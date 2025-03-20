Транзит российского газа через Украину: как Орбан и Фицо давят на Киев и Брюссель

Почти три месяца Украина и Европейский Союз живут без транзита российского газа через территорию нашей страны. За этот период особого дискомфорта ни поставщики газа, ни его потребители не испытали.

В первые дни января наблюдались некоторые колебания цен на рынке ЕС. В начале стоимость газа немного выросла, но уже ко второй декаде месяца тенденция изменилась – цена снизилась на 10%.

Отсутствие транзитного российского газа, который составлял до 5% общего потребления, компенсировали сжиженным природным газом (LNG), причем не только из США. В январе увеличились поставки и российского LNG. Его основными импортерами были Франция, Испания и Бельгия. И пока отказываться от российского LNG в Европе не рискуют. Заменить его на американский, который дешевле российского, не получается, поскольку нет договоренностей об увеличении поставок из США.

Российский LNG в итоге пока не вносят в очередной санкционный пакет. В ЕС вообще не понимают, что может быть с санкциями в дальнейшем. "Трамп может изменить тактику в любой момент, предложив смягчить санкции в своих двусторонних переговорах с Россией. Если это произойдет, ЕС потеряет критически важный рычаг в своих попытках обуздать венгров. Учитывая, что блоку требуется единогласие для введения или возобновления санкций, это может стать проблемой”, написало на днях издание Politico.

Венгрия же пока идет на уступки при принятии решений о санкциях в отношении России. В марте Будапешт, который выдвигал ряд условий для продления санкций еще на полгода, смягчил свои требования и решил не блокировать принятие решения. По неофициальной информации, смена позиции Венгрии произошла под давлением США, которые призвали правительство Виктора Орбана не подрывать санкционную политику ЕС.

Венгрия и Словакия распределили роли

Пока Венгрия снизила свою публичную активность по достижению цели возобновить транзит российского газа через Украину. В прошлом году Будапешт поднимал вопрос транзита практически во время каждой встречи с представителями Киева. Сейчас эта тема почти не затрагивается – акцент перенесен на санкции и на другие вопросы, связанные с поддержкой Украины и интеграции в ЕС.

Сейчас из-за Венгрии затягиваются переговоры о вступлении Украины в ЕС. "Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, и два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и некогда союзник – Венгрия", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

К тому же Будапешт сейчас тревожит опасность перебоев или вообще прекращения транзита российской нефти через Украину из-за политического решения Киева или в результате обстрелов. Подтверждением может служить комментарий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по результату переговоров президентов США и России. "Особенно хорошая новость для нас заявление об отказе от атак энергетической инфраструктуры. Надеемся, что обе воюющие стороны будут придерживаться этого", – заявил он.

Даже во время трехсторонней встречи "Украина – ЕС – Венгрия", которая прошла в Брюсселе 17 марта в рамках заседания совета министров энергетики государств-членов ЕС, Петер Сийярто не акцентировал внимание на транзите газа, сообщили РБК-Украина источники, знакомые с содержанием дискуссии.

Встреча “Украина – ЕС – Венгрия” в Брюсселе 17 марта (фото: Минэнерго)

"Можно даже сказать, что глава МИД Венгрии демонстрировал дружескую позицию", – сказал собеседник. Встреча в целом прошла достаточно спокойно, добавил он. Хотя, по сообщению Минэнерго Украины, на ней затрагивались вопросы импорта-экспорта электроэнергии, поставок нефти и газа.

В свою очередь, Словакия продолжает настаивать на возобновлении транзита газа через Украину. И сейчас Братислава считает, что это могло бы быть "благодарностью" Украины в ответ на продолжение финансирования со стороны ЕС. Об этом на днях заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

При этом глава правительства Словакии Роберт Фицо ранее грозил перекрытием путей поставок в Украину газа и электроэнергии, если транзит газа не будет возобновлен. Пик потребления электроэнергии в жаркие периоды Украине будет сложно пройти без импорта. Закупать газ в ЕС тоже придется, учитывая, что переходные запасы в ПХГ минимальны. Насколько реальны угрозы и эффективны ли будут шаги со стороны Братиславы, РБК-Украина писло в феврале.

"Мы видим, что сейчас Венгрия и Словакия распределили свои роли. Первая – сосредоточена на санкциях и вопросах евроинтеграции Украины, вторая – давит на возобновление транзита газа", - сказал собеседник издания в правительстве Украины.

Увеличение поставок трубопроводного газа в ЕС

Российский природный газ с 2025 года поступает в Европу преимущественно через "Турецкий поток". Но есть опасения по поводу возможности запуска "Северного потока-2". Сообщалось, что директор СП-2 Маттиас Варниг планирует возобновление работы газопровода при поддержке американских инвесторов. Это возможно, если США и Россия договорятся развивать сотрудничество и Вашингтон согласится смягчать санкции против Москвы. В РФ пока опровергают информацию, что Трамп и Путин обсуждают тему СП-2.

При этом министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек уже заявил, что обсуждение возобновления работы "Северного потока" было бы "совершенно неправильным", особенно в условиях продолжающейся агрессии России против Украины.

Запуск СП-2, одна из двух веток которого была повреждена еще в сентябре 2022 года, потребует определенного времени. Газопровод до сих пор не введен в эксплуатацию – Германия приостановила его сертификацию в феврале 2022 года после вторжения России в Украину.

А вот возобновление транзита через Украину теоретически можно начать гораздо быстрее – достаточно лишь политического согласия и заключения межоперационного соглашения между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины". Но Украина категорически против возобновления транзита российского газа. Другие варианты, как то транзит азербайджанского газа, пока нереальны – договоренностей с Азербайджаном нет.

В таких условиях возобновление транзита газа через Украину и запуск СП-2, да к тому же по договоренности со США, выглядят маловероятными, считает Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев. США крайне невыгодно, чтобы объем российского, особенно трубопроводного, газа в ЕС увеличивался, поскольку это снизит цену газа и вытеснит американское топливо с рынка.

"Я думаю, эта тема не возникнет в переговорах. США ведет переговоры, прежде всего, о деньгах. Если возобновится транзит, то цены на рынке ЕС упадут и американский газ вообще будет не нужен, поскольку он дороже. Это значит, что США теряют все вложения в инфраструктуру, которую они строили для поставок LNG и у себя и в Европе. Это невероятные потери для них", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Тем не менее, тема возобновления транзита еще не закрыта. Фицо 17 марта снова заявил, что Словакия продолжит добиваться его возобновления, поскольку в противном случае Европа никогда не будет конкурентоспособной. "Словакия продолжит дипломатическое наступление с целью возобновления этого газового транзита", - написал он в своем посте.

Альтернативный вариант по формированию запасов газа в украинских ПХГ, в том числе для Венгрии и Словакии, пока не очень популярен. Во всяком случае, информации, которая бы подтверждала начало работы по его реализации, еще нет.