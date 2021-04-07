Тимчасовий штиль або капітуляція вірусу: як в Ізраїлі оцінюють свій статус-кво у боротьбі з COVID

Ізраїль планує до квітня охопити щепленнями від COVID майже все населення країни. Про те, як вдалося домогтися такого результату – у колонці для РБК-Україна розповідає експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

"Епідемія йде на спад". Так однією фразою можна виразити загальний настрій журналістів і політиків, що описують ситуацію з коронавірусом в Ізраїлі.

Як не дивно, ці висловлювання відповідають істині. І все завдяки масовій вакцинації. Через 2 місяці після її початку крива захворюваності різко пішла вниз, кількість важкохворих та підключені до апаратів ШВЛ і ЕКМО, теж значно знизилися. Одне за одним почали закриватися спеціалізовані відділення у великих клініках.

За три з невеликим місяця в країні щеплено вже більш ніж половина всього населення і понад 70 відсотків громадян старше 16 років.

Зараз, на хвилі радості нечасто згадують, який шлях вів до цього успіху, наскільки він був непростий і тернистий.

Ізраїль одним з перших зрозумів, чим загрожує пандемія коронавіруса. Коли уряд рішуче оголосив про введення карантинних заходів, у більшості країн, так і в самому Ізраїлі багато говорили: "Два тижні повного карантину? Вони зійшли з розуму!".

Мало хто думав, що нас чекає надзвичайно напружений рік, а газетні новини будуть нагадувати фронтові зведення: у вкрай важкому стані знаходяться..., за добу померло...! Ніхто не міг уявити, що карантин триватиме не 7-10 днів, як здавалося спочатку, а попереду три тривалих локдауни з повним закриттям багатьох країн і майже повною зупинкою світових міграційних потоків.

Перший карантин в Ізраїлі ввели ще в березні 20-го, перед великим національним святом Песах, що символізує чудесне позбавлення єврейського народу від багаторічного рабства. Обмеження зняли тільки у травні, коли показники захворюваності стали помітно знижуватися. Однак, разом з показниками стали знижуватися пильність і дисциплінованість громадян Ізраїлю.

Подумати тільки, ми два місяці носили маски і не збиралися великими компаніями! Та хіба це життя? На пікети виходили все, від дрібних підприємців до вчителів. Дайте дихати вільно, — говорили вони. — Набридло!

Вже тоді багато епідеміологів та інфекціоністів, в тому числі фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва, виступали з застереженнями, що це тільки початок. Що домогтися реального прогресу в боротьбі з вірусом вдасться лише з появою вакцини. На жаль, до цього було ще далеко і ослаблення карантинних заходів не сповільнило проявитися загрозливим зростанням важких хворих. Якщо навесні ми щодня з переляком стежили за десятками знову хворих, то тепер рахунок йшов на тисячі.

Другий загальнонаціональний карантин ввели у вересні. І на цей раз заходи були жорсткими: великі штрафи за відсутність маски або відкриття підприємств, повне припинення роботи кафе, ресторанів, торгових центрів. Не можна відходити від дому більше ніж на 500 метрів.

До боротьби з пандемією залучили армію, військові відповідали за логістику, разом з поліцією перекривала дороги в найбільш заражені міста. Армійська розвідка займалася аналітикою і відстеженням заражених.

Збити хвилю захворюваності вдалося з великими труднощами і, ви таки будете сміятися, все повторилося знову. Як тільки послабили обмеження, зростання захворюваності пішло вгору по експоненті. Як говорилося в одному старому анекдоті: "Ми на граблі вдруге не наступаємо, ми з ним ходимо постійно".

Великою удачею стало те, що вже кілька фармацевтичних компаній закінчували клінічні дослідження вакцин.

Третій загальнонаціональний карантин був введений в грудні 2020 року, вже після початку масової вакцинації. Після початку масової прищепної кампанії зростання показників захворюваності спочатку сповільнилося, потім зупинився і пішов вниз.

Зараз повною дозою (два щеплення) вакциновані більше половини всього населення і більше 70 відсотків громадян старше 16 років. Судячи з усього, Ізраїлю вдалося досягти колективного імунітету.

Проте, уряд Ізраїлю, навчений попереднім досвідом, на цей раз приступив до зняття карантину дуже обережно. Епідеміологи уважно стежать за показниками захворюваності, особливо, за поточним коефіцієнтом поширення ковіду, що впали більш ніж удвічі.

Фактично, обмежень залишилися тільки маски і повна заборона на в'їзд в країну іноземців. І те й інше – цілком обгрунтоване. Однак, в число відмовників потрапили численні пацієнти, яким терміново потрібне лікування.

Багато років Ізраїль є одним з флагманів світової медицини, приймаючи десятки тисяч медичних туристів щороку. Але, останні місяці клініки не прийняли жодного пацієнта, хоч і дуже багато звернень. Люди просять допомогти, і кожна історія — це окрема трагедія.

Молода жінка з Узбекистану, рак молочної залози, сучасні методи дозволяють не тільки впоратися з важким захворюванням, але і зберегти молодій жінці груди і провести повноцінне лікування з добрим результатом. Але в'їхати в країну вона поки не може. Дорогоцінний час іде.

Український пацієнт з серцевою недостатністю теж чекає дозволу на в'їзд. Кожен тиждень веде до прогресування хвороби і зменшує ймовірність виживання.

Дитина з Киргизії, яка потребує складної операції на серці, яку готовий провести один з провідних кардіохірургів світу в унікальній операційної клініки Іхілов.

Чекають діти і дорослі, онкологічні та кардіологічні пацієнти. Таких — десятки, якщо не сотні. Люди згодні сидіти в карантині, проходити будь-які тести і перевірки. Тільки б потрапити в Ізраїль і пройти лікування. Але небо закрито.

У Першому медичному центрі Тель-Авіва вважають, що ситуація покращилася настільки, що може бути зроблено виняток для людей, що потребують термінової медичної допомоги. Ізраїль цілком здатний прийняти іноземних пацієнтів, тим більше, що в більшості випадків мова йде про порятунок життя.

З епідеміологічної та технологічної позицій Ізраїль готовий надати необхідну допомогу таким людям, не піддаючи ризику власних громадян. І зараз необхідно лише політичне рішення, а медики свою справу зроблять! Дотримуйтесь рекомендації лікарів! Бережіть себе і своїх близьких!