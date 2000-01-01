Приватні школи в Україні стали альтернативою державній освіті — це вибір батьків, які шукають для своїх дітей якісну, гнучку та інноваційну освіту. Як правило, приватні школи пропонують не лише академічні знання, а й комплексний розвиток особистості, розвиток креативності й лідерських навичок.



Окрім навчання, у приватних школах активно розвивають й позакласну діяльність: спортивні секції, STEM-курси, мистецькі майстерні, дебатні клуби, профорієнтаційні тренінги, підготовку до міжнародних сертифікацій та вступу. Також приватні школи вирізняє індивідуальний підхід до кожної дитини, сучасні програми з інтеграцією міжнародних стандартів, поглиблене вивчення іноземних мов і навіть подвійні дипломи або сертифікати міжнародного зразка, які відчиняють двері до навчання за кордоном.



За даними незалежної онлайн-платформи з добору приватних освітніх закладів в Україні SchoolNavigator, нині у Києві працює майже 200 загальноосвітніх приватних шкіл, і їхня кількість з кожним роком тільки зростає.

РБК-Україна проаналізувало їхні освітні підходи, програми, можливості для розвитку дітей і вартість навчання цих закладів й підготувало добірку з 10 найкращих приватних шкіл.

В рамках підготовки рейтингу ми вивчали офіційні програми шкіл, відкриті дані про акредитації, склад викладачів, порівнювали ціни та умови навчання. Важливу роль також відігравали унікальні можливості, які пропонує кожен заклад: наявність сучасних лабораторій, інтеграція ІТ-освіти, профорієнтаційні курси та психологічна підтримка.



Окрему увагу приділяли підходу до учня: чи є у школі тьютори, наставники, як відбувається оцінювання знань, які системи мотивації дітей до навчання застосовують, можливості для розвитку softskills. Також аналізували кількість учнів у класах, щоб оцінити рівень індивідуального підходу, доступність (локація, онлайн-формати, гнучка оплата).

КМDШ-Всесвіт Кількість років в освіті: 12 років

Кількість викладачів: 280

Форми навчання: офлайн, онлайн в синхронному та в асинхронному режимах



‍"КМDШ-Всесвіт" пропонує учням та їхнім батькам різні ступені здобуття освіти, оскільки мережа складається з трьох шкіл з Pre-school до 11 класу, початкових шкіл (до четвертого класу) та садочків. Ключові предмети діти вивчають у малих групах за рівневим розподілом, щоби ефективно опрацьовувати та засвоювати матеріал. В початковій школі класи супроводжують тьютори. В середній та старшій школі ‒куратори, крім того, кожна дитина може обрати собі едвайзера ‒ освітнього наставника.

Спеціалізація мережі ‒ поглиблене вивчення іноземних мов. КМДШ Голосієво та Осокорки поглиблено вивчають англійську, а також другу іноземну на вибір ‒ німецьку, іспанську чи французьку. Окрім того, в КМДШ Осокорки є білінгвальні класи. В STEAM-школі "КМDШ Гранд" також поглиблено вивчають англійську мову, є білінгвальні та англомовні курси.



В Clever Kids та Sense вивчення англійської мови починається з середньої групи садочка. Рівень іноземної мови щорічно підтверджуються незалежним тестуванням Pearson. В старшій школі діти готуються та складають міжнародний іспит IELTS. У мережі реалізована профільна старша школа за напрямками: STEM, Політика & Економіка, Іноземні мови, Digital Arts, IT Engineering. SoftSkills розвиваються впродовж усього навчання. В початковій школі впроваджено заняття на основі міжнародної програми Social Emotional and Ethical Learning. В середній школі діти проходять курс "Life Soft Skills", вчаться проводити дебати та писати есе. Діти мережі починаючи з початкової школи активно беруть участь та займаються в національних і міжнародних олімпіадах, конкурсах, змагання, турнірах тощо: учні-переможці міжнародної олімпіади Genius Olympiad (у категорії "Наука"), учні-переможці міжнародних олімпіад з іноземних мов Hippo, Willkommen, Best in English, учень - фіналіст Всеукраїнського конкурсу космічних експериментів SSEP 2024, учень отримав відзнаку від Асоціації Єльського університету, вийшов у фінал та представляє Україну на Міжнародній науково-технічній виставці Regeneron ISE 2025.

Ціни на навчання: КМDШ Голосіїв ‒ 392 460 грн/рік



КМDШ Осокорки ‒ 392 460 грн/рік,

білінгвальний п'ятий клас ‒ 443 100 грн/рік

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STEAM-школа "КМDШ Гранд" ‒ 422 000 грн/рік

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КМDШ Онлайн:

Екстернат (пакти) ‒ від 6 500 грн до 37 125 грн/рік



Початкова школа та садок Sense:

школа ‒ 243,000 грн/9 міс, садок ‒ 253 125 грн/11 міс



Початкова школа та садок Clever Kids:

школа ‒ 379800 грн/9 міс та садок ‒ від 341 830 грн/11 міс По завершенню навчання випускник отримує власне портфоліо з академічними досягненнями та проєктами соціальної відповідальності. Також в КМДШ ВСЕСВІТ діють грантові програми на навчання для талановитих та вмотивованих дітей. А для подальшого успішного вступу за кордон можна скористатися програмою подвійного диплома з Arizona State University.



Список позакласних занять доволі широкий і різноманітний, діти можуть вибирати як фізичні, так інтелектуальні або творчі активності. Наприклад, ритміка, шахи, чирлідинг, творчі майстерні, спортивні гуртки та індивідуальні заняття.

Новопечерська школа Кількість років в освіті: 10 років

Кількість викладачів: 113

Форми навчання: офлайн, онлайн



‍Новопечерська школа складається з початкової школи (1-4 класи), середньої та старшої школи (5-11 класи). Садочків немає, проте дитина від чотирьох років може відвідувати дворічні курси дошкільної підготовки.



Як позашкільні формати учні можуть відвідувати розмовні клуби, мистецькі гуртки, спортивні заняття, гурток із робототехніки, кулінарії, літературні клуби тощо. Також учням школи пропонують додаткову програму з отримання канадського диплома, яка розрахована з 8 до 11 класу. Програма включає обов'язкові предмети української та манітобської програм, а також базові предмети, необхідні для вступу до закладів вищої освіти. Вступ на програму відбувається окремо від основного вступу до Новопечерської школи. Ціни на навчання: Наживо:



КДП-4 – 11 000 доларів/рік (приблизно 451 000 грн)

КДП-5 – 13 150 доларів/рік (приблизно 539 150 грн)

1-11 класи – 13 750 доларів/рік (приблизно 563 750 грн)



Дистанційний плюс – формат навчання із бронюванням місця та можливістю переходу на формат "Наживо" в будь-який час:



1-11 класи – 2 050 доларів/семестр (приблизно 84 050 грн).



Дистанційний – формат навчання без бронювання:



1-4 класи – 650 доларів/семестр (приблизно 26 650 грн)5-11 класи – 850 доларів/семестр (приблизно 34 850 грн

Midgard Кількість років в освіті: 7 років

Кількість викладачів: понад 50

Форми навчання: офлайн

Освітня мережа складається зі школи, садочку від трьох років "PRESCHOOLMidgard" та ВНЗ "Академія MIDGARD". Крім додаткових занять, у школі діти можуть займатися кінним спортом, відвідувати мовний центр (англійська/французька/німецька/іспанська).

Після закінчення школи абітурієнт отримує American High School Diploma. З ним він може вступати до ВНЗ у США, Канаді, Японії, Китаї та ЄС. Ціни на навчання: садок ‒ 33 550 грн/місяць + 5 250 грн харчування та професійні тренування в басейні

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школа ‒ 422 250 грн/рік в українськомовному класі,

442 250 грн/рік в англомовному класі ‍

Академія А+ Кількість років в освіті: 12 років

Форми навчання: офлайн, онлайн

До складу мережі входять: чотири садочки ‒ "RespublikaKids" (2-7 років), "Академікс" (3-7 років), "AcademyEcoland" (2-7 років), "Файні"; дві початкові школи; три школи: "Академія Сучасної Освіти А+", "Гімназія А+", "Архітектурно-інженерний колегіум А+". ВНЗ: Дипломна Програма Міжнародного бакалавріату – International Baccalaureate Diploma Programme; дві музичні школи та одна спортивна школа та Центр корекції мовлення А+. Освітні програми шкіл складаються з кількох компонентів: учні вивчають і загальноосвітні, і профільні предмети для майбутнього вступу.



З п'ятого класу розпочинається вибір профільного ІТ-навчання – це комплексна фахова підготовка з нуля до ІТ-спеціаліста протягом середньої та старшої школи. Крім основних дисциплін та уроків в першу половину дня, обов'язковими для учнів є заняття спортом і відвідування додаткових студій.

Ціни на навчання: 320 000 грн/рік Учні також мають змогу отримати американський диплом, завершивши навчання в "Гімназії А+". Програма "Американського диплома" поєднує навчання за двома стандартами: на eCampus американської школи у штаті Вісконсин за американським стандартом та за українським стандартом. Для вступу до закладів мережі "Академії А+" дитині необхідно пройти співбесіду та тестування.

Liko School Кількість років в освіті: 10 років

Кількість викладачів: 26

Форми навчання: офлайн, онлайн

Мережа складається з ліцею "Liko lyceum" та садочку "Liko світ".Учням пропонують відвідувати школу повного дня з 8:00 до 19:00. Кожна паралель має білінгвальні класи для вивчення англійської мови, а з третього класу діти можуть вибрати додаткову мову: німецьку, китайську, французьку чи іспанську.



Випускникам(10-11 класи) пропонують різні напрями технологічного профілю: ІТ, медична біологія та технології, архітектура та дизайн, бізнес і підприємництво. У цьому навчальному закладі також можна отримати додатковий диплом американської середньої школи. Це онлайн програма для учнів 7-11 класів від провідного американського університету Arizona State University.



У позакласний час діти можуть відвідувати мережу гуртків, серед яких і тренувальний центр Apple, спортивну школу, STEM-центр тощо. Ціни на навчання: 8 000 доларів/10 місяців (приблизно 328 000 грн)

за українською програмою



10 000-12 000 доларів/10 місяців (приблизно 410 000-492 000 грн)

за білінгвальною програмою ‍

Печерська міжнародна школа Кількість років в освіті: 29

Кількість вчителів: 51 (станом на 2023 рік)

Формат навчання: офлайн, онлайн, екстернат

Школу заснували батьки, наразі нею керує спеціально створена рада з 12 осіб на чолі з головою. Для дітей віком від трьох до п'яти років також діє садочок.



Система шкільної освіти побудована за прикладом американської, тобто розділена на дві ланки: primary (6-12 років) та secondary(12-18 років). У вільний від навчання час діти можуть відвідувати різні гуртки, культурні клуби.



Також навчальний заклад розвиває волонтерську кампанію "StandwithUkraine" та мистецький рух "Мистецтво заради миру в Україні". Ціни на офлайн-навчання: Подання заявки на навчання ‒ 300 доларів

‍(приблизно 12 300 грн)

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Реєстраційний внесок ‒ 1 500 доларів

‍(приблизно 61 950 грн)



Внесок у фонд стратегічного розвитку ‒ 1 500 доларів

(приблизно 61 950 грн)



Садок (три рівні) ‒ 18 175 доларів (приблизно 745 175 грн)

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1-5 класи ‒ 21 325 доларів (приблизно 874 325 грн)



6-8 класи ‒ 22 690 доларів (приблизно 930 290 грн)



9-10 класи ‒ 23 950 доларів (приблизно 981 950 грн)



11-12 класи ‒ 25 840 доларів (приблизно 1 059 440 грн) Атестат про завершення школи еквівалентний до диплома середньої школи США. Крім цього, також доступні три програми від Міжнародного бакалаврату.

Міжнародна британська школа Кількість років в освіті: 7 років

Кількість викладачів: до 200

Форми навчання: офлайн, онлайн

У Києві розміщено два кампуси Міжнародної британської школи: на Печерську(дитячий садок, початкова та середня школа) та на Нивках (дитячий садок, початкова та середня школа). Також є школа в Дніпрі.



Система навчання в школі базується на прикладі Англії. З першого до дев'ятого класуучні проходять навчання за Національною навчальною програмою Англії. Наприкінціцього періоду учні складають перші незалежні міжнародні іспити. Тоді в 10 та 11 класах учні готуються складати іспити на здобуття Кембриджського міжнародного сертифіката про базову середню освіту Cambridge IGCSE. А учні 12 і 13 класів здобувають на вибір міжнародний диплом про повну загальну середню освіту The International Baccalaureate Diploma або A-levels. Ціни на навчання: Одноразовий платіж ‒ 1 500 євро (приблизно 67 050 грн)



Надалі ‒ 19 150 євро/рік (приблизно 856 005 грн) За кожним учнем закріпляють ментора, який допомагає поліпшити результати навчання та закріпити їх.



Оскільки деякі предмети викладають лише англійською мовою, для вступу дитині потрібно володіти достатнім рівнем мови та скласти відповідний іспит.

American International School (AISU) Кількість років в освіті: 9 років

Кількість викладачів: до 250

Форми навчання: офлайн, онлайн

Комплекс складається із дитячого садочка, двох шкіл у Києві й селі Ходосівка. Також доступна програма "Міжнародний Бакалаврат". У школі діти навчаються двома мовами (на вибір англійська, німецька чи французька).



Також доступні різні гуртки за інтересами, спортивні клуби тощо. Освітня мережа складається зі школи, садочку від трьох років "PRESCHOOLMidgard" та ВНЗ "Академія MIDGARD". Крім додаткових занять, у школі діти можуть займатися кінним спортом, відвідувати мовний центр (англійська/французька/німецька/іспанська).



Після закінчення школи абітурієнт отримує American High School Diploma. З ним він може вступати до ВНЗ у США, Канаді, Японії, Китаї та ЄС.



Після заключення контракту зі школою в дитини з'явиться персональний куратор, який допоможе знайти найкращий навчальний план і забезпечить підтримку під час навчання. Ціни на навчання: Дитячий садок ‒ 650 доларів/міс

(приблизно 29 055 грн)



Початкова школа ‒ 890-1090 доларів/міс

‍(приблизно 39 783-48 723 грн)



Середня та старша школа ‒ 990-1190 доларів/міс

‍(приблизно 44 253-53 193 грн)



IB programme:



9-10 класи ‒ 1 290 доларів/міс (приблизно 57 663 грн)



11-12 класи ‒ 1 590 доларів/міс (приблизно 71 073 грн) Серед цікавих переваг є кар'єрне консультування та менторство. Викладачі та успішні випускники школи підтримують учнів у кар'єрних амбіціях, допомагаючи з пошуком стажувань та роботи. Крім того, заклад співпрацює з провідними університетами та компаніями, тобто допомагає своїм учням зі здобуттям подальшого досвіду.



Для правильного вибору професії учням старших класів допомагають виявити свої сильні сторони, планувати кар'єрний шлях. А після закінчення школи AISU продовжує підтримувати своїх випускників, надаючи доступ до ресурсів школи, можливість участі в алюмні-програмах, співпрацю з кар'єрними консультантами тощо.

IT STEP SCHOOL Кількість років в освіті: 25 років

Кількість викладачів: 55

Форми навчання: офлайн, гібридний

Ліцензована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням ІТ та іноземних мов протягом 1-11 класів. Входить до освітнього холдингу, представленого у 22 країнах. На уроках діти тісно працюють з гаджетами.



У школі представлені електронні лабораторії для уроків фізики та хімії, окуляри віртуальної реальності для уроків біології, географії, історії, астрономії тощо. Навчальна програма побудована так, що все необхідне діти встигають зробити в школі, тому мають час для хобі та відпочинку. Головна перевага в тому, що діти засвоюють знання, застосовуючи їх на практиці. Ціни на навчання: 1-4 клас ‒ 295 004 грн/рік



1-4 клас на лівому березі Києва ‒ 143 820 грн/рік

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5-8 клас ‒ 297 769 грн/рік



9-11 клас ‒ 323 582 грн/рік



5-10 клас на лівому березі Києва ‒ 143 820 грн/рік ‍