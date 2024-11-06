Большая встряска. Что значит победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну

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Трамп победил. Почему фигура президента США важна для Украины

Предварительные результаты показывают, что Дональд Трамп обходит оппонентку из Демократической партии Камалу Харрис на 5 млн голосов. Но что более важно – заручился поддержкой 277 выборщиков, чего достаточно, чтобы стать президентом.

Таким образом республиканец обеспечил себе второй президентский срок спустя почти четыре года после того, как покинул Белый дом. На встрече со сторонниками во Флориде он уже объявил себя 47-м избранным президентом США.

"Это политическая победа, которой Америка еще никогда не видела… Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку. Которую заслуживают наши дети и заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки", – заявил он.

У президента США самые широкие полномочия по сравнению с другими лидерами западных демократий. В отличие от большинства таких стран, здесь нет должности премьера и именно президент управляет всей администрацией.

Дональд Трамп уже празднует победу на выборах (фото Getty Images)

Президент является главой исполнительной власти, главнокомандующим армии и флота, имеет право вето на законопроекты, принятые Конгрессом. А также определяет внешнюю политику, что особенно важно для Украины, поскольку США – главный партнер, военный и финансовый донор.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал победу Трампа поразительной. И в поздравлении вспомнил о сентябрьской встрече в Нью-Йорке, когда обсуждал с ним стратегическое партнерство, план победы и прекращение российской агрессии.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, мы вместе воплотим его в жизнь", – отметил он и добавил, что рассчитывает на двухпартийную поддержку в США.

Об Украине в поздравлениях Трампу вспомнили и другие лидеры. Например, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что его администрация положит конец региональным и глобальным кризисам, "особенно палестинскому вопросу и российско-украинской войне".

Венгерский премьер Виктор Орбан называет победу "очень нужной для всего мира". А его министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркивает, что "после почти тысячи дней войны в Украине стало больше шансов на мир, чем когда-либо".

"Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь их прекратить. У нас не было войн, четыре года у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ", – заявил сегодня Трамп.

Тем не менее избранный президент США известен неоднозначными высказываниями в адрес Украины. Поэтому в контексте его намерений остается больше вопросов, чем ответов.

Что означает победа Трампа

В президентской кампании Дональд Трамп критиковал администрацию Байдена-Харрис за увеличение финансовой и военной помощи Украине. Он недоволен тем, что США выделяют миллиарды вместо того, чтобы добиваться прекращения войны.

На предвыборных митингах он говорил, что "Украина разрушена и не подлежит восстановлению". И что якобы за годы войны не было такого соглашения, которое не было бы лучше нынешней ситуации. Президента Зеленского он называл лучшим торговцем на Земле, имея в виду, что тот якобы после каждого визита в США "уезжает с 60 млрд долларов".

С октября 2023 по апрель 2024 года из-за республиканцев в Палате представителей блокировали крупный пакет помощи Украине. Несмотря на то, что украинское правительство заявляло о двухпартийной поддержке в Вашингтоне, было ясно, что перспектива победы Трампа сильно тяготила Киев, пишет Politico.

Дональд Трамп обещал Владимиру Зеленскому работать над "хорошей сделкой" (фото president.gov.ua)

Его непредсказуемость оставляет многих в неведении по поводу того, чего ждать от второго президентства. Его возвращение в Белый дом обещает серьезную встряску, а самое драматическое изменение, возможно, как раз и коснется Украины.

Трамп победил в сложный момент. Москва продвигается на Донбассе, который Владимир Путин стремится захватить полностью. Не исключено, что на фоне прежних заявлений Украине придется приспособиться к резкому сокращению поддержки США, что может оказать решающее значение на поле боя, пишет CNN.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не спешит с выводами. По его мнению, победа Трампа – не самый плохой сценарий.

"Было бы гораздо хуже, если бы США погрузились в политический кризис. Это большой риск для всего мира, для международной безопасности. А также шанс для Путина и Китая, не говоря об Иране и Северной Корее. Мы могли бы потерять американскую помощь на неопределенное время", – рассказал он РБК-Украина.

Еще одним проблемным сценарием стала бы победа Камалы Харрис с учетом, что Республиканская партия получила большинство в Сенате и близка к успеху в Палате представителей. "В таком случае прошлогодняя история повторилась бы. И опять же мы могли бы на время потерять помощь", – отметил политолог.

Что касается поддержки, можно прогнозировать, что Трамп будет продвигать смену формата.

"С высокой вероятностью финансовая и бюджетная помощь прекратится. Это не только его позиция, но и многих республиканцев. Трамп считает деньги и бесплатной помощи не будет. Будет только военная – в формате кредита/ленд-лиза. Финансовые вопросы будет решать новый состав Конгресса. Не факт, что решат быстро, но, возможно, где-то в начале декабря мы узнаем о новых идеях и предложениях", – добавил Фесенко.

Эта тема станет рычагом давления. "Если мы не будем соглашаться с предложениями Трампа, нам могут прекратить военную помощь. Поэтому мы будем соглашаться на переговоры, причем должна быть отдельная тактика для США и отдельная для РФ", – отметил собеседник.

Сможет ли Трамп остановить войну

Прямо сейчас на этот вопрос ответа нет. Дональд Трамп неоднократно хвалил Путина и критиковал Зеленского, с которым у них сложная история. Он также говорил, что российское вторжение не началось бы, если бы он был президентом. И клялся, что якобы остановит войну за 24 часа еще до вступления в должность президента.

На дебатах Трамп отказался ответить на вопрос, хочет ли победы Украины. После чего намекал, что она должна "немного уступить Москве". "Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все были бы живы", – сказал он.

Немного позже Трамп встретился с Зеленским и пообещал работать над "хорошей сделкой для обеих сторон". "Думаю, до 20 января (день инаугурации, - ред.) мы сможем придумать что-то хорошее. Время пришло", - подчеркивал на тот момент еще кандидат в президенты.

Трамп неоднократно хвалил Владимира Путина, но неясно, согласится ли тот на переговоры (фото Getty Images)

Зеленский представил ему план победы и сказал, что не против переговоров, но они должны вестись с позиции силы. Недавно он заявил, что не слышал, чтобы Трамп хотел сократить поддержку Украины, но признал, что "следующий президент США может усилить или ослабить" ее.

Старший научный сотрудник института оборонных исследований (RUSI, Лондон) Тим Уилласи-Уилси допускает, что Трамп может позвонить Путину уже 6 ноября. "Любой такой звонок создаст ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", – цитирует его CNBС.

Такой звонок вполне возможен, но он не решит вопрос переговоров, объясняет Владимир Фесенко. Чтобы они начались, нужно назначить модераторов со стороны Трампа, Путина и Зеленского.

"Причем переговоры пока могут быть только неформальными. Сначала нужно договориться, в каком формате, где они могут проходить и какой будет повестка. Путин может согласиться, но будет выдвигать неприемлемые для Украины "хотелки". Переговоры могут быть, но очень сложные, и я не жду быстрых результатов", – отметил политолог.

До сих пор неясно, в чем конкретно состоит план Трампа. По данным Financial Times, это может быть неким переосмыслением минских соглашений. С механизмами принуждения к исполнению, за которым будут следить европейские войска. А также с заморозкой конфликта, созданием демилитаризованных зон и отказом Украины от вступления в НАТО, пока "Путин не уйдет со сцены". А заставить Путина вести переговоры могут угрозами обрушить его экономику низкими ценами на нефть и газ.

С высокой вероятностью Трамп инициирует переговоры о прекращении боевых действий по всей линии фронта и, возможно, с отказом в членстве в НАТО, считает Фесенко.

"Но это не переговоры на условиях России. Путин хочет больше односторонних уступок от Украины. А это уже не очень выгодно Трампу, ведь это будет восприниматься не только как поражение Украины, но и как поражение США. Для него более приемлем условный компромисс. Согласится ли Путин? Никто не знает. Как и обещал, Трамп может инициировать переговоры, до того, как станет президентом. Но быстрого результат не будет", – говорит политолог.

Что касается давления на Россию, если она не согласится на американские предложения, вполне вероятно, что США действительно увеличат военную помощь Украине.

"Это единственные вещи, которые можно спрогнозировать на данный момент. Думаю, с Трампом у нас будут американские горки, нас контрастный душ – будет то холодно, то горячо. Скучно точно не будет", – подытожил собеседник.

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, публикации CNN, CNBC, Financial Times, Politico, комментарий главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.