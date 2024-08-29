Всесторонняя реинтеграция. Как государство может помочь украинским ветеранам в гражданской жизни

Современная ветеранская политика Украины должна максимально учитывать потребности в адаптации военных к гражданской жизни, поддержку лиц с ограниченными физическими возможностями, содействие трудоустройству после службы или начатию собственного дела, а также достойную соцзащиту для защитников и членов семей павших героев.

Как государство помогает ветеранам уже сегодня

По разным оценкам на третий год великой войны в Украине насчитывается более миллиона тех, кто защищал с оружием в руках страну от российского нашествия. А после победы количество ветеранов может составить до 5-6 млн. человек. Всем им необходима всесторонняя поддержка сейчас и в перспективе – социальная, экономическая, психологическая.

Речь идет о комплексе мероприятий, которые будут способствовать комплексной реинтеграции военных в гражданскую жизнь, начиная от медицинского сопровождения и реабилитации и заканчивая созданию благоприятных условий для перепрофилирования, поиска себя в новой профессии и гражданском обществе.

По словам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, сегодня ветеранскую политику в Украине регулируют 4 закона и 31 подзаконный акт, 50% из которых касается деятельности ведомственных комиссий. Ни одного принципиально нового закона в последние годы не принималось, отмечает она - 3/4 законов было принято до 2014 года, а важнейшие из них – с 1991 и 1993 г.г.

Парламентарий подчеркивает, что очевидно, что они абсолютно не отвечают потребностям современных ветеранов, а ресурсы для их поддержки ограничены.

"Современные ветераны - это не пожилые люди, нуждающиеся в соцзащите, а молодые ребята, которые ищут поддержки и содействия своим инициативам и развитию возможностей", - отметила Шуляк.

От государства, по наблюдениям, им нужны три вещи: поддержка всесторонней реабилитации - физической и ментальной, актуальные инициативы по жилью - доступное ипотечное кредитование, проекты по поддержке трудоустройства/образования/предпринимательской деятельности, а также возможность приобщиться к изменению на местах, участвуя в общественном антикоррупционном мониторинге или отстаивая интересы общества в процессах демократического управления.

"Должен с грустью констатировать - за 10 лет войны у нас не сформировалась полноценная эффективная ветеранская политика, поскольку мы решали внезапно возникающие точечные задачи с 2014 года. Поскольку этот запрос "на вчера", должны создать действенную и эффективную законодательную рамку ветеранской политики, которая будет основываться на принципах социальной инклюзии, безбарьерности, противодействия стигматизации, предоставления механизмов и поддержки для самостоятельного улучшения ветеранами своего благосостояния в гражданской жизни после военной службы", - отметила Елена Шуляк.

По ее мнению, среди важных первоочередных проектов в этом направлении - реабилитация ветеранов, в частности, с помощью адаптивных видов спорта, обеспечение их занятостью и достойным трудом, сокращение очереди на жилье, трансформация сети госпиталей в современные реабилитационные центры, создание сети современных сервисных офисов по делам ветеранов. и т.д.

Новая ветеранская политика: 5 принципов, которые можно и нужно сделать уже сейчас

В настоящее время, по мнению Шуляка, крайне важно не просто создавать концепты новой ветеранской политики и обсуждать их в государственных, профессиональных и общественных кругах, а уделить достаточно времени и внимания изучению реальных потребностей ветеранского сообщества.

Причем заниматься этим важно абсолютно на всех уровнях: начиная от бизнеса, который заинтересован в возвращении работников к работе, но должен понимать, что к ним вернутся люди, прошедшие большую войну и имеющие новый опыт, завершая профильными министерствами и другими органами власти, которые, собственно формируют инфраструктуру услуг и будут воплощать ветеранскую политику. Изучение ключевых запросов ветеранов откроет путь к поиску наиболее эффективных решений и выработок по каждому из направлений их социальной интеграции, убеждена нардепка.

Первый принцип действенной ветеранской политики – обеспечение экономической активности ветеранов. Ветеран – это равноправный член украинского общества, который должен иметь возможность реализовать себя в собственном деле или карьере, это человек, платящий налоги, создающий рабочие места.

Предыдущие исследования показывают, что не менее 50% ветеранов до мобилизации имели официальное трудоустройство. Поэтому важно, чтобы большая их часть после возвращения в мирную жизнь смогла найти работу: получить гражданскую специальность, отвечающую потребностям рынка труда, принять участие в программах поощрения предпринимательства. А развитие ветеранского бизнеса – это новые рабочие места и новые актуальные сферы деятельности.

Ветеранам, считает Шуляк, также следует обеспечить возможность продлить службу в Украине, а в перспективе проработать возможность легализации и контроля предоставления военных услуг за рубежом.

Второй важный принцип новой ветеранской политики – решение жилищного вопроса. Как показали публичные консультации, проведенные для доработки нового жилищного законодательства, государственные программы льготного ипотечного кредитования в большинстве своем недоступны для украинских военных, среди которых много ветеранов. Поэтому сегодня внести изменения в условия программы есть Обитель.

"Для этого не нужны новые законы, нужно решение Правительства. Речь идет, в частности, об уменьшении в два раза кредитной ставки по программе и размере первого взноса, разрешении кредитовать жилье, которому более 3 лет, а также дома в сельской местности", - отметила Елена. Кобчик.

Третий момент – создание безбарьерной, инклюзивной среды. В широком смысле слова безбарьерность – обустройство общественного пространства таким образом, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли пользоваться им так же, как и люди без этих недостатков. Но следует отметить, что в Украине безбарьерность по сей день не была массово распространена, а это проблема. В частности, даже в больницах или аптеках не часто можно встретить пандусы.

"После победы Украины вопрос безбарьерности будет крайне актуален, ведь в нашей стране будет много ветеранов. При том, что ранее государство часто игнорировало потребности маломобильных групп и людей с инвалидностью, поэтому нам нужно активизироваться в этом направлении", - считает Шуляк.

Она отметила, что примером может стать кейс Киевской ОВА, которая первая из украинских общин разработала и представила в начале этого года программу своего комплексного восстановления. Согласно программе, в следующем году населенные пункты будут существенно переустраивать для комфортного проживания для людей с инвалидностью.

В восстановлении Киевской области предусмотрено несколько направлений обеспечения принципов безбарьерности. Первый касается безбарьерности учреждений социальной инфраструктуры – админзданий, учебных заведений, медицинских учреждений, домов культуры, спортивных объектов. В общей сложности речь идет о примерно 1200 объектах социальной инфраструктуры.

Далее предусмотрено обустройство безбарьерной транспортной инфраструктуры. Речь идет о нанесении горизонтальных и вертикальных направляющих путях движения во всех населенных пунктах, озвучивании пешеходных переходов, приспособлении автомобильных и пешеходных дорог с понижениями для заезда на тротуары. Не следует забывать и об образовательной безбарьерности. В Киевской области целый ряд учебных заведений планируют переквалифицировать ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности, в Борисполе и Белой Церкви.

Четвертый принцип, по которому должна создаваться новая ветеранская политика - запуск и реализация проектов социальной инклюзии, которые будут способствовать адаптации ветеранов к взаимодействию в гражданской жизни и обеспечат их максимальную вовлеченность в него.

По мнению Шуляка, одним из лучших решений для того, чтобы одновременно преодолевать и последствия физических травм, и психологических, могут быть адаптивные виды спорта. В Украине уже есть первый успешный кейс по этому поводу - проект "Сильные Украины", к которому уже присоединились около 1200 ветеранов.

"Это всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения (видимые и невидимые) во время участия в боевых действиях на территории Украины. Соревнования впервые состоялись в 2023 году и стали частью системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны ОО "Федерация стронгмена Украины", – рассказала Шуляк.

В октябре 2023 года на международном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде ветераны, участники первого всеукраинского тура соревнований, установили мировой рекорд по адаптивному стронгмену, протянув за канат в упоре сидящие 4 грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров9.

Пятый принцип новой ветеранской политики – обеспечение возможности приобщаться к изменению. Важно, чтобы ветераны имели особое место в политике – и на национальном, и на региональном, и на местном уровнях. Причем речь идет не о политике с трибун и экранов, а о наработке оптимальных решений, принятие которых будет влиять на судьбу многих представителей ветеранского сообщества.

"Поэтому, на первых послевоенных выборах ветераны должны иметь возможность баллотироваться и в парламент, и на местных выборах", - считает Елена Шуляк.

Она добавила, что, в частности, представители "Сильных Украины" уже постепенно генерируют политические решения. Они инициировали обращение в правительство с целью сократить срок получения ветеранами спортивных протезов. Кроме этого, обращались в Министерство молодежи и спорта, чтобы признать официальным видом спорта спортивно-реабилитационные многоборья ветеранов.

В целом новая политика в отношении ветеранов преследует цель обеспечения потребностей в адаптации военных к гражданской жизни, поддержку лиц с инвалидностью, достойную соцзащиту, возможность трудоустроиться или начать свое дело. Центры ветеранского развития, ветеранский спорт и бизнес, ветеранские фонды и обеспечение жильем будут основами новой государственной ветеранской политики.

У кого и чему может поучиться Украина

Больше всего соответствуют условиям Украины стандарты и лучший опыт государств-членов НАТО, поэтому нам следует смотреть в эту сторону. Речь идет об осовременивании подходов к определению правовых статусов ветеранов, их социальной поддержке, внедрению системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни и предоставлению услуг для их скорейшего восстановления и интеграции в социально-экономическую жизнь общин.

Переход от льготного пожизненного обеспечения ветеранов к системе мотиваций и самореализации в гражданской жизни после окончания военной службы по опыту и стандартам стран НАТО в итоге, по мнению Шуляк, будет иметь положительное влияние на развитие гражданского общества в целом, усиление экономической и предпринимательской состоятельности граждан.

К примеру, возьмем США. Основные направления ветеранской реинтеграции включают лечение, реабилитацию, обеспечение жильем, обучение, трудоустройство. Таких проектов там ежегодно реализуются сотни. Аудитория ветеранов и членов их семей в США составляет около 19 млн. человек. Ветераны и члены их семей составляют в США около 4,2% населения, в то время как в Украине их будет в разы больше, поэтому у нас будет гораздо больший объем работы по их реинтеграции.