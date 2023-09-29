"Вышки Бойко": от примера коррупции до символа победы

Подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" – буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. О том, почему это важно – в колонке РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

История приобретения морских бурильных установок В312 – "Петр Годованец" и В319 – "Украина" в 2011 году вызвала большой резонанс. Общество было возмущено, ведь речь шла о хищении государственных средств на 300 миллионов долларов. С тех пор эти платформы получили свое второе название в средствах массовой информации, как "вышки Бойко", и до недавнего времени это словосочетание находилось в широком употреблении как показательный пример коррупции.

Однако в сентябре 2023 г. "вышки Бойко", благодаря блестящей операции ГУР МО Украины, получили шанс на "реабилитацию". И в ближайшем будущем они вполне могут попасть в школьные учебники как один из символов победы Украины. Но обо всем по очереди.

13 сентября 2023 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о возвращении под украинский контроль буровых платформ "Петр Годованец", "Украина", а также – "Таврида" и "Сиваш". Первоначально эти платформы были расположены в районе Одесского морского месторождения, в 100 км от побережья Одесской области, однако 19 марта 2014 года Россия незаконно захватила эти буровые постройки. Впоследствии установки отвели чуть дальше материковой части Украины. На них были установлены средства радиотехнической разведки, полностью контролировавшие движение судов через украинские морские порты. Таким образом, бывшие украинские нефтегазовые башни были превращены российскими оккупантами в военные объекты.

Эксперты определяют, что это были объекты повышенной опасности. Их размещение в районе газоконденсатного месторождения налагало значительные ограничения по использованию оружия. Неосторожное огневое противостояние могло привести к мощному взрыву с очень серьезными последствиями. Однако несмотря на неблагоприятные штормовые условия в море, наши бойцы смогли достичь буровых платформ и зачистить их. Было демонтировано все разведывательное оборудование на башнях. Кроме того, наши бойцы захватили в машинном отделе запасы неуправляемых авиационных ракет.

Британская военная разведка считает, что эти буровые платформы имеют значительную стратегическую ценность. Их можно использовать как посадочные площадки для вертолетов, как передовые базы, а также на них можно размещать ракетные системы. Однако отдельного отличия заслуживает моральное унижение России. Ведь при всех своих громких заявлениях о полном контроле над Черным морем она не смогла защитить свои стратегически важные объекты.

Специалисты считают, что благодаря возвращению контроля над буровыми платформами в среднесрочной перспективе, Украина приближает возвращение Крыма. Наши военные захватили позиции, из которых становится возможным ракетный обстрел полуострова даже недальнобойными ракетами. Кроме того, становится возможным более эффективный контроль над островом Змеиный и общий мониторинг акватории Черного моря.

Еще один важный момент – ослабление позиций России по "зерновому соглашению". К возвращению буровых платформ береговые ракетно-артиллерийские комплексы наших Военно-Морских сил уже контролировали этот район. Российские военные корабли перестали заходить к нему после того, как в июне 2022 года было утоплено спасительное буксирное судно "Василий Бех". Теперь зона нашего контроля, в том числе и над потенциальными зерновыми коридорами, существенно увеличилась. А это значит, что Украина сделала еще один шаг по пути к разблокированию гражданского судоходства в Черном море.

Наконец этот успех еще раз наглядно доказал эффективность малого морского флота Украины. И это станет дополнительным убедительным аргументом в переговорах с нашими партнерами по поставкам оружия и техники. В частности, для усиления наших атак на море.

Но, кроме военного значения, возвращение контроля над буровыми платформами также имеет для Украины значительную экономическую перспективу. До масштабного вторжения на платформах "Петр Годованец" и "Украина" добывалось до 1,7 миллиарда кубометров газа в год. Для объяснения достаточно буду указать, что этого объема достаточно для удовлетворения всех потребностей Крымского полуострова.

Поэтому поблагодарим наш ГУР МОУ за операцию, которая имеет все шансы стать мощным шагом на пути к освобождению Крыма. И я убежден, что никто не будет против, если после этого "вышки Бойко" переименуются в общественном сознании в "башни победы".