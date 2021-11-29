Защитить детей. Как Израиль начал массовую вакцинацию школьников от COVID-19

Пока в Украине ведется дискуссия: прививаться или не прививаться против COVID, ведущие страны мира приступают к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. О том, как Израиль начал массовую вакцинацию школьников от COVID-19 в колонке для РБК-Украина рассказывает генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

На прошлой неделе мир отмечал печальную дату: 2 года назад, в середине ноября 2019 года был зафиксирован первый случай заражения новой невиданной инфекцией. Мало кто сейчас помнит, но сначала эта новость выглядела как очередной фейк.

Позже сообщения стали приобретать все более тревожный характер, сопровождаясь видеороликами, сообщениями очевидцев, интервью ученых и врачей, официальными заявлениями правительств. Информация была противоречивая, как часто бывает в подобных случаях. Но в одном источники сходились: новый вирус опасен для взрослых, дети им не болеют. Многие помнят заявление одной из околомедицинских телеведущих про "ковид – это чудо-чудное", которое за прошедшее время стало мемом.

Спустя полгода стало понятно, что заболевают и дети, но в легкой форме. И снова стало поспокойнее. Пусть заболевают взрослые, пусть умирают старики, но дети-то вне опасности.

Увы, как это обычно бывает, действительность сильно отличалась от наших надежд и представлений. Оказалось, что и дети подвержены этому коварному заболеванию, не только являясь переносчиками коронавирусной инфекции, но и заболевая, попадая в тяжелом состоянии в больницы и даже, умирая от ковида.

Наши дети, наравне с нами стали частью поразившей мир пандемии. Несомненно, основываясь на сегодняшних статистических данных, дети меньше взрослых подвержены тяжелому течению заболевания. И, тем не менее, по заявлению американских врачей, за последний год COVID-19 стал восьмой по количеству летальных исходов причиной смертности среди детей в возрасте 5-11 лет.

Исходя из израильских данных, в последние полгода более 50% инфицированных составляют дети. При этом, нужно помнить, что они могут заражать друг друга, родителей, бабушек и дедушек. В Израиле с начала эпидемии заболело уже более 500 000 детей. 400 из них были госпитализированы, 206 из них были госпитализированы в стационары в критическом состоянии. 11 детей скончались.

По прошествии времени у заболевших коронавирусом детей стали наблюдать синдром мультисистемного воспаления (PIMS), характеризующийся поражением одновременно несколько систем организма, высокой температурой, пониженным давлением, кислородной недостаточностью, иногда — отказом органов. Скверно, что синдром мультисистемного воспаления может развиться спустя недели и месяцы после перенесенного ковида. В том числе, и после бессимптомно перенесенной инфекции. Состояние это наблюдается только у детей и подростков и хуже всего, что последствия этого синдрома в долгосрочной перспективе пока не известны.

Израильская статистика говорит, что подобное течение заболевания отмечается у одного ребенка из каждых 7000 перенесших коронавирус, в США подобное течение отмечается вдвое чаще. По данным на начало октября 2021 года, опубликованным CDC (Центрами по контролю и профилактике заболеваний США), в США у 5217 детей был диагностирован этот синдром. 46 из них скончались. Средний возраст заболевших – 9 лет. 40% были в возрасте от 6 до 11 лет. Из всех заболевших детей 60-70% попали в реанимацию.

Поэтому такой важной и долгожданной новость стало 29 октября объявление Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о выдаче экстренного разрешения на применение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет.

Прививать детей от 12 до 16 лет в Израиле начали уже несколько месяцев назад. Риски побочных эффектов при введении вакцины есть, однако они крайне малы и несопоставимы с последствиями перенесенной болезни, о которых мы уже писали выше. В ожидании выдачи разрешения FDA в стране проходило широкомасштабное обсуждение возможности применения вакцины для детей от 5 до 11 лет.

Обширная дискуссия в СМИ, выступления и публикации ведущих инфекционистов, иммунологов, педиатров, прямая трансляция заседания Кнессета (парламента Израиля). Надо отметить, что и в Израиле, занимающем одно из ведущих мировых мест в области борьбы с ковидом и темпах вакцинации населения, все проходит без противоречий. Есть пресловутые антиваксеры, сторонники теории заговоров, опасающиеся, что им вместе с вакциной введут таинственный чип.

Были совершенно вопиющие случаи, когда малограмотные и не очень умные родители устраивали так называемые "ковид-вечеринки" для своих детей. Когда собиралась компания детей или подростков, один из которых являлся носителем ковид-инфекции. Пусть, дескать, ребенок заболеет и перенесет заболевание, ведь детям коронавирус не страшен (на самом деле, очень страшен, как описано выше!). Увы, в этом случае возможен только один, пусть и не совсем джентельменский комментарий: количество идиотов не зависит от географического расположения страны. Таких родителей хорошо бы лишать родительских прав, но мы живем в демократической стране.

Итак, вакцины Pfizer/BioNTech для детей наконец вчера поступили в Израиль, и в ближайшие дни начнется их применение. Дети в возрасте 5-11 лет будут получать, так же как и взрослые, две дозы вакцины Pfizer/BioNTech по 10 микрограмм (что втрое меньше взрослой дозировки) с интервалом в три недели между прививками. Препарат поступит во флаконах с оранжевой крышкой в отличие от препарата для взрослых, который оснащен фиолетовой крышкой.

Кроме Израиля вакцинация детей проводится в США, где уже привито более 1 000 000 маленьких пациентов. Австрия, в которой отмечается взрывной рост новых заражений, объявила, что одобрено введение вакцины детям не дожидаясь одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). В Вене открыли первый пункт ковид-прививок для этой категории и уже поступило свыше 9 тыс. заказов на детские прививки.

Международные Ассоциации педиатров, публикуют позиционные документы, содержащие исчерпывающую информацию и многочисленные научные данные по этому вопросу.

Так, проявления синдрома мультисистемного воспаления (PIMS) схожи с симптомами болезни Кавасаки и инфекционно-токсического шока. Как правило, заболевание поражает только детей, а длительное повышение температуры тела является первым ее признаком. К счастью, мы умеем лечить подобные заболевания, особенно при ранней диагностике.

Куда большее беспокойство вызывают синдром хронической ковид-инфекции (chronic COVID syndrome) и прочие постковидные осложнения, которые могут проявляться нарушением деятельности различных органов и систем, когнитивными нарушениями. По американской статистике, около 10-15% переболевших коронавирусом детей, независимо от того легко или тяжело протекала болезнь, остаются с какими-либо последствиями даже после выздоровления".

Поэтому помните: в период пандемии родители должны быть особенно внимательными и следить за появлением подобных состояний у своих детей, в случае их возникновения немедленно обращаясь к специалисту. Пока в Украине недоступны прививки для малышей, постарайтесь снизить для них риски заражения, не пренебрегайте возможностью привиться сами.

Не забывайте, вакцина на сегодня является единственной возможностью защитить общество от пандемии и снизить риск заражения и тяжелого течения болезни. Берегите себя и своих близких!