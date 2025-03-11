Снижение цен на лекарства: манипуляция или помощь украинцам

Как известно, снижение цен на лекарства на 30% анонсировали еще в начале 2025 года. Конечно, сначала все порадовались - потому что это потенциально несет экономию семейного бюджета. Но действительно ли это так?

Как всегда, неприятности спрятались в деталях. Потому что по факту, вместо реального снижения цен состоялась хорошая PR-кампания.

Да, действительно, на популярные позиции из ТОП-100 препаратов, опубликованного Минздравом, цены снизились на 30%. Но есть нюанс: перед этим производители подняли постепенно их стоимость, с октября-ноября 2024 года, на те же самые 30%.

Совпадение? - Да нет, просто сезонный рост, который пришелся на январь этого года. Но вместо реального удешевления мы получили лишь возвращение к ценам конца 2024 года. Это четко можно проследить в разделе "статистика" на сайте tabletki.ua.

Например, "Цитрамон", который вошел в список ТОП 100, подешевел на уровень октября 2024 года. Однако, перед этим его цена прыгнула вверх почти в два раза.

Похожая история также с "Мефенаминкой", которая тоже в списке. С сентября по январь ее цена выросла на 50 гривен. Сейчас же, стоимость препарата, после объявленного удешевления лекарств, снизилась на те же 50 гривен.

Впрочем, хуже всего, что на все остальные лекарства цены не просто остались на высоком уровне, а даже выросли. То есть складывается впечатление, что "снижение" использовали как повод для скрытого повышения стоимости других медикаментов.

Неужели таким образом производители компенсировали снижение цен на регулируемые лекарства путем повышения стоимости менее популярных, но критически важных медицинских средств?

Графики, демонстрирующие, как менялась стоимость препаратов

Поэтому, как видим, все как всегда - крупные игроки не проиграли. У потребителей сложилась иллюзия снижения цен, тогда как доступность лекарств для населения только ухудшилась, и пациенты уже начали это чувствовать.

Вместо снижения цен производители используют все возможности для сохранения собственных сверхприбылей. Украинцам рассказали об "историческом снижении цен", а по факту ничего не изменилось.

Как сэкономить на лекарствах?

Но пока идет борьба, предлагаю украинцам самостоятельно сэкономить на лекарствах.

Для этого надо не вестись на рекламные акции, а искать более дешевые аналоги. Спрашивать в аптеке препараты с тем же действующим веществом - многие известные бренды имеют более дешевые, но не менее эффективные заменители.

Проверять цены на онлайн-платформах, чтобы найти самое выгодное предложение. Вот яркий пример, когда цена двух препаратов с одним и тем же действующим веществом отличается почти вдвое.

Также следите за ценовыми трендами: если перед "скидкой" цена существенно выросла, это, скорее всего, манипуляция. Помните: настоящая экономия - это не слепая вера в скидки, а грамотный выбор аналогов.