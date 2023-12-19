Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году

При подготовке материала были использована информация из окрытых источников, меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ, эксклюзивные комментарии экспертов.

Украине удалось прожить 2023 год без серьезных потрясений в финансово-экономическом плане. Сильных колебаний на валютном рынке не было из-за сохранения фиксированного курса гривны. Рост ВВП по итогу года может превысить 5%, и это будет обеспечено в большей части хорошим урожаем. Темпы инфляции существенно сократятся – в прошлом году рост цен превысил 26%, в текущем по всем прогнозам инфляция удержится в пределах 5-6% – в ноябре ее годовой показатель составил 5,1%.



Экономика в 2023 году после падения в 2022-м на 29%, начала восстанавливаться благодаря значительно меньшим разрушениям инфраструктуры и ритмичной финансовой поддержке Украины со стороны международных партнеров. Украинский бюджет при необходимости внешней помощи в 42 млрд долларов пока недополучил лишь 3,3 млрд долларов от США. Но эта сумма может поступить в бюджет уже в 2024 году.



Интенсивность военных действий и динамика внешних финансовых поступлений от основных партнеров – МВФ, ЕС и США – будут основными рисками для экономики в следующем году. Именно эти факторы будут определять сценарий развития экономики – позитивный, базовый или негативный.



МВФ в обновленном после второго пересмотра программы меморандуме о сотрудничестве базовым определил вариант, при котором активная война продлится до конца 2024 года. При подготовке кредитной программы в марте 2023 года за базу МВФ брал завершение войны в середине 2024 года, но при последнем пересмотре перенес срок на полгода.



"Экономический рост в 2023 году был более мощным, чем прогнозировалось, и мы ожидаем, что он продолжится в 2024 году, хотя и несколько более медленными темпами", – считают в МВФ.

Экономическая активность в Украине в 2023 году была устойчивей, чем ожидалось, поскольку бизнес адаптировался к условиям войны, подчеркивается в меморандуме. "Экономическая активность существенно возобновилась в первой половине 2023 года, а показатели активности в третьем квартале 2023 года указывают на устойчивый рост, поскольку улучшились пути снабжения, расширилось производство и экономическая активность (в том числе благодаря оборонной промышленности, строительству и высокому урожаю)", - отмечается в меморандуме.

На рынке труда появились признаки стабилизации, что дало основания ожидать снижения уровня безработицы. В 2022 году он был 24,5%, в 2023 – 19,1%. Ожидается, что в следующем году показатель сократится до 13,9%, а в 2027 году будет чуть более 10%. Темпы роста экономики в 2023 году должны заложить основу для дальнейшего восстановления в 2024 году на уровне 3-5%, говорится в документе.

Особых опасения нет и по поводу инфляции. В 2023 году рост цен был умеренным, даже после повышения тарифов на электроэнергию для населения почти на 60%. "Учитывая сохранение инфляционных трендов и влияние монетарной политики НБУ, мы ожидаем, что инфляция составит около 6% в годовом исчислении на конец 2023 года и немного ниже 10% в годовом исчислении к концу 2024 года", - говорится в меморандуме. Но так может быть лишь при условии завершения войны до конца 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (фото: Getty Images)

Позитивный сценарий

Экономика Украины может восстанавливаться и быстрее, но при условии снижения рисков безопасности. Это будет способствовать более быстрому возвращению мигрантов и оживлению экономической активности. Кроме того, сократятся логистические сложности, в том числе с морскими перевозками.

Власти Украины также уверены, что в среднесрочной перспективе на восстановлении экономики позитивно отразятся и евроинтеграционные процессы. "В среднесрочной перспективе наш экономический рост может быть ускорен благодаря решительному внедрению структурных реформ в контексте интеграции в ЕС, значительным инвестициям в восстановление, в том числе притоку частных инвестиций", – говорится в меморандуме. Правда, пока прогноз по инвестициям достаточно скромен. После падения почти на 14 млрд долларов в 2022 году, в 2023-м ожидается приток на уровне 3 млрд, в 2024 - 2,3 млрд долларов.

Такой сценарий рассматривается лишь теоретически - прогнозных цифр по улучшению экономической ситуации пока не предоставляет никто.

Базовый сценарий

В Центре экономической стратегии (ЦЭС) прогнозируют в 2024 году меньшие темпы роста ВВП, чем в 2023 году, и увеличение инфляции. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук дает подобный прогноз – рост ВВП снизится с 5,8% в 2023 году до 5% в 2024 году. Инфляция вырастет с 6,2% до 10,1%. Такие цифры близки к тем, которые содержатся в меморандуме с МВФ и прогнозах правительства и Нацбанка. Правда, НБУ более пессимистичен относительно ВВП - прогноз, рост на 3,6%.

Исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский объясняет некоторое ухудшение ожиданий роста экономики тем, что ее глобальная адаптация к условиям войны уже произошла и новых серьезных "прорывов" в ближайшее время наверняка не будет. К тому же внешнее финансирование в 2024 году может снизиться по сравнению с 2023 годом.

"Экономика все время будет находиться под влиянием чрезвычайно больших рисков, как военных, так и логистических – как это было в 2023 году, когда реализовались как положительный риск открытия портов Одессы, так и негативный – блокады польской границы", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Более точный прогноз, считает он, можно будет дать в конце января, когда прояснится ситуация с финансированием от ЕС и США. “При неполном относительно потребностей финансировании рост реального ВВП будет меньше, а цен - больше. Но в общем ситуация в экономике будет отражением картины на поле боя – ни победы, ни поражения", – подчеркнул эксперт.



Экономика Украины, несмотря на войну, удивила в 2023 году достаточно хорошими показателями, но в следующем году риски увеличатся, поэтому результат будет хуже, уверен Виталий Ваврищук. "Мы ожидаем, что в 2024 году появится ряд новых вызовов, едва ли не наибольший из которых – это риски, связанные с объемами и устойчивостью внешней финансовой поддержки Украины", - отметил он.

Но пока риски существенного сокращения финансирования, по оценке Ваврищука, невысоки. "Мы ожидаем, что Украина получит по крайней мере 28-30 млрд долларов (при необходимости 41 млрд - ред). Это те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года", – отметил он.

В этих условиях НБУ сможет полностью контролировать валютный рынок и продолжить его либерализацию, отметил Ваврищук. "Также сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны, и, по нашим прогнозам, курс в конце 2024 года составит около 41 грн/доллар", – сообщил эксперт ICU.



Если эти риски не реализуются, то рост экономики продолжится. Инфляция будет менее 7%, по крайней мере, до лета и ускорится к концу года, считает Ваврищук. Цикл смягчения монетарной политики почти завершен, но символические снижения учетной ставки НБУ возможны во втором полугодии 2024 года, если инфляционные и валютные риски будут оставаться сбалансированными. Кроме того, Украина должна будет в 2024 году снова реструктуризировать внешний долг, выплаты по которому были перенесены на два года в июле 2022 года.

"Условия реструктуризации будут в значительной степени зависеть от предположений о продолжительности войны и устойчивости международной финансовой помощи", – отметил Ваврищук.

Печать гривны (фото:НБУ)

Негативный сценарий



Негативный сценарий может развиваться в случае затяжной войны. МВФ рассматривает вариант – конец 2025 года. Кроме того, могут продолжаться блокады экспортных транзитных маршрутов, повреждения энергетической инфраструктуры и сбои в цепочках поставок товаров. Все это увеличит производственные затраты и снизит прибыльность предприятий. Кроме того, при таком варианте наверняка замедлится возврат вынужденных переселенцев в Украину.

Экономические прогнозы при таком сценарии также будут значительно хуже. Падение ВВП в 2024 году может составить 5%, а в 2025 показатель будет нулевым. Расходы на оборону будут оставаться достаточно большими, в результате чего бюджетный дефицит увеличится и необходимость в его финансировании до 2027 года составит 140 млрд долларов. Основная финансовая нагрузка ляжет на 2024 год – придется применять "нетрадиционные меры" по налогообложению для увеличения поступлений в бюджет и сокращать расходы.

В случае непредвиденных обстоятельств может быть увеличен подоходный налог. Вдобавок могут ввести дополнительный налог на предметы роскоши и пересмотреть систему акцизных сборов. Кроме того, может быть ужесточено валютное регулирование и снова введен фиксированный курс гривны. И в случае крайней необходимости НБУ может прибегнуть к эмиссии. "Мы будем обращаться с просьбой об эмиссионном финансировании от НБУ только в крайнем случае и в строго ограниченных объемах", – говорится в меморандуме, подписанном первыми лицами страны.

"Привлечение более 40 млрд долларов внешних кредитов и грантов все еще не гарантировано, поэтому риск печати денег (покупки ОВГЗ) Национальным банком будет существовать в следующем году”, - отметил Ваврищук.

На сегодняшний день оценить вероятность военных рисков практически невозможно. А вот риски, связанные с ритмичностью финансирования, уже понемногу проявляются. Регулярное поступление денег в бюджет прежде всего нужно для обеспечения ежемесячных социальных выплат. Но вопрос о финансовой поддержке бюджета Украины со стороны США вряд ли решится до конца 2023 года. Решение о предоставлении средств от ЕС тоже переносится. Если Еврокомиссии удасться договориться с Венгрией, которая блокирует утверждение бюджета ЕС, то решение может быть принято в январе. Если придется использовать альтернативный вариант - предоставление финпомощи от 26 стран ЕС по отдельности, то это займет некоторое время, возможно, до марта. Такие сроки озвучила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Вместе с этим, по последней информации, саммит ЕС для одобрения выделения помощи Украине в размере 50 млрд евро состоится 1 февраля.

Таким образом, скорее всего в первом квартале 2024 года Украина столкнется с нехваткой денег. В бюджете следующего года уже сведены до минимума расходы на восстановление. Если приток внешних денег сократится, то для обеспечения первостепенных расходов, в том числе на соцвыплаты, придется экономить деньги и придерживать расходы по некоторым программам.