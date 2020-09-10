Ван Цзін: "Мотор Січ" завжди буде українською компанією на українській землі

– Про вас особисто дуже мало відомо. Розкажіть трохи про себе — своїй сім'ї, свій кар'єрний шлях, старт у бізнесі, його розвиток.

– Я громадянин Китаю, виріс у звичайній сім'ї в Пекіні. Дуже рано почав займатися інвестиційним бізнесом, залишив свій слід у багатьох країнах по всьому світу, а проекти, в які я інвестував, і галузі, з якими стикався, важко порахувати. Моє життєве кредо – на совість займатися тим, що мені подобається, і бути людиною, яка несе відповідальність перед історією. Я безмежно вдячний своїй сім'ї і друзям за беззастережну підтримку.

– З публічних звітів ми знаємо, що з моменту придбання Xinwei в 2010 році, ви брали участь в дуже широкому спектрі бізнес сфер, включаючи високотехнологічні галузі, такі як зв'язок, авіація і аерокосмічна промисловість, а також інвестували в численні масштабні інфраструктурні проекти. Чому саме високі технології, а не, скажімо, споживчі товари?

– Перераховані сфери здаються дуже розрізненими. Але, якщо ви уважно подивитеся на природу цих галузей, вони мають одну спільну рису: всі вони по відношенню до суспільства, яке прагне до прогресу, є інфраструктурою для розвитку і опорними елементами. У відповідності з олімпійським духом, ми прагнемо до миру і рівності, прагнемо бути "вище, швидше і сильніше" себе вчорашніх. Тому я вірю, що розвиток високотехнологічних галузей буде сприяти прогресу людства, забезпечуючи стабільність висхідного тренду розвитку за рахунок безперервних інновацій. Водночас, з точки зору бізнесу, такі безперервні інновації, і попит на інноваційні продукти і сервіси буде безперервно сприяти розширенню масштабів економічного співробітництва, зниженню витрат і підвищенню ефективності.

– Ваша компанія давно вийшла на глобальний рівень. В яких країнах ви працюєте, якими досягненнями пишаєтеся?

– Xinwei Group - провідний китайський виробник комунікаційного обладнання та постачальник послуг з експлуатації мережі на основі передових технологій зв'язку. Ми послідовно створили численні системи широкосмугового мультимедійного транкинга SCDMA, TD-SCDMA, McWiLL (міжнародний стандарт ITU) і багато інші національні та міжнародні стандарти зв'язку.

Мій "слід по всьому світу" у бізнес-вимірі налічує понад 200 компаній, які працюють в більш ніж 30 країнах і регіонах світу, включаючи Азію, Європу, Африку і Латинську Америку. Серед галузей, куди пішли інвестиції, - підприємства з виробництва телекомунікаційного обладнання, провайдери супутникового зв'язку, інфраструктурні проекти, спорт, культура та багато іншого.

– Ваша компанія вже досить тривалий час присутня в Україні. Які проекти були реалізовані за цей час?

– За попередніми оцінками, за останні 7 років я особисто, компанія Skyrizon і мої партнери вклали у бізнес в Україні понад 1 млрд доларів США.

Ще в 2013 році я досяг домовленості з українськими партнерами з розвитку проекту будівництва глибоководного порту і створення зони економічного розвитку в Криму. Однак після зміни статусу півострова я відмовився від цих планів. При цьому як і раніше продовжую розглядати можливість реалізації цього проекту – але вже на материковій частині території країни.

У 2014 році Xinwei Group почала надавати українським користувачам послуги мобільного широкосмугового мультимедійного зв'язку.

У 2015 році компанія Skyrizon досягла угоди з компанією "Мотор Січ", конструкторським бюро "Івченко-Прогрес" та іншими підприємствами щодо поглиблення співпраці. У тому ж році, щоб допомогти українським виробникам авіаційних двигунів швидше і більш повномасштабно вийти на китайський ринок, Skyrizon за власні кошти приступила до створення в Китаї бази гарантійного обслуговування для українських авіаційних двигунів.

У 2016 році ми з моїми інвестиційними партнерами з Китаю спільно інвестували в ПАТ "Мотор Січ" та надали беззаставний кредит з низькою відсотковою ставкою у розмірі 100 млн доларів.

–​​​​​​​ Які переваги давала поява китайських інвесторів для "Мотор Січ"? І що могло розцінюватись як недоліки або ризики операції?

–​​​​​​​ Якщо говорити, що наданий нами в 2016 році кредит у 100 мільйонів доларів для "Мотор Січ" – це погана новина, якщо вважати, що покупка нами у "Мотор Січ" продукції та обладнання – це помилка, як і помилка наша допомога "Мотор Січ" у виведенні нових моделей авіадвигунів на китайський ринок, якщо вважати згубним той факт, що завдяки нашим інвестиціями співробітники "Мотор Січ" залишилися на своїх робочих місцях, якщо вважати дурістю те, що ми допомогли отримати більше доходів іншим українським компаніям авіабудівним, в такому разі, у цьому співробітництві дійсно є багато недоліків.

Але насправді завдяки появі у підприємства китайських інвесторів, на ринку КНР пронісся ураган під назвою "Мотор Січ". Все більше китайських користувачів і більше інвесторів переосмислили комерційну значущість української авіаційної промисловості, і більше того – вони більш достовірно і правильно сформували думку про Україну. Цей процес вже вийшов за рамки одного підприємства і відіграв позитивну роль в просуванні взаємовигідної, довгострокової та чесної співпраці між двома країнами. Це те, чому ми дуже раді і чим пишаємося.

– Розкажіть, будь ласка, все-таки коли і чому ви зацікавилися "Мотор Січчю", яка була ваша стратегія по відношенню до підприємства, і як складалася співпраця?

–​​​​​​​ Насправді, я дуже давно знав про компанію "Мотор Січ", це справа більш ніж десятирічної давності. У той час я проводив поглиблене дослідження підприємств цієї галузі по всьому світу, щоб увійти в галузь авіапрому. З тих самих пір в моїй голові міцно закарбувалося назва – "Мотор Січ". Я захоплююся віковою історією компанії, першокласними продуктами і ґрунтовною корпоративною культурою. Але справа перейшла в практичну площину тільки в 2014 р., коли відбулися перші контакти, і відбулося обговорення співпраці.

Величезний і постійний попит на авіаційному ринку Китаю і достатні гарантії фінансування, історія довгострокового дружнього співробітництва між Китаєм і Україною, висока ступінь відповідності між продукцією "Мотор Січ" і попитом на китайському ринку – комплекс всіх цих факторів привів мене до впевненості, що це обов'язково має бути взаємовигідне, взаимовиграшне та успішне співробітництво. Свою роль я бачив в тому, щоб з'єднати їх воєдино найбільш ефективним способом, зробити їх ще більш динамічними і цінними. Це було і є моє завдання, все дуже очевидно...

На жаль, згодом, з добре відомих причин, виживання підприємства, його подальший розвиток, продовження славної історії "Мотор Січ" і рух вперед до наступного 100-річного ювілею стали дуже проблематичними.

–​​​​​​​ Дійсно продукція "Мотор Січ" затребувана на китайському ринку?

– Згідно аналізу даних з відкритих джерел, загальний ринковий попит на авіаційні двигуни і наземні газові турбіни в Китаї досягне 1 трильйона доларів США у найближчі 20 років. Судячи з аналізу реальної ситуації, Україна є одним з найбільших зарубіжних постачальників двигунів в Китай, і в Китаї все ще знаходиться в експлуатації більше 1200 двигунів. В авіаційній промисловості Китаю та України технологічні шляхи і технічні стандарти мають високий рівень відповідності, а виробнича база і ланцюжок поставок продукції значною мірою доповнюють один одного. Крім торгівлі продукцією, у обох сторін також є більш великий і довговічний простір для співпраці в сфері розробок нових продуктів, спільне використання інтелектуальної власності, ланцюжку поставок тощо.

Але в той же час я повинен підкреслити, що якщо говорити виключно з точки зору продукції і технічного прогресу, навіть унікальний у всьому світі турбореактивний двоконтурний двигун D-18T виробництва "Мотор Січ", потужний турбовальний двигун D-136 і самий класичний турбовальний двигун серії ТВ3-117 незабаром зіткнуться з серйозною конкуренцією з боку китайських і світових аналогів І якщо не скористатися цим шансом, не зробити акцент на величезний китайський ринок і не наслідувати потребам користувачів, не модернізувати в найкоротші терміни продукцію і не поліпшити технологічну складову, в найближчі кілька років переваги, наявні на сьогоднішній день в українських авіадвигунобудівельних компаній на китайському ринку, просто втратять свою актуальність...

–​​​​​​​ Є багато варіантів співпраці з "Мотор Січчю". Чому був обраний шлях прямих інвестицій?

– Через впевненість та довіру. Під упевненістю мається на увазі моє повне визнання можливостей продукції, рівня технологій та корпоративної культури "Мотор Січ". Під довірою – моє повне визнання верховенства права в Україні, а також її бачення перспектив і здатності захищати інвестиції, розвивати економіку і сприяти розвитку свого суспільства. Звичайно, займатися суто торгівельною діяльністю безпечніше і вигідніше з комерційної точки зору. Але я і мої партнери сподіваємося на довгострокове співробітництво на взаємовигідних і взаємовиграшних умовах, і на підставі цих двох складових – впевненість і довіру, ми вирішили, що готові вкладати величезні суми в Україну.

–​​​​​​​ З моменту початку співпраці з "Мотор Січ" минуло 5 років. Як ви оцінюєте ситуацію сьогодні?

– Ми понесли величезні збитки, у зв'язку з тим, що відбулися непередбачені обставини, яких не повинно було статися.

–​​​​​​​ Це означає, що ваш план по відношенню до "Мотор Січ" до цих пір не реалізований? У чому Ви бачите причини, як оцінюєте результат і які дії робите?

–​​​​​​​ Будь-яка комерційна діяльність має свої ризики, і ми були повністю готові до них. Але у випадку з "Мотор Січ" несподівано те, що невдачі, удари і тиск, від яких ми постраждали, цілком виходять не з комерційної сфери. І ще більш несподівано те, що вони тривають донині. Звичайно, ми доклали багато зусиль і зробили багато спроб, щоб усунути ці впливи, які виходять з-за межі бізнес-правил, але ефект мінімальний.

Всім відомо, коли бізнес-середовища і бізнес-правила порушуються практично повністю, впевненість, довіра і репутація швидко руйнуються. А процес відновлення цих базових умов для здійснення комерційної діяльності – надзвичайно складний і дорогий.

–​​​​​​​ Китайські інвестори купили акції "Мотор Січ" ще в 2016 році, але на сьогоднішній день так і не увійшли у структуру управління компанії. Що відбувається?

– Це дуже хороше запитання і дуже цікаве. Напевно, ми б дізналися відповідь на нього при тому фантастичному сценарію, при якому було б вперше за всі ці роки скликано збори акціонерів. Адже ми досі не знаємо, у зв'язку з чим ми були необґрунтовано позбавлені наших законних прав без яких-небудь ясних пояснень.

–​​​​​​​ Скільки ви вже інвестували в "Мотор Січ", і які у вас стосунки з Богуслаєвим, який очолює підприємство з початку 90-х років минулого століття?

–​​​​​​​ Загальновизнаний факт у світі, що авіаційне двигунобудування є високотехнологічною галуззю з великими інвестиціями, високими ризиками і довгостроковим циклом. До цього ми були повністю готові, починаючи співпрацю. Станом на сьогоднішній день ми вклали в проект "Мотор Січ" вже понад 1 млрд дол. США, і, звичайно, це тільки початок.

А пан Богуслаєв – поважна людина, яким я дуже захоплююся, національний герой України і один з символів будівництва авіадвигунів. Я захоплююся його фундаментальним професіоналізмом, глибокими почуттями до компанії, гострою діловою хваткою і багатим досвідом управління.

– Один час йшла мова про те, що ви будете співпрацювати з концерном "Укрборонпром" по проекту "Мотор Січ" і передасте йому 25 % акцій. Ви відмовилися від цієї ідеї?

– Дуже і дуже шкода, що співпраця з "Укроборонпромом" не відбулося. Але ми не можемо повернути час назад, все вже в минулому....

У нас з "Укроборонпромом" був рік, щоб обговорити і продовжити угоду про співпрацю, але з невідомих причин, "Укроборонпром" не став використовувати цю можливість. Без діючої угоди, я не можу передати їм 25% акцій.

– Чому згодом Ви вибрали DCH як партнера, і що Ви очікуєте від цього партнерства?

– Олександр Ярославський володіє таким великим і різноплановим бізнесом і успішно розвиває його. Цього було досить, щоб довести, що він мудра, енергійна, далекоглядна людина, репутація якого вже давно перейшла за межі України. Ми розуміємо і поважаємо один одного, у нас спільні цінності та ідеали, у нас загальний напрямок і мета боротьби. Найголовніше, що ми твердо довіряємо один одному і готові працювати разом, попри будь-які труднощі та перешкоди. Тому ми почали співпрацю з "Мотор Січ" з DCH.

– Існує експертна думка, що без збуту 1000 двигунів в рік МС не зможе забезпечити необхідний рівень рентабельності і збанкрутує. Чи готові ви гарантувати замовлення, як мінімум, такого ж обсягу?

– Для підприємства з віковою історією процес точного розрахунку його точки беззбитковості дуже складний. Особливо в ситуації, коли необхідно розглянути можливість інвестування додаткових ресурсів для модернізації і поліпшення інфраструктури підприємства, можливостей обладнання і кваліфікації персоналу. Наскільки мені відомо, багато років тому, коли ринковий попит на продукцію "Мотор Січ" був високим і стабільним, річні продажі двигунів становили близько 1000 одиниць, у той час рентабельність компанії була дуже гарною.

У разі стабільного виробництва і роботи підприємства і якщо всі виробничо-технологічні показники будуть у нормі, тоді попит на китайському ринку сьогодні достатній для того, щоб у "Мотор Січ" була необхідна кількість замовлень. Але при цьому мене турбує, чи достатньо до того моменту буде виробничих потужностей у підприємства? Чи можна гарантувати безперебійний ланцюжок поставок? Достатньо сучасний технологічний рівень і рівень організаційного управління виробничим процесом? І вистачить фахівців для виконання науково-дослідницьких і виробничих завдань?

– Які у вас думки про майбутній розвиток підприємства "Мотор Січ"?

– Після того, як всі проблеми будуть вирішені належним чином, і "Мотор Січ" відновить нормальну роботу, я буду цілком і повністю впевнений у майбутньому підприємства

– Що ви думаєте про розвиток інших, не китайських, напрямів експорту продукції та інших форм експансії МС? Наприклад, Туреччина, Ізраїль та інші.

– "Мотор Січ" завжди буде українською компанією, і в той же час вона повинна виходити на світовий рівень і стати глобальною. Виходячи з принципів верховенства права, поваги до діловим партнерам і дотримання бізнес-правил, ми рішуче заохочуємо і підтримуємо всі шляхи і методи, що сприяють розвитку підприємства.

– Кажуть, що скорочення майже 8 тисяч робочих місць на "Мотор Січ" обумовлено тим, що ви вивезли персонал для роботи на своєму китайському заводі, а сам український завод плануєте закрити. Це правда? Чи можливий в принципі перенесення виробництва авіадвигунів з України в Китай?

– Ваше перше питання – це, напевно, жарт? Я думаю, що цей факт дуже легко перевірити, і про це не варто навіть і говорити.

У іншому ж, кожен, хто знайомий з галуззю авіаційних двигунів, розуміє, що, за винятком форс-мажорних обставин, таких як війна або стихійні лиха, переміщення виробничих потужностей з виробництва авіаційних двигунів спочатку неможливо з точки зору як економічних і тимчасових витрат, так і технічних аспектів реалізації.

Я хотів би ще раз офіційно заявити, що у нас ніколи не було навіть думки про закриття заводу в Україні, не кажучи вже про якісь плани гіпотетичного перенесення виробництва. "Мотор Січ" завжди буде українським підприємством і завжди буде існувати на українській землі. В цьому не повинно бути ніяких сумнівів!

– В Україні побоюються неконтрольованого трансферу технологій авіабудування в разі придбання вами "Мотор Січ". Як Ви прокоментуєте цю думку? Які гарантії того, що це не станеться, можете дати?

– Наскільки мені відомо, український уряд має дуже досконалу систему контролю за імпортом та експортом технологій. І ця система протягом багатьох років ефективно і регулятивно виконує свої функції: одночасно просуваючи міжнародне співробітництво, вона в значній мірі захищає національні інтереси держави Україна.

Нашими головними пріоритетами є суворе дотримання законодавства, включаючи податкові зобов'язання і трудове законодавство; повагу, захист і постійний розвиток інтелектуальної власності і технологій; повага до партнерів, взаємна вигода і довгостроковий розвиток.

– Модернізація "Мотор Січ" і в цілому розвиток високотехнологічних бізнесів вимагає значних вкладень. США і ЄС не зацікавлені інвестувати в розвиток високих технологій в Україні. Готова ваша компанія до цього, і про який масштаб інвестицій могла б йти мова?

– У відповідності з ринковим попитом і потребами споживачів, а також на основі розумного контролю над витратами, постійне інвестування коштів для проведення технологічної трансформації підприємства є необхідною умовою для забезпечення того, щоб "Мотор Січ" могла зберегти свої переваги і розвиватися в довгостроковій перспективі. Особливо в будівництві авіадвигунів і перед обличчям таких запеклих викликів і конкуренції, які існують у сучасному світі. Ми дуже ясно це розуміємо.

Що стосується основних питань, пов'язаних з прийняттям рішень в компанії, нам необхідно провести переговори з нашими партнерами і прийняти остаточне рішення на загальних зборах акціонерів компанії. Немає сумнівів у тому, що в майбутньому інвестиції в модернізацію підприємства, а також в дослідження і розробку продуктів і технологій ніколи не будуть нижче нинішнього рівня інвестицій. Більше того, я вважаю, що розмір наших інвестицій буде на порядок вище.

– На вашу думку, можуть бути у будь-якої держави, не тільки України, підстави для протидії угоді двох приватних компаній?

– В будь-якій демократичній правовій державі закон є єдиним стандартом для підтримання соціальної справедливості і порядку, а також останньою інстанцією.

– Які наслідки мала справа "Мотор Січі" для вашого бізнесу в Китаї і інших країнах?

– Понесені великі збитки, і ми будемо рішуче відстоювати свої законні права та інтереси.

– Інформація про те, що Ви і інші інвестори, представлені в Україні компанією Skyrizon, подаєте позов до держави Україна на $ 3,5 млрд через арешт своїх пакетів акцій ПАТ "Мотор Січ", справила ефект вибуху бомби. Розкажіть, будь ласка, чому було прийнято рішення піти саме цим шляхом.

– Ми віримо в справедливість і неупередженість закону, ми віримо в бездоганність і неупередженість судової системи, і нам необхідно прийняти правові заходи для захисту наших законних прав та інтересів. Це наше право.

– Якщо до міжнародного арбітражу не дійде, і ситуація буде врегульована, є ймовірність, що Ви займетеся ще якими інвестиційними проектами в Україні?

– Україна - гарна і добра країна з міцним фундаментом для розвитку і безмежним потенціалом розвитку. Звичайно, коли я буду переконаний, що законні права та інтереси інвесторів можуть бути ефективно захищені, я готовий шукати додаткові можливості для бізнесу. Україна і Китай дуже добре доповнюють один одного у всіх секторах, чи то промисловість, сільське господарство, будівництво інфраструктури, фінанси, культура чи інші сфери. Я твердо вірю в мудрість і мужність українського народу і щиро бажаю вашій країні процвітання і багатства.

– А у разі, якщо Ви виграєте інвестиційний спір з державою Україна у Вас збережеться інтерес до інвестування в економіку нашої країни?

– Виграш у суді не завжди означає перемогу, моє розуміння перемоги – це спільно з Україною розділити радість від успіху. Я щиро сподіваюся, що ми з державою Україна зможемо прийти до взаємної вигоди, взаємної перемоги і до спільного розвитку – ось той результат, який ми повинні отримати.