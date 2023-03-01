Алгоритм возрождения. Какие принципы будут стимулировать развитие Украины

Два года до полномасштабного вторжения украинцы, как и весь мир, провели в постоянных ограничениях и принуждении. Так было во время пандемии коронавируса, когда нас закрыли по домам и заставили жить по единому алгоритму. Мы старались противодействовать общим угрозам, организовываться для решения насущных проблем и делать правильные выводы. Так происходит и сейчас, во время войны, когда мы живем в постоянном страхе и ситуации непрерывного стресса. Всех нас объединило состояние неопределенности и невозможности планировать свое будущее.

Несмотря на эти обстоятельства, есть то, что мы делаем, следуя своим ценностям и принципам. Они построены на устойчивых традициях, религиозной принадлежности и культурных предпочтениях. Мы делаем это не потому, что так сказала власть или такие правила прописаны в законе, а потому, что делали так всю жизнь. Однако во времена нестабильности эти принципы проходят испытание на прочность. Какие принципы будут способствовать возрождению Украины – более подробно в материале.

Сегодня мы демонстрируем всему миру, что способны действовать вместе ради общей цели. Этим феноменом восхищаются западные лидеры, звезды шоу-бизнеса и обычные люди из разных уголков планеты. Именно принципы превратили украинское общество в подлинный феномен консолидации и единения. Об этом во время первой встречи в формате ad hoc think tank "СПІВДІЯ" говорили экономисты, айтишники, педагоги, музыканты, спортсмены и эксперты по публичному управлению.

Эти принципы станут основой для самоорганизации граждан и, как следствие, быстрого восстановления и устойчивого развития страны. В общей сложности их двенадцать – они помогут ориентироваться, станут определенным сигналом того, все ли я делаю правильно. Это принцип сотрудничества, принцип моратория на внутреннюю конкуренцию в общественных отношениях, принцип экспансии, принцип персональной ответственности, принцип прозрачности, принцип честности, принцип долгосрочного планирования, принцип наставничества, принцип понимания, принцип совместного потребления (шеринга), принцип сохранения внутренних ресурсов и принцип оценки эффективности. Это база, с которой начнется построение новой Украины, уверены участники третьей встречи "СПІВДІЇ". Однако как эти принципы претворить в жизнь?

Инструкция к исполнению

Перед тем как понять, что и как делать, нужно самоопределиться. Только идентифицируя себя как гражданин Украины, ты можешь предаться делу полностью, иметь мощную мотивацию защищать свою землю, свое будущее и будущее своих детей. Это ощущение дает нам право чувствовать себя хозяевами у себя дома. В случае невзгод мы не будем искать виновных вокруг, а спросим себя – все ли я сделал правильно и вовремя? Итак, главным фактором единения после нашей победы должна стать "народная монополия", а все из-за принципа содействия – заявил во время встречи лидер украинской рок-группы Green Grey Diezel – Андрей Яценко.

По его словам, сейчас в стране рождается уникальное явление, и такого нет ни в одном уголке мира. Мы – хозяева у себя в стране, и только от нас зависит, что будет дальше. Каждый день это доказывают военные и волонтеры, врачи и учителя, водители и продавцы. После войны эта сплоченность должна превратиться в уникальную возможность – условия власти будут диктовать граждане страны, а не наоборот. Не только мы должны быть прозрачными перед государством, но и перед нами.

"Я хочу открыть "Дію" и увидеть, чем я, как гражданин Украины, согласно конституции владею. Сколько у меня нефти, газа, полезных ископаемых и каких. Самый действенный механизм для реализации такой цели – это принцип прозрачности. Прозрачность сегодня дает нам блокчейн, инструменты веб 3.0." , – заметил Андрей Яценко.

Относительно прикладного использования принципов в своей деятельности согласно концепту DAO (Decentralized Autonomous Organization), после войны музыкант предложит свои треки фанатам как продукт для продвижения. Пятьдесят процентов доходов отдаст тем, кто будет готов вложиться в группу. Вместе с деньгами уже через некоторое время коллектив получит тысячи полезных менеджеров, фанаты превратятся в промоутеров. По словам Андрея Яценко, схема абсолютно прозрачна и действенна. То же самое нужно сделать и в масштабах всей страны.

Поделился своим мнением и музыкант Коля Серга, который сегодня защищает Украину в рядах ВСУ. Ему понравились принципы, но, по его мнению, следует добавить то, что может объединить: это принцип надежды и уважения к надежде других.

"Надежда – что может пережить антижизнь. Цель – мы рисуем картинку будущего, где каждому есть место. Мы сейчас ведем 2 культурных проекта для оккупированных и освобожденных территорий – "Вместе" и "Культурный десант". Все люди на оккупированных и освобожденных территориях больше всего живут надеждой – надеждой на освобождение и победу, на то, что о них не забыли" , – рассказал музыкант.

По мнению Коли Серги, содействие очень важно. И все предложенные принципы работают только вместе. Это как система, если нет одной из опор, то вся конструкция просто рухнет.

Об особой роли культуры в реализации политических, экономических и социокультурных стратегий развития многих стран, формировании их имиджа и авторитета на международной арене рассказала балерина Национальной оперы Олеся Воротнюк. По ее мнению, именно культура и искусство как ее составляющая имеют значительный духовный, интеллектуальный, кадровый потенциал, богатые национальные традиции, определяющие уникальные возможности формирования позитивного образа народов и стран в мировом сообществе.

"На протяжении многих лет российская, имперская власть угнетала украинскую культуру, украинские художники подвергались жестким репрессиям. Именно сейчас, начиная с 2022 года, об Украине начал узнавать мир. Узнавать нашу великую украинскую культуру, наших выдающихся художников. Чего стоит только "Щедрик" Леонтовича, который покоряет сердца всей планеты из поколения в поколение. На многих сценах и театрах мирового масштаба поют приглашенные оперные украинские звезды. Очень много мировых звезд балета являются украинцами", – говорит Олеся Воротнюк.

Она отметила, что сейчас у нас есть уникальная возможность – Украина стала брендом номер один в мире. Руководствуясь принципом экспансии, мы должны популяризировать и рассказывать миру об Украине, культуру которой на протяжении многих лет пыталась уничтожить советская власть.

"У нас очень мощный культурный фронт, мы можем воевать культурой. Театр – это же маленькое государство, но есть один огромный минус – слабый менеджмент. Например, европейские страны по уровню профессионализма в этой сфере значительно уступают Украине, но имеют преимущество в вопросе управления. На первый план должна выйти популяризация украинских художников на мировой арене. Россия воюет с нами культурой также - мы должны противостоять. И мы уже доказали, что можем это делать мощно и результативно", – рассказала Олеся Воротнюк.

Но принцип экспансии касается не только культуры и искусства. Очень важно применять его, распространяя украинские товары и услуги на мировых рынках, отметила председатель наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко.

"Украина – очень богатая страна. Я хочу, чтобы Украина была лучшей во всем. Поэтому мне так близок принцип экспансии. Мы готовы делать экспансию с банковскими услугами на зарубежные рынки. Украина должна мощно продвигать свои информационные, культурные, экономические достижения, чтобы быть у всего мира "на слуху", – рассказала эксперт.

Ее позиция состоит в том, чтобы правильно распорядиться тем, что имеем, и фактически умножать наши богатства через создание продукции с высокой добавленной стоимостью, а не просто продавать украинские недра и природные ресурсы. Что касается финансового сектора, по мнению Светланы Демьяненко, в Украине есть интересные решения в сфере цифровизации банковских услуг – в этом мы могли бы еще многому научить мир на самом деле. Наша банковская система по ряду параметров значительно развитее, чем банковская система Европы или США. Это может подтвердить каждый, кто там пользовался банковскими услугами. То есть мы не только имеем более "продвинутую" цифровую инфраструктуру, мы еще очень быстры и гибки. А в современном глобальном бизнесе побеждают эти качества.

"Для нас это залог успешной экспансии с нашими лучшими продуктами. Нам же нравится когда в Украине открываются представительства иностранных компаний, банков. Но гораздо приятнее открывать свои представительства за рубежом", – отмечает Светлана Демьяненко.

Специалист в сфере налогообложения Екатерина Кислицына отметила, что самая мощная внутренняя мотивация для каждого из нас сегодня – это соблюдение принципа персональной ответственности .

"Все начинается с тебя и твоей персональной ответственности за качество того, что ты делаешь на своем месте. Война доказала, что нельзя ждать, что кто-то посторонний оперативно решит твои проблемы, найдет ресурсы, расскажет, как действовать. Это личная ответственность каждого оперативно реагировать на вызовы настоящего и делать это качественно" .

В любом общем деле, по мнению Екатерины Кислицыной, нужно ответить на три простых вопроса – кто отвечает, перед кем и за что конкретно. А главный вопрос – лично ли я сделал все возможное для достижения наилучшего результата. Тогда эти ответы становятся важным принципом управления, обеспечивают четкое и оперативное функционирование любых систем, включая налоговую и экономическую. Ответственность служит и внутренним мерилом, и своего рода средством контроля над надлежащим исполнением должностных обязанностей, как руководителей любого уровня, так и исполнителей.

Весь этот сложный процесс невозможно построить без должной коммуникации. Мы должны искать те же точки соприкосновения, которые способны объединять общество. И неважно, ты депутат или рабочий завода, первая леди или ученик десятого класса. Понимание, что ты не один и вокруг тысячи единомышленников, делает тебя более уверенным и сильным. По мнению технического директора "Amber Ukraine" Алексея Планиды, перед нами предстанет глобальная задача – это возрождение:

"Сейчас происходит ситуативное планирование, в то же время должна быть и ориентация на долгосрочное. Но большая наша проблема – это отсутствие стратегии на государственном уровне. Именно принципы долгосрочного планирования и общего понимания должны стать залогом будущего, где действия чиновников понятны и прогнозируемы для граждан. Нужно осознать , что мы уже и так часто решаем проблемы самостоятельно, без помощи власти. Многие вопросы решаем без них. Могут ли они без нас? – Нет" .

Поэтому для эксперта очень близки и крайне нужны также принципы честности и прозрачности (для него они почти тождественны). В качестве специалиста по ИТ он говорит, что залогом для внедрения указанных принципов является цифровизация.

"А принцип наставничества , который я постоянно исповедую в своей работе, – это возможность понять, что мы делали или делаем не так. Например, мы можем научить военных чему-то, а чему-то – они нас. Трансфер опыта и знаний, а также их синергия – вот о чем этот принцип" , – подчеркнул Алексей Планида.

Основой мотивации в любом бизнесе, отмечают экономические эксперты, является правило "combines competition and cooperation", которое переводится как "совмести конкуренцию и сотрудничай". Эти две базовые вещи сочетают в себе принцип моратория на внутреннюю конкуренцию в общественных отношениях . Для результативности любого дела важно уметь как конкурировать, так и объединяться с другими, в частности на соревновательной основе. Причем нужно делать это сознательно, четко понимая – какой цели вы хотите достичь – и соответственно выбирая модель взаимодействия. Конкуренция – это сбалансирующая соперничество стратегия взаимодействия и приводящая к сотрудничеству между людьми с выгодами для всех (стратегия "win-win"). Получается, что только объединив свои ресурсы, можно добиться желаемого результата, причем значительно быстрее и эффективнее.

Об отсутствии точек соприкосновения среди украинцев заявила эксперт по публичному управлению, пожелавшая остаться инкогнито:

"Принцип понимания крайне важен для того, чтобы объединить людей вокруг общей идеи и планов на будущее. Для этого нужно построить мощные горизонтальные связи. Условно, чтобы наши беженцы в Германии понимали и хотели говорить с людьми, оставшимися в Бахмуте". Разделение на тех, кто уехал и остался, пошел воевать или нет – должно уйти в прошлое.Нужно найти что-то общее, что может объединить страну.Стоит спросить себя – а что я могу сделать для страны и за что я отвечаю здесь и сейчас".

В развитых демократических государствах власти не могут сделать ни одного шага, ни одна инициатива не может стартовать, если за этим не стоит консенсус в обществе. В таком случае именно граждане страны становятся значимыми игроками на политическом, экономическом и социальном поле. Общество должно консолидироваться, чтобы открыто заявлять о своих потребностях и амбициях.

"Активизировать процесс коммуникации между гражданами поможет образовательная система. Если учебные заведения страны станут местом рождения и драйвером реализации креативных идей и проектов, мы получим целые поколения думающих людей", – считает ректор АРТ Академии современного искусства имени Сальвадора Дали, ученый, кандидат экономических наук Александра Гуменная.

По ее убеждению, перспективным принципом является совместное потребление (шеринг), и это не только о передаче материальных ценностей, но и о трансфере опыта и духовного достояния:

"Да и в целом исповедовать предложенные принципы – значит самим подражать им и делиться (шерить) ими в обществе. Это важно прежде всего для украинской молодежи, ведь поколение 21 века очень отличается от людей старшего возраста. Молодежь – это о современном образовании, понимании, скорости и обмен опытом. Чрезвычайно быстрые изменения в глобальных процессах свидетельствуют о том, что вся экономика будущего будет креативной и шеринговой.

Александра Гуменная приводит пример университетских креативных хабов Великобритании, Германии и Эстонии. Этот опыт должна перенять и Украина. Именно учебные заведения должны стимулировать развитие человеческого потенциала и культуры. По ее словам, самое дорогое – это люди и их идеи. Когда мы начнем это понимать, изменится и страна.

Что отличает среди прочего обычный день украинца в 2023 году от того, что было, скажем, в 2018? Большинство из нас не собирают ребенка в школу, потому что дети учатся онлайн. Ководные ограничения вместе с самоизоляцией повлияли на процессы социализации, эта проблема остается и во время войны. Через некоторое время мы получим целое поколение людей, которые не прошли важные жизненные уроки, которые усвоили их родители. Вместе с тем, тысячи маленьких украинцев уже год живут без отца, а иногда без матери, которые защищают Родину на фронте. И у каждого из нас перед глазами есть такие семьи. И каждый может помочь. В решении этого вопроса на первый план выходит принцип наставничества. Все просто – ты должен поделиться своими знаниями с другими. Помоги, если можешь, дай совет, подскажи как лучше, научи на собственном примере. Только отдавая, ты умножаешь. Принцип наставничества способствует социальному развитию.

Политический консультант Денис Маркишев убежден, что у нас много уникальных специалистов в разных сферах – от искусства до инженерии. Не использовать этот запас знаний и навыков – бессмысленно.

"Наставник – это не всегда учитель по специальности, это может быть любой человек, обладающий высоким уровнем компетентности и желающий поделиться своими знаниями. Этот процесс обеспечивает не только передачу знаний, но и продолжительность поколений, что предполагает их взаимодействие. Человек старшего возраста, которая вовлечена в процесс наставничества, чувствует себя востребованной. Она таким образом продолжает свою социальную активность. Это особенно важно в контексте имеющихся в стране демографических проблем", – добавляет он.

При практическом применении принципа наставничества раскрывается вопрос лидерства, потому что наставничество требует от человека самоопределения, желания, готовности, способности делать что-то в пользу другого человека, в том числе и бесполезно. Это тесно связано с таким явлением как лидерство. Когда человек увлечен идеей собирает вокруг себя других. Сейчас много внимания уделяется теме лидерства, очень популярно воспитание, подготовка, поиск лидеров. Но лидерство – это прежде всего об ответственности и понимании правильного распределения ролей, о необходимости при необходимости овладеть своими амбициями и довериться тем, кто знает или умеет лучше.

"Если ты лидер от природы и умеешь удачно сплотить вокруг себя людей, это еще не говорит о твоей общественной пользе. Один из самых печальных примеров неудачного лидерства – царь Саул. Он хорошо начал, но закончил плачевно. Встреча лидера прежде всего нужно обратить внимание на его ценности.И правильное распределение ролей также должно происходить с учетом ценностей, ведь ценности – это наше мощное оружие.Почему в стране за последние 30 лет мало что изменилось?Ведь было множество интересных идей и инициатив.Мы спрятали свои принципы на задний план, забыв , что ключ к большим перспективам – именно достучаться до ценностей человека", – отмечает предприниматель и бизнес-тренер Ваче Давтян .

Он считает, что никакие реформы не помогут, если общество к ним не готово. Нужно вспомнить, кто мы и чего заслуживаем. Но начинать следует с себя. Ответственность всего общества начинается с ответственности каждого.

Примерное применение принципа содействия и принципа честности прокомментировал руководитель компании "Украинская броня" Аксель Фон Вольф, приведя практический пример с разработкой и созданием концепта смарт-сити. Для реализации которого нужно было привлечь общественность, экспертов, городские власти, представителей украинских технологических компаний, научное и академическое сообщество. По его словам, сейчас в мире идет мощная борьба за человеческий ресурс. И смарт-сити – системное решение этой проблемы. Этот проект определяет основные принципы инфраструктурного, технологического и социального развития города. Также формирует новый вектор трансформации городского пространства.

"И именно на принципах принципов сотрудничества и честности совместными усилиями удалось достичь желаемого результата. Но в процессе реализации проекта возникло много вопросов. Вопросы этичности отношений, способности участников мыслить на перспективу, размышлять не только на уровне тактических задач, но и стратегий, потому что будь -какая деятельность должна вписываться в общие рамки стратегии. В таких проектах неотделимой составляющей должно быть перспективное мышление, которого, к сожалению, нет у многих управленцев.А вообще, если мы не начнем думать на сто шагов вперед, любое начинание – бесполезное дело" , – говорит Аксель Фон Вольф.

На пробелах в построении послевоенных стратегий подчеркнул экономист – гость встречи, пожелавший остаться неназванным:

"Каждый должен понимать, каким будет его будущее через 5-10 лет, а сейчас сделать это невозможно. И среди прочего причина этого – экономическая пропасть. Для восстановления этого баланса должно быть учтено несколько острых вопросов: границы, климат и структура национальной экономики. Никто не понимает эту структуру, если ее нет у власти - то ее не видят и украинцы. Сегодня мы должны выстраивать реалистический сценарий относительно того, что будет после - что мы хотим и на что реально способны. Только получив ответы на эти два вопроса, можно говорить , по какому плану действовать дальше".

Основой этого вопроса должны стать принципы долгосрочного планирования и оценки эффективности как неотделимой части реализации принципов.

"В результате за границу выехало более восьми миллионов украинцев. По наименьшим расчетам сегодня в стране оккупированы 20% территорий. Больше и людей пенсионного возраста, то есть тех, кто за некоторое время становится нетрудоспособным и не может поднимать отечественную экономику. Поэтому крайне важно найти пути и методы, как сохранить человеческий ресурс", – отметил совладелец рекламно-маркетингового агентства "Совместная Победа" Александр Соколинский. Он считает, что каждый гражданин Украины должен чувствовать свою ценность. Это о принципах сохранения внутренних ресурсов. А добиться этого можно только через работу в команде.

Вместе действовать всегда легче, чем в одиночку. Крутой пример этому проведен в Украине Евро 2012, когда объединилась вся страна вокруг общей цели. И только вместе мы смогли сделать это качественно и достойно. Люди сегодня - это самое главное. А в условиях турбулентности украинцы теряют ориентиры и свое физическое и ментальное здоровье", – отметил Александр Соколинский.

От слов – к действию. Для продвижения и реализации каждого из указанных принципов необходимы единомышленники. Расскажите о принципах друзьям, поговорите с родными, сделайте публикацию в сети – начните действовать. Общество, как свалившийся бы свод из камней, если бы один не поддерживал другого. И это доказывают нынешние времена. Вместе мы сможем не только победить, но и возродиться.