Защитить людей от плохих привычек и наполнить бюджет: какие регуляторные рецепты нашли развитые страны

Меньший вред для курильщиков

Мы все знаем, насколько губительным является курение для здоровья. Известно, что курение является основной причиной заболеваний сердца, рака легких, хронической обструктивной болезни легких и многих других серьезных заболеваний. Но эти аргументы не убеждают миллионы курильщиков избавиться от своей привычки. Следовательно, во многих странах мира найдены экономические стимулы, которые оказываются более действенными. Украина, где уровень курения остается достаточно высоким, может найти лучший опыт развитых стран для уменьшения ущерба этой привычки.

Опыт развитых стран показывает, что предоставление менее вредных альтернатив для курильщиков становится эффективным инструментом постепенного отказа от курения. Давайте посмотрим на успех других стран в этом направлении:

Швеция . В этой стране использование снуса – обработанного порционного табака для жевания – помогло снизить уровень курения до 5% среди взрослого населения. Это впечатляющий показатель, демонстрирующий, что менее вредные продукты могут эффективно вытеснить традиционные сигареты.

. В этой стране использование снуса – обработанного порционного табака для жевания – помогло снизить уровень курения до 5% среди взрослого населения. Это впечатляющий показатель, демонстрирующий, что менее вредные продукты могут эффективно вытеснить традиционные сигареты. Япония . Внедрение ТИЭНов в Японии позволило снизить уровень курения среди взрослого населения с 20% в 2014 году до 13% в 2020 году. Этот результат говорит сам за себя, показывая, что новейшие технологии с меньшим вредом для здоровья могут быть очень эффективны в борьбе с курением.

. Внедрение ТИЭНов в Японии позволило снизить уровень курения среди взрослого населения с 20% в 2014 году до 13% в 2020 году. Этот результат говорит сам за себя, показывая, что новейшие технологии с меньшим вредом для здоровья могут быть очень эффективны в борьбе с курением. Британия . Благодаря последовательной стратегии уменьшения ущерба уровень курения снизился с 19% в 2011 году до 13,3% в 2022 году. Британцы уже серьезно рассматривают возможность официально рекомендовать электронные сигареты как средство постепенного отказа от курения традиционных сигарет, что свидетельствует о высокой эффективности такого подхода.

Как видим, никто в мире не питает иллюзий, что курильщиков можно директивно обязать отказаться от этой привычки и они все ее покинут, заботясь о рекомендациях государства, медиков или активистов-ЗОЖников. Противодействие курению только путем повышения порога доступности ( увеличение цены ) — в известной степени логический подход, но не панацея. Высокая акцизная нагрузка может сдержать прирост новых курильщиков. Зато люди, имеющие системную зависимость от курения, начинают искать более дешевые альтернативы и, конечно, находят их — на рынке контрабандного и контрафактного товара.

Именно поэтому гораздо выгоднее побуждать людей переходить к легальным, но менее вредным альтернативам.

Слово FDA США: Научная основа

В мире контроля качества и безопасности продуктов и медикаментов авторитет FDA США (Food and Drug Administration) неоспорим. В 2019 году ведомство выдало разрешение на допуск ТИЭНов на рынок США, что явилось важным шагом в мировой борьбе с курением.

"Допуск этой продукции на рынок США уместен для защиты общественного здоровья, поскольку, среди нескольких ключевых соображений, такая продукция производит меньше или более низкий уровень некоторых токсинов, чем в горючих сигаретах… … с помощью научной оценки FDA заявок компании, рецензируемой опубликованной литературы и других источников, агентство обнаружило, что аэрозоль, производимый системой нагревания табака IQOS, содержит меньше токсичных химикатов, чем сигаретный дым, и многие из обнаруженных токсинов присутствуют в меньших уровнях, чем в сигаретном дыме", - говорится в заключении FDA.

Это не просто слова, а результат тщательной научной оценки FDA, подтверждающей, что ТИЭНы содержат меньше токсичных химикатов, чем дым классических сигарет. Это важный аргумент в пользу инновационных менее вредных способов потребления табака и никотина, что позволяет значительно снизить вред от курения.

Экономические выгоды: три победы для государства

Реализуя политику стимулирования перехода на ТИЭНы, государство выигрывает трижды.

Стабильный бюджет

ТИЭНы – это 100% легальный рынок, где нет места контрабанде и контрафакту. В то время как рынок сигарет более чем на четверть составляют тень и нелегальная торговля, обворовывающие бюджет и нуждающиеся в дополнительных расходах государства на правоохранительные органы для борьбы с этими явлениями. В то время как рынок ТИЭНов — прозрачный и контролируемый. А это стабильные поступления в бюджет без дополнительных усилий со стороны государства.

Уменьшение нагрузки на систему здравоохранения

Переход на менее вредные альтернативы позволяет снизить количество болезней, вызванных классическим курением. Это долгосрочный эффект, позволяющий значительно снизить затраты на лечение заболеваний, связанных с табачной зависимостью. Следовательно, сэкономленные средства могут быть направлены на другие важные потребности, в частности, на решение вызовов в сфере здравоохранения, вызванных войной и ее долгосрочными последствиями. Государство сможет рационально перераспределить ресурсы, обеспечивая лучшее финансирование медицины. А в долгосрочной перспективе уменьшать численность курильщиков, что в дальнейшем будет разгружать медицинскую систему.

Стимулирование перехода на менее вредные продукты

Украина, как и другие страны мира, должна использовать экономические рычаги для стимулирования перехода с более вредного классического курения на менее вредные ТИЭНы. Одним из таких рычагов должны стать одобренные Верховной Радой Украины в первом чтении предложенные Минфином дифференцированные ставки акцизов: на более вредные классические сигареты они будут выше, а менее вредные ТИЭНы — ниже. Как показывает мировой опыт, финансовое поощрение наиболее эффективно, чтобы люди выбирали менее вредные альтернативы.

Развитые страны мира уже демонстрируют успехи в этом направлении, и у Украины есть все шансы присоединиться к ним. Внедрение государственной политики уменьшения вреда и использования экономических рычагов для стимулирования перехода на менее вредные продукты принесет пользу как общественному здоровью, так и экономике страны.

У Украины есть уникальная возможность стать примером для других стран, показывая, как разумное регулирование и поддержка новейших технологий могут изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Это не только способствует сохранению здоровья нации, но и обеспечит бюджетную и экономическую стабильность, процветание в долгосрочной перспективе.