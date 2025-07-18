От административного произвола правительства до уголовной ответственности. Дело ТЭЦ на Львовщине

В ноябре 2019 года Кабмин принял Распоряжение №1040-р, согласно которому две теплоэлектроцентрали Львовщины были переданы в управление вновь созданному ООО "Нафтогаз Тепло". Это решение должно было обеспечить стабильность отопительного сезона, однако по закону предусматривалась обязательная конкурсная процедура, которая не была соблюдена.

Речь идет о Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ — объектах критической инфраструктуры, которые фигурируют в так называемом "газовом деле", связанном с подозрением в злоупотреблении льготным тарифом на природный газ в 2013-2017 годах.

Объекты арестованы судом и переданы в управление АРМА, а управляющий должен был быть определен на конкурсной основе в соответствии с принципом прозрачности и равных возможностей. Так и произошло сначала: в конце августа 2018 года АРМА пригласило предпринимателей к сотрудничеству по управлению активами, провело заседание тендерного комитета и определило победителя. Им стало ЧП "Гарант Энерго М" с которым через месяц были заключены договоры управления имуществом.

Однако, уже в начале февраля 2019 года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА обсуждала вопрос угрозы срыва отопительного сезона. Управляющий нарастил задолженность за потребленный газ перед Нафтогазом, возникла угроза прекращения его подачи на ТЭЦ. Поэтому областная администрация обратилась в АРМА, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро и попросила вмешательства Президента и Кабмина. Вторая попытка поставить управляющего оказалась также неудачной. И в октябре местные власти сообщают об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Новояворовске и Новом Роздоле.

Далее события развиваются достаточно стремительно и 6 ноября Кабмин соглашается с предложением АРМА и принимает распоряжение №1040-р, в котором говорится о применении переговорной процедуры закупки ради "обеспечения устойчивого прохождения отопительного периода" в этих двух городах Львовщины. На этом основании заключается новый договор управления — с ООО "Нафтогаз Тепло".

Нарушение конкурсной процедуры создало прецедент административного произвола, что противоречит принципу pacta sunt servanda — договоры должны выполняться.

Четыре оттенка сомнений

Сомнений в законности этого решения несколько:

ООО "Нафтогаз Тепло" была только что созданной компанией другим ООО "Газ Украины", которое является дочерней структурой НАК "Нафтогаз Украины", который в свою очередь имеет статус потерпевшего в уголовном производстве, в рамках которого и были арестованы упомянутые ТЭЦ.

То есть управляющим арестованного имущества фактически стала связанная структура самого потерпевшего, что явно противоречило принципу независимости управляющего. На момент заключения договора ООО "Нафтогаз Тепло" не имело опыта управления теплоэнергетическими предприятиями и арестованным имуществом, что следует из публичной отчетности. То есть был нарушен базовый принцип nemo index in causa sua — никто не может быть судьей в собственном деле.

Переговорная процедура не была предусмотрена тогдашним законом "Об АРМА", который требовал открытый конкурс в соответствии с законом "О публичных закупках". Действующая на то время редакция ч. 2 ст. 21 Закона "Об АРМА" обязывала агентство проводить конкурс с соблюдением Закона "О публичных закупках". В то время применение переговорной процедуры допускалось только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 35 Закона. И угроза чрезвычайной ситуации как основание не была предусмотрена. Обоснованием для переговорной процедуры стали обращение областной власти, риски срыва отопления и распоряжение Кабмина. То есть Распоряжение №1040-р принималось с целью придания вида законности и формального обоснования обхода конкурсной процедуры, что является классическим примером petitio principii - порочного круга в аргументации.

Новый договор был заключен без временного расстояния, которое бы указывало на проведение реальных переговоров или рассмотрение альтернативных предложений. 13 ноября АРМА сообщает о расторжении старых договоров, через два дня тендерный комитет выбирает нового управляющего, с которым 19 ноября заключается договор. В публичном доступе отсутствуют данные о каких-либо других компаниях, с которыми АРМА вела переговоры. Все это указывает на нарушение принципа audi alteram partem — выслушай другую сторону.

В последующие годы в аудиторских отчетах отмечалось, что в украинском законодательстве не существует четкой процедуры определения управляющих. Несовершенство существующих механизмов отбора управляющих в экстренных случаях частично устранили в 2021 году Законом №1530-IX, установив, что в случае риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций или сбоев в тепло-, энерго-, электро-, водоснабжении или водоотведении или поставке природного газа управление активами может осуществляться не в общем порядке, а путем прямой передачи в управление предприятиям, контролируемым государством. Но на момент принятия Распоряжения №1040-р действия Кабмина и АРМА точно не опирались на нормы закона, что является прямым нарушением конституционного принципа, закрепленного в статье 19 Основного Закона:"должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины".

Описанные действия указывают и на фундаментальные нарушения статьи 1 Протокола №1 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на мирное владение имуществом. Владельцы активов были лишены возможности влиять на процесс управления своим имуществом, что противоречит принципу пропорциональности вмешательства государства в имущественные права. Поэтому, потеря контроля над своим имуществом из-за произвола государственных органов стала основанием для обращения адвокатов в Европейский суд по правам человека, на основании нарушения статьи 1 Протокола №1 ЕКПЧ и статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд).

Убытки вместо прибыли. Cui bono (кому выгодно)?

Документы Счетной палаты констатируют, что АРМА не владеет полной и достоверной информацией о поступлении средств от управления активами. Отсутствует надлежащий контроль за выполнением договоров управления, что привело к недополучению ожидаемой экономической выгоды, что создает предпосылки к уменьшению стоимости активов и ставит под сомнение цель их ареста.

После передачи ТЭЦ в управление ООО "Нафтогаз Тепло" финансовые показатели обоих предприятий стали отрицательными. По данным Львовской областной военной администрации, чистые убытки Новороздольской ТЭЦ в 2020-2023 годах составили 56,3 млн грн, 47,9 млн грн, 146,8 млн грн и 112 млн грн соответственно. Новояворовская ТЭЦ понесла убытки в 37,5 млн грн, 12,7 млн грн, 81,9 млн грн и 62,6 млн грн за те же годы.

Параллельно с убытками фиксируются другие признаки нарушения условий управления. Аудит Счетной палаты обнаружил, что согласно договору, управляющий должен был перечислять в государственный бюджет 75% чистой прибыли. Несмотря на зафиксированное превышение доходов над расходами в мае, июле и сентябре 2023 года (совокупно на более 13 млн грн), в бюджет эти средства перечислены не были. Расчетно государство недополучило 10,27 млн грн.

Аналогичная ситуация зафиксирована в других договорах управления с ООО "Нафтогаз Тепло" — при доходах, превысивших расходы на 84,3 млн грн, не было перечислено 63,2 млн грн.

Государственные аудиторы обратили внимание на риски коррупции при определении управляющих, что является следствием неопределенности правового регулирования. По заключению Счетной палаты, отсутствие четкого порядка избрания управляющих в исключительных ситуациях открывает возможности для ручного управления этими процессами.

Уголовно-правовая оценка

Факты того, что потерпевший по делу получил связанную с ним структуру в качестве управляющего арестованного имущества, а сама передача состоялась вне конкурса без прозрачной процедуры, стали предметом правового анализа адвокатов АО "Богатырь и партнеры".

8 апреля 2025 года в Офис Генерального прокурора обратилось ООО "Агропромышленное предприятие "Львовское" — юридическое лицо, которому принадлежат 90,05% в уставном капитале ООО "Энергия-Новый Раздел" и 92,36% в ООО "Энергия-Новояворовск", то есть непосредственный владелец обеих ТЭЦ.

Предметом заявления стали признаки неправомерных действий чиновников под руководством Алексея Гончарука в ноябре 2019 года. Распоряжение, которое касалось стабильного прохождения отопительного сезона, на практике стало отправной точкой для внеконкурсной передачи ТЭЦ в управление другому субъекту. Этот шаг был реализован через переговорную процедуру, которая тогда не была предусмотрена для арестованных активов ни Законом об АРМА, ни Законом о публичных закупках.

Должностные лица Кабинета Министров, подготовив и приняв распоряжение №1040-р, действовали способом, не предусмотренным законом(ultra vires), чем нарушили требования статьи 19 Конституции Украины. Это создало предпосылки для дальнейших нарушений со стороны других органов и субъектов.

При таких условиях действия должностных лиц правительства имеют признаки злоупотребления властью, служебным положением и служебной халатности, поскольку принятие решения осуществлено при отсутствии правовых оснований и без учета последствий для публичных интересов, в частности рисков потери стоимости арестованных активов. Кроме того, должностные лица, действуя вопреки интересам службы, отдали предпочтение конкретной компании, связанной с потерпевшим по делу, без проведения открытого отбора и конкуренции, что привело к незаконным действиям с арестованным имуществом и растрате и имеет признаки уголовных преступлений предусмотренных статьями 364, 367, 388 и 191 УК Украины.

Сначала заявитель обратился в НАБУ, впоследствии в Офис Генерального прокурора, которые не увидели оснований для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Не соглашаясь с пассивной позицией правоохранителей адвокаты предприятия обратились в Печерский районный суд Киева с жалобой на их бездействие. 6 мая 2025 года суд обязал Офис Генпрокурора зарегистрировать уголовное производство. Поэтому эпизод, связанный с правительственным Распоряжением и последствиями его реализации, теперь должен стать объектом досудебной проверки.

Дефицит правовых гарантий

История с передачей в управление двух арестованных ТЭЦ демонстрирует, насколько уязвимым является правовой режим защиты бизнеса и его собственности в Украине.

Показательно, что в так называемом "газовом деле", которое имеет целью преследование народного депутата Ярослава Дубневича — инициатором схемы по обесцениванию бизнес-активов выступил именно Кабинет Министров, а правительственное Распоряжение стало основанием для передачи имущества без конкурса, без открытого отбора и в пользу структуры, связанной с "потерпевшим" по делу. Кстати сформулировать в чем заключаются убытки и в каком размере они были нанесены, сторона обвинения за многие годы расследования так и не смогла.

Поэтому, как никогда актуальным для данной ситуации, и не только является принцип ubi ius incertum, ibi ius nullum — где право неясно, там права нет.

Без надлежащей правовой ответственности подобные прецеденты будут множиться, разрушая доверие к государственным институтам.