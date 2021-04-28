Життя після "цунамі". Реалії Ізраїлю після тотальної вакцинації

Експерт в області пацієнт-менеджменту першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в колонці для РБК-Україна розповідає про те, як Ізраїль став світовим лідером з вакцинації від коронавірусу і поступово повертається до життя до COVID.

Мабуть, не знайдеш більш яскравої ознаки повернення до доковідних часів — на вулицях Тель-Авіва або Єрусалиму вперше за довгі місяці можна розглядати обличчя перехожих. Ізраїль скасував обов'язковий масковий режим. Поки тільки на відкритому повітрі, але і це вже величезний прогрес. Показники захворюваності знизилися, без жодного перебільшення настільки, що більшість госпіталів рапортують — хворих коронавірусом немає, приступаємо до звичайної роботи.

У лікарні "Іхілов" закрили останнє ковідне відділення, на піку тільки в одній клініці їх було шість. По суті, Ізраїль зняв більшість карантинних заборон. Працюють кафе і ресторани, клуби та перукарні, можна піти в бібліотеку або театр.

Те, що на цілий рік завмерло, а то і вимерло — економічно і чисельно по людських ресурсах, — починає відроджуватися, заново оживати, що й істотно помітно для всього світу, бо населення Ізраїлю нарешті може зробити впевнений ковток свіжого повітря надії на життя як в доковідні часи... так, тут як раніше...

Ці успіхи виглядають ще більш вражаючими на тлі того, що відбувається у світі. Добовий приріст тих, хто заразився коронавірусною інфекцією в Індії, оновлює рекорди четвертий день поспіль. За минулу добу в країні зафіксовано 350 тисяч хворих. Таку епідеміологічну катастрофу навіть прозвали "індійський цунамі".

Європа постійно скаржиться на катастрофічну нестачу вакцин. Канада ввела жорсткий локдаун з комендантською годиною. Україна просто горить — в лікарнях не вистачає місць, дуже висока смертність, знову введений карантин і майже зовсім не йде кампанія з вакцинації.

В Ізраїлі ще три місяці тому все було також кепсько. Відділення заповнені, смертність доходила до півтори сотні людей на добу. Коефіцієнт заражуваності піднявся до критичного значення — 2, тобто один хворий заражав двох здорових. Економіка відчувала величезний тиск, система охорони здоров'я насилу справлялася з потоком пацієнтів, росли витрати країни й було відчуття цілковитої безнадії.

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман (фото: facebook.com)

Тут треба віддати належне владі, яка швидко зрозуміла, що локдауни і маски, тільки частково рятують від епідемії. У будь-яких заборон є межа ефективності. Стратегія швидкого купірування захворювання виявилася недостатньо ефективною. Майже півтора року всесвітнього карантину так і не призвели до того, що хвороба переможена. Вона тепер з нами надовго, якщо не назавжди. І карантинні заходи заганяють проблему всередину, вирішуючи лише короткострокові завдання.

Ізраїльські епідеміологи ще на початку пандемії стверджували, що засіб тільки один — масова вакцинація. До них прислухалися. В уряді проявили чудеса спритності, але Ізраїль став першою країною, яка отримала вакцину у величезній кількості, достатній для щеплення всього населення. Тут спрацювали кілька факторів. Особисті зв'язки прем'єра Нетаніягу, який зробив максимальну ставку на вакцину Pfizer і до речі не прогадав. Економічний фактор — Єрусалим заплатив за кожну дозу вдвічі більше, ніж вона коштувала.

Крім того, Pfizer потрібна була історія успіху. Не перевірка препарату на людях, як стверджують ковід-дисиденти, це можна зробити й в умовах лабораторії. Потрібен був живий доказ, що масова вакцинація швидко призводить до перемоги над пандемією. Для цього був потрібний "випробувальний полігон" — країна з високою щільністю населення, високоорганізованою і повністю комп'ютеризованою системою охорони здоров'я. Здатної швидко організувати, провести прищепну кампанію і поділитися даними. Кращого майданчика, ніж Ізраїль — не можна було й уявити.

Сьогодні, почавши вакцинацію в січні, Ізраїль встиг повністю прищепити (двома дозами) вже більш як п'ять мільйонів громадян, а це 73% дорослого населення, в той час, як європейські країни ще не досягли рубежу 10% вакцинованого населення.

У національному штабі по боротьбі з епідемією обережно кажуть: з'явився колективний імунітет. Ізраїль почав прищеплювати підлітків з 14 років і в найближчі тижні буде дозвіл про вакцинацію з 12 річного віку, Зараз на фінальній стадії акредитація FDA.

Фахівцями наголошується, що вакцина Pfizer довела свою ефективність і безпеку в рамках широкомасштабного застосування в Ізраїлі. Педіатрична асоціація Ізраїлю підкреслює, що вакцинація підлітків може мати ключове значення для боротьби з епідемією. Через півроку планують повторну вакцинацію дорослих.

З численних заборон в країні залишилося, по суті, тільки обмеження авіасполучення, але й аеропорт потроху оживає. Починають пускати іноземців, навіть туристів. Поки тільки в складі груп і з обов'язковим тестуванням. Для цього в аеропорту побудували цілий лабораторний комплекс.

Але найважливіша категорія людей, для яких ця інформація важлива, — численні пацієнти з різних країн, які приїжджають лікуватися в Ізраїль. Багато хто чекав цього моменту, оскільки для них розмова йде про життя і смерть. Нарешті з'явилася можливість пройти точну діагностику, отримати лікування відповідно до міжнародних протоколів, відновити здоров'я. Тим більше що за результатами боротьби з ковідом ізраїльська система охорони здоров'я в черговий раз підтвердила свій високий рівень.

Відповідно, підвищилася довіра людей. Фахівці першого медичного центру Тель-Авіва знову починають приймати пацієнтів з інших країн, які так чекають допомоги. Заявок багато, в тому числі з України. Клініка готова, нехай і з деякими обмеженнями, знову приймати й лікувати всіх хто, потребує термінової допомоги.

Щоб емпірично не перевіряти метафізичні гіпотези про смерть, давайте вважатимемо за краще вірити в те, що світ отримав панацею для відстрочки її настання — принаймні від найнебезпечнішої невидимої, але відчутної зброї проти людства в XXI столітті — COVID-19. І нехай Ізраїль стане прикладом для інших країн, які зі світом і розсудливістю вбережуть своїх громадян!