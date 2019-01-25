Вірус дав ускладнення: чому в Україні різко зросла смертність від грипу

У цьому році зросла кількість летальних випадків із-за грипу (УНІАН)

Цієї зими в Україні істотно зросла кількість летальних випадків через грип. Сталося це через поширення більше небезпечних штамів цього захворювання. До того ж українці неохоче вакцинуються і пізно звертаються за медичною допомогою. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні поступово зростає кількість пацієнтів, хворих на грип або ГРВІ. З початку епідеміологічного сезону, який традиційно стартує в жовтні, і за станом на 20 січня, понад 2,8 млн осіб захворіли цими хворобами. За даними "Центру громадського здоров'я Моз України", це майже на 7% більше, ніж у минулому році. Завідувач відділу грипу та ГРВІ "Центру громадського здоров'я Моз України" Оксана Артемчук повідомила РБК-Україна, що ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в поточному сезоні важче попереднього, і її можна порівняти з ситуацією 2016-2017 років.

"вся справа в тому, що в сезоні 2016-2017 в циркуляції домінував вірус грипу А (H3). Така ж ситуація спостерігається і в поточному сезоні. Вірус грипу А (H3) викликає досить високу захворюваність, а також летальні випадки на відміну від грипу В, який абсолютно домінував у минулому сезоні, - каже вона. – Грип практично не викликає епідемій і летальних випадків. Відповідно протягом минулого сезону була набагато більш "м'яким", ніж поточний і сезон 2016-2017 років".

Відповідно посилилася і в цьому році ситуація з летальними випадками, викликаних грипом. "У минулому сезоні померло 7 осіб, а в цьому сезоні вже станом на третій тиждень 2019 року зафіксовано 25 смертей (з них четверо - діти до 17 років, - ред.). І це ще тільки середина сезону. На жаль, кількість смертей може зрости", - говорить Артемчук.

інформаційному бюлетені Моз за третій тиждень січня зазначено, що епідемічний поріг по грипу та ГРВІ вже перевищено у п'яти областях. "Епідемічний поріг перевищено у п'яти областях: Чернігівській (на 52%), Житомирської (на 19,9%), Київській (на 2,2%), Сумській (на 1,8%) та Одеській (на 1,6 %). В цілому по Україні захворюваність на 3,9% менше епідемічного порогу", - зазначено в документі. Всього за минулий тиждень - з 14 по 20 січня - грип захворіли 191 тис. осіб і зареєстровано шість летальних випадків від грипу.

Страждають дорослі

Негативну тенденцію підтверджують і в медустановах. Президент клініки "Борис" Михайло Радуцький говорить, що в цьому сезоні в його закладі спостерігається зростання числа пацієнтів з грипом на 25-30%. "Але при цьому відзначається і збільшення кількості вакцинацій на 30%. Ніхто з провакцинованих не звернувся з ознаками захворювання", - продовжує він.

Примітно, що діти, на відміну від дорослих, нинішню спалах грипу переносять легше. Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медакадемії післядипломної освіти імені п. Л. Шупика Федір Лапій повідомив РБК-Україна, що в цьому сезоні в Києві не відчувається помітне зростання захворюваності на грип серед дітей.

"Можливо, цьому сприяли нещодавні канікули, коли діти не контактували між собою, що уповільнило поширення захворювання, – каже він. – Разом з тим, у столиці помітне зростання числа дорослих пацієнтів з грипом і викликаними ним ускладненнями зокрема, з пневмоніями".

Крім того, на думку Федора Лапія, помітне збільшення дорослих пацієнтів з грипом та стабільна ситуація з дітьми може бути обумовлена тим, що в цьому сезоні в основному штами грипу циркулюють А. "Ними більше хворіють дорослі і ці штами більше викликають ускладнень, ніж штами грипу, якими найчастіше хворіють діти. При цьому останні штами менше волає ускладнень", - розповідає він.

Федір Лапій, аналізуючи поточний сезон, проводить аналогію з 2009 роком, коли в Україну прийшов пандемічний грип А H1N1, який у народі називали "свинячим". "Від нього переважно помирали молоді до цього здорові люди, – продовжує він. – І зараз ситуація в чомусь схожа. Але з вірусом А Н3N2 Singapore – він викликає важкі форми грипу серед молоді".

Крім того, є ще одна причина, яка могла позначитися на кількості зафіксованих захворювань на грип. Федір Лапій передбачає, що загальний ріст числа випадків виявлення грипу може бути викликаний удосконаленням збору даних. "Останнім часом все частіше як лікарі, так і пацієнти стали використовувати експрес-тести виявлення грипу. Тому частіше стали ставити діагноз "грип", що позначається на зростанні офіційно зареєстрованих випадків цього захворювання", - пояснює він.

Але поки що місцева влада не вводять повсюдно так звані карантини, щоб призупинити поширення грипу. Тільки в деяких областях були прийняті відповідні рішення. "Немає такої практики, як раніше, щоб закривали цілі школи. Але, звичайно, якщо буде така ситуація як в 2009 році, коли в Україні була епідемія грипу, то на карантин будуть йти цілими школами. Але поки що передумов для цього немає", - уточнив Михайло Радуцький.

У пошуках ліків

Для лікування грипу у світі існує лише два препарати з доведеною клінічною ефективністю - озельтамівір і занамівір. Це міжнародні непатентовані назви діючих речовин, які входять до складу ліків, які випускаються виробниками під своїми брендами. Найбільш відомий з них Tamiflu.

У "Центрі громадського здоров'я Моз України" стверджують, що обидва препарати включені в список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) як рекомендовані для лікування грипу, а також в уніфікований клінічний протокол для лікування грипу, що застосовується в Україні. Інші противірусні препарати в списку ВООЗ та в клінічному протоколі не вказані з-за недоведеною ефективністю, додають у центрі.

Оксана Артемчук каже, що озельтамівір та занамівір – рецептурні ліки і купити їх без рецепта лікаря навряд чи вийде. "Ці препарати доступні в аптеках, але за рецептом лікаря, - розповідає вона. - Якщо на ці ліки буде високий попит, то дистриб'ютори будуть замовляти у виробників і постачати ліки від грипу в необхідній кількості. Тому дефіцит виникнути не має".

Але ситуація із забезпеченням цими препаратами не така однозначна, як мінімум, у столиці. Так, керівник прес-служби департаменту охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації Наталя Вишневська повідомила РБК-Україна, що зараз у лікарнях Києва є необхідні запаси препаратів для лікування грипу, зокрема, Tamiflu.

"Але не треба забувати, що цей препарат найбільш ефективний, якщо його почати приймати в перші 48 годин після початку захворювання. Але зазвичай в стаціонари київських лікарень пацієнти з грипом потрапляють в той час, коли хвороба вже запущена і розвивалися ускладнення, наприклад, пневмонія. Щоб цього не допускати, хворим необхідно вчасно звертатися до своїх сімейних лікарів, а не займатися самолікуванням", - закликала вона.

Разом з тим в київських аптеках відчувається нестача препаратів з доведеною клінічною ефективністю для лікування грипу. За словами директора київської мережі аптек "Фармація" Руслана Свитлого, зараз перебої з поставками Tamiflu. "Цього препарату немає в наявності в нашій аптечній мережі ще з минулого року. Дистриб'ютор обіцяє поставити найближчим часом, – говорить він. – Але хочу звернути увагу пацієнтів – це ліки необхідно приймати суворо за рецептом лікаря і під його контролем. Адже його прийом може мати серйозні побічні дії".

Щоправда, Руслан Світлий каже, що зараз в аптеках Києва в достатній кількості є ліки, які усувають симптоми грипу та ГРВІ. "Найбільш популярними серед них є різні сиропи від кашлю і жарознижуючі медикаменти, – говорить він. – При цьому ціни на ці ліки якщо і підвищуються, то на рівень девальвації гривні до долара США. Якщо препарат подорожчає сильніше, то на нього одразу впаде попит, оскільки на ринку дуже жорстка конкуренція".

Але Руслан Світлий нагадує, що всі ці медикаменти не усувають причини захворювань. "Люди, на жаль, не читають інструкції. Це ліки для того, щоб, простими словами кажучи, добігти до лікаря. А вже саме лікування повинен виписувати лікар. Але люди все одно продовжують займатися самолікуванням", - говорить він.

Крім того, українці неохоче вакцинуються від грипу. Незважаючи на активну пропаганду цього способу попередження захворювання, за даними "Центру громадського здоров'я", в цьому році тільки близько 158 тис. українців щепилися від грипу. Це всього лише 0,46% від усього населення України. Мало того, порівняно з минулим роком, кількість вакцинованих зменшилася на 11,4%.

"У цьому році менше вакцинувати українців, ніж в минулому сезоні, оскільки було завезено менше вакцин. Крім того, якщо в минулому сезоні в Україну поставлялися вакцини трьох виробників – французького південнокорейського і китайського, то в цьому році в Україні немає препарату з Китаю. Але в Україні поки що є в наявності ще французька вакцина", - каже Федір Лапій.

Але в аптеках, за його словами, можуть сказати, що вакцини немає, а також дезінформувати, заявивши, що вакцинуватися вже пізно. "Але це неправда. Просто аптеки, як правило, замовляють певну кількість вакцин під певне число замовлень від пацієнтів. Тому якщо в аптеці кажуть, що вакцини немає, то можна спробувати домовитися про доставку вакцини для конкретного покупця, або треба звернутися в приватну клініку, де він може бути", - підсумовує Федір Лапій.