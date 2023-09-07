Вместо денег – заброшенные активы. Как Украина теряет возможности для инвестиций

Восстановление Украины после окончания войны – одна из главных тем на мероприятиях национального и международного уровня. Но наличие даже десятков разработанных инвестиционных проектов не даст никакого результата, пока не будут созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций. Важным аспектом в этом вопросе является доступ к ресурсам и активам.

В 2022 году украинская экономика обвалилась более чем на 35%, а финансовые аналитики прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны и инфляцию. Поэтому оперативное привлечение инвестиций и увеличение ВВП – это вопрос выживания государства. К сожалению, инвестклимат в Украине никогда не был на высоте. А сейчас, помимо привычной коррупции и отсутствия верховенства права, инвесторов отпугивает российская военная агрессия и разрушение инфраструктуры.

Впрочем, одна из важнейших преград для развития экономики часто остается без внимания. Речь идет о вопросах доступа к ресурсам и активам, в частности, земле.

Земля является пространственным операционным базисом любого производства и максимально эффективно использоваться согласно целевому назначению. Однако сейчас в Украине остаются сотни, а то и тысячи заброшенных предприятий с арендованными на десятилетия земельными участками, которые не используются по назначению. При этом в государстве до сих пор нет действенного механизма их возвращения общин или передачи реальным инвесторам. Особенно много подобных примеров в регионах.

К примеру, показательна ситуация с Городоцким сахарным заводом в Хмельницкой области. В свое время крупное предприятие после приватизации было доведено до банкротства и не работает уже 15 лет. Общество пытается расторгнуть договор аренды земли площадью 143 га, предоставленной еще в 2005 году на 49 лет ЧП Универсам для производственной деятельности сахарного завода. Но вернуть площади, просто зарастающие сорняками, не так просто. В течение года идет судебная волокита, потому что арендатор подает абсурдные встречные иски, чтобы отсрочить рассмотрение дела о расторжении договора аренды.

В этом случае речь идет исключительно о землях, на которых нет сооружений завода и на которые у общины потенциальный инвестор. Но вместе с мертвым заводом они рассматриваются как целостный имущественный комплекс, а собственник готов продать разрушенный объект только вместе с правом пользования коммунальной землей.

По факту же арендатор, не возделывающий земли местной общины, держится за них только ради наживы. При этом местный совет не может расторгнуть договор даже с учетом многочисленных нарушений его условий арендатором и теряет значительные инвестиции.

За последние 15 лет в общину неоднократно обращались потенциальные инвесторы, готовые обрабатывать эту землю, создавать рабочие места и платить миллионы гривен налогов в местный бюджет. Еще в 2008 году агрохолдинг "Астарта-Киев" хотел приобрести Городокский сахарный завод и запустить на нем производство. Был осуществлен техосмотр и принято решение о возможном приобретении, но владелец загнул нереальную цену и "Астарта-Киев" инвестировала в другое предприятие, успешно работающее и сегодня.

К сожалению, эта проблема актуальна для всей Украины. Только на территории маленького городка Городок находится 4 "мертвых" предприятия, расположенных на общей площади более 165 га. А на территории всей Хмельницкой области не работает 10 сахарных заводов, коммунальные земли под которыми также не возвращены. Не менее скандальным является Кирнасовский сахарный завод в Винницкой области.

В свое время там тоже был потенциальный инвестор, желавший реконструировать завод. Однако согласия с собственником достичь не удалось и со временем завод полностью разрушили и вывезли на металлолом. Местные власти, на глазах которой уничтожили завод, только разводят руками, ведь это "частная собственность".

Понятно, что для Украины вопрос сделок с землями общин не новый, а власть не учится на старых ошибках. Вспомнить историю с выходом шведской сети товаров для дома IKEA, которая десятилетиями пыталась приобрести землю для открытия торгового центра. Все попытки найти участок сводились к завышению цен частными собственниками (втрое дороже, чем в Лондоне), или предложениям откатов и взяток. В результате это нанесло значительный удар по имиджу страны и существенно отсрочило приход в Украину как шведского мебельного гиганта, так и других крупных инвесторов.

Не менее показательна была и история с активами и землей столичного завода "Большевик". Городские власти Киева более 3 лет не могли выкупить цех, чтобы закончить реконструкцию важной для столицы развязки на Шулявском путепроводе. И это при том, что земля принадлежит общине, а цех просто старый сарай, в котором продают секонд-хенд. В результате суд обязал Киевскую городскую госадминистрацию оплатить почти 113 млн. грн.: 34,7 млн. грн. за полуразрушенные здания и 78,1 млн. грн. за права, связанные с земельным участком.

Последний случай свидетельствует, что даже столичные власти могут стать заложником несовершенства украинского законодательства. Ситуация, когда община не может построить важный для города инфраструктурный объект на своей земле, выглядит абсурдной.

Однако это реалии всей страны: власть на местах бессильна, а общины теряют сотни миллионов гривен инвестиций и потенциальных налоговых поступлений. Поэтому стране крайне необходимые регуляторные и законодательные изменения, которые помогут быстро запустить процесс эффективного и целесообразного использования земельных участков, которые не используются десятки лет. Особенно во время войны, когда устойчивость экономики и дополнительные поступления средств в бюджет оказывают непосредственное влияние на обороноспособность страны.