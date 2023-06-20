Валютный беспредел. Обмен "старых" долларов вышел из-под контроля: кто виноват и что делать

На валютном рынке несколько недель назад возникла проблема с обменом валют. Банки и обменные пункты в начале подняли комиссию при приеме не только ветхих и сильно поврежденных купюр иностранных валют, но и тех, которые имеют мелкие дефекты. Затем отказались от их приема практически полностью.

Граждане, которым не удалось обменять валюту, начали обращаться в Нацбанк и к депутатам. Представители профильного комитета Рады говорят, что в сутки приходило до 500 жалоб на обменные операции.

В НБУ проанализировали обращения и выделили две ключевые проблемы: первая возникает при обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, вторая – при обмене банкнот давних лет выпуска.

Там заявили, что ситуация создана искусственно, и в скором времени она будет исправлена. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сказал, что проблема обострилась в мае, после чего ее начали обсуждать с представителями финансовых учреждений.

"Наблюдаем возникновение, по нашему мнению, искусственной ситуации по износу (купюр – ред.). Услышали мнения представителей банковского и небанковского сектора, какие изменения, по их мнению, будут способствовать улучшению ситуации", – сообщил Гелетий.

Ограничения по приему изношенных и поврежденных купюр существуют достаточно давно. Сейчас действует инструкция НБУ от сентября 2018 года. Согласно этому документу, небольшими повреждениями, которые не могут быть причиной отказа в принятии купюры считаются: локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости; отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 мм2; пятна - не более трех диаметром до 5 мм каждое; надрывы или надрезы - не более трех длиной до 3 мм каждый; отверстия и проколы - до четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Если купюры повреждены больше допустимого, то их могут отказаться принимать по установленному курсу и банки и точки обмена других финансовых учреждений. До последнего времени такие купюры принимали с комиссией, которую каждый банк или финучреждение определяло самостоятельно.

Покупка существенно поврежденных купюр проводится для последующего их обмена в банках-эмитентах на новые. Эта процедура называется “инкассо”. Но далеко не все банки в Украине занимаются таким обменом напрямую. Ее часто проводят через посредников – продают купюры иностранным банкам, у которых есть договоры для проведения инкассо с банком-эмитентом. Затем эти банки уже непосредственно занимаются обменом. Процедура требует дополнительных затрат, которые покрываются комиссией.

Решили больше заработать

Перевозка валюты обычно происходит авиатранспортом. В Украине этим занималась немецкая Lufthansa. Но из-за запрета полетов на период войны, логистика усложнилась, а затраты на нее увеличились. Это подтверждают в НБУ. "Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо", – сообщили в регуляторе.

Обменные пункты действительно начали постепенно увеличивать комиссию за прием поврежденных купюр. Формальные основания для этого были. Но реальные причины скорее всего никак не зависели от удорожания “инкассо”. Обменки просто решили воспользоваться ситуацией и побольше заработать. Такая версия звучала на совещаниях, которые проводил НБУ с представителями банков и финучреждений на прошлой неделе, сообщили изданию некоторые их участники. Такую же версию назвал РБК-Украина и глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Проблема в том что это очередная схема заработка на воздухе или на людях. Они сами выдумывают проблемы с купюрами и сами выставляют другой курс или маржу", – отметил депутат.

Кроме увеличения маржи, при обмене стали больше придираться к состоянию купюр. Участились случаи, когда пункты обмена отказывались принимать по установленному курсу купюры даже с мелкими повреждениями. Собеседник издания на финансовом рынке отметил, что несмотря на имеющиеся формальные нормы для оценки качества купюр, в реальности его определить сложно.

"Во многих случаях оценка может быть достаточно спорной", – отметил он. Если клиент не соглашается с оценкой купюры пунктом приема, то может пожаловаться в Нацбанк. Но результата ждать довольно долго, поэтому есть вероятность, что он согласится на комиссию. Это, конечно же, на руку финучреждению, поэтому такой трюк и применяли при обмене валюты.

Дополнительно осложнил обменный процесс слух, запущенный в банковских кругах в мае, о том, что долларовые купюры 1996 года выпуска будут запрещены для приема. "Некоторые банки решили заранее сократить прием таких купюр", – сказал РБК-Украина собеседник с банковского рынка. В НБУ уже заявили, что нет никаких решений, которые запрещают валютно-обменные операции с иностранной валютой, в частности обмен долларов США 1996 года и выпущенные в обращение ранее. "Это касается… всех номиналов долларов США, которые выпускались ФРС с 1914 года до сих пор", – сообщили в НБУ.

К концу мая проблема заострилась практически до предела после того, как ПриватБанк отменил принятие наличной валюты терминалами. Такое решение было принято 29 мая.

Почему ситуация осложнилась?

Финучреждения, выкупая поврежденные купюры через обменники, могли использовать их тремя способами. Первый – сдавать их в банки, которые занимаются инкассо. Но сейчас этой процедурой практически не занимается никто, говорят источники издания на рынке. Так что все поврежденные купюры остаются в Украине. Второй – использовать как средство платежа за границей. Это сложная процедура, и может быть связанная с вывозом денег. Третий – перевод на карту (счет) через банковский терминал. В основном для этого использовали терминалы ПриватБанка. Но сам банк инкассо не занимался и не занимается. По неофициальной информации, в ПриватБанке могло скопиться поврежденных купюр уже на несколько десятков миллионов. Чтобы прекратить наплыв таких денег банк и перекрыл принятие наличных. Но с 22 июня услуга будет возобновлена - об этом сообщил сам банк. Дополнительных комментариев в Привате не дают, но источники, знакомые с ситуацией, говорят, что это ослабит накал на обменном рынке.

Буквально в ближайшее время Нацбанк должен сообщить, какие меры планируется принять или уже приняты, для того чтобы нормализовать ситуацию с обменом валюты.

В профильном комитете Рады говорят, что будут следить за действиями НБУ и добиваться, чтобы никаких дополнительных ограничений не было.

“Есть разъяснение НБУ и его нормативка. Я хочу, чтобы это просто выполнялось. Ветхие купюры по определению НБУ пусть принимают как хотят. Но все остальные – по оглашенному курсу и без комиссий. С 1914 года выпуска”, – заявил Гетманцев.