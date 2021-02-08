Банк "Надра" збанкрутував ще шість років тому, але його історія не закінчилася і по сьогодні. Тільки в кінці січня 2021 року НБУ відзвітував про успішний продаж застав банку "Надра" на суму 187,4 млн гривень.

Крім того, продовжують випливати нові подробиці виведення з банку грошей. РБК-Україна розбиралося, хто виводив гроші з банку "Надра" і чим закінчиться історія угод, які роками проводилися в цій фінустанові.

Як правило, комбінації з виведення грошей з банків зводяться до простої "схеми": набрати грошей у підприємств і населення, вивести їх, роздавши своїм людям кредити, отримати від НБУ кошти на докапіталізацію, знову роздати своєму оточенню кредити й врешті-решт, довести банк до банкрутства.

До дна "Нару" команда відправила членів правління, зібрана Дмитром Фірташем у 2012 році. Однак, варто зазначити, що проблеми почалися ще до них.

Спочатку банком володіли Ігор Гіленко, брати Сегаль, Вадим П'ятов та група "Континіум" Ігоря Єремєєва (її представник Сергій Лагур входив до наглядової ради банку).

Шахрайські дії працівників банку у 2005-2008 роках завдали банку збитків на 0,6 млрд грн, наприклад, шляхом надання іпотечних кредитів на 483 млн грн. Працівники банку стали фігурантами кримінальних проваджень за фальсифікацію підписів і маніпуляції з платіжними картками на суму 88 млн грн.

Збиток ще на 17 млрд грн банк "Надра" отримав за видачу валютних кредитів фізичним особам, які не мали достатніх доходів у валюті, і після 2008 року не змогли обслуговувати борг. Але з цією проблемою зіткнулися після 2008-го всі банки, що свідчить, ймовірно, не про шахрайство, а про низьку оцінку ризиків менеджментом та відсутності належного контролю з боку НБУ.

У липні 2011 року банк продали Дмитру Фірташу. До цього моменту у банку "Надра" працювало 9 тисяч осіб, його мережу з понад 700 філій і відділень обслуговувала близько мільйона клієнтів.

Фірташ призначив у правління Дмитра Зінкова, Олену Домуз, Сергія Козлова, Тетяну Кононову, Костянтина Сердунича і Наталію Шелько. Але, судячи з усього, при новій команді методи роботи залишилися ті ж: банк отримував допомогу від НБУ, яка зникала невідомо куди.

Так, "темна" історія трапилася і зі стабілізаційним кредитом НБУ.

За даними американського FinCEN, нібито коштом нього була профінансована купівля акцій Запорізького титано-магнієвого комбінату. Журналісти проекту стверджують, що після отримання рефінансування від НБУ, банк "Надра" видав кредит ТОВ "Синтез Ресурс", яке вивело ці кошти на одну з кіпрських компаній. І вони згодом нібито були використані в ході придбання міноритарного пакета акцій ЗТМК. Самі учасники угоди це заперечують.

Крім того, з матеріалів розслідування аудиторів KPMG слідує, що банк "Надра" активно займався наданням споживчих кредитів під брендом Eurocredit через компанію "Догмат Україна", яка належала тим же колишнім власникам банку.

На кінець 2014 року банк видав таких незабезпечених споживчих кредитів на 2,4 млрд гривень. Ці гроші в банк так і не повернулися. І подібних випадків було чимало.

Як наслідок, 5 червня 2015 року НБУ відкликав ліцензію у банку і вирішив ліквідувати його.

"Віднесення банку "Надра" до категорії неплатоспроможних стало наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації у 2009 році, призначення якої було викликано, зокрема, ризиковою діяльністю попереднього менеджменту на чолі з Гіленко І.., який не забезпечив якісного управління банком і фактично довів його до банкрутства", - говорилося в заяві НБУ.

Регулятор також зазначив, що останній власник Дмитро Фірташ, який сподівався врятувати установу у 2011 році й влив у капітал 3,5 млрд грн, в умовах рецесії економіки України у 2014-2015 роках "не зміг достатньо капіталізувати банк".

Звільнено було і правління банку, але шляхи банкірів ще не раз перетнулися.

Де зараз топ-менеджмент банку

Так, торік колишні топ-менеджери банку стали співвідповідачами за позовом підприємців Олени та Євгена Диских. Через Соснівський райсуд р. Черкаси (справа № 712/6224/17) вони намагалися повернути свої 400 000 доларів, згорілі у банку "Надра". Але суддя Світлана Токова відхилила позов до банкірів за формальними ознаками.

Пізніше колишній голова правління Дмитро Зінков вирішив очолити "Платинум банк" Григорія Гуртового. При цьому в.о. голови правління банку Катерина Рожкова пішла на посаду заступника голови НБУ. Зайняти цей пост в результаті йому так і не вдалося, проте він став керувати банком в якості глави PT Platinum Public Limited (Кіпр) – формального акціонера "Платинум".

Варто відзначити, що за час керівництва "Платинумом" Зінков встиг засвітитися ще в скандалі з "Михайлівським" банком. Наскільки відомо, його колишній власник Віктор Поліщук звинувачував Зінкова в спробах забрати у нього банк і вивести активи.

Хай там як, в січні 2017 року "Платинум" збанкрутів. Він став третім банкрутом у біографії Зінкова, якщо вважати банк "ІНКО", який закрився ще в 1997 р. (і четвертим, якщо вважати "Михайлівський").

У тому ж 2017 році Дмитро спробував пройти процедуру відновлення ділової репутації в НБУ, однак справа не дійшла до розгляду. Проте торік Зінков потрапив у новини як претендент на керівництво "Ощадбанком".

Своєю чергою, директор з операційної діяльності та інформаційних технологій Наталія Шелько до "Надри" встигла попрацювати в VAB банку. У 2005-2009 роках за даними Генпрокуратури, з нього було виведено понад 1 млрд гривень. Оговтатися після цього удару банк не зміг і у 2015 р. збанкрутів.

Шелько пішла з VAB банку у 2011 році перейшла в OTP банк. Там вона познайомилася з Дмитром Зінковим, з яким з 2012-го вже працювала в банку "Надра". Поки з "Надри" витікали гроші, вона розповідала, як потрібно берегти папір, рятувати дерева, підтримувати молодих вчених і про інші речі.

Після "Надри" вона очолила департамент операційної фінансової діяльності "Укрпошти". На цій посаді їй довелося більше пояснювати затримки з виплатою пенсій і допомог. Через два роки вона звідти пішла.

Головний ризиковик "Надри" Олена Домуз після "Надри" пішла працювати заступником голови в "Банк Кредит Дніпро". Після її знизили до директора. Потім вона почала боротися з ризиками в "Юнекс Банку".

Відомо, що за 9 місяців минулого року збитки компанії склали 22,97 млн гривень. Напередодні Нового року стало відомо, що Вадим Новинський продасть "Юнекс" інвестгрупі "Драгон Кепітал".

Колишня глава департаменту корпоративного блоку Тетяна Кононова теж опинилася в "Юнекс банку". Вона радить керівництву, як співпрацювати малим і середнім бізнесом. Напевно, у неї великий досвід фінансової роботи з невеликими компаніями: ще у 2019 році Фонд гарантування вкладів фізосіб намагався стягнути з неї й ряду інших топ-менеджерів банку "надра" 10 млрд гривень збитків.

Фінансовий директор банку Костянтин Сердунич після відходу з банку "Надра" встиг взяти участь лише в ліквідації "Актив банку". Іншої інформації про нього не відомо.

Колишній директор по роздробі Сергій Козлов після звільнення зайнявся розкручуванням криптовалют. Намагався продавати власні пристрої для майнінгу. Давав поради з торгівлі Ethereum. В останні роки його платіжна система Monopay.com.ua за відсотки переказує гроші й у ній зареєстровано вже 2000 користувачів.