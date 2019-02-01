Юрій Голик: за 3,5 року в інфраструктуру Дніпропетровської області вкладено більше 1 млрд євро

- Вы много раз говорили в своих интервью, что ваша главная миссия – показать всей стране, что изменения в отдельно взятом регионе возможны. Но в теории нельзя создать идеальные условия в одной области, когда в других их нет.

- До идеала нам еще очень далеко. Но дело в том, что все области оказались в равных и совершенно новых условиях, которые позволяют делать хорошие вещи. Петр Порошенко – первый президент, при котором прошла децентрализация власти, и города, области, районы, пгт, села и громады получили полномочия самостоятельно распоряжаться своими деньгами и судьбой. Это как спортзал: каждому дали абонемент, но кто-то ходит, кто-то нет, кто-то занимается каждый день, кто-то занимается спустя рукава, кто-то вообще не занимается. А затем кто-то становится чемпионом, а кто-то набирает вес.

Соответственно, каждый губернатор получил абсолютно одинаковые полномочия. У каждого есть область, у каждого есть предприниматели, у каждого есть налогоплательщики, у каждого есть инфраструктура, и набор служб и инструментов одинаковый для всех областей.

Фото: Валентин Резниченко и Юрий Голик

- Разве все области в одинаковых стартовых условиях?

- Я ждал этого вопроса. Если вам кажется, что Днепропетровскую область можно назвать самой промышленно развитой и так далее, и что поэтому нам, якобы, было легче всех, скажу сразу, что это большое заблуждение.

Как только выезжаешь за пределы города Днепр, видишь дороги зеленого цвета. Это такое ноу-хау Днепропетровской области 1980-х годов, еще времен брежневского застоя. И если эти дороги построены в 1980-х годах, это значит, что срок их эксплуатации давно истек. Тем более, нагрузки на дороги с тех пор увеличились. Так вот, когда говорят, что Днепропетровская область - промышленно развитая, то забывают, что нормальных дорог в области не было уже очень дано.

Например, в 1999 году, когда я ехал из Донецка в Днепр через трассу Донецк-Павлоград, через Николаевку, то там дороги не было уже тогда. Вот просто не было. А в Донецкой области дорога была. И так в Днепропетровской области с инфраструктурой было во всем – школы, садики, парки, больницы… их нормальных не было. Современные мы строим по всей области с 2015 года.

- К этому мы еще вернемся, а пока расскажите, в каком состоянии был бюджет области, когда в 2015 году главой ОГА стал Валентин Резниченко, и какой бюджет теперь – после начала децентрализации?

- Когда мы пришли в 2015 году в ОГА, то сравнивали свой бюджет с бюджетами нескольких таких же крупных областей. У нас бюджеты совпадали, а если и отличались, то на 100 тысяч гривен, максимум на миллион.

Я не знаю, что сейчас происходит в других областях, мы перестали за ними пристально следить. У нас просто нет времени анализировать это очень подробно. Мы наблюдаем за ними в режиме helicopter view и заимствуем лучшие практики. Но я точно понимаю, что в 2012 году – в сытый, стабильный год - в бюджете нашей области 5% собственных доходов шло в бюджет развития. То есть это деньги, которые тратились не на проедание, не на зарплаты, не на оплату отопления, а именно на вложения в развитие. Из всего, что область собрала и что у нее осталось, только 5% шло на бюджет развития.

С началом децентрализации налоги перераспределились. Большая часть налогов теперь остается внутри областей, внутри местных бюджетов. Наш бюджет постоянно увеличивался, и в 2018 году уже 55% всех собранных налогов внутри области пошло в бюджет развития. В 2019 году он составит 62-65% собственных доходов области.

И мы единственная область, которая добилась такого показателя. Было ли это легко сделать, сломав сопротивление системы в виде многолетных чиновников на местах, закостенелости их мышления, нежелания что-либо менять и противодействия тех, кому привычнее болото, пусть вонючее, но свое? Конечно, нет. Но мы же сделали это и продолжаем делать дальше. Что мешает это сделать другим?

- Вы активно вкладываете деньги в инфраструктуру области. В какую и сколько?

- Мы посчитали, что за последние три с половиной года порядка одного миллиарда евро нами было вложено в инфраструктуру Днепропетровской области. Это деньги из бюджетов всех уровней, включая государственный. Много это или мало? Это очень много. Почему?

Потому что этот миллиард попал на частный рынок. Этот миллиард попал дорожно-строительным компаниям, строительным, поставщикам оборудования, школьных автобусов, поставщикам всего, чего угодно.

И это в миллиард раз больше, чем было до этого.

Этот миллиард взростил кучу компаний и новых бизнесов в области. Этот миллиард создал новые рабочие места. Этот миллиард поднял зарплаты, и сейчас нет смысла квалифицированным рабочим уезжать на заработки в другую страну. Хочешь работать? Готов учиться? Будешь пахать? Гарантировано будешь зарабатывать вменяемые деньги.

Сегодня масса квалифицированных работников дорожных и строительных компаний зарабатывают по 600, 800, 1000 евро в месяц в эквиваленте. Но только зарабатывают, а не получают за нахождение на работе. Все честно.

Фото: Петр Порошенко и Валентин Резниченко на строительстве трассы Днепр - Запорожье

- Один из масштабных инфраструктурых проектов ОГА – дороги. Что удалось сделать?

- В годы «благоденствия и стабильности», когда доллар был по 8, единственная дорога, которую сделали в области, - это 17 километров первой очереди объездной между Криворожской и Запорожской трассами. Это единственное, что сделали тогда. И мы благодарны тем, кто ее сделал. Это важная дорога. Она нужна. Но этого мало. 17 километров - это полная ерунда.

Только в прошлом году мы сделали 11 км объездной вокруг Петриковки. Два по 1,9 км построили, 7,6 км восстановили. И это только за один год. Сейчас еще 2 км начали строить. И по следующим 10 км объявлены уже торги, строительство начнется весной. Это асболютно новая дорога, в полях и болотах. Это новая четрырехполосная трасса на Киев. 3-4 года и мы эту трассу построим.

За три с половиной года мы отремонтировали более полутора тысяч километров дорог внутри городов, пгт и сел области. И это те дороги, которые никто и никогда до этого не ремонтировал и, наверное, не собирался.

На Экономическом Форуме в Днепре я привел пример Марганца. Город с населением 45 тысяч человек. Дорога на ул. Достоинства - от центральной дороги к трем воказалам - построена в 1965 году, ни одного капитального ремонта с тех пор не было. И вот таких дорог, как в Марганце, мы сделали 500 за три года. Это дороги в Криничках, обычном пгт, дороги в какой-то из Николаевок (у нас Николаевок десять по области), дороги в обычных селах, пгт и райцентрах.

Это те дороги, которых не было никогда. Что такое дороги для села? Это центральная дорога, на которой, как правило, стоит здание бывшей компартии - сейчас это сельсовет, либо старостат в ОТО. Здесь стоит районная амбулатория, маленький детский садик, совмещенный со школой, полиция и магазины. То есть это дорога, на которой протекает вся жизнь. Но ее никто никогда капитально не ремонтировал.

Мы сделали более 500 таких дорог. Это в 500 раз больше, чем было сделано до нас.

Если считать в километрах, то нам нужно сделать еще в 8-10 раз больше, тогда все дороги внутри населенных пунктов области будут приведены в порядок.

- Сколько дорог вы сделаете в 2019 году?

- Первые полторы тысячи километров мы сделали за три года, а в этом году сделаем, наверное, километров 700-800. Затем мы будем по тысяче километров дорог ремонтировать в год. Для этого мы планомерно создавали дорожно-строительную инфрастурктуру в области. Создавали, постоянно общаясь с бизнесом, гарантируя им, что госдуарство в лице нашей ОГА будет таратить каждый год все больше и больше денег на строительство дорог, убеждая их вкладывать деньги в людей, технологии и технику.

- Как вы отбираете подрядчиков? Какие условия им ставите?

- Когда государство подогревает внутренний рынок, вбрасывая в него деньги не путем печатанья, а через систему Prozzoro (в этой системе мы лидеры среди областей), тогда эти деньги приходят в частные компании. Нам, как облгосадминистрации, все равно, кому они придут. У нас одно требование к ним: вы можете называться как угодно – ООО «Василек», ООО «Коровка», но у вас должны быть сотрудники в штате, у вас должна быть нормальная белая зарплата, и мы должны видеть, что это не пустышка, у вас должен быть опыт работы, который растет и усложняется каждый год. Мы хотим видеть динамику в развитии каждой строительной компании, которая работает с областным бюджетом.

- Когда вы начинали, таких подрядчиков почти не было. Как просто новому подрядчику строить дороги в Днепропетровской области?

- С 2015 года мы планомерно повышаем квалификационные требования к любому объекту. У вас новая компания? Вы купили два катка, один самосвал и получаете асфальт на чужом заводе? Тогда идите в сельсовет, предложите свои услуги и постройте им одну простую дорогу. Построите так год-два - получите опыт - перейдете на уровень, скажем, пгт. С пгт перейдете на уровень города и так далее. Но до строительства трассы вы дойдете лет через 8-10, при условии, что все эти годы будете инвестировать в вашу компанию. Потому что невозможно просто встать и пробежать марафон. Нужно тренироваться. Вы же не учите химию в школе с первого класса, да? Вам ведь нужны базовые знания, верно? Так и с дорогами. Step by step.

У нас трассы строят одни компании, в сельсоветах работают другие, в зависимости от своей квалификации. Да, наверное, крупная компания, строящая Запорожскую трассу, может построить дорогу в селе. Они иногда этим и занимаются, чтобы их мощности не простаивали. Но им интересней другое – стать и сделать 50 километров четырехполосной трассы. И они это могут и делают. Качественно и быстро.

- Миллиард евро – это действительно серьезная сумма. Как именно она отразилась на инвестиционном климате области в целом, ведь наверняка появились желающие эти деньги заработать?

- Миллиард евро, вложенный нами в рынок, превращается в гораздо большие суммы благодаря тому, что есть смежные отрасли. Например, только в этом году несколько асфальтобетонных заводов открылось у нас в области. Завод в Криничках, завод в Новомосковске – один из самых современных в стране. Завод в Царичанке. Сейчас открывается завод под Покровом и где-то еще 5-6 заводов, которые я видел своими глазами, а есть и те, которых я не видел физически. И это за один год! Это не считая тех, которые уже были до того.

Когда в 2015 году губернатором стал Резниченко, в области была всего одна компания, способная что-то строить, да и то с одним старым-старым заводом, который больше чадил, чем выпускал асфальт, и со старой-старой техникой. А сейчас одна из компаний, которая строит дороги, закупает технику в таких количествах, что турецкое подразделение Ford дало ей статус дилера, потому что только будучи дилером она может получить хорошие скидки. У этой компании объем закупок больше, чем у любого другого дилера в Украине. Единственное условие, которое им выдвинул Ford, - не продавать технику на сторону, чтобы не разрушить рынок существующим дилерам, торгующим в розницу. И эта компания каждый год покупает 200-300 грузовиков. Это же рабочие места – это водители, как правило, работают в две смены, это бухгалтеры и так далее.

Каждый асфальто-бетонный завод - это 300-400 миллионов гривен инвестиций. Помимо строительства самого завода, инвестор приводит в порядок территорию вокруг. Он обеспечивает еще два-три звена, чтобы завод работал круглосуточно: погрузчики, асфальтоукладчики, катки. Это масштабные инвестиции. Компания, которая инвестирует такие деньги в один такой завод, пришла надолго. Это компания, крепко стоящая на ногах.

Самое интересное, что, отдав миллиард евро за три года, часть этих денег мы получаем обратно в виде налогов в местные бюджеты.

Фото: опорная школа в пгт Соленое после реконструкции

- Днепропетровская область также стала знаменитой благодаря еще одному инфраструктурному проекту – реконструкции и строительстве школ. Можете рассказать, по какому принципу вы это делаете?

- У нас есть уже ставшая классической история – школа в Петриковке. Точнее не так: образовательно-спортивное пространство в Петриковке, созданное нами за полтора года из ничего.

Петриковка занесена в ЮНЕСКО. Петриковская роспись – это очень круто. Но когда вы в Петриковку заезжаете, вам хочется плакать. Кроме здания РДА, которое напоминает дом где-нибудь в Швейцарии, все остальное вызывало желание или бежать отсюда, или покончить с собой от депрессии. Это типичный райцентр. Почему сюда никто никогда не вкладывал деньги? И там было три корпуса школы, совершенно убитых, мрачных.

Фото: опорная школа в пгт Петриковка после реконструкции

Первое здание, старшая школа - 1940-х годов постройки. Второе - начальная школа, построена в 1970-х годах. Еще одно здание – мастерские, построены 111 лет назад. За полтора года мы все это полностью реконструировали.

Реконструкция – это сложнее, чем строительство с нуля. Ты зажат в сущестующие стены и существующие конструктивные особенности здания. По сути, реконструкция по нашему методу – это разобрать здание, кроме несущих стен, и собрать его заново. Мы сделали старшую школу, начальную школу, переделали мастерские под центр Петриковской росписи и закончили строить школьный стадион, на котором постелили полноразмерное профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием. Весной, когда температура уйдет в плюс, нанесем на беговые дорожки профессиональное легкоатлетическое покрытие.

Фото: Марина Порошенко в Петриковской школе

- Насколько нам известно, вы особое внимание уделаете инклюзии. Как вы к этому пришли?

- Первого сентября прошлого года Марина Анатольевна Порошенко, первая леди нашей страны, открыла школу в Петриковке. Именно она развивает инклюзивное образование, и на самом деле именно она сдвинула его с мертвой точки, никто не уделял столько времени инклюзии ранее. Если бы не она, государство еще долго не занималось бы этим вопросом. Это хороший пример роли личности в истории. И у меня есть в каком-то смыле личная история, связанная с инклюзией.

В Петриковке учится девочка Милена. Она пошла в прошлом году в первый класс. Девочка на инвалидной коляске. Если бы мы не сделали эту школу, девочка сидела бы дома. А это значит, что в шестнадцать лет она была бы замкнутым в себе ребенком, асоциализированным, и мама вынуждена была бы с ней возиться долго-долго-долго.

В школах, как правило, мы ставим двери, которые открываются нажатием на кнопку. Вы въезжаете, а внутри медиатека, ресурсная комната, специальная парта, за которой Милене удобно сидеть и учиться.

В школах нет порогов. Полная безбарьерность.

Первого октября этого года открылась после реконструкции начальная школа, Милена пошла во второй класс, мы ее снова увидели там. Мы с нашим главой департамента образования подарили ей телефон. В этом году мы ей подарили iPad, а потом подарим ноутбук, чтобы она развивалась и чтобы у нее было будущее человека, живущего полной жизнью.

Мама Милены счастлива, у ее ребенка есть все условия, чтобы учиться в школе. Раньше этого не было.

Когда мы открыли Петриковскую школу, к нам каждую неделю приезжали делегации, все смотрели и не понимали, как это можно сделать.

Фото: Милена

- Недавно Марина Порошенко сказала, что Днепропетровская ОГА – один из лидеров по внедрению инклюзии. Но у вас есть какой-то свой особый подход, в частности, вы не раз говорили, что пандусы – это не решение проблемы. Почему?

- У нас вся страна помешана на пандусах. Пандусы, пандусы, пандусы. Мы считаем, что это полный бред.

Сейчас строится то, что потом нужно будет перестраивать. Если вы посмотрите на пандус, то это такая большая штука под специальным углом, чтобы человек на коляске мог сам въехать в помещение. Пандусы почти всегда отливаются из бетона, и это всегда очень дорого. Кроме того, кто-то пробовал сесть в инвалидную коляску и самостоятельно подняться по пандусу? Даже здоровому человеку это тяжело.

В Солонянской школе мы построили для разнообразия один пандус во внутреннем дворе. Но мы построили и подъёмники. На центральном входе. На внутреннем входе. По стоимости получается плюс-минус тоже самое, что строить пандус из бетона. Но человек на коляске подъехал, нажал на кнопку, поднялся. Все.

Если вы бывали в Лувре, вспомните, есть ли там пандус? Ну, нет его там. Потому что существуют здания, к которым пандус по разным причинам пристроить нельзя. Поэтому в Европе стараются делать именно подъёмники.

И попробуйте сесть в коляску и открыть дверь. Любую дверь. Это невозможно. Если кто-то другой ее не откроет, у вас нет шансов попасть внутрь. При этом многие считают, что когда вы на коляске подъехали к двери по пандусу, то на этом обязанности государства закончились. Секундочку, а как вы заедете внутрь?

Мы делаем так: вы подъезжаете к дверям школы, нажимаете на кнопку, двери открылись, вы заехали. Там, где есть порог, мешающий проезду коляски, мы убираем его. Мы для себя это внутренними инструкциями прописали: должна быть дверь с кнопкой и подъёмник.

В Солонянской школе теперь есть подъёмник на второй этаж. Вы заезжаете в актовый зал, а там есть подъемник на сцену. Просто вдумайтесь: село с населением в три с половиной тысячи человек и школа, в которой есть подъемник на сцену в актовом зале специально для «колясочника». Покажите мне вторую такую школу! А вторая такая школа – это школа в пгт Магдалиновка нашей области, реконструкцию которой мы заканчиваем этой весной.

Мы понимаем, что ребенок на инвалидной коляске боится, стесняется того, что он не такой, как все. Но он же все равно захочет выступать на сцене! И представьте, насколько сложно такому ребенку не только физически, а и психологически. В том-то и дело, что теперь его не будут нести на руках, он выйдет на сцену сам, с достоинством, и он будет играть в школьном театре, как любой другой ребенок. Для него это переворот сознания. Он выйдет из школы с чувством, что он нормальный, а потом, когда-нибудь, вспомнит, что такие условия для него создало государство. Соответственно, и отношение к своей стране у него будет другое.

- Какие ваши планы относительно остальных школ области? Сколько из них вы приведете в порядок в ближайшее время?

- Мы хотим, чтобы года через три было сделано порядка ста школ. Каждую школу, которую мы делаем, мы разбираем, словно конструктор Lego, оставляем стены, потом ее собираем заново и все переделываем внутри. Лучше было бы строить с нуля, нам так проще. В местах, где школа уже есть, нет смысла рядом строить еще одну. Но если мы реконструируем, то рядом с ней строим стадион и приводим в порядок территорию вокруг.

Когда я был маленьким, я думал, ну, чего я должен хотеть идти в школу, если там уныло, серо, если там эти ужасные булочки, чертово топленное молоко и учителя, которые стучат указкой и орут? Чему они меня могли научить? Хорошо, что у меня были учителя, на уроки которых хотелось ходить, но я знаю, что бытие определяет сознание. Если учителя поместить в нормальные условия, то он по-другому будет относиться к своей работе и детям.

У нас во всех школах, которые мы реконструируем, есть интерактивные доски. На этой доске можно смотреть фильмы, рисовать, стирать. Это огромный шаг вперед. Это меняет почти все.

Фото: Валентин Резниченко (второй слева)

- А какие планы на возможную вторую каденцию Порошенко?

- Мы сделаем все, в том числе, дороги. Президент будет у нас еще чаще и еще чаще будет открывать новые объекты. И ему везде будут аплодировать.

Я не знаю, что будет с минимальной зарплатой, закончим ли мы войну с Россией, не знаю, сколько грязи выльют по телевизору на Порошенко. Но я уверен, что к нему подойдут люди и скажут: Петр Алексеевич, большое вам человеческое спасибо. За то, что вы поддержали Резниченко, за то, что вы его назначили, за реформу децентрализации, вы дали регионам возможность развиваться, вы сделал все для этого. Я уверен, что в 2024 году он сядет в Днепре в машину и доедет до Желтых Вод по идеальной дороге. Он в любую точку доедет по нормальной дороге. И из Киева тоже.