартизация и сертификация украинской продукции.

А еще – контроль за экспортом как продавцов, чтобы они не отправляли за границу БПЛА, которые готово у них выкупить государство. Так и покупателей, где нужно отслеживать, кому идет оружие, чтобы потом оно не появилось с российской стороны на поле боя. И если реализовать первый пункт достаточно просто, то в отношении второго возникает множество вопросов.

Материал создан с участием CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.