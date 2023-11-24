Военный ЦАХАЛа Роман Гольдман: ХАМАС не напал бы на Израиль без согласования с Кремлем

Роман Гольдман в интервью РБК-Украина рассказал о войне в Израиле и Украине, своей службе в ЦАХАЛе и о том, как страна живет в постоянной угрозе террористических атак.

Прошло уже почти два месяца с тех пор как 7 октября террористы ХАМАС вторглись в Израиль, выпустив по стране тысячи ракет. Боевики зверски убили мирных граждан и взяли множество пленных. Нападение террористов на Израиль было беспрецедентны: боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 человек в заложники.

В эти дни ЦАХАЛ продолжает военную операцию на севере Газы. В первые дни масштабной атаки на Израиль в страну отправились тысячи добровольцев из разных стран. Среди них – Роман Гольдман, основатель украинско-израильской миссии медицинских волонтеров Frida. Врачи проекта оказали и продолжают оказывать помощь тысячам украинцев на прифронтовых территориях.

Сейчас Роман Гольдман служит в подразделении ЦАХАЛ, предназначенном для спасения сбитых летчиков и медицинской эвакуации бойцов с поля боя. Текст ниже – самое главное из разговора с военным, полную версию интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Роман, еще недавно мы видели у вас в соцсетях фото с гуманитарных миссий в Украине. Вы с врачами выезжали в горячие точки на Херсонщину, на Донбасс, чтобы помогать гражданским. А сейчас вы уже в израильской армии. Расскажите, как вы оказались там, где сейчас находитесь.

– Да, последний раз мы общались с вами на тему гуманитарных, не военных миссий. В Украине я представлял израильских врачей, миссию Frida. Тогда тяжело было представить, что придется возвращаться в свою страну уже в качестве солдата. Вспоминать свои навыки, военный дух и быть со своим народом. Фактически я бросил все и поехал, потому что у меня долг перед моей страной.

Я сейчас нахожусь на границе Ливана и Израиля. С той стороны наши соседи, террористическая организация Хезболла, обстреливает Израиль, пытаясь нанести ущерб мирным жителям, инфраструктуре.

В армии я занимаюсь по сути тем же, чем занимался в Украине: нахожусь в команде экстренного реагирования по эвакуации вместе с пехотой и бригадой "Голани". Это одна из самых мощных бригад в Израиле с богатой историей (бригада сформирована еще в 1948 году – ред.). Моя функция – эвакуация раненых, транспортировка солдат с поля боя.

– Израиль смог мобилизовать беспрецедентное количество добровольцев. Со всего мира защищать страну ехали резервисты. Это люди разных профессий, из разных стран. С первых дней войны буквально за несколько суток армия Израиля расширилась до более чем 300 тысяч человек. Как, по вашему мнению, это удалось?

– Эти цифры по-настоящему поражают: мы смогли мобилизовать 360 тысяч резервистов. Задача была набрать 300. Но еще 60 тысяч приехали на военные базы и сказали: мы остаемся, мы будем здесь ночевать, будем со всем помогать. Готовы на любую работу.

Я бы назвал это феноменом. Ведь вы видите, что границы в Израиле не закрывают. Каждый может улететь, куда хочет. В Израиле не наблюдается тенденции беженства. Люди массово не убегают, не улетают. Рейсы отменили практически все иностранные авиакомпании: осталась только израильская. Она проводит эвакуационные рейсы в сотрудничестве с Европой.

Жителей северной части страны, где находятся такие города как Шломи, Маалот-Таршиха, попросили эвакуироваться на юг и в центр Израиля. Где-то 150 тысяч израильтян вынуждены были покинуть свои дома. Безусловно, эти цифры несравнимы с теми, которые сегодня есть в Украине.

Фото: Роман Гольдман служит в подразделении ЦАХАЛ, предназначенно для медицинской эвакуации бойцов с поля боя (facebook.com/Роман Гольдман)

Я эти цифры помню наизусть. Люди выезжали из Харьковской, Киевской, Херсонской и других областей. В то же время Израиль – довольно маленькая страна, и пока не закончится военная операция, люди пока не готовы вернуться в свои дома – как на севере, так и на юге.

– Какие были ваши первые впечатления от израильской армии? Какой опыт, на ваш взгляд, стоило бы почерпнуть Украине у Израиля в контексте обороны страны? И наоборот – Израилю у Украины?

– Каждый резервист, который служил когда-то в боевых частях, закреплен за своим батальоном. Есть так называемая "Повестка №8": в случае получения такого документа резервист должен приехать на базу в течение 12 часов после того как ему пришло такое извещение. "Повестка №8" означает, что началась война. Военные приезжают на базы и получают оружие, форму, бронежилеты.

Армия Израиля сегодня насчитывает до миллиона человек, и для запуска всей логистики необходимо время. С таким количество мобилизованных Израиль не был готов в полной мере, и мы увидели большое количество волонтеров и филантропов, которые старались обеспечить военных всем, чем могли: от одежды до повербанков и бронежилетов.

Могу сказать, что украинская армия в каких-то моментах более прогрессивна, чем израильская. Агрессия, которую сегодня испытывает Украина, несравнима. Российская Федерация применяет в Украине все: от баллистических ракет до авиации – такой агрессии, слава богу, Израиль пока не прочувствовал, и будем надеться, что не почувствует. Но могу с полной ответственностью сказать: по тактической медицине и подготовке солдат и украинская и израильская армии стоят на высоком уровне.

В Израиле человеческая жизнь стоит многого. Например, в операции по эвакуации раненого солдата могут участвовать около 150 солдат. Могут задействовать вертолеты, самолеты, танки – все это ради эвакуации одного солдата. Буквально в нескольких километрах от границы с Ливаном по какой-то причине перевернулся танк с военными. Этот момент наши соседи использовали в своих целях, начали провокацию в этой части границы. А в нашей армии, несмотря на риски, все было посвящено эвакуации этих троих солдат.

Сегодня мы видим, что операция в Секторе Газа несет положительный результат, и я верю, что мы сможем добиться наших целей. Вы же помните, что ХАМАС в первые дни войны зверски убил 1500 человек, похитил сотни человек. Среди них – дети, пенсионеры, женщины. Вот недавно было опубликовано еще одно видео, с которого становится ясно, что они убили еще одну девушку. Ей было 19 лет, она служила на границе с Сектором Газы.

Все это для нас – тревожный и волнующий фактор. А плюс к тому ведь мы в разных странах видим забастовки людей, которые поддерживают ХАМАС.

Фото: Тысячи добровольцев съезжались в Израиль с первых дней войны (facebook.com/Роман Гольдман)

– Говоря об Израиле, насколько мы понимаем, сейчас никто точно не может сказать, когда завершится война. Как вы лично считаете, какого развития событий ждать в ближайшее время?

– Каждую минуту мы готовы к любому развитию войны. Лучшие наши братья сейчас в Секторе Газа выполняют важную миссию.

Лично мне кажется, самое плохое опасение, которое у нас было по поводу входа в Газу – оно уже позади. Уже ликвидированы большая часть руководителей ХАМАС, уже нанесен большой удар по инфраструктуре террористов, по штабу контроля всей их активности. Ликвидирована логистическая поддержка – от интернета до поставок топлива. Из-за этого присутствует большой хаос в руководстве ХАМАС. И все это уже дает определенный результат спецоперации.



– Как израильское общество относится к тому, что Россия сейчас фактически заняла в этой войне антиизраильскую позицию? Путин обвинил в происходящем Израиль и США, в Москве показательно приняли делегацию боевиков ХАМАС – после визита они поблагодарили Путина за его позицию. В самой РФ прошла волна антиизраильских акций, а в Дагестане дело дошло до штурма аэропорта Махачкалы агрессивной толпой.

– По поводу России мы видим с их стороны абсолютно полную поддержку террористов ХАМАС, а не Израиля. Мы видим глобальную геополитическую игру, в которой российскому руководству стратегически необходима данная война, чтобы отвлечь мировое сообщество от их преступлений в Украине. Мы знаем что ХАМАС – стопроцентный союзник Ирана, и Иран – их финансовый донор. Из открытых источников все мы знаем, что Россия – союзник Ирана.

Я как израильтянин уверен, что такого масштаба войны, когда около 3 тысяч террористов ХАМАС напали на Израиль, не было бы без согласования с Кремлем.

Фото: Доверие населения Израиля к армии очень высокое (facebook.com/tzahalonline3)

Также могу сказать однозначно: все израильское общество понимает, что происходит в Украине, и не поддерживает Россию в любых отношениях с этой страной. Вообще Украина и Израиль – в теплых отношениях. Это и история, которая нас вместе объединяет, и в Украине была одна из самых больших еврейских общин. Израиль основали украинцы, которые приехали из Харькова в конце 18 века.

Лидеры Израиля – от Голды Меир до Меира Дизенгофа, первого мэра Тель-Авива – выходцы из Украины. Наши теплые отношения война только сблизила. Если в политическом плане были и противоречия, то Израиль на дружеском бытовом уровне всегда поддерживал Украину.

– В Украине уже не первый год подряд проводят украинско-израильский форум, посвященный реабилитации, в том числе военных. Как Израиль помогает в Украине сейчас в вопросах реабилитации и какая модель подошла бы Украине, ведь ветеранов будет со временем все больше?

– На мой взгляд в Украине лучше всего создавать внутреннюю инфраструктуру и реабилитации, и западной доказательной медицины, и технологии протезирования, именно по месту жительства. В Израиль на реабилитацию может полететь несколько сотен или десятки военных. Но реальная потребность – это десятки тысяч пациентов. Лучшее что Израиль может сделать сейчас – это передать свои навыки, накопленные за 75 лет.

Наша организация Frida активно сотрудничает с посольством Израиля в Украине, мы принимаем украинских специалистов на повышение квалификации, сотрудничаем с общественными организациями, помогаем готовить профессиональные кадры в Украине. Мы призываем врачей, волонтеров, обращаться к нам, записываться на обучение, и мы готовы делиться опытом полностью безвозмездно.

В Украине наша организация смогла оказать помощь уже более чем 60 тысячам пациентов. Еженедельно бригады врачей выезжают в горячие точки и оказывают медицинскую помощь в тяжело доступных местах. Приоритетные области - Сумская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Луганская. По сути, это мобильные полевые клиники, в которых работает мультидисциплинарная команда: от невролога до кардиолога.

Фото: Израильское общество однозначно понимает, что происходит в Украине и не поддерживает Россию в любых отношениях с этой страной – Роман Гольдман

– За время вторжения РФ в Украину нашу страну часто стали называть "европейским Израилем". Ведь у нас, как и в вашей стране, враг все время находится рядом, по ту сторону границы. И опасность остается всегда. Согласны ли вы с такой метафорой и как Украине научиться сосуществовать рядом со страной-агрессором, страной-террористом?

– Вы знаете, это так и есть! Но все равно очень важно сказать, что степень агрессии, степень интервенции, который сегодня испытывает Израиль, все равно не сравнится с той степенью агрессии, которую испытала Украина. Важно правильно маркировать эту ситуацию.

Украина оказалась в ситуации, с которой не сталкивалась ни одна страна в Европе, и Израиль, в том числе – даже за последние 50 лет. На Израиль не летят самолеты, не идут танки и не нападет такое количество солдат. На Израиль на данный момент не летит такое количество ракет, которое запускает Россия каждый день по мирным городам Украины. Враг Израиля – пещерный и примитивный, но это все равно другая война.



Прямо сегодня строится украинская нация. Формируется чувство справедливости в стране, люди понимают, что они идут защищать свою страну. Если Украина будет и дальше формироваться как цивилизованная европейская страна, это будет залогом успеха во всех аспектах. Когда у всех украинцев будет понимание того, что нужно идти защищать свой дом, и выполнять долг перед своей страной.