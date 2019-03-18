Володимир Руденко: законопроект №8591 направлений на рейдерське захоплення аптек

- Владимир Васильевич, как насчет обещанного, были ли приглашены представители АПАУ – владельцы аптечных сетей к обсуждению законопроекта №8591 в период его доработки?

- Ничего этого не произошло и мы снова имеем разрушительный и бестолковый проект закона, который направлен на рейдерский захват аптечных учреждений и создание условий для их закрытия. Ведь за его принятием последует тотальное ограничение прав владельцев аптек на ведение хозяйственной деятельности, права на труд и занятие другой деятельностью, права на получение профильного образования для дальнейшего управления аптечными учреждениями, которые им принадлежат и т.д. И это касается не только владельцев юридических лиц, но и физических лиц – предпринимателей, чьи права, якобы, пытаются защитить.

Еще больше удивляет процедура, по которой согласовали законопроект в комитете ВРУ по вопросам здравоохранения. Депутаты голосовали за редакцию закона, которая даже еще не была зарегистрирована, с голоса, без заключения ГНЭУ и других комитетов. И это подтверждается стенограммой заседания комитета от 26.02.2019 года.

Мы предоставили в комитет и обсудили предложения относительно предыдущей редакции законопроекта, но ни одна из них не была учтена в новой редакции. На сайте ВРУ законопроект для ознакомления появился только 28.02.2019 р., то есть через двое суток после голосования в комитете. И это еще раз указывает на серьезные нарушения регламента и процедуры рассмотрения комитетом данного документа.

Что касается заключения Главного научно-экспертного управления ВРУ, то его профессионализм ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому непонятная притворная радость одного из соавторов законопроекта от заключения ГНЭУ, ведь как в первом их заключении (до предыдущей редакции), так и во втором, обобщающие выводы идентичны: вернуть законопроект на доработку.

По моему убеждению, замечания к законопроекту и вердикт – это объективная оценка специалистами ГНЭУ коряво выписанных изменений, которые авторы законопроекта хотят трактовать по-своему и на свою выгоду. Поэтому для разработки действительно необходимых изменений в фармацевтической отрасли, а также, чтобы авторам законопроекта не приходилось оправдываться в СМИ относительно выводов, которые предоставляют профессиональные эксперты (второй раз!), надо привлекать специалистов отрасли, вместе садиться и разрабатывать надлежащие проекты.

- Давайте остановимся на основных положениях проекта закона, например, установке ограничений и дополнительных требований к собственникам аптечных учреждений и членам исполнительного органа предприятия. Какие тут подводные течения?

- Знаете, мы столько уже говорили об этом с тех пор, как законопроект появился впервые, что уже, кажется, об этом слышали и знают все, кроме тех, кто заинтересован в том, чтобы аптек стало меньше, лекарства стали дороже, специалисты с образованием остались без работы или мигрировали за границу.

Касательно требований к владельцам аптечных учреждений, то в доработанном законопроекте опять речь идет о том, что участниками (учредителями) юридического лица могут быть исключительно физические лица (кроме коммунальных и государственных аптек). Один из учредителей обязательно должен иметь фармацевтическое образование и владеть не менее 50% уставного капитала. Также учредитель (участник) не может быть работником по трудовому договору, участником объединений предприятий. Есть в этом хоть какая-то логика?

Думаю, законодатель таким образом устанавливает прямые требования относительно запрета учредителю субъекта хозяйствования, который занимается розничной торговлей лекарственными средствами, или его работнику применять свое конституционное право на труд, а также дополнительно заниматься предпринимательской деятельностью как физическому лицу-предпринимателю.

Законопроектом ограничиваются права собственников – юридических лиц относительно владения и пользования собственным имуществом и корпоративными правами, путем запрета быть учредителями предприятий, занимающихся розничной торговлей лекарственными средствами. В свою очередь, законодатель не устанавливает никаких компенсационных механизмов за отобранное имущество.

Кроме этого, законопроект ограничивает права владельцев – физических лиц о получении профильного образования (срок обучения 6 лет), поскольку такие требования должны быть выполнены в течение 1 (одного) года, что является физически невозможным. Эта же норма касается и физических лиц-предпринимателей, права которых, якобы, пытаются защитить инициаторы законопроекта.

Одним словом, то, чего хотят инициаторы законопроекта №8591, идет в противоречие действующему законодательству. Да и не надо знать законов, достаточно просто подумать, почему, например, предприниматель без должного образования может быть владельцем косметологической или стоматологической частных клиник, компании дистрибьютора лекарственных средств, а исключительно владельцу аптеки необходимо иметь фармацевтическое образование. Разве там меньше рисков для здоровья пациентов? То есть вопросов снова больше, чем ответов.

- Вы в начале разговора назвали доработанный документ одним из способов рейдерского захвата аптечных учреждений? Что именно в этом законопроекте настраивает вас на такие выводы?

- Да почти все. Зачем ограничивать то, что развивалось на протяжении многих лет?! Никому не мешают по две-три парикмахерские рядом, кафе, продуктовые магазины, а аптеки, оказывается, мешают.

В законопроекте говорится, что лицензия на розничную торговлю будет выдаваться при условии, если расстояние по прямой линии между аптеками составит не менее 300 метров, а розничная торговля ЛС может осуществляться субъектами хозяйствования с количеством аптек: не более чем через четыре аптеки и их структурные подразделения (аптечные пункты), без ограничения аптечных пунктов в пределах административно-территориальной единицы расположения одной из аптек

При определении общего количества аптек (аптечных пунктов) не учитываются аптеки (пункты), открытые в селе (поселках); не более чем через восемь аптек и любое количество их структурных подразделений (аптечных пунктов) при наличии лицензии на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры; более чем через пятнадцать аптек, расположенных в городах и поселках при условии если не менее пяти аптек или аптечных пунктов расположены в селе (селах) и/или ведутся хозяйственная деятельность по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки.

Также к числу аптек юридического лица учитываются все аптеки, находящиеся под прямым или косвенным контролем данного юридического лица или любого из ее участников (акционеров), членов исполнительного органа, конечных бенефициарных владельцев (контроллеров), связанных с ними лиц или нескольких из них.

В пояснительной записке к законопроекту речь идет о том, что уменьшение концентрации аптек по территориальному признаку создаст сбалансированные финансовые условия для всех участников рынка, а также защитит деятельности небольших предпринимателей. По мнению авторов, законопроект будет способствовать осуществлению деятельности по производству (изготовлению) лекарственных средств в условиях аптеки, деятельности, связанной с оборотом наркотических (психотропных) лекарственных средств, а также открытию аптек в сельской местности. Однако, на самом деле, осуществление дополнительных барьеров деятельности аптек повлечет их безосновательное закрытие, массовое сокращение работников и ограничение доступности для населения.

Согласно информации аналитической компании Proxima Research, а также синдикативной базы данных Axioma, на 01.01.2019 в городах расположено 15,1 тыс. торговых точек (73,5%), в поселках городского типа – 2,7 тыс, а в селах – 2,8 тыс. (суммарно 26,5%). Это в целом коррелирует со структурой населения, ведь по данным Госстата Украины, треть жителей нашей страны проживает в сельской местности, в городах – 70%. В среднем на одну торговую точку приходится около 2 тыс. жителей.

Итак, напрашиваются выводы, что перенасыщение количества аптечных учреждений, а также притеснение малых предпринимателей является надуманной проблемой и не соответствует действительности.

- На что может повлиять искусственное уменьшение количества аптек?

- Это однозначно повлияет на надлежащее выполнение государственных программ по обеспечению населения лекарственными средствами и будет толчком для увеличения стоимости лекарств.

В связи с закрытием значительного количества аптек, провизоры и фармацевты, как специалисты, станут менее востребованными, большая часть будет уволена. Следствием таких изменений, как я уже говорил, станет еще больший отток профессиональных кадров за границу.

Надо понимать, что предложенные в законопроекте механизмы развития производства лекарственных средств в условиях аптеки, улучшение условий паллиативной помощи, а также увеличение количества аптек в селе являются популистскими и бесперспективными. Ведь законодатель не решает проблемы отрасли, которые уже существуют сегодня и делают невозможным развитие указанных видов деятельности: не предлагает уменьшить НДС с 20% до 7% на аптечное производство, не решает вопрос с существующими коллизиями в законодательстве относительно оборота наркотических и психотропных лекарственных средств, не упрощает условия ведения таких видов деятельности и т. п.

Искусственное раздробление аптечных сетей не будет способствовать развитию аптечных учреждений в сельской местности.

Инициативы авторов не ограничивать количество структурных подразделений аптеки никоим образом ни на что не повлияет, ведь аптечные пункты могут открываться исключительно в лечебно-профилактических учреждениях, которых в селах нет. Законодатели должны обеспечить меры для стимулирования такой деятельности, а не наоборот.

- А что, по вашему мнению, в случае принятия законопроекта №8591 будет с государственными программами? Они смогут функционировать при значительно меньшем количестве аптечных учреждений, которые вынуждены будут закрыться?

- Отдельного внимания в рамках данного законопроекта требует вопрос действия программы "Доступные лекарства". С 2017 года аптечные сети активно принимают участие в государственных программах и обеспечивают возможность пациентам получить бесплатные лекарства. С 01 апреля 2019 года Кабинетом министров Украины внедряется электронный рецепт, а также новый порядок администрирования указанной программы.

Аптечные сети уже несут расходы на разработку и приобретение программ для внедрения электронного рецепта, получения электронной подписи фармацевтами и провизорами, наем дополнительного персонала для обслуживания программы, закупки нового оборудования и т. п.

Однако при возникновении рисков потери бизнеса и закрытия аптек, большинство субъектов хозяйствования прекратят дальнейшее финансирование своего участия в государственных программах, что будет следствием остановки программы "Доступные лекарства", отпуска препаратов инсулина, лекарственных средств по льготным рецептам и т. п.

Кроме того, уменьшение количества аптек приведет к уменьшению налоговых отчислений в государственный бюджет (налога на прибыль, единого налога, НДС, военного сбора и тому подобное).

- Как насчет предложений по индивидуализации субъектов хозяйствования?

- Авторы законопроекта пытаются установить дополнительные ограничения субъектам хозяйствования относительно названий аптек, использования торговых марок и т. п.

Такие положения не соответствуют требованиям Гражданского кодекса Украины и создают существенные препятствия для нормальной реализации права собственности. В частности, субъектам хозяйствования устанавливаются барьеры для законного использования торговых марок, зарегистрированных надлежащим образом и которые принадлежат субъекту хозяйствования, а также их передачи в пользование другим лицам.

- Давайте еще вспомним об определенных сроках, которые определены для приведения деятельности в соответствие с данным проектом.

- Эти сроки неадекватные и необоснованные - 3 месяца для выполнения требований по индивидуализации и 1 год – для исполнения других требований.

Согласно ст. 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают и отменяют ответственность лица. Никто не может отвечать за деяния, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушения.

В проекте закона отсутствует норма, которая определяет, что положения законопроекта применяются к отношениям, возникшим после вступления его в силу, а следовательно, все субъекты хозяйствования должны соответствовать требованиям данного закона в течение установленного времени. Кстати, на Саммите автор законопроекта также убеждала, что законопроект не будет касаться действующих аптек, но в очередной раз сказала неправду.

Инициаторы законопроекта вряд ли просчитали все риски, которые бесспорно появятся и коснутся не только розничного рынка, но и дистрибьюторов (оптовые компании) и производителей лекарств.

- Что же тогда предлагает АПАУ?

- Ну, во-первых, АПАУ предлагает оппонентам не доставать законопроекты из-под сукна, а садиться за один стол переговоров и обсуждать совместные инициативы, которые будут не уничтожать фармотрасль, а улучшать ее. Во-вторых, АПАУ предлагает сконцентрироваться на надлежащем исполнении аптечными заведениями уже существующих законов и нормативных актов.

Уверен, что кардинальное перераспределение фармацевтической отрасли не пойдет на пользу никому, особенно в первую очередь, гражданам Украины.