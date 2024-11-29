Зима близко. Как могут измениться цены на электроэнергию для бизнеса

Из-за боевых действий Украина уже потеряла более 40% своих тепловых электростанций, что создало дефицит как для населения, так и для бизнеса.

По данным Киевской школы экономики (KSE Institute), прямые убытки энергетического сектора Украины от войны уже превысили 8 млрд долларов, а совокупные потери с учетом последствий для экономики достигают более 56 млрд долларов. Восстановление энергосектора потребует многолетних инвестиций и координации с международными партнерами.

Несмотря на усилия по восстановлению, полностью восстановить поврежденные объекты невозможно.

Для обеспечения стабильности энергоснабжения Украина была вынуждена импортировать электроэнергию, в том числе с европейских рынков.

По данным Минэнерго, по состоянию на ноябрь импорт составляет около 5% от общего энергопотребления страны, хотя в пиковые периоды этот показатель может расти до 10-12%. Однако импорт решает проблему лишь отчасти. Потому что с началом зимы все эти вызовы стали еще острее.

Традиционно зимний период характеризуется повышенным потреблением энергии, особенно для нужд отопления и освещения. Этот фактор в сочетании с дефицитом генерации усиливает давление на энергетическую систему и провоцирует рост цен.

Как формируется стоимость электроэнергии для бизнеса?

В Украине ценообразование на электроэнергию происходит в рамках свободного рынка, где действуют принципы спроса и предложения. Поставщики электроэнергии не устанавливают цены с потолка — они опираются на механизмы рыночного ценообразования.

Ценовые параметры определяются на основе торгов на таких рыночных сегментах, как рынок в сутки вперед (РДН), внутрисуточный рынок (ВДР) и балансирующий рынок.

На РДН встречаются ценовые предложения со стороны спроса (потребления) и предложения (генерации), что позволяет определить рыночную цену. Балансирующий рынок в свою очередь используется для коррекции отклонений в реальном времени, когда фактическое потребление или производство отличаются от прогнозируемых объемов.

На этих рынках действуют прайс-кепы — граничные цены, регулируемые государством, чтобы избежать резких скачков стоимости для потребителей.

Прайс-кепы особенно актуальны для балансирующего рынка, где рассчитывается стоимость небалансов между прогнозируемым и фактическим потреблением или генерацией. Например, если предприятие потребило больше электроэнергии, чем заказало, поставщик вынужден компенсировать этот дефицит по цене покупки на балансирующем рынке, которая всегда выше цен на РДН. И наоборот, в случае непредвиденных аварийных отключений, купленная поставщиками и не потребленная электроэнергия продается на балансирующем рынке по цене, которая всегда ниже цены РДН. Все это создает дополнительные издержки при прощании электроэнергии потребителям.

Что влияет на цены с началом зимы

Основные факторы, определяющие стоимость электроэнергии с началом зимы:

Последствия обстрелов. Каждая новая атака на энергосистему не только повреждает инфраструктуру, но и провоцирует неравномерное распределение энергии, которое требует дорогостоящих мер по балансировке. К примеру, в ноябре 2022 года ежедневные атаки на энергосистему приводили к потере до 1 500 МВт мощностей в среднем в сутки, что повышало объемы и расходы на балансировку на 40-50%.

Повышение спроса во время отопительного сезона. Отопительный сезон обычно приводит к росту потребления электроэнергии, в особенности в индустрии и секторе услуг. По прогнозам, в декабре потребление электроэнергии в пиковые часы может превышать 22 ГВт, что почти на 10% больше, чем в начале осени.

Дефицит генерации. Дефицит генерации в условиях зимы становится ощутимее, ведь дополнительную нагрузку создают потребности домохозяйств. Несмотря на импорт, сохраняется отсутствие необходимых мощностей внутреннего поколения, в первую очередь в часы максимального потребления, которое сократилось на 30% по сравнению с довоенными показателями.

Рыночные прайс-кепы (ограничение цен). Регулятор временно ограничил максимальные цены на рынке, но по прогнозам экспертов, эти прайс-кепы могут быть приведены к европейским уровням, что приведет к еще большему росту цен.

Риски небалансов Совокупный объем небалансов в энергосистеме существенно вырос из-за постоянных обстрелов генерации и сетей, что повлияет на конечные цены для бизнеса.



Компенсация небалансов осуществляется через балансирующий рынок, где цены обычно значительно выше цен на рынке в сутки вперед.

Чтобы избежать больших небалансов, потребителям рекомендуется совершенствовать энергетическое планирование. Внедрение моделей прогнозирования потребления поможет снизить разрыв между заказанными и фактическими объемами.

Кроме того, следует инвестировать в автономные источники энергии, такие как генераторы, солнечные панели, системы хранения, что позволяет снизить зависимость от общей сети в кризисных ситуациях.

Также важно привлекать профессиональных поставщиков энергоресурсов, поскольку компании с длительным опытом на рынке имеют лучшие возможности прогнозирования рисков и могут предложить более стабильные условия поставки.

Импорт электроэнергии: может ли это быть решением

Одним из инструментов обеспечения стабильного энергоснабжения является импорт электроэнергии. Впрочем, стоимость импортируемой электроэнергии может существенно превышать среднюю внутреннюю цену. В октябре 2024 года средняя цена импорта с европейских рынков составляла 200-250 евро за МВтч, по сравнению со средневзвешенной ценой электроэнергии на украинском рынке в сутки 100-150 евро за МВтч.

Также важным ограничением импорта есть техническая инфраструктура. Мощность пересечений между украинской и европейской энергосистемами остается ограниченной. С 1 декабря 2024 г. максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС была увеличена с 1,7 до 2,1 ГВт. Для сравнения потребности украинского бизнеса в пиковые зимние периоды могут достигать более 10 гВт.

Кроме того, импорт не может обеспечить значительной гибкости в ценообразовании для конечных потребителей. Поставщики, закупающие электроэнергию по ценам европейского рынка, вынуждены учитывать ее высокую себестоимость при формировании тарифов для бизнеса. В то же время, наличие импорта позволяет компенсировать дефицит в наиболее критические моменты, что делает его важным дополнением к общей модели энергообеспечения.

Для украинских предприятий, желающих воспользоваться импортированной электроэнергией, важно заключать соглашения с поставщиками, имеющими доступ к европейскому рынку. Но такая опция чаще доступна крупным компаниям, потребляющим большие объемы.

Что это значит и как подготовиться

Для бизнеса повышение цен на электроэнергию, конечно, является дополнительной финансовой нагрузкой, особенно в период высокого энергопотребления. Поэтому в первую очередь следует внимательно следить за условиями своих контрактов с поставщиками.

Следует также учитывать, что большинство поставщиков работают на основе цен РДН с дополнительным процентом (РДН+%), а не со скидкой (РДН-%), как это было раньше.

Если тариф рассчитывается по формуле "РДН+%", важно понять, соответствует ли эта надбавка реальным рыночным условиям. Доступ к официальным данным Оператора рынка поможет сравнить предлагаемые тарифы со средними рыночными показателями и избежать завышений.

Чтобы быть готовыми к зиме, бизнесу необходимо рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов с фиксированными условиями или перехода на энергоэффективные технологии, позволяющие сократить потребление. Важно иметь запасной план на случай аварийных отключений электроэнергии, поскольку графики отключений могут затруднять производственные процессы.

Другая проблема — прозрачность работы поставщиков. Чтобы понять, не завышает ли поставщик стоимость электроэнергии, клиентам следует обращать внимание на то, как формируются цены, скидки, каковы условия расчетов. Например, если компания предлагает тариф ниже рыночного РДН, это может свидетельствовать о рисках нестабильной поставки или риске пересмотра условий каждого месяца, ведь в условиях дефицита энергии компании имеют ограниченные возможности для дисконта.

Подытоживая, можно констатировать, что стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине с большой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы из-за дефицита на рынке, вызванного военными действиями и зимним периодом повышенного потребления. Дефицит охватывает как электроэнергию украинского поколения, так и импортированную, что имеет ограничения на пересечениях с европейской энергосистемой.

Кроме того, серьезные потери генерирующих мощностей и увеличение небалансов вынуждают энергетические компании изменять подходы к ценообразованию. Дисконтная модель, где цены на электроэнергию для крупных потребителей формировались по принципу РДН-%, постепенно уходит в прошлое. Возрастающие риски и нестабильность заставляют рынок переходить к модели РДН+%, где к базовой цене прилагается премия, учитывающая дефицит, риски и небалансы.

Это означает, что бизнесу следует готовиться к увеличению затрат на электроэнергию и пересматривать свои стратегии управления энергопотреблением. Эффективное планирование, внедрение энергосберегающих технологий и использование альтернативных источников энергии становятся не только залогом стабильности, но и инструментом уменьшения финансовых потерь.