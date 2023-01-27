Память поколений. Как семья Праведников после Второй мировой снова спасается от войны – теперь с Россией

За период Холокоста по всей Европе по разным оценкам было уничтожено по меньшей мере 6 миллионов евреев. Во время Второй мировой, с 1941 по 1945 год, в Украине нацисты замучили и убили около 1,5 миллиона человек только за то, что они были евреями. Впрочем, эти цифры до сих пор не считают точными: о судьбе многих до сих пор ничего неизвестно.

Международный день памяти жертв Холокоста был введен решением Генассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Именно в этот день в 1945-м военные первого Украинского фронта в рядах советской армии смогли освободить узников крупнейшего созданного нацистами лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Сейчас Украина переживает еще один сложнейший этап истории – войну против нас продолжает вести Россия. Ко дню памяти жертв Холокоста РБК-Украина пообщалось с потомками тех, кто более 80 лет назад с риском для своей жизни спасал евреев, благодаря чему они смогли выжить и создать семьи.

Трагедия Холокоста. Кто такие Праведники народов мира

Холокост навсегда вошел в историю как геноцид еврейского народа и систематическое уничтожение всех, кто был "не таким" по представлениям гитлеровской Германии времен Второй мировой.

Холокост, который годами проводили нацисты во время войны, до сих пор поражает жестокостью и тем, насколько его планомерно осуществляли. Специально для убийств людей в разных странах Европы строили лагеря смерти и крематории, а нацистская пропаганда, вооружившись многочисленными теориями заговора, описывала евреев как "людей низшей расы", которых нужно уничтожить.

Чтобы убивать людей, нацисты создавали новые методы нанесения пыток и лишения жизни – химические, механические. Известны тысячи случаев того, как пленных лагерей задействовали в ужасных медицинских экспериментах. К "не таким" записывали людей и вовсе с любыми "особенностями".

Общепринятым количеством жертв Холокоста считают цифру в 6 миллионов. Именно такое количество убитых зафиксировали в приговорах знаменитого Нюрнбергского трибунала. Но эти цифры действительно значительно выше. Часто нацисты уничтожали целые деревни с семьями, и сообщить о жертвах было просто некому.

Многие еврейские семьи, которым удалось спастись, не заявляли о своих пропавших родственниках, так как годами надеялись увидеть их живыми. В СССР о жертвах среди евреев времен Холокоста сознательно умалчивали, а доступ к архивным документам западным исследователям был закрыт.

Фото: В Украине по сравнению с другими странами Европы поиск Праведников начался поздно: СССР замалчивал информацию, а архивы были закрыты (ukrainianjewishencounter.org)

В 1953 году Международный институт изучения истории Холокоста при Мемориале Яд Вашем предложил отмечать нееврейской национальности, которые во время Второй мировой спасали евреев, а позже им начали присваивать звание Праведников народов мира. В каждой стране, которая была вовлечена во Вторую мировую, искали таких людей и подавали их кандидатуры. Каждый частный случай рассматривала специальная комиссия. Праведникам вручают Почетную грамоту и медаль, а их имена увековечивают в Яд Вашеме на Горе Памяти в Иерусалиме.

Хотя страны западной Европы активно участвовали в поиске Правединков, в СССР эту тему замалчивали, и истории многих спасавших евреев остаются неизвестными миру. Поиск таких людей активизировался в Украине в 1990-х. По состоянию на 2021 год звание Праведника народов мира было присвоено 2673 украинцам. По количеству Праведников, Украина занимает четвертое место в мире после Польши, Нидерландов и Франции. По данным самого Яд Вашем, эта цифра гораздо меньше реальной, а Праведников ищут и сегодня.

Рассказываем историю одного из Праведников, благодаря которому во время Второй мировой спасли целую семью евреев в городе Бершадь Винницкой области. А сейчас его семья вынуждена спасаться от войны, которую в Украине развязала Россия.

"В доме нет ни вилки, ни ложки. Все разворовали оккупанты". Семья чудом выехала из оккупации

Местность у села Станислав на юге Херсонщины – это земли, где Днепр впадает в Черное море. Это родина Сергея Скепки – зятя Праведника Украины Александра Слободянюка. Сергей со своей семьей и дедушкой, которому на тот момент исполнилось 93 года, вынужден был покинуть дом из-за российского вторжения. Всего через несколько поколений семья снова спасается уже от новой войны.

"Наше село находится на широких просторах юга области. Кроме Днепра, село омывает Южный Буг – у нас река завершает течение и переходит в лиман. Поблизости находится Станиславский каньон и глубокие балки, Херсонские горы. На противоположном берегу – Голая Пристань. До войны туда можно было проехать через Антоновский мост, который уже разрушен. Вот в такой живописной местности мы жили, пока не пришли россияне", – вспоминает Сергей Витальевич в разговоре с РБК-Украина.

Фото: Праведник народов мира из Украины Александр Слободянюк в возрасте 93 лет вынужден был эвакуироваться из оккупированной Херсонщины (из семейного архива)

Оккупанты зашли на Херсонщину в первый день полномасштабного вторжения. Семья Александра прожила в оккупации месяц, чудом уехав из села. Сначала переехали в Ивано-Франковскую область к родственникам, а затем – в Лубны Полтавской области. Зять Праведника вспоминает период жизни в оккупации как страшный и полный ужаса: постоянные обстрелы, падение обломков ракет на крыши домов.

Незадолго до выезда мужчина поставил свою машину во двор соседа. Хотел спрятать подальше, потому что россияне ходили по дворам и забирали транспорт.

"Я спрятал авто, и через несколько часов прямо на том месте раздался взрыв, пристройка разлетелась на куски. Пошел посмотреть, машина оказалась целой. И тут сразу – новый обстрел", – вспоминает Сергей.

Чем дольше жили оккупации, тем сложнее было: вода и газ давно пропали. С семьей также жил маленький внук: дочь, его мама, за несколько лет до этого уехала работать в Чехию.

"Внук сказал: "Дедушка, бабушка, я хочу жить". И мы сразу начали собираться, уехали на следующий же день. Забрали и дедушку с собой. Ему было 93 года, уже плохо слышал и не все понимал. Но оставался активным. Забрали из соседнего села и мою пожилую маму", – вспоминает мужчина.

Сейчас в селе Станислав уже стоят украинские войска. А до ноября прошлого года в доме Сергея Скепки жили оккупанты.

"Колаборанты сдали им, что есть пустой дом. Я пенсионер, всю жизнь работал фермером. Когда работал, купил в дом все необходимое – бытовую технику, на кухне была микроволновка, в гараже – качественные электрические инструменты. Конечно, все это там оставили. Перед выездом отдали ключи соседу. А сейчас сосед говорит, что в нашем доме нет ни вилки, ни ложки, ни тарелки – ничего. Все разворовали оккупанты", – рассказывает Сергей Витальевич.

Фото: Возле села, где жила семья, находятся живописные Херсонские Горы. Отсюда им пришлось уехать, когда часть области оккупировали россияне (wikipedia.org)

Позже сосед позвонил Сергею снова. Рассказал, что в село наконец-то пришли наши, украинские саперы. Хотели заселиться в его дом и спрашивали разрешения.

"Это ведь совсем другое дело. Это хоть приятно, понимаете? Я сказал: пожалуйста, пусть выполняют свою работу. Сейчас дом пока цел, но ежедневно есть риск разрушения. Там сейчас происходит по 30 обстрелов в день", – добавляет мужчина.

Полтора месяца семья жила у родственников Ивано-Франковской области, но им не хотелось создавать дискомфорт людям. Другие родственники, двоюродные по линии отца, помогли найти квартиру в Лубнах на Полтавщине, которую те стали снимать. В Лубны к семье приезжал главный раввин Украины и Киева – Асман Моше Реувен. Он принял решение приехать буквально на следующий день после того, как узнал историю дедушки-Праведника. Привез множество подарков.

Несколько лет назад в Украине президент Владимир Зеленский, выступая на годовщине памяти жертв Холокоста в Бабьем Яру, заявил о назначении Праведникам пожизненных выплат в размере 5-6 тысяч гривен в месяц.

Сергей Витальевич посмотрел списки людей, кому назначили выплаты, но дедушку там не нашел. Оказалось, что местное управление соцзащиты не предоставило его фамилию, и его автоматически стали считать человеком, которого уже нет. Мужчина писал много писем в разные ведомства, и Александру назначили пенсию только после того, как один из меценатов обратился в Минсоцполитики. Тем временем нашелся другой благотворительный фонд, который назначил дедушке "частную" пенсию в размере 10 тысяч гривен в месяц. А когда наконец добились выплат от государства, дедушка получил только одну пенсию, и в возрасте 93 лет его не стало.

"Теперь это твой названный брат". Как семья Слободянюков спасла евреев из гетто

Семья Александра Слободянюка – родом из Виннитчины. Там во время Второй мировой они спасли целую семью евреев. Это переросло в дружбу нескольких поколений, которые поддерживают связь, живя даже на разных континентах.

Начало Второй мировой семья застала в своем родном городе Бершадь: там отец Александра работал на чиновничьих должностях. В 1937 году был репрессирован, через несколько лет вернулся домой и устроился директором местного ресторана.

Однажды, проходя по улице, увидел мальчика лет десяти. Оборванного, голодного. Спросил, кто он и откуда. Мальчик украинского не понимал: говорил на румынском и идише (язык евреев Восточной и Центральной Европы: множество его носителей в 1940-х убили немцы, но сейчас идиш остается одним из крупнейших негосударственных языков мира).

Как-то языком жестов мужчина и мальчик пытались друг друга понять. Выяснилось, что он чудом скрылся из еврейского гетто, которое нацисты организовали рядом с городом. Туда силой сгоняли евреев из Молдовы и ближайших регионов Украины. Мальчик объяснил, что нацисты ворвались в их дом и забрали всех: его, деда, бабушку, маму и брата. Гнали в гетто всех пешком – приходилось идти много километров. Большинство не выдержали издевательств и умерли прямо на дороге. Осталась только мама и он, этот мальчишка. Его мама на тот момент и дальше оставалась в гетто.

Фото: Семья бережет грамоту, которой наградили Александра и его родителей (из семейного архива)

Отец Александра, не колеблясь, забрал мальчика домой. Вся семья бросилась помогать: его накормили, дали чистую одежду.

"Нашему дедушке тогда было 13 лет – на несколько лет старше спасенного из гетто. Отец к нему подошел и сказал: теперь это будет твой назван брат. А всем остальным говори, что это к нам родственник приехал из соседнего села. Мальчика из еврейской семьи звали Давид. Его в нашей семье стали ласково называть Дунчик, или Дима. Такое имя не вызывало вопросов, когда спрашивал кто-то из посторонних людей", – рассказывает зять Праведника.

Семью не покидала идея, как спасти маму Давида. Однажды они собрали женские вещи. Одежду специально выбрали украинскую – вышиванку, юбку. Пошли вместе с мальчиком в гетто. Разработали план, по которому евреи в гетто сделали вид, что подняли драку. На суматоху сбежались охранники. В это время мама Давида юркнула сквозь отверстие в изгороди в другом углу гетто.

"Привели ее домой, накормили. Конечно, если бы кто-то узнал, что они спасают евреев, расстреляли бы всех. Долгое время она пряталась у них на чердаке, и только ночью спускалась. Со временем отец Александра договорился со знакомыми в соседнем селе, чтобы ее взяли к себе: так семья была подальше от гетто. Когда к Бершади подходили советские войска, отец ушел с партизанами в лес, и там погиб", – вспоминает Сергей.

После освобождения Украины от нацистов мама с Давидом вернулись домой: они жили в городе Бельцы на территории современной Молдовы. Женщина дождалась с войны своего мужа: он служил в советских войсках и вернулся живым. По окончании войны уже взрослый Александр Слободянюк попал в Херсонскую область. Женился, в семье родилось двое детей. Мужчина построил дом и работал начальником местного винодельческого цеха в колхозе.

Шли годы, и от еврейской семьи, которая уже стала родной, известия не было. А в 1974 году Александр получил письмо. Ему писал тот же Дима – уже давно взрослый. За эти годы семья не только не забыла своих спасителей, но и рассказывала о Слободянюках всем, кого знала. Кто-то в Бершади знал, что семья переехала в Херсонскую область и дал их адрес.

Фото: Имена всех Праведников, спасавших евреев во Вторую мировую, хранятся в национальном мемориале Яд Вашем в Иерусалиме (ukrainianjewishencounter.org)

"Дед прочитал письмо и наполнился радостью. Мгновенно отправил телеграмму: "Приезжайте поскорее!". Давид приехал с семьей: женой и детьми, которые уже успели подрасти. У нас живописная природа, и они часто стали наведываться в гости, отдыхали у нас. Все были просто счастливы. Дедушка часто вспоминал, что и дальше продолжил называть Давида братом", – вспоминает Сергей.

В 1991 году друзья написали Александру, что едут на постоянное проживание в США, в Нью-Йорк.

"Дедушка уже был старенький, машину не водил. Мы посадили деда в авто и поехали в Молдову попрощаться. При встрече они долго говорили. Звучали фразы о том, что уже не увидимся никогда. Провели их на самолет, плакали. На этом закончилось наше визуальное общение. Но потом они переписывались, а когда появился интернет, стали созваниваться. Это чрезвычайно приятная история, которая через годы до сих пор согревает нашу семью душевным теплом", – добавляет он.

Благодаря Александру Слободянюку, его отцу и маме выжила целая семья. Спасившись во Второй мировой, Давид умер в США в 2021 году в возрасте почти 90 лет. Александр, спасаясь с Херсонщины от войны с Россией, умер в 2022-м: ему было 93. У обоих из них – двое детей, есть внуки и правнуки.

В 90-х годах на конгрессе Праведников народов мира в Бабьем Яру Александру Слободянюку и его родителям (уже посмертно) присвоили звание Праведников. Награда нашла его пятьдесят лет спустя. Из-за нынешней войны дедушку похоронили на чужбине – в Лубнах. Сейчас, временно живущие на Полтавщине, Сергей мечтает о скорейшем возвращении домой.

"Мы с женой хотим не только вернуться домой сами, но перевезти домой и дедушку. У нас в деревне рядом похоронена его мать, Праведница мира. Похоронена его жена. Неизвестно, где тело погибшего во Второй мировой отца. Но дед, обустраивая могилы родственников, сделал и памятное место в честь отца, чтобы было куда к нему прийти. Он хотел, чтобы там похоронили и его. Когда мы победим в войне, обязательно вернемся. И сделаем комплекс Праведников мира – выгравируем медаль и слова в честь тех, благодаря кому мы все сейчас живы", – говорит Сергей Витальевич.