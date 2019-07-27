Як "вилікувати" Одеський медуніверситет

За цей чималий проміжок часу скандальний ректор має не лише здобутки, а й сумнівні досягнення. Так, поруч з Запорожаном вже багато років фігурує досить одіозний київський бізнесмен Ігор Поляков. Свого часу його прізвище було тісно пов’язане із закупівлями в лікарні "Охматдит", пізніше, як писали ЗМІ, Поляков міг лобіювати Запорожана в Академії наук, а після програшу з’явився і в одеському медуніверситеті.

Зазначалось, що з того часу Поляков може активно використовувати зв'язки з Запорожаном у власних бізнес-інтересах – від лобіювання компанії "Інтермост", котра направляє студентів з Індії, до тендерних закупівель.

Крім всього іншого, існує низка ухвал, зокрема Окружного адмінсуду Києва, авторами яких є одіозні судді Арсірій, Келеберда, Шрамко, Амельохін, котрі спрямовані на блокування роботи ОНМедУ. Ухвали лежать потім в судах і таким чином дозволяють затягувати процес виборів нового ректора. Команда Запорожана у суді також заблокувала призначення в.о. ректора Костянтина Аймедова.

Міністерство охорони здоров’я звільнило з посади ректора Валерія Запорожана через грубе порушення трудового договору. В.о. ректора МОЗ призначило професора Костянтина Аймедова. Але колишній ректор оскаржив це призначення у судах, а наприкінці серпня 2018 року скликав Вчену раду зі своїх прибічників, на якій в.о. ректора було обрано Юрія Сухіна.

На сьогодні комісія Міністерства юстиції визнала, що засідання Вченої ради не має таких повноважень. Але команда Запорожана це ігнорує, бо саме на підставі того рішення Вченої ради згодом були проведені протизаконні дії по внесенню змін до Єдиного державного реєстру.

Коли у 2018 році суд заблокував призначення в.о. ректора Костянтина Аймедова, згідно з розподілом функціональних обов’язків обов’язки ректора були покладені на професора Владлену Дубініну, проректора з науково-педагогічної роботи. Але їй перекрили можливість приступити до роботи.

Також була заблокована можливість працювати і призначеній МОЗом наглядовій раді ОНМедУ, яка була готова розв'язати конфлікт. Наглядова рада тричі не змогла потрапити у приміщення.

У пошуках виходу із ситуації Кабінет міністрів розпорядився створити новий Національний університет на базі Одеського шляхом його об’єднання з Кримським державним медичним університетом імені Георгієвського. Але і це рішення було заблоковано через суд.

У підсумку МОЗ відмовилося підписувати кошторис університету за підписом самопроголошеного в.о. ректора університету Юрія Сухіна, а призначена на посаду Дубініна не має фізичної можливості працювати. Через це співробітники ОНМедУ з січня по червень не отримували зарплати, а студенти – стипендії.

У травні 2019-го з’являється безпрецедентна за своїм юридичним наповненням ухвала судді Окружного адмінсуду Києва, яка дозволила відкрити всі виплати за підписом Юрія Сухіна. МОЗ подало апеляцію на ухвалу адмінсуду, бо вона суперечить закону. Головне управління Державної казначейської служби в Одеській області також оскаржує це рішення.

Але ситуація щодня ускладнюється з усіх боків. Так, на новий навчальний рік Одеському медіну не виділено державного замовлення, тобто не буде бюджетних місць для студентів. Постраждають передусім від цього кафедри першого курсу: у викладачів просто не буде годин і відбудуться скорочення. З вишу вже звільнено близько 150 працівників.

Є інформація, що уряди деяких країн, зокрема Нігерії, Ізраїлю і Індії, виключили ОНМедУ зі списку рекомендованих для навчання своїх громадян. Через це може бути втрачене джерело надходження додаткових коштів. Фінансові проблеми у навчального закладу лише нагромаджуються. Що чекає одеський медін в подальшому – питання відкрите.