От гостиниц до заводов. Как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта

До полномасштабного вторжения России в нашей стране было множество бизнесов, принадлежащих россиянам. Граждане из страны-оккупанта десятилетиями владели тысячами компаний в Украине: от турфирм и торговых центров до крупных промышленных предприятий.

Прекращение каких-либо связей с государством-агрессором, особенно после 24 февраля, буквально стало вопросом национальной безопасности. Уже было несколько громких случаев арестов имущества россиян в Украине, и эти процессы продолжаются.

РБК-Украина рассказывает, кто ответственнный за поиск связей бизнеса с РФ, что происходит с известной сетью гостиниц с собственниками-россиянами и зарабатывают ли они и дальше средства в Украине, когда их имущество арестовали.

Когда в Украине начали конфисковывать имущество россиян

В предыдущие годы процессы ареста, конфискации и национализации проводились совсем не так активно, как сейчас. По данным аналитиков YouControl, по состоянию на конец 2020 года в Украине работали 13 тысяч компаний прямо или косвенно связанных с государством-агрессором. Общий объем этих активов оценивался в около 9 миллиардов долларов.

Но число арестов и случаев конфискации резко увеличилось, когда Россия вторглась сразу в несколько областей Украины 24 февраля.

“Ни один из тех, кто вредил Украине и уничтожал стратегически важные предприятия, не избежит наказания. В БЭБе, еще не до всех россиян дошли руки. Но дойдут", – говорил летом директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

Конечно, государство защищало свои интересы, говорит РБК-Украина Игорь Чудовский, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

"Например, 24 февраля 2021 года СНБО приняло решение о национализации трубопровода "Самара – Западное направление". Им через подставных лиц владел Виктор Медведчук, а доходы от этих активов направлялись в Россию и на финансирование структур, действовавших с целью нарушения территориальной целостности и конституционного строя Украины", – рассказывает адвокат.

В последние месяцы ведутся проверки и аресты по многим бизнесам россиян в разных регионах Украины, но не все они становятся известны в СМИ, сказал РБК-Украина знакомый с ситуацией собеседник. По его словам, следственные действия ведутся и на крупных предприятиях, и по меньшим компаниям. К примеру, этим летом заблокировали счета одной из крупных групп компаний по производству тротуарной плитки на Житомирщине, когда узнали, что ее бенефициаром является гражданин РФ.

"Должно пройти определенное время, и подобных процессов будет еще больше. Ведь есть цель – чтобы российского бизнеса в Украине не было совсем", – сказал он.

С началом полномасштабного вторжения процессы ареста и конфискации активов россиян в Украине стали системными, подтверждает Игорь Чудовский.

Для этого приняли следующие законы:

"О конфискации имущества россиян и беларусов" (№7194);

"Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" (№2116-IX);

"О внесении изменений в ЗУ "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" по уточнению отдельных положений" (законопроект № 7169).

"Теперь у государства есть все необходимые механизмы, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государством-агрессором, и направить активы его граждан в Украине на нашу победу", – уверен он.

Отели, ТРЦ и турфирмы. Какой бизнес россиян арестовывают

Летом прошлого года Служба безопасности арестовала корпоративные права туристического агентства TUI, связываемого с Россией. СБУ установила, что конечным бенефициаром турагентства был российский миллиардер, которого еще называют "железным мальчиком". Также он приближен к верхушке России.

Фото: Летом прошлого года были арестованы корпоративные права известной туркомпании TUI (tui.gullivercenter.com)

"Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий", – писала тогда пресс-служба СБУ.

В Украине TUI Travel работало под юридическим лицом ООО "ТТИК". По данным YouControl, ее конечным бенефициаром является россиянин Евгений Морозов через кипрский оффшор "Кайфел трейдинг лимитед". До декабря 2021 года ею владели дети российского олигарха Алексея Мордашова – Кирилл и Никита. В то же время ООО "ТТИК" было внесено в список санкций СНБО с указанием, что его конечный бенефициар – Мордашов-старший.

В январе 2023 года стало известно, что Бюро экономической безопасности передало в АРМА активы одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины на сумму более 350 млн грн. Передали корпоративные права предприятия, комплекс по изготовлению мясных полуфабрикатов и другую недвижимость. Вероятно, речь идет о предприятии, выпускающем продукцию под брендом "Ермолино". Выяснилось, что бенефициарным владельцем компании тоже является гражданин РФ.

Летом БЭБ обнаружило субъект хозяйствования в Запорожской области, бенефициарным собственником которого является гражданин страны-агрессора и легализация российской компанией денежных средств от незаконной деятельности на сумму свыше 140 млн грн.

Один из недавних случаев – арест крупной сети отелей. Еще в первый месяц большой войны мы писали, что в Украине на тот момент до сих пор работала едва ли не самая известная гостиничная сеть Premier International. Тогда компании принадлежали многие гостиницы в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве, Днепре и других городах.

Через девять месяцев, 12 декабря, Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генпрокурора и наложил арест с запретом отчуждения на семь отелей: Premier Hotel Rus, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych, расположенные в Киеве, Premier Hotel Dnister во Львове, Premier Hotel Odessa в Одессе, Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Ими владеет группа компаний VS Energy, которую, по версии следователей ГБР, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Также арест был наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

Фото: Несколько гостиниц сети Premier также арестованы (Getty Images)

Этот арест был наложен в рамках расследования уголовного производства по факту совершения тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины. В частности, умышленных действий, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, поясняет РБК-Украина кандидат юридических наук, адвокат адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александр Телешецкий.

"В случае с сетью гостиниц прокурор просил не только наложить запрет на отчуждение этих объектов недвижимости, но и запретить им вести хозяйственную деятельность. Судья удовлетворил ходатайство лишь частично, поэтому гостиничные комплексы судебным решением не ограничены в праве продолжать работу", – уточняет он.

Запрет касается только отчуждения имущественных прав на эти гостиницы до момента отмены ареста. Это решение можно обжаловать апелляцией, и только когда она будет рассмотрена, оно вступает в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

"Не сомневаюсь, что собственники арестованного имущества уже обжаловали решение суда первой инстанции, и теперь все будет зависеть от решения вышестоящей судебной инстанции", – говорит собеседник.

Прячутся за другим паспортом. Кто ищет связи бизнеса с РФ

Арест – это одна из мер пресечения, которая устанавливается судом, чтобы до вынесения приговора имущество не было продано, уничтожено. Основание для ареста – ходатайство следователей Бюро экономической безопасности, объясняет Игорь Чудовский.

Арестованное имущество может использовать Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Это агентство может временно пользоваться и распоряжаться активами, пока суд не решит их окончательно конфисковать или вернуть владельцам.

Чтобы сохранить стоимость активов, АРМА применяет следующие шаги:

по решению суда передает недвижимость, доли в уставных капиталах, транспорт управления на основе договора. Управители получают вознаграждение от общего дохода с актива и платят налоги в бюджет; по решению суда реализует на открытых торгах движимое имущество, быстро портящееся или теряющее стоимость, и размещает средства от продажи на банковских депозитах с начислением процентов; хранит на депозитных счетах арестованные денежные средства.

В Украине часто говорят, что отыскать настоящих владельцев бизнеса, россиян, трудно. Давно не секрет, что граждане страны-оккупанта записывают учредителями, скажем, украинцев. Или и сами меняют гражданство, чтобы скрыть свое российское происхождение. Например, после публикации статьи РБК-Украина о связи с россиянами другой сети гостиниц, Reikartz Hotel Group, в редакцию обращались представители главного бенефициара бизнеса и пытались доказать, что у него есть турецкий паспорт.

Фото: "Еще не до всех россиян дошли руки, но дойдут", говорят в Бюро экономической безопасности Украины (esbu.gov.ua)

Но связи бизнеса со страной-агрессором устанавливают специалисты из Бюро экономической безопасности или СНБО – для них это профессиональная деятельность, и спрятаться за "подставным лицом" с украинским гражданством – не слишком эффективный способ избежать ареста имущества, объясняет Чудновский.

"Например, 18 июля суд по инициативе следователей БЭБ наложил арест на имущество российского миллионера стоимостью 400 миллионов гривен. Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов. Эта сеть развлекательных заведений и заведений питания в разных городах Украины", – приводит он пример.

Из-за фиктивных соглашений владелец хотел скрыть свою принадлежность к гражданству страны-агрессора. Но это не помешало следствию установить и доказать в суде связь этого бизнеса с его настоящим владельцем и в конце концов наложить арест на эти активы.

Это что касается ареста имущества граждан страны-агрессора по процедуре уголовных производств за неуплату налогов, посягательства на территориальную целостность, отмывание денег. Но есть еще одна процедура, которая помогает "выжимать" россиян из Украины, напоминает адвокат. В мае 2022 года в Украине был принят закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Из-за санкций владельцы бизнеса, граждане государства-агрессора полностью лишаются права собственности на свое имущество в Украине и за ее пределами.

"Для применения санкций нужно, чтобы СБУ, Президент, Национальный Банк или ВР обратились в СНБО в отношении имущества, собственник которого является гражданином России или Беларуси. Далее СНБО принимает решение о введении санкций и Президент своим указом вводит его в действие. Санкции позволяют конфисковать и национализировать такой актив в пользу государства", – добавляет Игорь Чудновский.

Оба способа являются эффективными для компенсации нашему государству ущерба, нанесенного войной, за счет активов граждан государства-агрессора, считает он.

Непростая процедура. Что означает арест имущества на практике

На практике наложение ареста на недвижимое имущество в части запрета его отчуждения означает, что официальное изменение владельца нельзя произвести до момента, пока это необходимо для уголовного производства.

Если по результатам расследования уголовное дело закроют, то и арест, как мера обеспечения уголовного производства, должны быть отменены. Если дело будет направлено в суд для рассмотрения, то он и решит дальнейшую судьбу этого имущества, объясняет Александр Телешецкий.

Фото: Пока бизнес арестован, его владельцы не получают от него прибыли, но подают апелляции (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Также представители собственников арестованного имущества имеют право просить суд об отмене этого ареста. И тот, еще до завершения расследования, может принять такое решение, сняв все примененные правовые ограничения по этим объектам недвижимости", – говорит он.

К слову, наложение ареста на объекты недвижимости не означает, что владельцы лишаются права на них. Ведь такая мера уголовного производства призвана обеспечить другие цели и выполнение других задач.

"Право собственности на это имущество могут прекратить только по решению суда, который будет рассматривать это дело по существу. И если установят достаточные правовые основания, применят в виде дополнительной меры спецконфискацию. На этом же этапе владелец имущества не теряет свои правомочия по отношению к нему, кроме права на его отчуждение", – замечает адвокат.

Хотя в случае с сетью гостиниц идет серьезное расследование о совершении тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, нужно собрать достаточно доказательств, чтобы имущество арестовали. Доказательства должны свидетельствовать о том, что между арестованным имуществом и этим нарушением есть связь.

Если бизнес арестовывают, доходы от него владельцы-россияне не получают. Арестованное имущество владельца сохраняется до вынесения приговора судом. Решение может быть как о возвращении бизнеса, так и о его конфискации, а доходы АРМА аккумулирует в пользу Украины. В случае же конфискации или национализации имущество сразу переходит в собственность государства и, соответственно, собственник ничего от этих активов не получает.

Чтобы провести все эти сложные процедуры и добиться полной конфискации имущества россиян на Украине, пройдет немало времени. Но процессы явно идут активно. И, возможно, скоро мы услышим о новых громких арестах бизнесов граждан страны, которая продолжает вести против нас войну.