Великий куш. Як шахраї з Milton Group продовжують обманювати людей, прикриваючись війною

Два роки тому багато закордонних та українських ЗМІ облетіла серія розслідувань щодо діяльності великої фінансової піраміди, що працювала в Києві. Під виглядом "трейдерів" шахраї виманили тільки за один рік у людей щонайменше 70 млн доларів. Що сталося з Milton Group, що потрапила під пильну увагу європейських журналістів і правоохоронних органів, після викриття, і чому після повномасштабного вторгнення Росії в Україну шахраї тільки активізували свою діяльність – в матеріалі РБК-Україна.

Компанія Milton Group була створена в Ізраїлі у 2016 році. Через рік, після того, як влада країни заборонила діяльність подібних шахрайських організацій, ділки переїхали до Києва, відкривши офіс в престижному торговому центрі в самому центрі столиці — в ТЦ Mandarin Plaza. "Офіційно" компанія займалася фінансовими послугами та IT-бізнесом.

Однак, по факту, — понад 200 співробітників пропонували європейським пенсіонерам "вигідне інвестування" в криптовалюти та акції, наприклад, в CryptoMB, Cryptobase, VetoroBanc або Virtual Stocks3.

Кожен співробітник компанії мав щомісячний план, за виконання якого отримував бонуси. Наприклад, російськомовний відділ повинен був зібрати $ 40 000, іспаномовний — $60 000, англомовний — $100 000.

В середньому продавці здійснювали по 250-300 дзвінків на день, спілкуючись з клієнтами не менше трьох годин. Працівники повинні були демонструвати продажі не нижче 40% від встановлених, інакше їх звільняли.

Як вдалося з'ясувати редакції українського AIN, банківські платежі приймали через британського оператора Clear Junction Ltd. Ця компанія зареєструвала в Україні свою платіжну систему, вона також представляла єврорахунки для Monobank. Володіє нею Дмитро Кац, у якого є й український бізнес.

В цілому ж, якщо не знати, чим саме займалася компанія, то з боку все виглядало цілком пристойно: презентабельний офіс, сучасне обладнання, системи взаємодії з клієнтами, бонуси та високі зарплати.

Насправді все було (і залишається) по-іншому. Співробітники Milton Group обдурили тисячі людей з більш ніж 50 країн. Тільки за 2019 рік сукупно організація виманила шахрайським шляхом понад $70 млн.

Офіс Milton Group розташований на останніх поверхах в ТЦ Mandarin Plaza

(фото: occrp.org)

"Найбільш (не)вигідна пропозиція"

У 2020 році журналісти шведської газети Dagens Nyheter розслідували діяльність Milton Group зсередини — за допомогою інформатора в компанії.

Як вдалося з'ясувати, схема роботи співробітників була ідентична в кожному з випадків. Все починалося з банального інтересу "жертви" до криптовалюта та іншим новомодним способам заробітку.

Деякі жертви відзначають, що клікали в Facebook на рекламу зі знаменитостями, які підняли велику суму грошей на крипті або акціях. Далі їх направляло на сторонні сайти з сумнівними історіями від цих самих зірок. Крім соціальних мереж, для отримання нових клієнтів використовувалася ще реклама в мобільних додатках.

Після того, як жертви залишали свої дані, вони отримували величезну кількість дзвінків. Аферисти переконували жертву інвестувати невелику суму грошей (близько 1 000 шведських крон) і пропонували завантажити спеціальне ПЗ на їх комп'ютер, щоб "фінансовий помічник" міг віддалено управляти всіма технічними складовими. Через деякий час помічник просив жертву увійти у свій банк і показати рахунки.

У цей момент жертви втрачали контроль над ситуацією. Вже через деякий час їх вкладення почали рости з величезною швидкістю. Найчастіше жертви не розуміли, що відбувається. А відбувалося наступне: шахраї допомагали клієнту торгувати на одній зі своїх платформ, демонструючи реалістичність транзакцій і великі (фейкові) доходи. Самі шахраї в цей час за допомогою віддаленого доступу брали короткострокові позики на ім'я жертви під величезні відсотки (до 39%). Коли жертва хотіла перевести в готівку свої доходи, нічого не виходило.

Коли ситуація загострювалася, в гру вступали "шахраї-рятувальники". Вони повідомляли жертвам, що їхні кошти знайшлися якимось чудесним чином. Але для отримання грошей необхідно сплатити комісію і податок. Природно, після оплати жертвам нічого не поверталося.

Шахраї можуть створювати фальшиві акаунти, які нібито показують, як ростуть вкладення жертв (фото: dn.se)

За словами журналістів, головною метою шахраїв було "продати емоції, а не продукт". Оскільки більша частина жертв-пенсіонери, аферисти робили акцент на відкрите спілкування: цікавилися життям, запитували поради, пропонували навчити новим навичкам.

Колишні співробітники Milton Group відкрито визнають, що компанія займається продажем бінарних опціонів та інших фейкових активів. Деякі з жертв, встановлені шведськими журналістами, втратили понад 200 тисяч. Всього ж, за даними розслідувачів, київський офіс міг принести аферистам за весь час понад 200 млн доларів. Що, примітно, шахраї не працювали з жителями США, Японії, Канади та України.

Хто стоїть за схемою

Основні посади в компанії займають грузини. Деякі з них колишні грузинські чиновники, які раніше звинувачувалися в незаконній діяльності.

Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group — грузин Іраклі Дадівадзе. Другий великий бізнес Дадівадзе — компанія Lime Consulting. За документами це IT-проект, в реальності онлайн-казино. У Lime Consulting офіс в Arena City, а також активна рекрутинг-діяльність, де новачків без досвіду обіцяють вивести на дохід в $2000-$3000 за перші 4 місяці.

Водночас реальним власником Milton Group журналісти називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа. Його пов'язують з силами партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі.

Тодуа володіє кіпрською платіжною компанією Naspay, через яку проходила велика частина коштів. Також він є співвласником кількох українських фірм спільно з колишнім міністром оборони й директором фінансової поліції Грузії Давидом (Давітом) Кезерашвілі. Його у 2013 році звинуватили в отриманні 12 мільйонів доларів хабаря за те, що той "закривав очі" на масову контрабанду спирту в Грузію з України. Згодом політика виправдали.

Одна з компаній, якою Тодуа володіє спільно з Кезерашвілі, "Проджект Партнерс" працює в області програмування і обробки даних. Через "Проджект Партнерс" Тодуа і Кезерашвілі також володіють компаніями "Фірма Спец-Трейдінг" і частково "Еліткомфортбуд". Директором компанії "Проджект Партнерс" є Гія Гецадзе – колишній заступник міністра юстиції Грузії.

Примітно, що таку ж посаду Гецадзе займав і в Україні до 2018 року. Співвласником "Еліткомфортбуд" є Петро Цискарішвілі, міністр сільського господарства Грузії за часів Саакашвілі і один з лідерів його партії" Єдиний національний рух", а також член "Руху нових сил Михайла Саакашвілі" і кандидат в нардепи Іван Мосашвілі.

Чому шахраї на волі

Розслідуванням дій Milton Group займалися близько 20 організацій і видань в різних країнах. Серед них: поліція Іспанії, поліція Швеції, українське "Слідство.інфо", одне з найбільших ізраїльських онлайн-видань The Times of Israel, студія "моніторі" (Грузія), шведська газета Dagens Nyheter, KRIK (Сербія), Чеський центр розслідувальної журналістики "Investigace.cz" і міжнародна організація OCCRP.

В Україні інтерес правоохоронних органів до діяльності Milton Gorup був у травні 2018 року. Тоді СБУ провела обшуки в офісі компанії, відзвітувавши про вилучення комп'ютерів і документів, а також про відкриття кримінальної справи. Однак в судовому реєстрі згадок про цей обшук і про Milton Gorup немає.

На початку березня 2020 року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде закликала владу України розслідувати шахрайства Milton Group. Крім того, шведська поліція звернулася в Європол для проведення міжнародного розслідування.

За даними РБК-Україна, компанія як і раніше має штаб-квартиру в Києві. Більш того, аферисти навіть не стали міняти місце офісу, продовжуючи орендувати приміщення в Mandarin Plaza й Arena City. Для подібних Milton Group організацій війна стала "зручним" фоном, адже фактично весь силовий блок задіяний у захисті територіальної цілісності країни, не маючи можливості повноцінно займатися розслідуванням і притягненням до відповідальності шахраїв.

РБК-Україна звернулася з інформаційним запитом до Національної поліції, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки з питанням, чи відкриті в Україні справи щодо Milton Group.

Подібна безкарність також дає можливість аферистам відкривати нові кол-центри в інших країнах. Зокрема, відомо про "представництва" Milton Group в Албанії, Грузії та Північній Македонії, але вже під іншим брендом. Також, за словами співробітників, у компанії з'явився офіс в Росії. У компанії як і раніше працюють сотні людей.

Хай там як, поки українські правоохоронці не встановлять учасників даної шахрайської схеми, компанія, що фігурує в кримінальних провадженнях в декількох країнах Європейського Союзу, буде продовжувати як ні в чому не бувало працювати в Києві, серйозно компрометуючи імідж України в очах європейців. У світлі можливого отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС в червні — це особливо шкідливо.