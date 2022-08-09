Високий градус. Як великі алкогольні виробники допомагають Україні під час війни

На перший погляд, може здатися, що в порівнянні з іншими, алкогольна галузь під час війни постраждала не так сильно. Але війна безжально вдарила по всіх без винятку.

Крім введеного з початку воєнного стану в Україні "сухого закону", підкосили галузь й ряд інших факторів: безпека на виробництвах або ж зовсім їх втрата у зоні бойових дій, скорочення персоналу через призов або евакуацію, блокада Чорного моря російськими окупаційними військами й зупинка експорту лікеро-горілчаної продукції по морю, логістичні проблеми при експорті алкоголю з України автотранспортом, нелегальні продажі контрафактної продукції й спиртних напоїв, випущених до початку війни.

Все це змусило компанії здійснити серйозні трансформації, а деяким навіть перенести виробничі потужності на інші локації, як, наприклад, AB InBev, яка тепер виробляє пиво "Чернігівське" в Бельгії, або Global Spirits, яка підписала угоду про перенесення половини виробництва компанії до Львова та Тбілісі.

Втім, попри всі труднощі та пов'язані з війною витрати для бізнесу, алкогольна галузь продемонструвала стійкість і готовність всіляко допомагати країні. РБК-Україна розбиралося, як саме великі алкогольні виробники допомагають українцям і державі під час війни.

Global Spirits – понад 700 млн податків і 300 тонн гуманітарної допомоги

За даними Forbes, засновник Global Spirits Євген Черняк та його родина витратили на гуманітарну допомогу українцям вже понад $1,3 млн. З початку війни Черняк зі своїми дітьми-підлітками та іншими волонтерами відправили з Польщі до Запоріжжя понад 300 тонн допомоги. На місцях допомогу передають особисто в руки, шляхом розгорнутої мережі волонтерських центрів.

Варто зазначити, що на ці ініціативи Черняка звернули увагу навіть у міжнародних ЗМІ, зокрема про це написали Bloomberg та CNN.

Крім активної участі у вирішенні гуманітарних проблем регіону, Global Spirits також підтримує своїх контрагентів і економіку України в цілому.

Так, навесні в парламенті висловили подяку компанії за сплату податкових відрахувань раніше покладеного законодавством терміну в розмірі 170 млн гривень за квітень і 150 млн гривень за травень.

За підсумком червня Global Spirits сплатила ще близько 185 млн гривень податків і навіть підняла зарплати співробітникам на 9%. У липні, за словами Черняка, підприємствам холдингу вдалося перерахувати до бюджету ще 226,13 млн гривень податків (з них 190,78 млн — "Хортиця", 35,35 млн — Одеський коньячний завод).

Попри регулярні обстріли окупантами Запорізької та Одеської областей, заводи компанії продовжують функціонувати. Більш того, вільні приміщення там як і раніше облаштовані як тимчасове житло для переселенців із зон бойових дій.

Bayadera Group — понад 600 млн податків і прибуток на потреби ВСУ

Попри те, що через війну Bayadera Group (ТМ "Хлібний дар") втратила за попередніми оцінками понад 400 млн гривень у вигляді активів і продукції, в березні компанія повідомила про термінову сплату в розмірі 14,3 млн гривень податків до бюджетів.

Всього ж, за повідомленням компанії, з 24 лютого по кінець червня Bayadera Group направила до бюджету понад 600 млн гривень податків.

Також на початку війни компанія перерахувала 5 млн гривень на офіційний рахунок ЗСУ. У березні, коли компанія не працювала у зв'язку із забороною на продаж алкоголю, було перераховано ще 300 тисяч гривень на підтримку армії. Понад 2 млн гривень було перераховано на різні потреби ЗСУ у квітні та травні.

На початку червня компанія придбала БПЛА за 1,2 млн гривень і дизельні генератори для спецпідрозділів ЗСУ. За червень компанія витратила ще понад 3,7 млн гривень на різні запити військових.

Крім допомоги армії, Bayadera Group надає гуманітарну підтримку Миколаївській області, зокрема, відправкою жителям регіону питної води.

У Bayadera Group також залучають партнерів до надання фінансової допомоги Україні. Зокрема, LVMH (Louis Vuitton Moet Henessy), KOSHENKORVA, Royal Wine Group перерахували понад 5,5 млн євро на потреби України.

Також, починаючи з червня 2022 року керівництвом холдингу було прийнято рішення відраховувати 2% від обороту компанії. У коментарі РБК-Україна, в Bayadera Group відзначили, що мова йде про 10% від прибутку в підтримку української армії.

"Оболонь" — питна вода для військових і прибуток від продажу NFT

З початку війни джерела артезіанської води, які є в розпорядженні компанії "Оболонь", використовуються для безкоштовної передачі води військовим і людям, що знаходяться на розорених війною регіонах України. Корпоративні підприємства "Оболоні" вже безкоштовно надали понад 3 мільйони літрів питної води.

Також у травні "Оболонь" запустила оригінальний проект і виставила на продаж невзаємозамінні токени NFT, що дозволять замовити колекційну пляшку пива з дизайном етикетки, яка буде містити його NFT. Всі надходження від проекту "Оболонь" має намір направляти на підтримку роботи підприємства із забезпечення українців питною водою.

Крім того, частину коштів, отриманих від майбутніх продажів NFT, буде передано фонду "Повернись живим" для підтримки військових.

Carlsberg Україна — допомога переселенцям у Львові та благодійні проекти

З 24 лютого Carlsberg Ukraine почала виробляти питну воду і передавати її в різні регіони України.

У березні Фонд Carlsberg Foundation і Фонд Tuborg пожертвували 75 млн данських крон (майже 400 тисяч гривень) на надання спільної гуманітарної допомоги українцям. Також у компанії сприяли облаштуванню житла у Львові для внутрішньо переміщених українців.

У липні Carlsberg Ukraine приєдналася до данського благодійного проекту Bikes4Ukraine і доставила з Копенгагена до Львова партію велосипедів для українських переселенців.

Мета ініціативи Bikes4Ukraine – яку очолює данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен, – зібрати й доставити до Львова 2000 велосипедів, а також облаштувати 20 км велосмуг, що з'єднують основні станції прокату.

Також у липні в компанії повідомили, що допомогли у відновленні повністю зруйнованої окупантами амбулаторії в Макарові Київської області. Carlsberg Ukraine покрила 80% вартості деконструкції як першого етапу оновлення амбулаторії.

AB InBev Efes Ukraine – допомога регіонам, прибуток від продажів "Чернігівського" – на потреби України

З початку війни AB InBev Efes Ukraine у співпраці з місцевою владою та благодійними фондами забезпечує співробітників і людей в регіонах, де у компанії броварні (Миколаїв, Харків, Чернігів) продуктами харчування, засобами гігієни, ліками, водою і паливом. Тільки за останній місяць обсяг допомоги перевищив 30 тонн.

Крім того, AB InBev Efes Ukraine пожертвувала в благодійні установи України вже понад 1 млн доларів. Особисті пожертвування співробітників компанії склали ще близько 1 млн доларів.

Також, як уже згадувалося на початку статті, AB InBev Efes Ukraine була змушена перенести виробництво пива "Чернігівське" до Бельгії. У компанії відзначають, що весь прибуток AB InBev Efes Ukraine від продажів напою буде розподілений між певними неурядовими організаціями, включаючи Caritas International, для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги України. AB InBev гарантує не менш 5 мільйонів доларів від цієї ініціативи.

Nemiroff – податки в подвійному обсязі й допомога постраждалим від війни

Як відзначають в компанії, за підсумком лютому Nemiroff заплатив державі замість запланованих 72 млн грн акцизного податку – 133 млн гривень.

У березні Nemiroff передав свої складські приміщення Fozzy Group ("Сільпо"). А в кінці травня об'єднався з Oak & Still і LWC Drinks, найбільшим у Великобританії дистриб'ютором напоїв, щоб зібрати кошти для постраждалих від війни українців.

Протягом усього червня Nemiroff перераховувала 1 фунт стерлінгів від продажу кожної пляшки Nemiroff De Luxe в фонд Ukraine Humanitarian Appeal Disasters Emergency Committee.

У липні в компанії також повідомили, що направлять 100% прибутку від продажів нової лімітованої продукції компанії – "Nemiroff Особлива" – на допомогу у поверненні до повноцінного життя постраждалих від війни українців.