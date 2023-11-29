Выгодная покупка или возможность быть в тренде? Истории украинцев, инвестировавших в биткоин

В этом году одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж родом из Украины – WhiteBIT – отмечает пятую годовщину со дня основания. В совместном спецпроекте ко Дню рождения криптобиржи РБК-Украина рассказывает истории украинцев, которые начали инвестировать в биткоин и другие криптовалюты, об их мотивации и полученном результате.

По состоянию на 2023 год более 6 млн украинцев владеют криптовалютами. По данным исследовательской компании Tripple A, процент граждан, имеющий криптовалюту в Украине, за этот год вырос более чем на 2%.

Самой популярной криптовалютой, как в мире, так и среди украинцев, является биткоин (Bitcoin, BTC). В последнее время первая криптовалюта показывает положительную динамику. Сейчас стоимость биткоина оценивается более чем в 38 тысяч долларов. А в следующем году, по мнению некоторых экспертов, курс BTC может достичь нового исторического максимума.

Из истории биткоина

Биткоин был создан в 2008 году неизвестным человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото.

Является децентрализованной валютой: то есть, два человека в любой точке мира могут присылать биткоины друг другу без участия банка, правительства или другого учреждения.

Цена на биткоин изменялась на протяжении всего существования – периоды быстрого роста сменялись резкими, коррекционными падениями.

Так, в первые годы своего существования цена BTC составляла всего несколько центов. Однако к концу 2017 года его стоимость взлетела почти до $20 000, а в начале 2019 упала примерно до $3 000 долларов.

В октябре 2021 года биткоин пбил исторический максимум и достиг 67 053 долларов.

Источник: whitebit.com/ru/trade/BTC-USDT (данные по состоянию на 28 ноября 2023 г.)

Как можно купить биткоин?

Чтобы купить биткоин – не нужно иметь большую сумму средств. Вы можете инвестировать и 100, и 1000, и 10000 гривен, приобретя не 1 BTC, а его часть. Каждый выбирает размер инвестиции под свой кошелек.

Современные пользователи цифровых денег могут приобрести криптовалюту несколькими способами. Самые популярные из них:

На криптобиржах (платформы, где сделки купли-продажи совершаются автоматически). На P2P-платформах (нечто среднее между криптовалютными биржами и маркетплейсами, где продавцам и покупателям необходимо общаться для того, чтобы продать или купить криптоактив). В криптоматах (специальные терминалы, которые доступны пока только в крупных городах (например, в Киеве и Львове) и позволяют купить Биткоин за гривны). В онлайн обменниках.

Самым безопасным вариантом (особенно для новичков) является покупка криптовалюты на централизованных криптобиржах. Как приобрести там криптовалюту и на что стоит обратить внимание – рассказываем на примере Андрея – системного администратора из Киева и Марины – SMM-менеджера из Черновцов.

"Пробовал майнить, но инвестировал в крипту через биржц": история Андрея из Киева, впервые купившего крипту во время войны

"Учитывая сферу моей деятельности (IТ), интересоваться криптовалютой я начал давно. Фактически, с момента ее создания", – рассказывает Андрей.

Как и многим, первое время парню казалось, что криптовалюта – "большой мыльный пузырь", который вряд ли приживется и будет пользоваться бешеным спросом. Впрочем, интерес к цифровым активам с каждым годом увеличивался. Как и спрос на них по всему миру.

"Лет пять назад я пробовал "майнить" (добывать, – ред.) крипту с помощью видеокарт, соединенных между собой и подключенных к персональному компьютеру. Но это довольно трудоемкий и, как оказалось, затратный процесс, требующий много специфических знаний и терпения. Поэтому назвать успешным этот опыт я не могу", – вспоминает Андрей.

Андрей стал интересоваться криптовалютой давно, но инвестировать начал только во время войны (фото: из личного архива)

В конце концов, приобрести крипту он решил более "традиционным" (читай: безопасным и надежным, – ред.) способом. А именно с помощью криптобиржи. Подтолкнула его к этому, как ни странно, война.

"Если раньше инвестицию в цифровые активы я рассматривал скорее как новый опыт, желание быть в тренде и один из способов перераспределить собственные сбережения, то с начала полномасштабного вторжения РФ криптовалюта стала действительно надежным способом сохранения, а если подойти комплексно, то нередко и умножением средств", – делится собственным опытом Андрей.

Сменила работу и прослушала курсы на "Дія.Освіта": как Марина из Черновцов заработала первые деньги на крипте

О вложении денег в криптовалюту Марина из Черновцов тоже начала думать давно, но от активных действий ее удерживало незнание того, как сделать первые шаги.

Однако после того, как Марина поменяла работу (до работы в SMМ, девушка работала консультантом в торговом центре), она стала больше интересоваться инвестированием и даже прошла образовательный проект по криптограмотности и блокчейну на сайте "Дія.Освіта". На обучение у нее ушло около двух месяцев.

Марина первые попытки в покупке криптовалюты началась после прохождения специализированных курсов (фото: из личного архива)

"Перед тем как начать инвестировать в криптовалюту, мне важно было уделить время самообразованию. Уже через месяц я начала ориентироваться в этой теме гораздо лучше. Через два – начала делать первые попытки. Новые знания на этом этапе помогли избежать множества ошибок", – рассказывает Марина.

Цель девушки – впоследствии начать получать доход благодаря криптотрейдингу (покупка или продажа криптовалюты с целью заработка, – ред.).

По ее словам, это достаточно сложный процесс, нуждающийся в дополнительных знаниях, навыках и постоянной практике. "Но тщательный подход позволяет использовать весь функционал бирж и получать пассивный доход, в котором фактически нет ограничений даже с небольшим стартовым капиталом ", – говорит Марина.

Первый шаг для покупки Bitcoin: регистрация на бирже

Если вы также интересуетесь цифровыми активами и решили приобрести биткоин (или другую криптовалюту), прежде всего важно выбрать безопасный криптогаманец. Герои этой публикации сделали свой выбор на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж – WhiteBIT. И не случайно.

Для сохранения средств своих клиентов WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных криптогаманцах, а также использует WAF (межсетевой файрвол) для защиты от киберпреступников.

Почему еще следует отдать свой выбор именно централизованной криптобирже?

Такие биржи гораздо проще в использовании для новичков, имеют большее количество активов и большой спектр услуг в одном месте, а еще имеют поддержку в случае, если что-то непонятно. Кроме того, пользователи децентрализованных бирж производят все транзакции он-чейн, то есть на блокчейне. Поэтому пользоваться ими фиатными валютами невозможно.

Чтобы начать пользоваться всеми возможностями биржи, необходимо создать аккаунт.

Регистрационная форма WhiteBIT стандартная: необходимо указать электронную почту и пароль, а также прочитать и согласиться с условиями Соглашения пользования и Политики конфиденциальности.

Нажав на кнопку "Продолжить", пользователь получает по указанному электронному адресу письмо, где должно подтвердить регистрацию. Собственно, первый этап пройден.

Далее, уже для полного доступа к функционалу биржи – нужно проверить аккаунт.

Такое требование обусловлено тем, что централизованные биржи придерживаются требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (Anti-money Laundering and Counter-Terrorism Financing или AML и СTF), поэтому обслуживают только верифицированных клиентов.

Для верификации нужно заполнить анкету с личными данными, а также загрузить фото документов и селфи. Обычно стандартная проверка длится до 24 часов.

"Мой выбор – стать пользователем именно криптобиржи WhiteBIT был связан тем, что платформа разработана украинцами и сотрудничает с порталом "Дія", поэтому пользователи, имеющие соответствующее мобильное приложение, могут пройти верификацию через "Дію", – делится своей мотивацией Марина.

В таком случае нужно только открыть приложение и отсканировать QR-код на экране, а затем подтвердить передачу документов в "Дії" и ожидать завершения проверки документов.

При верификации с мобильного приложения WhiteBIT QR-код можно просканировать с помощью другого смартфона, на котором установлено "Дія", или сразу открыть его в приложении.

Второй шаг: пополнение кошелька

Когда все формальности пройдены, преемник шаг – пополнение кошелька, поскольку чтобы купить криптовалюту, нужно иметь на балансе необходимое количество средств.

На криптобирже WhiteBIT биткоин можно купить за гривну, доллар, евро, польский злотый, фунты стерлингов и т.д.

Пополнение баланса в гривне возможно через платежную платформу GEO Pay. Для этого на ней нужно зарегистрироваться и пополнить собственный счет. Из минусов – платформа берет за свои услуги комиссию 5 гривен + 1,5% суммы пополнения.

Также следует помнить о биржевых сборах и лимитах пополнения (минимальный и максимальный объем валюты, который можно перевести на баланс за одну транзакцию) – с ними можно ознакомиться на соответствующей странице сайта.

Зачисление пополнения в валюте, таких как евро или доллар осуществляется автоматически. В среднем процесс занимает от 10 минут.

Когда на вашем балансе будет необходимо количество средств – можно переходить к следующему этапу: перевести средства с Основного баланса на Торговый – именно через него совершаются все торговые операции криптовалютой.

Для этого нужно зайти в раздел "Балансы", выбрать "Общий" и нажать "Перевести" напротив выбранной валюты, указать нужную сумму и подтвердить операцию. Она будет исполнена автоматически.

Приобрести биткоин на платформе можно путём обмена через инфраструктуру биржи. Для этого нажмите раздел "Торговля", выберите вкладку "Обмен", далее нужную валюту и количество средств для обмена. Нажмите кнопку "Купить". Все, обмен будет произведен автоматически. При этой операции нет никакой дополнительной комиссии, вы получите ту сумму, которую вы видите на экране при подтверждении обмена.

Стоит отметить, что в этом году криптобиржа WhiteBIT отмечает 5-летие и разыгрывает среди пользователей призовой фонд в 60 000 USDT. Компания подготовила несколько акционных предложений, например, "5 шагов к успешному старту". Для того чтобы принять участие, нужно пополнить баланс на сумму от 10 USDT, приобрести WBT (собственная монета биржи) на любую сумму и держать эти токены до конца акции.

2000 участников, выполнивших условия акции, поровну разделят между собой призовой фонд в 5000 WBT (около 27 тысяч долларов). Акция продлится до 10 декабря этого года.

Резюмируя: купить и продать криптовалюту сегодня можно быстро. Благодаря простому дизайну разобраться в работе с профильными платформами достаточно просто. Впрочем, прежде чем инвестировать, важно тщательно исследовать рынок криптовалют и понять его особенности.

Кроме того, инвестирование в криптовалюту может быть связано с рисками из-за волатильности криптовалюты. Поэтому важно быть готовым к возможным потерям и не инвестировать больше средств, чем вы можете позволить себе потерять.

Не менее важен выбор действительно надежной криптобиржи для осуществления операций по покупке и продаже биткоинов. Перед регистрацией на криптобирже следует проверить ее репутацию и безопасность. В таком случае инвестирование в криптовалюту может быть увлекательным методом диверсификации вашего портфеля инвестиций.