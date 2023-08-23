От УНР до распада "совка". Факты о флаге Украины, которые мало кто знает

Сегодня, 23 августа, в Украине День государственного флага. Наш национальный стяг сейчас развевается во многих уголках мира, но украинцы вынуждены его прятать на оккупированных территориях, как оберег и символ надежды. С ним ВСУ борются за страну, и именно сине-желтый первым возвышается над освобожденными городами, уже как символ свободы.

В истории украинского флага были запреты, аресты, споры по поводу цветов. В то же время он сопровождал все акции народного единения и провозглашение независимости.

Миф о последовательности цветов

Датой утверждения украинского флага историки считают 1848 год, когда во время событий национального возрождения на Галичине Главная Русская Рада во Львове приняла официальную символику.

Сначала это было полотно голубого цвета с золотым львом, как на средневековом гербе Галицко-Волынского княжества (Королевства Русского).

Однако из-за сложности изготовления такого орнамента в местных общинах более распространены были простые флаги из двух сшитых горизонтальных полос ткани синего и желтого цветов.

Таким образом, синий и желтый оттенки стали национальными в XIX веке, но их последовательность на флаге в те годы не была окончательно установлена, что стало предметом дискуссий и исследований.

Одной из причин спора о порядке цветов могло быть использование правил немецкой геральдики на территории Австро-Венгрии (на тот момент Львов входил в ее состав). Согласно этим правилам, флаг должен быть с желтой полосой сверху по цвету герба, поэтому и возникло название "желто-голубой" флаг.

Поклонники версии о "перевернутом" флаге часто приводят архивные фото периода УНР. На снимках верхняя полоса светлее нижней. Но на самом деле технологии фотографии в начале ХХ века часто искажали отображение оттенков – при проявке пленки темные места получались светлыми и наоборот.

Искаженное отображение цветов флага на снимке 1918 года солдат Украинской Галицкой Армии – традиционно золотой цвет герба и нижняя полоса вышли темными (wikimedia.org)

Историческое подтверждение именно сине-желтой последовательности цветов на флаге во времена УНР содержится во временном законе о флоте. В документе от 27 января 1918 определялись флаги для украинского военного и торгового флотов с верхней синей и нижней желтой полосками и гербом в левом углу. Такой же порядок цветов на флаге оставался в период Гетманата Скоропадского.

Кроме того, во время провозглашения независимости Карпатской Украины в 1939 году был принят закон, в котором отмечалось: "Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня".

Флаг в Херсоне

После падения Российской империи в 1917 году украинские земли охватило национально-освободительное движение. Общеизвестны свидетельства о массовых акциях в Киеве, но они проходили по всем городам страны.

Историк Роман Кабачий рассказал РБК-Украина об одной из таких манифестаций, которая состоялась в Херсоне. Так, в марте 1917 года в газетах Херсона появились многочисленные призывы, написанные необычным народным языком:

"Громадяни і громадянки! Прийшов час, і народ український кличе до себе всіх своїх синів і дочок. Не соромтеся, не цурайтеся своєї національності. Заявляйте сміло, хто ви такі!".

Успешно проводя организационную работу, уже 16 апреля новосозданное объединение "Украинский дом" собрало 25-тысячную манифестацию, что составляло около трети тогдашнего количества населения города. Среди митинговых лозунгов был и такой как "Нехай живе вільна Україна!"

Манифестация в Херсоне прошла под украинским флагом. По воспоминаниям писателя Михаила Чернявского, "в 12 часов стали все собираться, и вот на площади показался отряд конных казаков в старинном наряде запорожцев, с бунчуком и великолепным шелковым украинским флагом. Впереди ехал на белом красивом коне в гетманской одежде с ьулавой в руке седоусый смуглый казак: Громкое "Слава" долго раздавалось на площади, и образовалась иллюзия, что будто на праздник прибыли настоящие казаки-запорожцы".

Спустя почти 100 лет после тех событий, в марте 2022, современные херсонцы вновь вышли на митинги под сине-желтыми флагами в знак сопротивления российским оккупантам. Местные жители собирались на центральной площади Свободы в течение месяца, пока российские военные не начали разгонять людей силой.

Херсон после деоккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)

На этой же площади после освобождения города в ноябре 2022 года херсонцы приветствовали воинов ВСУ с флагами, которые приходилось надежно скрывать во время оккупации. Люди рассказывали, что прятали национальную символику в гаражах, закапывали в землю на огородах.

Лазурный вместо голубого

С установлением советской власти на украинских землях национальный флаг заменили красным стягом с сине-желтым флажком в верхнем левом углу. Но по идеологическим соображениям уже через год флаг стал полностью красным с аббревиатурой УССР.

Лишь в 1949 году на полотнище появилась голубая полоса. Однако даже называть "голубой" ее было не желательно. Вместо этого для описания флага использовали слово "лазурный".

Например, в энциклопедии истории Украины этот лазурный цвет трактовался как символ дружбы русского и украинского народов, и представлял Украину как морское государство. Также употребление этого цвета якобы должно было напоминать о борьбе Богдана Хмельницкого с иностранными захватчиками под лазурными флагами и воссоединении с русским народом.

Флаг УССР с лазурной полоской (wikimedia.org)

Роман Кабачий отмечает, что голубой цвет хоть и в деформированном виде, но пробился в Украину.

"Бывший Председатель Президиума Верховного Совета УССР Михаил Гречуха неофициально объяснял, что добавление этой "лазурной" полоски, чтобы не называть ее голубой или синей, было "подачкой" дядям из-за океана [имеется в виду украинская диаспора] из-за вклада Украины в Победу, куском желто-синей тряпки", – рассказал историк.

За флаг – в тюрьму

Использование сине-желтого флага во времена СССР было под строгим запретом и угрожало тюрьмой. Вывешивание национального флага было на контроле органов КГБ и имело статус "чрезвычайного происшествия".

Один из таких случаев произошел в Киеве в ночь на 1 мая 1966 года, когда украинский стяг взвился над зданием Киевского института народного хозяйства (ныне Киевский национальный экономический университет). Его вывесили 26-летний Виктор Кукса и 28-летний Георгий Москаленко.

Флаг Украины, который вывесили над Киевским институтом народного хозяйства (wikimedia.org)

Место было выбрано не случайно, ведь перед корпусом вуза утром должны собираться участники первомайской демонстрации.

На флаге Георгий вывел чернилами печатными буквами: "Ще не вмерла УКРАЇНА, ще її не вбито!". Ребята сшили флаг из женских шарфов, а трезубец скопировали с денег УНР – вырезали из черной материи и нашили на полотнище.

31 мая 1967 Киевский областной суд принял на закрытом заседании такое решение относительно "нарушителей": Виктор Кукса, который вывешивал флаг, получил два года тюрьмы, а только прикрывавший друга Георгий Москаленко – три года лагерей строгого режима.

Историческая "живая цепь"

1990-й стал знаковым в возрождении украинской государственности. Советский Союз еще не распался, и национальная символика была под запретом, но сине-желтый флаг начал все чаще появляться на зданиях горсоветов сначала в западных регионах. Однако уже 24 июля национальное знамя подняли над Киевским городским советом во время 200 тысячного митинга.

Киевляне у здания горсовета 24 августа 1990 года (Архивное фото)

Еще одно важное событие произошло раньше – 22 января 1990 года. Под сине-желтыми флагами состоялась "Цепь единства" от Ивано-Франковска через Львов до Киева в исторический День злуки УНР и ЗУНР. Организатором выступил Народный рух Украины за перестройку.

В фондах Национального музея истории Украины во Второй мировой войне хранится один из флажков украинской "Цепи единства".

По словам историка Романа Кабачия, акция вдохновлялась "Балтийским путем" – "живой цепью" Таллин – Рига – Вильнюс в августе 1989 (проведенным в годовщину пакта Молотова-Риббентропа, по которому Страны Балтии должны быть оккупированы СССР).

Флаг с "Цепи единства" (фото предоставил Роман Кабачий)

"Сине-желтые" страны: какие флаги похожи на украинский

Из-за сходства цветов украинского и шведского флагов советская пропаганда распространяла фейки о том, что гетман Иван Мазепа "позаимствовал" синий и желтый оттенки для украинского знамени у шведов, с которыми заключил союз против Петра I.

Конечно, никаких исторических доказательств этому не существует. Первые упоминания о сине-желтых красках флагов на украинских землях датируются 1256 годом. Приблизительно в это же время (1275 год) такое сочетание цветов появилось в Шведском королевстве – желтый крест на синем полотнище.

Если в Украине синий или голубой символизирует небо, а желтый – плодородные земли, то в Швеции это цвет верности и щедрости соответственно.

Также фейком является информация, что флаг якобы достался Украине в наследство от Австро-Венгрии.

Полотнище сине-желтого цвета является национальной символикой Нижней Австрии. Это одна из 9 федеративных земель государства Австрия.

Флаг Нижней Австрии (wikimedia.org)

Украинские территории никогда не были частью Нижней Австрии. К тому же внешний вид австрийского флага был утвержден только в 1954 году. Оттенок синего у флагов все же отличается – австрийцы называют его "голубовато-дунайским".

Еще несколько стран имеют синие и желтые цвета на своих флагах.

Флаги Боснии и Герцеговины, Казахстана, Палау, Барбадоса, ЕС и Швеции (фото: freepik.com, wikimedia.org)

Босния и Герцеговина – желтый треугольник на синем фоне, символизирующий основные этнические группы страны (боснийцев, хорватов и сербов). Звезды на знамени символизируют народы Европы.

Казахстан – на синем фоне солнце с 32 лучами и орел под ним, что символизирует власть и мудрость.

Республика Палау – полная луна на голубом фоне понимается как символ воды или свободы, и желтых берегов этой островной страны.

Барбадос – три вертикальных полоски: две по бокам синего цвета и одна полоска желтого цвета посередине, на которой нарисован трезубец. Синие полоски означают море, а желтая – песок.

Флаг Европейского союза – 12 желтых звезд по кругу на синем фоне. Это число символизирует единство и совершенство. Столько стран были членами ЕС в момент утверждения флага.