Прийом 112: чому телеканал соратника Медведчука витісняють з ефіру

Телеканал "112 Україна" у четвер, 26 вересня, позбувся ліцензій на цифрове мовлення. Відповідно, його позиції в телерейтингу знизяться на третину. На каналі назвали рішення регулятора наступом на свободу слова. Формально він порушив умови ліцензування, але претензії були і раніше через “ворожу пропаганду”.

Чому "112 Україна" залишився без ліцензії і хто може бути наступним – у колонці кореспондента РБК-Україна Влада Красінського.

Майже рік тому Верховна рада минулого скликання звернулася до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з пропозицією ввести санкції проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Депутати побачили в їх роботі прояви російської пропаганди і поширення ідеології тероризму. Незадовго до цього у "112" також закінчився термін ліцензії на цифрове мовлення.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення протягом останніх п'яти років винесла телеканалу кілька попереджень. Справа в тому, що "112 Україна" працює через п'ять різних компаній, які отримали регіональні ліцензії на розважально-інформаційне мовлення. За фактом, всі вони транслювали тільки всеукраїнський інформаційний телеканал – "112 Україна".

Юристи каналу стверджують, що 35 разів намагалися переоформити програмні концепції, однак регулятор їм відмовляв. Нацрада, у свою чергу, спирається на рішення Верховного суду, який визнав її дії правомірними. У ході тривалої тяганини Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив регулятору відмовляти у продовженні ліцензій компаніям, через які мовить "112".

Фактично рік телеканал працював з простроченою ліцензією і Нацрада нічого не могла з цим вдіяти. СБУ почала перевірку в рамках клопотання Ради про санкції, але з результатами теж не поспішала. Після президентських виборів власник NewsOne і "112 Україна" нардеп Тарас Козак купив ще один канал – ZIK. Усі разом вони ввійшли в новий медіахолдинг "Новини".

Козак входить до найближчого оточення кума президента Російської федерації – Віктора Медведчука. "112 Україна" і NewsOne активно висвітлювали виборчу кампанію його ситуативного союзника Юрія Бойка, а потім і їх спільного політичного проекту "Опозиційна платформа - За життя". Перед виборами вони двічі їздили в Москву домовлятися про дешевий газ і співробітництво з Росією, трансляції вели саме ці телеканали.

Нова влада вперше відреагувала на інформаційну діяльність каналів Козака після спроби NewsOne провести телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24". У відповідь на анонс передачі глава СБУ Іван Баканов запропонував терміново скликати РНБО і ввести санкції проти NewsOne і "112 Україна" з метою "не допустити реалізацію країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії". Телеміст в результаті скасували і санкції знову відклали, мовляв, СБУ все ще не знайшла достатніх підстав.

За підсумком парламентських виборів ОПЗЖ отримала другу найбільшу фракцію у Верховній раді. Враховуючи розгромну перемогу "Слуги народу", на місця в уряді вона не претендувала, але отримала керівні посади в кількох комітетах. Так комітет з питань свободи слова очолив ще один соратник Медведчука – Нестор Шуфрич.

Функції цього комітету в новому парламенті були дуже обмежені, але, коли Нацрада знову взялася за перевірки холдингу Тараса Козака, його колега по ОПЗЖ почав регулярно виступати на захист цих телеканалів. 5 вересня регулятор заявив, що попросить суд позбавити ліцензії NewsOne за "розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті в ефірі каналу". Незадовго після цього апеляційний суд дозволив Нацкомісії прийняти рішення по "112 Україна".

На засіданні в четвер, 26 вересня, регулятор відмовився продовжувати йому ліцензію через систематичні порушення. Ряд місцевих і регіональних телеканалів також скаржилися, що не можуть вести мовлення через те, що їх місця зайняті компаніями з групи "112 Україна". Член Нацради Сергій Костинський розповів, що оператора цифрової мережі "Зеонбуд" оперативно повідомлять про ухвалені рішення. На звільнені місця в мультиплексі МХ-5 буде оголошено конкурс.

"Влада злякалася об'єктивної інформації. Але ми не боїмося доносити правду до наших глядачів. І ми продовжимо це робити сьогодні, завтра і завжди. Ми залишаємося в ефірі, ми залишаємося в інтернеті. Ми дорожимо довірою наших глядачів і читачів. Ми продовжуємо працювати", – заявив за підсумками засідання генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Слід зазначити, що телеканал втратив право на трансляцію тільки через цифрові приставки Т2. В компанії "Зеонбуд" РБК-Україна пояснили, що вимкнуть "112 Україна" з цифрового ефіру як тільки отримають офіційний документ від Нацради. Приблизно опівдні в п'ятницю користувачі приставок Т2 побачать на місці цього каналу чорний екран. У той же час в супутниковому і кабельному сегменті він продовжить мовлення, як і в інтернеті.

Колишня заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова повідомила, що після відключення в ефірній цифровій мережі "112 Україна" втратить 36% в рейтингах. Однак, за її словами, він все одно утримує першу позицію серед інформаційних телеканалів. Найближчі конкуренти "112 Україна" – "Прямий", NewsOne і ZIK.

“Згідно панелі вимірювання телеканал втратить близько 40%. Однак ми залишаємося в ефірі, залишаємося в інтернеті. Телеканал "112 Україна" і пов'язані з ним сайти продовжать свою роботу", – розповіли РБК-Україна на каналі.

Основним рупором на захист "112 Україна" очікувано стала ОПЗЖ. Не церемонячись у виразах її представники звинуватили Банкову в спробі взяти телеканал під контроль. Згідно із розтиражованою заявою, "курирує" цей процес особисто глава Офісу президента (ОП) Андрій Богдан.

"Послужливі маріонетки з Нацради виконали наказ влади розправитися з незалежним телевізійним каналом. Своїм рішенням Нацрада узаконила рейдерське захоплення телеканалу – те саме захоплення, яке, як повідомляли експерти і журналісти, готувалося в Офісі президента", – йдеться в повідомленні партії.

В Офісі раніше заявили, що уважно стежать за ситуацією. Також на Банковій анонсували оновлення складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Як відомо, на даний момент закінчився термін повноважень трьох її членів. “Переконані, що свобода слова є невід'ємною частиною демократичної держави. У той же час всі мовники повинні дотримуватись законодавства та умов ліцензії", – зазначила прес-служба ОП.

У Раді національної безпеки і оборони днями заявили, що СБУ продовжує санкційну перевірку "112 Україна" і NewsOne. Інформоване джерело РБК-Україна на телевізійному ринку стверджує, що історія з холдингом Козака тільки починається.



"Існує велика ймовірність, що до нового року позбудеться ліцензії і NewsOne. Таке завдання обговорюється", – уточнив співрозмовник видання.