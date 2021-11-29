Захистити дітей. Як Ізраїль почав масову вакцинацію школярів від COVID-19

Поки в Україні ведеться дискусія: щепитися або не щепитися проти COVID, провідні країни світу приступають до вакцинації дітей у віці від 5 до 11 років. Про те, як Ізраїль почав масову вакцинацію школярів від COVID-19 в колонці для РБК-Україна розповідає генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

Минулого тижня світ відзначав сумну дату: 2 роки тому, в середині листопада 2019 року був зафіксований перший випадок зараження новою небаченою інфекцією. Мало хто зараз пам'ятає, але спочатку ця новина виглядала як черговий фейк.

Пізніше повідомлення стали набувати все більш тривожний характер, супроводжуючись відеороликами, повідомленнями очевидців, інтерв'ю вчених і лікарів, офіційними заявами урядів. Інформація була суперечлива, як часто буває в подібних випадках. Але в одному джерела сходилися: новий вірус небезпечний для дорослих, діти їм не хворіють. Багато хто пам'ятає заяву однієї з навколомедичних телеведучих про "ковід – це диво-дивне", яке за минулий час стало мемом.

Через півроку стало зрозуміло, що хворіють і діти, але в легкій формі. І знову стало спокійніше. Нехай хворіють дорослі, нехай вмирають люди похилого віку, але діти — поза небезпекою.

На жаль, як це зазвичай буває, дійсність сильно відрізнялася від наших надій і уявлень. Виявилося, що і діти схильні до цього підступного захворювання, не тільки будучи переносниками коронавірусної інфекції, але і хворіючи, потрапляючи у важкому стані в лікарні й навіть, вмираючи від ковіду.

Наші діти, нарівні з нами стали частиною пандемії, що вразила світ. Безсумнівно, ґрунтуючись на сьогоднішніх статистичних даних, діти менше дорослих схильні до важкого перебігу захворювання. Однак за заявою американських лікарів, за останній рік COVID-19 став восьмою за кількістю летальних випадків причиною смертності серед дітей у віці 5-11 років.

Виходячи з ізраїльських даних, в останні півроку понад 50% інфікованих складають діти. При цьому, потрібно пам'ятати, що вони можуть заражати один одного, батьків, бабусь і дідусів. В Ізраїлі з початку епідемії захворіло вже понад 500 000 дітей. 400 з них були госпіталізовані, 206 з них були госпіталізовані в стаціонари в критичному стані. 11 дітей померли.

З плином часу у хворих коронавірусом дітей стали спостерігати синдром мультисистемного запалення (PIMS), що характеризується ураженням одночасно кілька систем організму, високою температурою, зниженим тиском, кисневою недостатністю, іноді — відмовою органів. Погано, що синдром мультисистемного запалення може розвинутися через тижні і місяці після перенесеного ковіду. У тому числі і після безсимптомно перенесеної інфекції. Стан це спостерігається тільки у дітей і підлітків і найгірше, що наслідки цього синдрому в довгостроковій перспективі поки не відомі.

Ізраїльська статистика говорить, що подібний перебіг захворювання відзначається у однієї дитини з кожних 7000 перенесли коронавірус, в США подібний перебіг відзначається вдвічі частіше. За даними на початок жовтня 2021 року, опублікованими CDC (Центрами з контролю і профілактики захворювань США), в США у 5217 дітей був діагностований цей синдром. 46 з них померли. Середній вік хворих-9 років. 40% були у віці від 6 до 11 років. З усіх хворих дітей 60-70% потрапили в реанімацію.

Тому такою важливою і довгоочікуваною новину стало 29 жовтня оголошення Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) про видачу екстреного дозволу на застосування вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 11 років.

Прищеплювати дітей від 12 до 16 років в Ізраїлі почали вже кілька місяців тому. Ризики побічних ефектів при введенні вакцини є, проте вони вкрай малі і непорівнянні з наслідками перенесеної хвороби, про які ми вже писали вище. В очікуванні видачі дозволу FDA в країні проходило широкомасштабне обговорення можливості застосування вакцини для дітей від 5 до 11 років.

Велика дискусія в ЗМІ, виступи та публікації провідних інфекціоністів, імунологів, педіатрів, пряма трансляція засідання Кнесету (парламенту Ізраїлю). Треба відзначити, що і в Ізраїлі, що займає одне з провідних світових місць в області боротьби з ковідом і темпах вакцинації населення, все проходить без протиріч. Є горезвісні антиваксери, прихильники теорії змов, які побоюються, що їм разом з вакциною введуть таємничий чіп.

Були абсолютно кричущі випадки, коли малограмотні і не дуже розумні батьки влаштовували так звані "ковід-вечірки" для своїх дітей. Коли збиралася компанія дітей або підлітків, один з яких був носієм ковід-інфекції. Нехай, мовляв, дитина захворіє і перенесе захворювання, адже дітям коронавірус не страшний (насправді, дуже страшний, як описано вище!). На жаль, в цьому випадку можливий тільки один, нехай і не зовсім джентельменський коментар: кількість ідіотів не залежить від географічного розташування країни. Таких батьків добре б позбавляти батьківських прав, але ми живемо в демократичній країні.

Отже, вакцини Pfizer / BioNTech для дітей нарешті вчора надійшли до Ізраїлю, і найближчими днями почнеться їх застосування. Діти у віці 5-11 років отримуватимуть, так само як і дорослі, дві дози вакцини Pfizer / BioNTech по 10 мікрограм (що втричі менше дорослого дозування) з інтервалом в три тижні між щепленнями. Препарат надійде у флаконах з помаранчевою кришкою на відміну від препарату для дорослих, який оснащений фіолетовою кришкою.

Крім Ізраїлю вакцинація дітей проводиться в США, де вже щеплено понад 1 000 000 маленьких пацієнтів. Австрія, в якій відзначається вибухове зростання нових заражень, оголосила, що схвалено введення вакцини дітям не чекаючи схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). У Відні відкрили перший пункт ковід-щеплень для цієї категорії й вже надійшло понад 9 тис. замовлень на дитячі щеплення.

Міжнародні Асоціації педіатрів, публікують позиційні документи, що містять вичерпну інформацію і численні наукові дані з цього питання.

Так, прояви синдрому мультисистемного запалення (PIMS) схожі з симптомами хвороби Кавасакі й інфекційно-токсичного шоку. Як правило, захворювання вражає тільки дітей, а тривале підвищення температури тіла є першим її ознакою. На щастя, ми вміємо лікувати подібні захворювання, особливо при ранній діагностиці.

Куди більше занепокоєння викликають синдром хронічної ковід-інфекції (chronic COVID syndrome) та інші постковідні ускладнення, які можуть проявлятися порушенням діяльності різних органів і систем, когнітивними порушеннями. За американською статистикою, близько 10-15% перехворілих на коронавірус дітей, незалежно від того легко або важко протікала хвороба, залишаються з будь-якими наслідками навіть після одужання".

Тому пам'ятайте: в період пандемії батьки повинні бути особливо уважними і стежити за появою подібних станів у своїх дітей, в разі їх виникнення негайно звертаючись до фахівця. Поки в Україні недоступні щеплення для малюків, постарайтеся знизити для них ризики зараження, не нехтуйте можливістю зробити щеплення самі.

Не забувайте, вакцина на сьогодні є єдиною можливістю захистити суспільство від пандемії і знизити ризик зараження і важкого перебігу хвороби. Бережіть себе і своїх близьких!