Отставка Малюка. Чем известен глава СБУ и как его увольнение ослабит Украину

2026 год для внутренней повестки Украины начался с жестких кадровых решений. Офис президента, наконец, обрел своего нового главу – им стал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Новым министром обороны назначили вице-премьера и министра по цифровой трансформации Михаила Федорова. А Денис Шмыгаль перешел на место министра энергетики.

Изменения, очевидно, коснутся и силовых структур. Среди неожиданных рокировок прозвучала фамилия главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. И это изменение, к решению относительно которого еще окончательно не пришли, неприятно удивило многих украинских политических фигур, экспертов, военных и лидеров общественного мнения.

Все симпатики Малюка отмечают – смещение его с должности сегодня выглядит максимально несвоевременным и неэффективным. Кроме того, это решение может негативно отразиться на позициях Украины в войне, которые укрепляются во многом благодаря работе Службы безопасности.

Спецслужба

Василий Малюк начал работать в системе органов государственной безопасности в 2001 году. Постепенно прошел региональные подразделения – с оперативника до заместителя руководителя, а позже возглавил отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

К середине 2010 Малюк уже перешел в центральный аппарат СБУ, а с января 2020 стал первым заместителем главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Параллельно с этим с 2014 Малюк принимал участие в АТО/ООС, за что был отмечен орденами "За мужество" и "За отвагу".

Накануне большой войны президент Владимир Зеленский назначил Малюка заместителем Министра внутренних дел, а через несколько недель – замглавы СБУ. В июле 2022 года, спустя почти полгода после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, Малюк стал главой Службы безопасности.

Его подход к работе значительно отличался от того, какой СБУ была до большой войны. Если до 2022 Служба выполняла исключительно внутренний контроль над безопасностью в стране и ее работа ограничивалась кабинетами и прослушкой, с началом вторжения и назначением Малюка полномочия и сфера реализации СБУ вышли далеко за пределы Украины. Служба наряду с ГУР фактически стали полноценными участниками войны и мировыми брендами.

Через мост к Паутине

8 октября 2022 года – на следующий день после дня рождения Владимира Путина украинские спецслужбы атаковали Керченский мост. Эта незаконно построенная конструкция, связывающая российский материк и Крым, стала фактически символом оккупации полуострова и ее легитимизации внутри самой России. Удар по мосту стал ударом по репутации Кремля – неожиданно выяснилось, что защитить такой важный для авторитета России объект сами же россияне не могут.

Первая атака вызвала шквал реакций как в Украине, так и далеко за ее пределами. Затем были еще две атаки на мост, в разные временные промежутки. Третий удар глава СБУ прокомментировал лично.

"Третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в ​​1100 кг плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это – начало новой эпохи", – отметил Малюк.

Новой эпохой Малюк назвал работу водных боевых дронов. Один из них – с ироничным названием SeaBaby (укр. морський малюк – ред), эта модель активно применяется для ударов по водным объектам в Черном море.

За время полномасштабной войны морские дроны СБУ уничтожили или серьезно повредили более 10 российских кораблей, Таким образом, Украина, фактически не имея своего морского флота, значительно ограничила возможности российских морских сил на Черном море.

"В сущности, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, атаковав большой десантный корабль "Оленегорский горняк", – отметил Малюк.

Еще одной победой СБУ в войне против морского флота РФ стал удар по субмарине в Новороссийске в декабре 2025 года. Как и говорил до этого Малюк, дроны достали до бухты в отдаленном уголке Черного моря. Впервые в истории СБУ использовала не "SeaBaby", а специальные "Sub Sea Baby". Они добрались до Новороссийска и ударили по подводной лодке класса "Варшавьянка" (по классификации НАТО – Kilo).

В результате атаки субмарина фактически была выведена из строя с большими повреждениями. При этом, на борту у подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которыми россияне бьют по объектам критической инфраструктуры Украины. Теперь, чтобы отстроить лодку, россиянам необходимо потратить более полумиллиарда долларов.

Помимо этих ярких операций было еще множество атак на корабли, различные морские цели, включая теневые танкеры с нефтью, которую Россия в обход санкций продолжает продавать по миру. Иными словами, реализация СБУ вышла далеко за пределы самой Украины, хотя и по-прежнему решает вопросы национальной безопасности.

Лишить Россию главного источника заработка – нефти, украинские спецслужбы пытаются не только ударами по их теневому флоту. В первую очередь, СБУ атакует нефтеперерабатывающие заводы и резервуары, которые находятся на их территориях. В самые "урожайные" месяцы не было и недели, чтобы сотрудники Службы не били по НПЗ дронами. В России же традиционно занижают потери, дроны якобы все сбивают, а взрывы происходят из-за обломков, которые падают на резервуары с нефтью.

От атак дронов СБУ совместно с Силами обороны Украины в России так или иначе пострадали больше половины нефтеперерабатывающих заводов. Среди них Башнефть-УНПЗ, НПЗ в Орске, Волгограде, Рязани, Новокуйбышевске, Сызрани, Ильский НПЗ в Краснодарском крае, Афипский НПЗ и Киришинский – в Ленинградской области. Это лишь малая часть заводов, которые за время войны атаковали дроны.

Кроме того, СБУ удалось на время остановить работу нефтедобывающих платформ РФ в Каспийском море, что является беспрецедентным эпизодом в истории современной России. Дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ атаковали платформы "Лукойл-Нижневолжскнефть" трижды за одну неделю в декабре 2025 года.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет России, а соответственно и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не находится в безопасности независимо от места его расположения", — сообщил информированный источник в СБУ.

Но самая, пожалуй, известная операция СБУ – знаменитая "Паутина", о которой по миру говорят до сих пор. Сначала мало кто вообще осознал, что произошло –1 июня 2025 года в сетях стала распространяться информация о поражении российской авиации. Причем объекты, которые ударили по самолетам, находились в непосредственной близости, то есть речь не шла о том, что они летели с Украины.

В этот же день стало известно, что самолеты Ту-95, Ту-22М3 и А-50, которые располагались на аэродромах "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая", атаковали FPV-дроны, которые до этого вылетели просто из грузовиков. Позже выяснилось, что операцию, которую назвали "Паутина", готовили довольно долго.

Дроны хранили в специальных местах, откуда их потом забирали российские дальнобойщики – они даже не знали, что они везут. Более того, одного из них остановили, проверили груз и увидели модульный домик. Водителя отпустили, не подозревая, что в домике спрятаны дроны.

В нужный момент все беспилотники вылетели из грузовиков и полетели к объектам, большая часть из них успешно атаковала самолеты. Операция "Паутина", помимо своей кропотливой подготовки и блестящей реализации, показала, что в России для Украины при желании недосягаемых объектов нет.

Реакция

О том, что Малюка хотят сместить, источники РБК-Украина сообщили 2-го января. За сутки десятки политиков и экспертов успели выразить главе СБУ поддержку. Так, в поддержку Малюка публично выступили командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командующий Третьим армейским корпусом ВСУ Андрей Билецкий, основатель спецподразделения ГУР МО "Kraken" Константин Немичев и другие.

Нетипичную для нашей общественности реакцию на возможное решение отметил и народный депутат Ярослав Железняк. "Откровенно приятно удивлен, сколько разных не связанных между собой людей выступили в защиту Малюка. От военных командиров до недавних критиков. Показательно. Думаю, авторы этой идеи не рассчитывали на такую ​​публичную поддержку. А оно вот как оказалось… Да и очевидно, что пока с голосами для такого решения будут проблемы. Как для увольнения, так и для назначения", – пишет Железняк.

Если свести слова симпатиков Малюка к одному месседжу, выходит следующее – на сегодняшний день его снятие с должности выглядит максимально несвоевременно, потому что глава СБУ находится на своем месте. Более того, это может ослабить позиции Украины во время войны.

К примеру, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отметил результаты работы СБУ под руководством Малюка.

"Ритм, качество и удельный вес сокрушительных ударов по врагу в выполнении Службы Безопасности Украины во главе с генералом Малюком – беспрецедентный и уникальный по темпу и ежедневной эффективности. Утверждаю, работая бок о бок со времен Бахмута со спецназовцами названной в народе "Службы Божьей", – написал "Мадяр"

Также военный считает, что смещение Малюка с должности главы СБУ может стать рискованным в нынешнем контексте.

"На каком бы из предложенных силовых звеньев не был бы потенциально эффективный господин Малюк в ближайшем будущем, кадровые решения замены главы Службы сегодня — это риск. Риск ослабления мощи одного из ключевых современных украинских тяжеловесов утихомиривания имперских амбиций бесноватого бункерного деда. Беспрецедентный авторитет и уважение подчиненных, командир Малюк на своем месте", — написал командующий СБС.

В свою очередь, командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко вспомнил историю знакомства с Малюком, когда тот еще был на должности заместителя Министра внутренних дел. Когда Прокопенко зашел в командный пункт и рассказывал об обстановке на Светлодарской дуге, Малюк быстро реагировал и понимал, о чем идет речь.

"После этого он задавал профессиональные вопросы по военному делу, которые вроде бы не в сфере его компетенции, что меня приятно удивило. Мне импонируют руководители, которые углубляются в детали и изучают вопросы изнутри, потому что все строится по мелочам.

– Поедем на позиции?

– Поехали! – так просто согласился он" , – рассказывает Прокопенко.

На позициях Малюк пообщался с военными и попал под артобстрел, который, как рассказывает Прокопенко, перенес с улыбкой.

"Василий Васильевич — профессионал, максимально погруженный в детали сложной работы его подчиненных, приносящий огромную пользу делу защиты Украины. Кое-где его нестандартные решения и эффективное управление, а также безоговорочный авторитет среди личного состава позволяют СБУ успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Для нашего государства большая удача иметь такого компетентного и преданного стране руководителя СБУ во время войны", – отмечает Прокопенко.

В то же время, командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый, который обычно избегает публичности, также заступился за Малюка, отметив, что взаимодействие СБУ и войск во время войны носит системный и эффективный характер.

"Эффективность решений главы Службы измеряется не публичностью сделок, а уровнем внутренней безопасности и влиянием на боеспособность противника. Результаты этой работы ощутимы как на поле боя, так и в тылу", – подчеркнул командующий УОС.

Также он поблагодарил Малюка и СБУ за обеспечение его личной безопасности. "Война быстро расставляет все на свои места. В этом смысле Василий Малюк — именно там, где должно быть", — добавил Драпатый.

Помимо военных, против увольнения Малюка также выразились и представители СМИ. К примеру, журналистка и заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко также отметила, что сегодня Василий Малюк находится на своем месте.

"Представьте, что у нас уже не будет "Паутины" и потопленного русского флота. Московские генералы смогут более спокойно садиться в машины. Это один из глобально известного. Есть еще неизвестное", – отметила Николаенко.

Кроме этого, люди, выступающие в защиту Малюка, вспомнили не только операции СБУ в борьбе против России, но и внутренние чистки, и переход Службы из канцелярий к реальному полю боя, и институционная устойчивость в условиях войны. Иными словами, едва ли сегодня в Украине найдутся люди, которые смогут на экспертном уровне аргументировать переход Малюка с его сегодняшней должности в кабинетную работу.