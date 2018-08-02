Врач-инфекционист Ольга Голубовская: В будущем нас будут сотрясать эпидемии и вспышки заболеваний

В Киеве очередная вспышка отравления. К началу августа в столице зарегистрировано порядка 70 случаев отравления шаурмой. В основном ее покупали в киосках и других передвижных торговых точках возле станций метрополитена. У госпитализированных пациентов все признаки пищевого отравления. Врачи предварительно поставили диагноз "сальмонеллез", и уже сегодня заявили, что он подтвердился. Почему отравления уличной едой в столице носят массовый характер и чем опасен сальмонеллез в интервью РБК-Украина рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.

- Насколько серьезная ситуация с массовым отравлением шаурмой в Киеве?

- На 1 августа в Киеве зарегистрировано 70 случаев отравления, вызванного употреблением шаурмы. Кроме того, в это число не входят люди, которые лечатся не в Киеве, к примеру, туристы, которые приезжают на отдых в столицу. Например, ко мне обратилась мама ребенка, который съел шаурму на Почтовой площади в столице, но лечится в Обухове в Киевской области.

- В чем причины такого массового отравления?

- Это могло случиться в любой момент. Реформирование санитарно-эпидемиологической службы, запреты на проверки приводят к разрушению системы контроля и надзора, в том числе связанной с безопасностью пищевой продукции. В результате Украина не вылазит из вспышек отравлений. Чего только стоит недавняя вспышка шигеллеза (дизентерии, - ред.) в детском лагере Донецкой области. Уже много лет мы не видели вспышек, вызванных этим возбудителем. Столько раз об этом говорили, но ничего не меняется. Ломать - не строить. Разрушать государственные институции легко, а построить тяжело. Потерять специалистов легко, а воспитать специалистов - сложно и долго. Поэтому в ближайшем будущем нас будут сотрясать всяческие эпидемии и вспышки заболеваний. Нет нормальной системы контроля, нет нормальной системы ответственности.

Я не поддерживаю критические замечания в адрес людей, которые любят шаурму. Извините, но этот продукт имеет право на существование. Это один из продуктов фастфуда, который распространен во всем мире. Мы же не можем воспитывать людей, что в нашей стране можно есть, а что нет. Если наша страна не может обеспечить безопасность продуктов питания в системе массовой торговли, то тогда необходимо закрыть все на свете, и пускай люди питаются только дома. Но так поступать нельзя.

- Что грозит продавцам или собственникам торговых точек, где продавалась шаурма, которая стала причиной отравления?

- Уже заведено уголовное дело по факту этого события. Не исключено, что пострадавшие будут писать заявления в правоохранительные органы, чтобы им компенсировали затраты на лечение. В наших клиниках на скорую помощь есть препараты, растворы, но далее, конечно, пациентам приходится докупать лекарства.

- Сколько стоит курс лечения?

- По меньшей мере, лечиться в стационаре необходимо от трех до пяти-семи дней, в зависимости от тяжести заболевания. Сегодня, в стационарные отделения больниц Киева пациенты, отравившиеся шаурмой, поступают даже целыми семьями. Есть случай, когда поступили сразу три семьи, которые кушали шаурму в одном месте. В зависимости от того, сколько дней надо лечиться, затраты могут составить от двух до пяти тысяч гривен. Таким пациентам, чтобы не произошло обезвоживания, необходимо очень много капать солевых растворов. Плюс к этому необходимо провести медикаментозную терапию, к примеру, необходимо при тяжелых случаях назначать антибиотики. В больницах Киева лежат, в основном, пациенты со среднетяжелыми и тяжелыми случаями отравления.

- То есть, нынешняя вспышка отравления это все-таки сальмонеллез?

- По клиническим проявлениям, это - сальмонеллез. Но пока что у нас нет бактериологического подтверждения этому. Результаты из лаборатории будут в ближайшие дни.

- Есть предпосылки для повторения таких ситуаций в Киеве и других городах Украины?

- Я вам гарантирую, что будет повторение вспышек отравлений, которая сейчас отмечается в Киеве. Естественно, что будут. Мы не успеваем новости читать о вспышках отравлений, то в детском лагере, то в доме престарелых. Но нынешняя вспышка в Киеве будет, наверное, одна из крупнейших за последние годы. Если только 70 пациентов госпитализированы, то представляете скольких еще пациентов не госпитализированных?

- Правда, что пострадали и беременные? Насколько для беременных опасен сальмонеллез?

- Да, есть и беременная на ранних сроках - 12 недель. Серьезного влияния на беременность сальмонелла не оказывает. Но любое заболевание, которое сопровождается интоксикационным синдромом (повышение температуры тела, озноб - ред.), представляет опасность, особенно, для проблемных беременностей.

- По каким симптомам человек может самостоятельно определить, что заболел сальмонеллезом?

- Обычному пациенту не сильно важно, чем именно он заболел - то ли сальмонеллезом, то ли так называемой пищевой токсикоинфекцией. Это больше необходимо врачам для тактики лечения. Все эти заболевания во всем мире понимают как "пищевые отравления". Тактика лечения пищевых отравлений приблизительно одинаковая. Ключевой является необходимость восполнить жидкость в организме пациента. Это самое важное. Обезвоживание очень опасно, поскольку оно чревато развитием шока, а в дальнейшем - острой почечной недостаточностью и другими состояниями, из которых очень сложно выводить пациентов.

Обезвоживание может наступить очень быстро и незаметно, даже за одну ночь. Особенно опасно обезвоживание для детей, так как в их организме больше воды, чем у взрослых. Поэтому дети и нуждаются в воде больше, чем взрослые. Кроме того, особенно опасно обезвоживание у взрослых, у которых есть сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Для них обезвоживание может быть опасным для жизни.

Поэтому, если у человека развиваются желудочно-кишечные инфекции, которые могут проявляться в виде рвоты, поноса, повышения температуры тела, то самое главное восполнять жидкость в организме и восполнять именно солевыми растворами. Правда, такое инфекционное заболевание как холера протекает без повышения температуры.

Если пациент не может наполнить организм жидкостью, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. У нас лежат пациенты, которым сначала поставили дома капельницы сотрудники скорой помощи, но потом им все равно становилось плохо, поэтому их пришлось госпитализировать.