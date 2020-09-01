Уроки карантину: як будуть працювати школи в новому навчальному році

Школярі сьогодні вперше за останні півроку сядуть за парти. Через жорсткий карантин минулий навчальний рік закінчився для дітей у режимі дистанційного навчання, плавно перейшовши в літні канікули.

І, незважаючи на кілька місяців підготовки до навчання в умовах карантинних обмежень, далеко не всі школи відчинять двері учням. Принаймні у найближчі тижні в деяких містах через гнітючу статистику щодо коронавирусу навчання продовжиться онлайн.

Але й у тих школах, які повертаються до повноцінної роботи, також не все гладко. Нерідко керівництву навчальних закладів доводиться самостійно придумувати, як убезпечити навчальний процес і дотриматися рекомендацій чиновників. Це не завжди до душі батькам, які часто скептично налаштовані до експериментів з форматами навчання.

Назад за парти

Кабінет міністрів дозволив відновити очне навчання у містах і районах "зеленої", "жовтої" і "помаранчевої" карантинної зони. На території, що має "червоний" рівень епідемічної небезпеки, перші два тижні навчання пройдуть онлайн. Якщо епідемічні показники покращаться, діти зможуть відвідувати школу.

Початок цього навчального року буде відрізнятися не тільки відсутністю традиційної святкової лінійки. Урочисті "перші дзвінки" у скороченому форматі в основному пройдуть лише для першокласників. Щоби знову відчинити двері для учнів, у школах мусять дотримуватися "рамкових" рекомендацій від профільних відомств.

У МОЗ і МОН наполягають, щоби школи впроваджували жорсткі санітарно-гігієнічні правила і уникали масового скупчення дітей. Для цього потрібно зробити максимально гнучкий графік.

І педагоги, і батьки скаржаться, що подекуди ці рекомендації занадто розпливчасті і неконкретні. До того ж далеко не всі з них можна застосувати на практиці. А тому в кожному закладі освіти і формат, і умови навчання будуть кардинально відрізнятися.

Фото: freepik.com

Керівництву шкіл доводиться самостійно продумувати весь сценарій навчання "викручуватися", спираючись на наявні ресурси. Десь вирішили змістити час уроків, десь- розділити клас на групи, які будуть відвідувати заняття по черзі.

Влада міст, які потрапили в "червону зону", також не поспішає слідувати вказівкам зі столиці. В Івано-Франківську вирішили не переводити школи на дистанційне навчання, а натомість продовжили на два тижні канікули. У міськраді Чернівців заявили, що їхні школи будуть самі вирішувати, як працювати з 1 вересня, після того, як опитають батьків.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Чернівецької гімназії №5 – спеціалізованої школи I ст. №23 Галина Фурдига каже, що в їхньому закладі вирішили не наражати дітей на ризик і поки навчати дистанційно. "У нас для кожного класу створений його Classroom. Вчителі за посиланням заходять в клас і проводять заняття онлайн", – пояснила педагог.

Коли місту дозволять вийти з "червоної зони", у гімназії планують ввести змішаний формат навчання, зазначила Фурдига. "У нас великі класи – понад тридцять осіб. Метраж наших кабінетів не дозволяє забезпечити належну дистанцію між дітьми. Тому ми ділимо клас навпіл, і діти будуть приходити на уроки через день. Буде двотижневий цикл", – сказала співрозмовниця.

У Тисменецькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів до 15 вересня також будуть проводити навчання віддалено, розповіла виданню директор Марія Люта. Весь район за епідемічними показниками віднесли до "червоної зони".

"Класні керівники ведуть роботу через платформу Classroom і Viber. Навчання проходить згідно з розкладом уроків, який склала школа. О 8:30 розпочинають заняття початкова школа, 5-11 класи – з 9 години ранку", – пояснила Люта.

Фото: УНІАН

Ще до початку занять у батьків накопичилося чимало претензій до того, як буде організовано навчання. На Facebook-сторінці громадського об'єднання "Батьки SOS" користувачі скаржаться, що всі витрати на закупівлю масок, антисептиків та інших засобів гігієни переклали на батьків. Іншим не подобається розклад навчання і позмінний графік.

Багато вказують на проблему з групою продовженого дня. Приміром, Саша Александрова розповіла, що у львівській школі, куди йде в перший клас її дитина, група розрахована тільки на вісім осіб, насамперед – пільговиків. Тоді як у класі 31 учень і у багатьох працюють обоє батьків, уточнила жінка.

Користувачі на сторінці спільноти також обурюються через умов, які висувають педагоги, прикриваючись рекомендаціями МОЗ. Деякі з них здаються абсурдними. Наприклад, якщо учень пише щось на дошці, використовуючи крейду, він зобов'язаний бути в рукавичках. Цей же атрибут має бути під час занять з комп'ютером або практично-лабораторних робіт.

Співголова об'єднання "Батьки SOS" Олена Парфьонова опублікувала скріншот повідомлення, де вчителька просить складати зошити тільки у файлах, "щоби зошити не контактували між собою".

"Може, МОН вже зробить якийсь лист святого письма з розвінчання міфів, тому що на місцях вже близько до шапочки з фольги як щоденний, невід'ємний атрибут школяра", – обурюється Парфьонова.

Директор школи-ліцею №6 ім. Назарія Яремчука в Тернополі Олександр Остапчук вважає, що навчальні заклади, звичайно, мають зважувати всі ризики, що супроводжують процес навчання. Але замість перекладання відповідальності на батьків і "креативу", потрібно слідувати вказівкам профільних міністерств, впевнений Остапчук.

"Це ненормально, коли батьки мусять самі купувати дезінфектори. У школі є адміністрація, яка несе за це відповідальність. Якщо трапляються якісь критичні ситуації, коли школа і міська рада не справляються, то, звісно, звернуться за допомогою до батьків. Але ніякого примусу бути не повинно", – пояснив РБК-Україна співрозмовник.

У школі, якою керує Остапчук, для безпеки учнів вирішили розділити час початку занять: молодша школа приходить на 8:30, а середня і старша – на 8:15. Крім того, усі класи розділять на дві групи. Відвідувати уроки вони будуть по черзі: в один день – одна група, на наступний день – друга. Поки частина класу буде на уроці, інші діти будуть виконувати завдання самостійно вдома.

"Зараз наш навчальний цикл буде розрахований на два, а не один тиждень. Відповідно, вчителі три теми мають викласти за два уроки. Але ми вважаємо, що нічого страшного в цьому немає. Можливо, ми навчимося давати дітям той матеріал, який їм справді потрібен, а не просто "лити воду", – пояснив Остапчук.

Розвести час навчання вирішили і у Харківській загальноосвітній школі №160, розповіла виданню директор закладу Лариса Шевченко. Молодша школа буде розпочинати заняття в 8 ранку. Середня та старша – о 8:30.

Вона пояснила, що школа відштовхується від рекомендацій міністерств і профільних органів. Але на засіданні педагогічної ради вони можуть додатково ухвалювати рішення, які стосуються внутрішньої роботи колективу. Дітей, які страждають хронічними захворюваннями, керівництво школи може рекомендувати перевести на так звану сімейну форму навчання.

"Ми можемо виносити це питання на засідання педагогічної ради. Але лише за заявою батьків. Вони самі вирішують, яку форму навчання їм обрати. Поки що до нас таких звернень не надходило", – зазначила Шевченко.

Фото: freepik.com

Директор київської школи №5 Світлана Олексюк констатує: навчання в кожній із шкіл неодмінно буде відрізнятися. За її словами, частина занять у їхній школі вчителі проводитимуть в актовому залі, ще частина – на вулиці зважаючи на те, що навчальний заклад розташований поруч із Ботанічним садом. У цілях безпеки носити підручники додому учні не будуть. Їх рекомендують залишати в школі, а вдома навчатися за допомогою гаджетів і комп'ютерів.

Деякі дисципліни – наприклад, інформатика або мистецтво – для середньої школи будуть викладатися тільки дистанційно, пояснила Олексюк. Крім того, для окремих класів можуть вводити один день навчання віддалено. Запускати дітей всередину школи перед початком занять будуть у різний час, але самі уроки розпочинатимуться однаково – о 9 ранку.

"Ми подивимося, як це буде відбуватися. Ми знаходимося в районі, де зараз можливі затори. Якщо це буде незручно батькам, оскільки більшість дітей привозять до школи, ми будемо ще корегувати як розклад уроків, так і графік канікул. Початок і кінець уроків ми плануємо зробити гнучким. Виводити дітей у дві зміни ми не будемо", – розповіла РБК-Україна керівник столичної школи №5.

Не менше педагогів і батьків турбує те, що буде в разі, якщо хтось із дітей захворіє. Керівники шкіл пояснюють: згідно з рекомендаціями МОЗ, якщо у дитини виявлять коронавірусну інфекцію, весь клас доведеться відправити на двотижневу самоізоляцію.

Набагато більше складнощів буде, якщо вірус виявлять у когось із учителів. Тоді на самоізоляцію потрібно буде піти всім педагогам і дітям, які з ними контактували.

Учителі мають у будь-якому разі дотримуватися відстані від дітей, щоби уникнути можливості передачі інфекції. Якщо захворіє навіть декілька вчителів, тоді є ризик, що на карантин потрібно буде закрити цілу школу, побоюються директора. Втім, багато з них не виключає, що у вересні підходи до організації навчання доведеться переглядати.