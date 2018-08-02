Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська: В майбутньому нас будуть стрясати епідемії та спалахи захворювань

У Києві черговий спалах отруєння. На початку серпня в столиці зареєстровано близько 70 випадків отруєння шаурмою. В основному її купували в кіосках та інших пересувних торгівельних точках біля станцій метрополітену. У госпіталізованих пацієнтів всі ознаки харчового отруєння. Лікарі попередньо поставили діагноз "сальмонельоз", і вже сьогодні заявили, що він підтвердився. Чому отруєння вуличною їжею в столиці носять масовий характер і чим небезпечний сальмонельоз в інтерв'ю РБК-Україна розповіла завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

- Наскільки серйозна ситуація з масовим отруєнням шаурмою в Києві?

- На 1 серпня в Києві зареєстровано 70 випадків отруєння, викликаного вживанням шаурми. Крім того, в це число не входять люди, які лікуються не у Києві, наприклад, туристи, які приїжджають на відпочинок у столицю. Наприклад, до мене звернулася мама дитини, яка з'їла шаурму на Поштовій площі в столиці, але лікується в Обухові Київської області.

- В чому причини такого масового отруєння?

- Це могло статися в будь-який момент. Реформування санітарно-епідеміологічної служби, заборона на перевірки призводять до руйнування системи контролю та нагляду, у тому числі пов'язану з безпекою харчової продукції. В результаті Україна не вилазить з спалахів отруєнь. Чого тільки вартий нещоданій спалах шигелльоза (дизентерії, - ред.) в дитячому таборі Донецької області. Вже багато років ми не бачили спалахів, викликаних цим збудником. Стільки разів про це говорили, але нічого не змінюється. Ламати - не будувати. Руйнувати державні інституції легко, а побудувати важко. Втратити фахівців легко, а виховати фахівців - складно і довго. Тому в найближчому майбутньому нас будуть стрясати всілякі епідемії та спалахи захворювань. Немає нормальної системи контролю, немає нормальної системи відповідальності.

Я не підтримую критичні зауваження на адресу людей, які люблять шаурму. Вибачте, але цей продукт має право на існування. Це один з продуктів фастфуду, який поширений у всьому світі. Ми ж не можемо виховувати людей, що в нашій країні можна їсти, а що ні. Якщо наша країна не може забезпечити безпеку продуктів харчування в системі масової торгівлі, то тоді необхідно закрити все на світі, і нехай люди харчуються тільки вдома. Але так робити не можна.

- Що загрожує продавцям або власникам торгових точок, де продавалася шаурма, яка стала причиною отруєння?

- Вже заведено кримінальну справу за фактом цієї події. Не виключено, що постраждалі будуть писати заяви в правоохоронні органи, щоб їм компенсували витрати на лікування. В наших клініках на швидку допомогу є препарати, розчини, але далі, звичайно, пацієнтам доводиться докуповувати ліки.

- Скільки коштує курс лікування?

- Щонайменше, лікуватися в стаціонарі потрібно від трьох до п'яти-семи днів, залежно від тяжкості захворювання. Сьогодні, у стаціонарні відділення лікарень Києва пацієнти, які отруїлися шаурмою, потрапили навіть цілі сім'ї. Є випадок, коли поступили у лікарню одразу три сім'ї, які їли шаурму в одному місці. В залежності від того, скільки днів треба лікуватися, витрати можуть скласти від двох до п'яти тисяч гривень. Таким пацієнтам, щоб не відбулося зневоднення, необхідно дуже багато капати сольових розчинів. Плюс до цього необхідно провести медикаментозну терапію, наприклад, необхідно при важких випадках призначати антибіотики. У лікарнях Києва лежать, в основному, пацієнти із середньотяжким і важкими випадками отруєння.

- Тобто, нинішній спалах отруєння це все-таки сальмонельоз?

- По клінічним проявам, це - сальмонельоз. Але поки що у нас немає бактеріологічного підтвердження цього. Результати з лабораторії будуть в найближчі дні.

- Є передумови для повторення таких ситуацій у Києві та інших містах України?

- Я вам гарантую, що буде повторення спалаху отруєнь, яке зараз спостерігається в Києві. Природно, що будуть. Ми не встигаємо новини читати про спалахи отруєнь, то в дитячому таборі, то в будинку престарілих. Але нинішній спалах у Києві буде, напевно, одним з найбільших за останні роки. Якщо тільки 70 пацієнтів госпіталізовано, то уявляєте, скільки ще пацієнтів не госпіталізованих?

- Правда, що постраждали й вагітні? Наскільки небезпечний для вагітних сальмонельоз?

- Так, є і вагітна на ранніх термінах - 12 тижнів. Серйозного впливу на вагітність сальмонела не надає. Але будь-яке захворювання, яке супроводжується інтоксикаційним синдромом (підвищення температури тіла, озноб - ред.), є небезпечною, особливо, для проблемних вагітностей.

- За яких симптомів людина може самостійно визначити, що захворіла на сальмонельоз?

- Звичайному пацієнту не сильно важливо, чим саме він захворів - чи то сальмонельозом, чи то так званої харчової токсикоінфекцієй. Це більше необхідно лікарям для тактики лікування. Всі ці захворювання в усьому світі розуміють як "харчові отруєння". Тактика лікування харчових отруєнь приблизно однакова. Ключовою є необхідність заповнити рідиною в організм пацієнта. Це найважливіше. Зневоднення дуже небезпечно, оскільки воно загрожує розвитком шоку, а в подальшому - гострою нирковою недостатністю та іншими станами, з яких дуже складно виводити пацієнтів.

Зневоднення може наступити дуже швидко і непомітно, навіть за одну ніч. Особливо небезпечно зневоднення для дітей, так як в їхньому організмі більше води, ніж у дорослих. Тому діти і потребують води більше, ніж дорослі. Крім того, особливо небезпечно зневоднення у дорослих, у яких є супутні серцево-судинні захворювання. Для них зневоднення може бути небезпечним для життя.

Тому, якщо у людини розвиваються шлунково-кишкові інфекції, які можуть проявлятися у вигляді блювання, діареї, підвищення температури тіла, то найголовніше заповнювати рідину в організмі і заповнювати саме сольовими розчинами. Правда, таке інфекційне захворювання як холера протікає без підвищення температури.

Якщо пацієнт не може наповнити організм рідиною, то необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. У нас лежать пацієнти, яким спочатку поставили будинку крапельниці співробітники швидкої допомоги, але потім їм все одно ставало погано, тому їх довелося госпіталізувати.