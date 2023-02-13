Восстановление Украины. Какой будет компенсация за утраченное жилье

Масштабы разрушений украинского жилищного фонда беспрецедентны и не существует актуального мирового опыта восстановления, на который можно было бы опираться. Украинские законодатели разработали свое видение механизма возмещения и восстановления жилья в законопроекте №7198, который ожидает второго чтения в Верховной раде. Детальнее — в материале РБК-Украина.

В случае принятия успеваемость закона будет зависеть от выполнения двух ключевых функций. Во-первых, предлагает ли он удобный инструмент получения компенсаций для пострадавшего гражданина. А во-вторых, и более глобально — сможет ли обеспечить полноценное восстановление жилищной инфраструктуры общин. Мы проанализировать, что предлагают депутаты с точки зрения обоих аспектов.

Удобство для гражданина

У граждан уже есть возможность подавать заявки на получение компенсаций через "Дію", а также пользуясь услугами ЦПАУ и нотариусов. По последней информации, уже подано 325 тыс. заявок. После принятия законопроекта обещают также запустить возможность подачи через центры социальной защиты, которые могут иметь выездные пункты для сбора заявок у граждан, не имеющих возможности уехать или подать онлайн.

Важно, что компенсации предоставляются не только за квартиры и частные дома, но и за садовые и дачные дома, а также за объекты незавершенного строительства. Если вы начали строительство нового дома на собственном земельном участке или инвестировали в строительство многоквартирного дома (при условии, что у них построены внешние и несущие конструкции), вы должны получить компенсацию.

Следовательно, получателем компенсации могут быть граждане Украины, являющиеся владельцами жилья, инвесторами в строительство, членами строительных кооперативов, которые выкупили жилье и наследники всех указанных. Нет права на компенсацию только у лиц под санкциями, с судимостью за преступления против основ национальной безопасности и их наследники.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, люди ожидают системных решений касательно возможности восстановить или приобрести жилье.

"Наша ответственность как государства – обеспечить необходимый механизм и создать условия для того, чтобы сотни тысяч украинцев получили новые дома. Более того, мы не будем ждать репараций, а используем арестованные российские активы для компенсаций", – отмечает он, комментируя необходимость поддержки народными депутатами законопроект №7198 о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.

Решение распространенных проблемных вопросов пострадавших

Законопроект №7198 предусматривает ряд ослаблений привычных формальных требований, учитывая и так сложные обстоятельства собственников пострадавшего жилья. Так, обычно процедуры, связанные с недвижимостью, предусматривают участие всех ее совладельцев. Но законодатель предлагает подавать заявку на компенсацию только одному из совладельцев. Если другой совладелец против, то законопроект предполагает механизм как действовать в такой ситуации.

Еще одно упрощение – наследники могут подать заявку еще до получения свидетельства о праве на наследство. Например, член семьи, являющийся владельцем жилья пропал без вести или погиб. Его наследники могут направиться на компенсацию не дожидаясь получения официального статуса, ведь это может занять много времени. Они смогут предоставить подтверждающие документы уже после получения.

Также предусмотрена процедура на случай утраты документов по собственности. В таком случае заявление на компенсацию все равно можно подать, а помочь в восстановлении документов имеет сама комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Ее задача — помочь в сборе необходимых документов у распорядителей информации для установления юридических фактов.

Распространены случаи на деоккупированных территориях, в частности в Киевской области, когда в частично поврежденной многоэтажке пострадал подъезд, электрическая сеть или другое общее имущество и жители не понимают, кто и как ответственный за восстановление. Законопроект предусматривает, что в таком случае подавать соответствующие заявки будут право ОСМД, ЖСК или управляющий многоквартирного дома.

Подавать заявки можно в течение военного положения и в течение года после его завершения. Исключение — если жилье пострадало после войны, но из-за последствий, вызванных ею. Например, это такие печальные случаи, как заминирование врагом населенных пунктов, включая непосредственно жилье, которое практикуют россияне во время оккупации. Повреждение от детонации может возникнуть и после свершения военного положения на территории, но они также должны быть компенсированы.

Работа комиссий и противодействие коррупции

Подача заявки, в частности через "Дію" – только первый этап процесса. Далее в каждом пострадавшем сообществе будет создана комиссия для рассмотрения заявок, которая верифицирует предоставленную информацию и определит размер компенсаций. Такая комиссия должна создаваться местными властями и состоять из не менее 5 членов. По словам автора законопроекта, народного депутата Елены Шуляк, процесс принятия комиссией решения имеет несколько уровней предохранителей от коррупции.

"Во-первых, размер компенсации определяется индивидуально для каждого собственника жилья, поэтому ее будет легко проверить или обжаловать при необходимости. Во-вторых, сама формула расчета очень проста – площадь поврежденного объекта умножается на стоимость 1 квадратного метра, которую будут определять в соответствии с акта Кабмина.

Работает механизм сдерживания и противовесов – сама комиссия создается органом местной власти, однако в нее могут входить не только представители госорганов и органов местного самоуправления, но и предприятий, учреждений, организаций, кроме того, эксперты, оценщики и представители международных организаций. В то же время решение комиссии утверждается решением исполнительного органа местного совета или руководителя военной или военно-гражданской администрации населенного пункта, которые могут быть обжалованы в судебном порядке", – прокомментировала Елена Шуляк.

Чем раньше вы подадите заявку, тем быстрее ее рассмотрят в порядке общей очереди в вашей общине.

Варианты получения компенсаций и от чего они зависят

Согласно степени повреждения законопроект №7198 предусматривает способ предоставления компенсации — помощь в восстановлении от власти, деньги на самостоятельное восстановление или возможность выбрать новое жилье. Здесь заложена понятная логика. Небольшие повреждения, такие как выбитые окна, восстановить проще и это возможно делать либо централизованно местными властями, либо предоставлять средства гражданам на самостоятельное восстановление.

Если же речь идет о полностью уничтоженном жилье, то возникает вопрос — целесообразно ли или вообще возможно восстанавливать такое жилье в том же месте? С отдельной квартирой это невозможно, так что всем владельцам квартир будет предоставляться возможность приобрести новое жилье благодаря жилищному сертификату.

Иначе ситуация с частными домами, у владельцев которых будет выбор — получить денежную компенсацию или жилищный сертификат. К примеру, разрушен частный дом в Ирпене. Вероятно, его владелец захочет отстроить его на своем земельном участке. В таком случае он получит средства на банковский счет со специальным режимом использования, расходы по которому возможны только на нужды строительства.

Но если разрушенный частный дом находится, скажем, в Краматорске или вообще на временно оккупированной территории, его владелец сможет выбрать жилищный сертификат в качестве компенсации, ведь он дает возможность приобрести любое жилье на рынке.

Эффективность механизма жилищного сертификата для гражданина и государства

Владелец разрушенного жилья (квартиры или частного дома) получает жилищный сертификат определенной стоимости, соразмерной стоимости разрушенного жилья. Документ дает обширное пространство для действий. За него можно приобрести жилье в любом регионе (кроме под оккупацией и в зоне боевых действий), купить уже готовое или уложиться в строительство нового, доплатить собственными средствами за дороже стоимости сертификата жилье, обменять два сертификата для покупки одного объекта.

Использовать жилищный сертификат можно будет в течение 5 лет со дня его выдачи. По мнению ряда экспертов, государство избрало более эффективный и экономически целесообразный подход среди возможных.

Другим очевидным решением могло бы быть строительство новых домов и кварталов под заселение туда пострадавших. Это бы ограничивало мобильность и право выбора для граждан, одновременно создавало потенциальные гетто, как это часто случается, когда массово строят социальное жилье, в частности в европейских городах.

Сегодня нам предлагают другой подход – восстановление на основе рыночных механизмов. Ведь гражданин распоряжается жилищным сертификатам почти так же, как распоряжался собственными средствами при покупке недвижимости. А с точки зрения удобства для гражданина жилищный сертификат – это достаточно гибкий инструмент для решения жилищных вопросов", – прокомментировал Алексей Дорогань, исполнительный директор BRDO и соучредитель коалиции RISE Ukraine.

Как государство будет управлять и финансировать восстановление?

Одним из ключевых элементов экосистемы восстановления, которую предлагает законопроект №7198, является Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Он совместим с другими государственными системами и реестрами, в нем содержится вся информация о поврежденном имуществе, его владельцах, убытках, а также решении комиссий о предоставлении компенсаций.

Именно через реестр будет производиться жилищных сертификатов комиссиями. От успешности работы зависит прозрачность и эффективность восстановления. Реестр уже работает. В нем предусмотрена возможность отображать объекты на картах, используя геоинформационные технологии, а также открытый публичный модуль.

Сбор информации для предоставления компенсаций станет базой данных для будущих исков государства Украины в РФ. Но авторы законопроекта неоднократно отмечали, что компенсации будут предоставляться как можно скорее, не дожидаясь репараций от России.

В бюджетном Фонде ликвидации последствий вооруженной агрессии уже есть 17 млрд грн средств от конфискованных активов страны-агрессора, которые должны быть направлены на восстановление жилищного фонда. На 2023 год в правительстве обещают на эти нужды привлечь еще средства непосредственно из госбюджета, а также от международных партнеров и доноров, в том числе собранных на платформе United24, инициированной президентом.

В настоящее время парламентарии должны принять решение о проекте закона №7198. Именно от этого зависит, когда полноценно заработает механизм компенсации и начнется масштабное восстановление страны.