Укол поза чергою. Як в Україні намагаються врятувати кампанію вакцинації

Разом із медиками і військовими в Україні почали вакцинувати публічних людей. Ніякої спеціальної черги для них немає. Про те, чому політикам і артистам дозволили щеплення на першому етапі вакцинації – в матеріалі РБК-Україна.

В Україні триває кампанія вакцинації. Першими укол мають отримати медики, які працюють в "ковідних" госпіталях. Паралельно прищеплюють працівників та мешканців будинків престарілих, а також військових з ООС.

До старту вакцинації українська влада хвилювалися, що бажаючих зробити укол буде не багато. Їх побоювання виправдалися. Ажіотажного попиту немає – ті, хто борються з коронавірусом на передовій, робити щеплення не поспішають. І це проблема, адже для колективного імунітету МОЗ ставить за мету прищепити хоча б 60%, а ще краще – 80% населення країни.

Після того як в країну прибула вакцина, проблем додалося. Неготових щепитися – теж. Виявилося, що обіцяний європейський препарат від Oxford/AstraZeneca чомусь називається Covishield і виготовляється індійським Serum Institute. На МОЗ посипався шквал закидів. Влада намагалася виправдати ефективність привезеної вакцини.

У підсумку найпереконливішою виявилася посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. Великобританія і Канада, до речі, теж закупили для своїх громадян продукцію AstraZeneca з Індії.

"Вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильними", – пояснила дипломат.

Інша проблема, з якою почали стикатися вже під час щеплень – комплектація флаконів з препаратом. Кожен із них розрахований на 10 доз. Після відкриття їх потрібно використати протягом 6 годин або утилізувати.

МОЗ оперативно вніс зміни в етапність вакцинації, дозволивши позачергово зробити щеплення публічним особам і громадським діячам. У такий спосіб влада збирається вбити відразу двох зайців: переконати пересічних громадян вакцинуватися та використати залишки з уже розпакованих флаконів. От тільки поки все це відбувається в ручному режимі.

Без ентузіазму

"З усього реанімаційного відділення серед 24 співробітників тільки двоє погодилися на вакцинацію – це я і ще одна медсестра", – сказав завідувач цим відділенням Олексій Куценко 25 лютого, в перший день вакцинації столичних медиків. Він працює в Олександрівській лікарні – одному з форпостів боротьби з коронавірусом не тільки в Києві, але й у всій країні.

Ця новина відразу облетіла соцмережі і медіа. Схожа інформація доходила і з інших регіонів. У Чернігові з 280 лікарів першої хвилі погодилися на вакцинацію лише 87, близько 150 вже перехворіли, повідомив секретар міськради Олександр Ломако.

Назвати такий стан справ несподіванкою складно. Про майбутню проблему РБК-Україна вже писало раніше.

У день прибуття вакцини головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тільки 38% медпрацівників з першого етапу готові до вакцинації. Це далеко не найкращий приклад для решти українців, значна частина з яких коливається або зовсім не хоче щеплюватися.

Готовність лікарів вакцинуватися в регіонах відрізняється. Наприклад, у Києві на щеплення записалися приблизно 30% медиків з першої черги, в Харківській області – приблизно 70%, говорить президент Асоціації анестезіологів, лікар-експерт МОЗ, професор Сергій Дубров.

Серед військовослужбовців ситуація ще гірша. Головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим заявив, що на щеплення погодилися всього лише 7 тисяч солдатів із 40 тисяч особового складу ООС.

Якщо відсунути в бік різного роду конспірологічні теорії, то головних причин відмови кілька. Перша – сумніви щодо безпеки і вивченості вакцин.

Наприклад, частина експертів, навіть з числа тих, хто загалом за вакцинацію, кажуть, що в Україну нібито привезли несертифікований препарат, зазначив Дубров.

"При цьому в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стверджують, що препарат пройшов експертизу і з ним все добре", – розповів РБК-Україна лікар-експерт МОЗ.

Друга причина – серед тих, хто відмовляється вакцинуватися, багато перехворіли. Однак через три місяці після хвороби людина ризикує заразитися знову, а вже через шість місяців у більшості випадків захист зникає. МОЗ та експерти з усього світу стверджують, що імунітет від вакцини сильніший ніж від перенесеної інфекції.

У цьому плані Україна не унікальна. Скептичні настрої серед медиків на старті вакцинації були і в Німеччині, і у Франції, і в Австрії, і в США.

"З боку різних експертів, ЗМІ була інформація, що нібито півроку після хвороби не можна робити щеплення. Це не так. У наших рекомендаціях від МОЗ зазначено, що після хвороби можна відкласти вакцинацію на півроку, зважаючи на дефіцит вакцин. Але якщо хтось бажає отримати щеплення – будь ласка", – пояснив Дубров.

Що стосується ситуації в Олександрівській лікарні, тоді, дійсно, прищепили тільки двох людей з відділення інтенсивної терапії, каже лікар-експерт МОЗ. Але в той же день у всій лікарні провакцинували майже сто осіб, які працюють з хворими COVID-19, пояснив Дубров.

Інформацію про те, що медпрацівники не хочуть вакцинуватися, міністр охорони здоров'я Максим Степанов називає "фейком". За його словами, ті, хто відмовляється від щеплення, вже перехворіли COVID-19 і "просто хочуть отримати захист трішечки пізніше". Ці медики вакцинуються через місяць-два, стверджує Степанов.

Темпи вакцинації залишають бажати кращого. Станом на 8 березня щеплення отримали менше 18 тисяч осіб. Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 2 180, мабуть, через те, що в першу хвилю також потрапили бійці в зоні ООС. Явно кульгає за цим показником Закарпатська область, де, до речі, в останні тижні лютує епідемія. За весь період вакцинації там прищепили тільки 324 осіб.

"Вакцинація проводиться мобільними бригадами. І зараз триває підготовка додаткових бригад. Спочатку підготували одну-дві бригади на регіон, вже готові тренери, які будуть навчати бригади безпосередньо на рівні областей. Буде більше бригад – буде більше щеплень", – розповів виданню член оперативного штабу МОЗ, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Як Елвіс Преслі

"Вчора на Буковині прищепили 54 людини. В одному флаконі – 10 доз. Тобто 6 доз вакцини викинуто "в смітник" (утилізовано), адже після розкриття флакон не можна більше 6 годин зберігати. Можна було без проблем, вакцинувати керівництво області. Можна було вакцинувати інших медиків червоної зони. Можна було щепити тих, хто бажає (є авторитетні люди, які хотіли вакцинуватись і показати приклад громаді)", – написала в Facebook лікар-інфекціоніст з Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко 26 лютого.

З цими проблемами регіональні координатори та мобільні бригади почали стикатися з першого дня. Тобто залишки довелося викидати, хоча вакцин і так не вистачає.

МОЗ відреагував на зауваження фахівців і 1 березня видав наказ про те, як витратити залишкові дози. Відомство дозволило використовувати препарат з уже відкритих флаконів для вакцинації поза чергою громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних громад. Мета – популяризація вакцинації. Так першими на камери уколи вже отримали президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я і головний санлікар.

"Так, як свого часу Елвіс Преслі на своєму прикладі підтримав вакцинацію проти поліомієліту, публічні люди прищеплюються в Ізраїлі, США. У ролі таких публічних особистостей можуть виступати і ієрархи церков. І якщо вони подадуть приклад, це підвищить довіру до вакцинації. Мені здається, що всі українські політичні лідери також мають підставити своє плече для популяризації вакцинації", – сказав Лапій.

За його словами, ще під час тренінгів мобільним бригадам говорили, як чинити з залишками доз у флаконах. Але після того, як в оперативний штаб почали знову надходити запитання, вирішили оформити це письмово, щоби перестрахуватися від свавілля на місцях. І заодно прописати там можливість залучення публічних осіб, щоби підвищити довіру до імунізації.

"Ми рекомендуємо колегам: наше завдання провакцинувати в першу чергу тих, хто не хворів. Далі пропонуємо вакцинуватися медпрацівникам, які перехворіли менше ніж півроку тому. Якщо є одна або декілька доз у флаконі, а охочих щепитися на місці більше немає, тоді пропонують іншому персоналу в лікарні – наприклад, ліфтеру, секретарю, бухгалтеру тощо", – пояснив імунолог.

Відбір тих, кому дістануться решта доз – прерогатива здебільшого регіональних координаторів. Вони беруть на себе повноваження щодо популяризації і можуть запрошувати публічних людей для щеплення, зазначив Лапій.

"Припустимо, я їду в лікарню №3, поруч з нею Пологовий будинок №6, ЦПМСД №2 Дніпровського району. Я відразу їм дзвоню і питаю, чи є у них охочі зробити щеплення. Так, є. Кажу: будьте напоготові, можливо, мені знадобляться кілька людей. І коли вакцинація підходить до кінця і я бачу, що у мене кратність до десяти не виходить, я дзвоню комусь із них і прошу прислати, наприклад, двох людей", – пояснив РБК-Україна координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Якщо бажаючих на місці немає, то він може запропонувати решту дози комусь із публічних людей, політиків і журналістів. Ніякої спеціальної черги для них не передбачено. Їх доводиться підшукувати в екстреному режимі або мати заготовлені контакти тих з них, хто не проти зробити щеплення.

Деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела написали, що невикористані препарати можуть продати приватним клінікам. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також допустив, що якусь частину препаратів можуть передати для платної вакцинації українців з п'ятого етапу.

Водночас декілька співрозмовників РБК-Україна в МОЗ, а також в оперативному штабі, відповідальному за хід вакцинації, інформацію про перепродаж вакцин заперечують. Мовляв, якщо мова йде про залишки у флаконі, то встигнути передати їх в іншу клініки – фізично і логістично неможливо. Якщо ж говорити про решту флаконів – то їх передадуть на наступні етапи, адже влада обіцяє прищепити всіх громадян безкоштовно, пояснили джерела.

З 1 березня Кабмін запустив попередній запис на щеплення через "Дію" або контакт-центр. За перші п'ять днів заявки подали понад 155 тисяч осіб. Але ті, хто вніс свої дані в лист очікування, на залишки вакцин поки що претендувати не можуть. Хоча, як уточнив Лапій, підходи змінюються досить оперативно, тому повністю виключати такий варіант він не став.

Заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер пояснив: запис підв'язаний під поставку вакцин.

"Коли приїжджає нова вакцина, ми логістично, виходячи з того, скільки і де людей записалося, відвантажуємо цю вакцину на регіон. За той час, поки вона доїжджає, тим, хто залишив заявку, приходить повідомлення з можливістю вибрати місце і час вакцинації. Я думаю, що не раніше ніж середина-кінець літа ми почнемо якусь роботу. Тому що зараз пріоритет – провакцинувати ті групи населення, які у нас є на перших етапах вакцинації", – сказав він РБК-Україна.

Кучер зазначив, що більш точні терміни залежать від того, наскільки постачальники вакцин будуть дотримуватися термінів поставок. За його словами, попередній запис через "Дію" або контакт-центр непотрібен для медиків, військовослужбовців, людей з будинків престарілих, соціальних працівників, педагогів і працівників держорганів. Про можливість зробити щеплення їм повідомить їхній роботодавець або керівник установи.

Можливо, влада не зіткнулася з пробуксовкою вакцинації, якщо би вчасно розпочала інформаційну кампанію і зрозуміло пояснила людям, що саме їм будуть колоти. Тому що цей вакуум заповнили різні версії, домисли і критика, іноді об'єктивна і по суті. А відбиватися від неї і розвінчувати всі міфи владі поки вдається важко.