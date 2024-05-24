Выплата процентов от замороженных активов России. Почему Украине не очень подходит вариант от ЕС

Еврокомиссия согласилась выплачивать Украине проценты от замороженных российских активов. Но это пока первый шаг, и только от ЕС. Каким образом Украина будет получать средства и в каких объемах, не только от ЕС, но и от всех членов G7, - возможно, станет понятно уже в ближайший месяц. В ситуации разбирался спецкор РБК-Украина Юрий Дощатов.

Уже более двух лет никак не удается решить судьбу замороженных российских активов в различных странах, поддерживающих Украину в войне с РФ. Эти средства в сумме порядка 370 млрд долларов находятся или могут находиться в странах ЕС, США, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии, Сингапуре и Швейцарии.

Официального подтверждения конкретных сумм таких активов нет. Эта информация не разглашается и может формироваться лишь исходя из открытых данных на момент начала активных военных действий РФ 24 февраля 2022 года.

На сегодняшний день можно считать, что есть подтверждение лишь по российским деньгам, находящимся в юрисдикции ЕС. “Уже точно известно, что речь идет о 260 млрд евро, из которых 210 млрд евро заморожены в Бельгии и Люксембурге”, - заявила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра в январе 2024 года, находясь на тот момент в должности заместителя министра юстиции. (В публикациях некоторых европейских СМИ фигурирует сумма 270 млрд евро активов РФ в Бельгии)

Но убедить глав центробанков стран, где находятся российские деньги, конфисковать активы и выплатить их Украине не удается, хотя переговоры по этому поводу Украиной ведутся уже больше года. Банкиры боятся, что РФ потребует вернуть деньги, а к банкам и валюте “евро” возникнет недоверие. К примеру, на прошлой неделе Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка выдвинула юридические и экономические возражения против полной конфискации активов. Но США, при сильной поддержке Великобритании, хотят обойти такие возражения, предлагая не конфисковывать активы, а выдать под их залог кредит.

Кристин Лагард, президент ЕЦБ (фото: Getty Images)

Что решила ЕК, и как начислялись проценты

Деньги РФ хранятся в том числе в ценных бумагах, срок размещения которых истекал в разное время в период с февраля 2022 года. После истечения этого срока средства переходили европейскому депозитарию Euroclear, после чего на них начинали начисляться проценты. Эти проценты фактически являются непредвиденным доходом - они не принадлежат России или российским компаниям, а находятся в собственности Euroclear.

Дискуссия о передаче процентов велась достаточно долго. Об этом Мудра детально рассказала в интервью РБК-Украина. И вот, наконец, 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче доходов от российских активов Украине. Речь идет об около 3 млрд евро. Это подтвердила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. В следующие годы прибыль может увеличиться и достичь 5 млрд.

Средства, согласно решению ЕК, будут доступны для поддержки Украины начиная с июля 2024 года с выплатой два раза в год. 90% суммы будет направлено на поставки военной техники в рамках EPF (Европейский фонд мира), и 10% - в бюджет ЕС для долгосрочной поддержки Украины.

То ли это решение, которого хотела Украина?

Решение ЕК касается прибыли от активов не за весь период нахождения российских средств под арестом, а лишь с 15 февраля 2024 года. Согласно финрезультатам Euroclear, с этой даты до конца первого квартала, около 159 млрд евро замороженных активов принесли чистую прибыль в 557 млн евро. (В следующие кварталы размер прибыли может стать больше за счет увеличения пакета бумаг с истекшим сроком погашения - ред.)

Euroclear (фото: Getty Images)

Но Украина рассчитывала на прибыль от активов не только текущего и будущих лет, но и на прибыль за прежние годы, которых накопилось более 5 млрд. “Такие доходы включали бы и 5,2 млрд долларов, полученных Euroclear от пользования этими деньгами в 2022 и 2023 годах. То есть сумма почти двухлетних доходов остается для нужд Euroclear в качестве буфера, покрытия теоретических юридических рисков, которые Euroclear ожидает от России”, - заявила Ирина Мудра в комментарии РБК-Украина. Она добавила, что эти деньги можно было бы использовать с гораздо большей выгодой, держа не в депозитарии под стандартную ставку в 4%, а вкладывая в более эффективные инструменты. “Но имеем что имеем. За такое решение мы конечно благодарны”, - отметила Мудра.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что на доходы от замороженных российских активов за прошлые годы рассчитывать пока не стоит. “Очевидно, эти средства останутся на счетах Euroclear на долгое время. В конце концов, они могут там остаться навсегда или когда-то будут переданы Украине, или возвращены России. Как бы то ни было, мы вряд ли эти деньги получим на военные нужды”, - сказал он в комментарии изданию.

Вариант - просто передать проценты от активов - министр юстиции Украины Денис Малюська считает самым неудачным из возможных. “По супероптимистическому сценарию - конфискация всех активов, по нейтральному - изъятие доходов и выпуск под них займа с выплатой вперед одним траншем. Пессимистический – только текущее начисление доходов – это максимум 5 млрд евро в год”, - сказал Малюська изданию.

Денис Малюська, министр юстиции Украины (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Он считает вполне возможным выпуск облигаций, по которым Украина сможет получить займ под доходы, полученные в будущем, к примеру за 10 лет. “Это будет несколько десятков миллиардов долларов, которые Украина сможет получить сразу без конфискации самой суммы. Вариантов много, дискуссия идет”, - сказал Малюська.

Коллективное решение о том, как поступить в итоге с российскими активами, будет озвучено на встрече G7 на высшем уровне в Италии 13-15 июня, надеется министр юстиции Украины.

Встреча министров финансов G7 сможет прояснить картину

Перед саммитом G7 тоже в Италии 24-25 мая пройдет встреча министров финансов “Большой семерки”.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко отказался комментировать ожидания от встречи коллег. “Пока нечего комментировать - идет дискуссия”, - заявил он РБК-Украина.

А вот министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров стран G7 работать над “более амбициозными вариантами” использования замороженных российских активов для помощи Украине. “Мы также должны продолжить нашу коллективную работу над более амбициозными вариантами, учитывая все соответствующие риски и действуя сообща”, - заявила Йеллен.

Она сказала, что хочет представить “конкретные варианты” лидерам G7, добавив: “Отказ от принятия дополнительных мер не является вариантом – ни для будущего Украины, ни для стабильности нашей собственной экономики и безопасности наших народов”.

Встреча министров финансов G7 в Италии (фото: Getty Images)

США предложили предоставить Украине кредиты на сумму до 50 миллиардов долларов под эти проценты. Но детали плана США еще не окончательно согласованы, включая то, кто будет выпускать долг – только США или страны G7 в целом. В Италии предложение США вызвало интерес, но “любое решение должно иметь прочную правовую основу”, - заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти.

Германия тоже готова рассматривать варианты усиления поддержки Украины за счет доходов от замороженных активов. “Если существует юридически жизнеспособный механизм, который позволит нам еще лучше использовать эти финансовые потоки из замороженных активов в будущем, то мы, безусловно, готовы это сделать”, - сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Минфине ФРГ.

По информации Guardian, на встрече министров финансов G7 может быть рассмотрен вопрос о дополнительном кредите Украине на 30 млрд евро. Это как раз тот вариант, который Денис Малюська назвал нейтральным. Но критики такой идеи утверждают, что использование активов в качестве залога означает владение активом, что равносильно его конфискации.

Еще один член G7 - Япония, которая активно поддерживает Украину, но о замороженных российских активах предпочитает не говорить, недавно дала понять, что очень аккуратно относится к этой теме. "Позиция Японии заключается в том, что с этим следует обращаться таким образом, чтобы не нарушать международное право", - заявил министр финансов Японии Суничи Судзуки. Он отметил, что у стран, где заморожены российские активы, пока нет консенсуса, что с ними делать.

В Японии заморожена сумма активов РФ эквивалентная 36 млрд долларов. Пока она не учитывается в общем пакете средств РФ, рассматриваемом для возврата Украине. Но, возможно, после саммита G7 в июне в Италии прояснится картина и с дальнейшим использованием замороженных российских активов, и с их суммами. Во всяком случае несколько украинских чиновников в беседах с РБК-Украина высказали такую надежду и ожидания.

При подготовке материала были использованы публикации иностранных СМИ, публичные заявления украинских чиновников, комментарии источников издания и экспертов.