Армия дронов. Какие летательные аппараты нужны на фронте

Беспилотники – не только "глаза в небе". Это полноценные бойцы, способные увидеть, отследить и уничтожить врага и его техники. О том, какие беспилотники сейчас пользуются наибольшей популярностью у защитников, в спецпроекте РБК-Украина при поддержке "Стального фронта".

"Стальной фронт" – милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова, которые регулярно покупают и передают технику для военных, в частности дроны и БПЛА, поэтому хорошо знают спрос бойцов. Со стороны военнослужащих модели дронов и их специфику прокомментировал Александр Мамалыга, пилот дронов ВСУ и одновременно – маркетинг-директор ФК "Шахтер".

Какие бывают "Мавики"

В 2021 году выход новой линейки дронов Mavic 3 китайской компании DJI стал очень долгожданным событием для видеооператоров всего мира, за его презентацией следили онлайн, как за презентацией новых iPhone. Тогда представили сразу три модели: Mavic 3, расширенную комплектацию Mavic 3 Fly More Combo и наиболее продвинутый Mavic 3 Cine Premium Combo. Все отличия этих трех модификаций – только в дополнительных аксессуарах.

Все Mavic 3 имеют по 2 камеры Hasselblad. Любители дронов оценили аккумулятор на 5000 м*Ач, позволивший увеличить время полета до 46 минут, а скорость до 72 км/ч. Подниматься Mavic 3 может на высоту около 0.5 км, причем "видит" он на 15 км вокруг (обычно дальность обусловлена погодными условиями). Он оснащен камерой с разрешением 48 Мп и может снимать видео в 4K. Система передачи видео OcuSync 3.0 позволяет передавать видео с разрешением 1080p – это четкие и яркие изображения.

В комплекте с Mavic 3 Fly More Combo идут дополнительные батареи, зарядное устройство, адаптер для зарядного автомобиля, набор фильтров для камеры и сумка для переноски. Эти аксессуары позволяют увеличить возможности съемки. Батареи обеспечивают дополнительные 90 минут полета, а зарядное устройство позволяет одновременно заряжать три батареи. Набор фильтров для камеры позволяет улучшить качество изображения, уменьшая блики и контрастность. Кроме того, Mavic 3 может автоматически определить оптимальный маршрут на дом.

"Мавики" легкие, компактные, быстрые – за это их и любят в ВСУ, особенно "третью" линейку производителя. Mavic 3 и Mavic 3 Fly More Combo были и являются одними из самых популярных дронов на фронте. Но в сентябре 2022 года DJI представили еще одну модель линейки, которая вызвала огромный интерес военных (хотя изначально, конечно, не была предназначена для военных действий) – Mavic 3T , имеющий тепловизионную камеру разрешением 640 x 512 пикселей. Это бесценная функция для бойцов: таким образом, разведку можно проводить ночью. Mavic 3T сейчас еще и самый дорогой: его цена в Китае стартует от 3900 долларов (Mavic 3 – от 2000 долларов, Mavic 3 Fly More Combo – от 2800 долларов).

Есть и другие модели DJI Mavic: более ранние версии, которые имеют более низкую производительность, но также ценятся военными, или модели с более высоким разрешением видео – их любят кинооператоры, но для военных целей это не значимое достоинство.

"С точки зрения управления Мавики 2 и 3 схожи между собой. Мавик 3 имеет лучшие сенсоры (лучшие камеры), в общем более продвинутое железо, что позволяет летать на более большие дистанции без потери связи с дроном. Что касается тепловизионной камеры 3Т, то она позволяет летать ночью достаточно эффективно: если в течение дня элементы окружающей среды прогрелись, то сами сенсоры 3Т могут распознать перепад температуры тех объектов, на которые они смотрят. элементы окружающей среды, как результат полета, становятся значительно тяжелее", – комментирует Александр Мамалыга.

Американо-китайские дроны Autel

Компания Autel Robotics была основана в 2014 году для разработки беспилотных летательных аппаратов. Это американская компания, но она принадлежит Autel Intelligent Technology в Китае. Первой линейкой была X-Star в 2015 году, но "звездной" стала серия Evo. Именно Evo сейчас активно пользуются украинскими военными.

Autel Evo II – это новейший и продвинутый дрон в линейке Autel Evo. Он оборудован камерой с разрешением 8K, которая может снимать видео с частотой до 120 кадров в секунду. Дрон также имеет дальность полета до 9 км и может летать на высоте до 7000 метров. Его аккумулятор обеспечивает время полета до 40 минут. Квадрокоптер Autel Evo II выпускается в трех версиях с разными камерами. Autel Evo II 8К (стандарт) – камера 48 Мп, Autel Evo II 6К (Pro) – камера 20 Мп, Autel Evo II Dual (320/640) 8К – камера-гибрид 48 Мп с дополнительным тепловизионным модулем.

Все вариации применяются в военных целях, но самой желанной является последняя из перечисленных. Autel EVO II 640T Dual обеспечивает тепловизионное изображение с разрешением 640х512 пикселей, выявляет помехи на 360 градусов и имеет защиту от систем РЭБ – то есть его крайне сложно уловить и сбить. Но и стоимость этого дрона немаленькая: от 9 тыс. дол.

Есть и другие модификации Evo. Autel Evo II Pro – это вариант Autel Evo II с камерой Hasselblad с разрешением 6K. Камера имеет большой диапазон диафрагмы, что позволяет получать отличные снимки при слабом освещении. Autel Evo Lite – это наиболее доступная модель в линейке Autel Evo. Она оснащена камерой с разрешением 4K и может летать на расстояние до 7 км. Ее батарея обеспечивает время полета до 30 минут.

Кстати, в марте 2023 года Aliexpress заблокировал продажу дронов DJI и Autel в России. Функциональность ранее купленных дронов ограничена.

"Между мавиком и аутел есть существенная разница в софте и качестве ресивера (приемника, который отвечает за прием радиосигналов, ссылающихся на дрону). Софт на мавике более продвинут, но в то же время мавики без прошивки отображаются на DJI аэроскопах, которые выдают позицию дрона, пилота, маршрут и персональную информацию аккаунта привязанного к дрону. Это опасно. А Аутел не имеет своих аэроскопов, следовательно нет и такой проблемы. Относительно ресивера - мавики за счет своего аппаратного обеспечения "держат" сигнал между пультом и дроном лучше, чем аутел, поэтому их использование более распространено", – объясняет Александр Мамалыга.

Украинские беспилотники

Гордость украинского оборонпрома – отечественные беспилотники.

Самый популярный из них – "Аист-100" , созданный украинской компанией DeViRo в 2017 году. "Аист" – настоящая "птичка": как по внешности, так и по характеристикам. "Аисты" могут летать до 200 км, развивают скорость до 120 км в час, поднимаются на 1,5 км, имеют по 2 камеры для дневной и ночной съемки. Правда, в воздухе они могут быть меньше дронов – до 2–2,5 часов.

В первую очередь "Аисты" патрулируют и занимаются разведкой. Но они умеют выполнять самые серьезные боевые задачи, наводя на точные координаты артиллерию. Так, в феврале 2023 года воины 128 ВДШБр на Запорожье уничтожили артиллерийским огнем российскую станцию РЭБ "Палантин". А в сентябре им же "Аист" помог уничтожить множество вражеской техники: РСЗО "Град", два "Урагана", две пушки "Гиацинт-Б", самоходные установки "Пион" и "Гвоздика", грузовик и гаубицу и танк Т-72. . Стоимость одного комплекса Аист-100 – более 140 тыс. грн.

С 2015 года "Авиационные системы Украины" производят беспилотный авиационный комплекс "Валькирия". Это комплекс: каждый состоит из трех беспилотников, наземной системы управления, антенн и дополнительного оборудования. "Валькирии" летают со скоростью 60-100 км/ч, поднимаясь на 2 км, преодолевают расстояние в 30 км, днем и ночью могут корректировать артогонь. Достижения "Валькирия" тоже заметны: они уже помогли нашим защитникам успешно накрыть вражескую артбатарею и уничтожить три самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" россиян в июле 2022-го. А за месяц до этого – утилизировать склад боеприпасов к РСЗО "Ураган". Стоимость одного комплекса "Валькирия" стартует от 800 тыс. грн.

Самый молодой в семье украинских беспилотников – "Эльф", с декабря 2022 года производящий компания ELF-systems. Он может работать до двух часов подряд, развивать скорость до 140 км/ч и залетать в тыл противника на глубину до 70 км, указывая на ВСУ расположение российских позиций. Но самое главное – он практически невидим для РЭБ и антидронных ружей, поэтому он может летать там, где россияне успешно "глушат" другие дроны. Вражеские РЭБ видят его как... большую птицу и не реагируют. Стоит "Эльф" от 40 тысяч евро.

"Тактика применения "крыльев" (т.е. БПЛА) отличается от тактики применения квадрокоптеров. Крылья используются для разведки и корректировки работы средств поражения на более дальней дистанции. Квадрокоптеры используются больше на линии разграничения и разведки и корректировки работы по переднему краю. не могут", – рассказывает Александр Мамалыга.

Что делают беспилотники на войне

Дроны предназначены прежде всего для разведки. Десятилетие назад разведчики должны были лично пробираться к позициям врага под огнем, рискуя жизнью. Сейчас такой риск не нужен именно благодаря технике, поэтому современную войну называют "войной дронов".

Военные научились оснащать любые дроны взрывчаткой и таким образом точечно уничтожать противника. Впрочем, функция дронов может быть и спасательной: так недавно пилоты дронов команды "CODE 9.2" 3 батальона 92 бригады ВСУ помогли сохранить жизнь российскому военнослужащему: с дрона ему сбросили записку с инструкцией, как сдаться в плен, дрон же и вывел. В то же время, самая ценная функция дронов и БПЛА – это наведение артиллерийского огня, что наносит большой вред противнику и его технике.

"На квадрокоптере можно присоединить взрывчатку, на крылья в теории – тоже. Но в целом это негативно влияет на аэродинамические характеристики прибора. В некоторых случаях более целесообразно использовать дрон как разведчика, приводящего артогонь. Но для уничтожения небольшой цели можно использовать сбросы или дроны камикадзе". Все диктуется тактической необходимостью", – объясняет Александр Мамалыга.

И дроны, и летательные комплексы – это расходный материал. По статистике военных, дрон может совершить 5-7 вылетов в среднем, до того как его потеряют (его может сбить враг, он может быть потерян из-за враждебного РЭБ или потерять связь со своим пилотом из-за погодных условий).

Именно поэтому производители работают над "невидимостью" летательных аппаратов для систем РЭБ. Это позволяет значительно повысить сроки жизни БПЛА и эффективность их задач. Впрочем, пока все виды беспилотников на фронте нужны постоянно, их не бывает "достаточно". А для их стабильной работы нужны еще зарядные станции и системы связи Starlink. Именно поэтому "Стальной фронт" передал уже почти 1,5 тыс. различных моделей БПЛА, 856 зарядных станций и генераторов, и продолжает заниматься закупками.

Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста":

Александр Мироненко (фото: NV/Александр Медведев)

"Мы покупаем дроны для фронта с первых дней большой войны. Спрос на них только увеличивается. Все больше украинских производителей предлагают свои виды дронов. Но мы сосредоточены на проверенных иностранных производителях - это Mavic и Autel. Мы работаем с запросами командования, от запроса к передачи дронов проходит пара недель – и дроны уже отправляются на донецкое, запорожское направления.Конечно, дроны – это очень дорогой расходный материал, иногда наши ребята теряют по 3-4 дроны в день. которые стоят по 300-400 долларов, а могут уничтожать дорогостоящую технику врага. Они эффективны даже в тылу врага – мы все видим это в новостях. Впрочем, на фронте действительно нужны разные виды дронов, в зависимости от тактических задач наших защитников", – подчеркнул Александр. Мироненко.